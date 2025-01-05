Een race die een keer moet eindigen

Inleiding

Het was techgeschiedenis en we waren erbij: de release van ChatGPT eind november 2022 was een historisch moment. Generatieve kunstmatige intelligentie werd al snel gezien als dé nieuwe hype in tech, en dat idee is sinds die tijd gebleven. Er begon een race die sindsdien nog steeds doorgaat. ChatGPT was de eerste dienst met generatieve kunstmatige intelligentie die een groot publiek vond. Achteraf kun je je afvragen waarom. Diensten om plaatjes te genereren waren er al langer, maar toch 'klikte' het meer toen ChatGPT ten tonele verscheen. Over het waarom kun je discussiëren. Een van de theorieën is dat meer mensen goed teksten kunnen maken en dat het daardoor dichterbij leek te liggen bij wat je als mens zelf probeert te maken. ChatGPT toonde bovendien aan dat de interface veel uitmaakt. Kunstmatige intelligentie is niets nieuws: diensten met AI waren er al jaren. Google Foto's met zoeken naar beelden in natuurlijke taal, digitale assistenten zoals Apple Siri en Amazon Alexa en nog veel meer bekende diensten waren er al jaren. Zelfs tekstgenerators op basis van transformers waren er al jaren, maar niet op zo'n makkelijke manier te benaderen. Het was een omwenteling die al jaren in de maak was. Inmiddels zijn we meer dan twee jaar verder en zoals altijd met hypes in tech, gebeurt er veel in korte tijd. Hoe heeft de markt voor AI-diensten zich sindsdien ontwikkeld? Tijd om de balans op te maken aan het begin van dit nieuwe jaar. Video van OpenAI Sora met prompt: 'een nerd in een Nederlandse stad die op een moderne smartphone de site Tweakers.net bezoekt, waarbij de camera inzoomt op de telefoon en de naam van de site daardoor zichtbaar wordt'

AI: de race die begon met ChatGPT

Een paar jaar geleden kon je plaatjes en tekst genereren, maar in de ruim twee jaar sinds ChatGPT uitkwam, is er veel veranderd. De modellen voor tekst en afbeeldingen zijn verder ontwikkeld, waardoor afbeeldingen van mensen met twaalf vingers of vier armen tot het verleden zouden moeten behoren. In tekst geven chatbots betere antwoorden. ChatGPT bij release, december 2022 Daarnaast zijn er meer uitingsvormen bijgekomen. De eerste daarvan is video. Video is in de basis het achter elkaar zetten van gegenereerde frames, maar toch is dat een lastige horde om te nemen. Dat komt onder meer doordat er zaken spelen die bij stilstaande afbeeldingen geen probleem zijn, zoals de manier en snelheid van bewegen van dieren en mensen en het eerbiedigen van natuurkundige wetten. Video's genereren is bovendien een intensieve taak. De AI-hype vraagt al zoveel stroom, omdat het trainen van AI-modellen en het beantwoorden van prompts ingewikkelde berekeningen vergt. Afbeeldingen zijn al zwaar, maar een video van tien seconden met 30fps staat gelijk aan het maken van 300 afbeeldingen. Gebruikers willen niet dagen wachten, dus liefst gaat dat snel. De mogelijkheden zijn groot: het is mogelijk om elke soort video te maken en dat geeft videomakers de kans om meer soorten shots te maken, uit andere camerastandpunten of met een andere beeldhoek. Een andere mogelijkheid die de afgelopen twee jaar in opkomst is gekomen, is muziek. Het maken van hele liedjes op basis van prompts is iets dat zich in de marge leek af te spelen van de AI-hype. Waar het bij tekst, afbeeldingen en video dezelfde grote bedrijven zijn die zich ermee bezighouden, zijn de bekendere namen in muziek, Udio en Suno, kleinere start-ups. Dat komt deels door de problemen rond auteursrecht. Trainen is lastig zonder auteursrechtelijk beschermd materiaal en er was een tijd dat je kon invoeren om een liedje te maken met de stem van een bekende artiest. Die tijd is wel voorbij, maar het kan grote bedrijven hebben afgeschrikt om dit aan te bieden. Suno Afbeeldingen en tekst los van elkaar kunnen genereren is leuk, maar veel bedrijven hebben zich ook gericht op de integratie ervan: multimodale modellen. Daarbij gaat het om input en output: in die modellen kun je audio, beeld en tekst invoeren en afbeeldingen en tekst eruit krijgen. Een ontwikkeling van de afgelopen maanden is 'redeneermodellen'. Die geef je een prompt. Ze bereiden een antwoord voor, maar proberen eerst hun eigen antwoord te controleren voordat ze echt antwoorden. Dat moet betere antwoorden opleveren. Het gevolg is wel dat het model langer doet over het antwoorden. ChatGPT o1 Het is een van de manieren om hallucineren tegen te gaan. Het geven van foute antwoorden blijft een groot probleem van AI-modellen. Een andere manier is strakke kaders mee te geven. Dat gebeurt onder meer bij AI-systemen waar je zelf bronnen aan geeft en vervolgens alleen op basis van die bronnen antwoord komt. Een voorbeeld daarvan is NotebookLM van Google. Wat ook opvalt, is dat dit een race is geworden tussen de VS en China. Terwijl in China de focus al jaren langer op AI lag, kwam de transformertechnologie die aan de basis ligt van de huidige generatie kunstmatige intelligentie uit de VS − bij Google vandaan. China heeft diverse bedrijven die veel werken met AI-systemen. Baidu en Tencent zijn redelijk bekend. Alibaba heeft zijn Qwen-modellen die wat bekendheid genieten in de opensourcewereld. ByteDance, bekend van TikTok, timmert ook aan de weg. Het werk van Chinese bedrijven is weinig zichtbaar in Nederland en België, deels omdat die modellen vaak weinig focus hebben op Nederlands en omdat hun diensten niet beschikbaar of niet populair zijn, met uitzondering van TikTok. Qwen 2.5 Het is duidelijk dat dit nog steeds de experimentele fase is. Dat blijkt uit de diensten zelf, die vaak in bèta uitkomen en instabiel of slecht werken bij release, maar ook uit de chaotische naamgeving. Google begon met Bard met modellen als PaLM en LaMDA. Dat werd afgelopen jaar Gemini met modellen erachter die ook de naam Gemini dragen. De versienummers gaan ook hard: Gemini 1.0 kwam minder dan een jaar geleden, gevolgd door Gemini 1.5 enkele maanden later en nu al 2.0 vorige maand. Bij OpenAI gaat het ook al zo. GPT-4 kreeg een variant met de naam GPT-4o, maar het redeneermodel heette dan weer o1 − niet gerelateerd aan 4o − gevolgd door o3 omdat de naam o2 al bezet is door een provider. Bovendien is er nog altijd strijd over waar je AI het beste kan inzetten. Is het in een besturingssysteem, waarbij de macht dus komt te liggen bij makers daarvan, in een browser ten gunste van de browsermaker, of als losse dienst? Apple vindt duidelijk dat het in het besturingssysteem hoort en zijn grote push met Apple Intelligence richtte zich op zijn OS'en zoals iOS. Dat werkt in drie lagen: voor kleine, makkelijke opdrachten is er een lokaal model, vervolgens kan die opschalen naar een cloud van Apple zelf. Als die er niet uitkomt, of als het kennis van de wereld vereist, dan komt er een dienst van een derde aan te pas. Dat is nu ChatGPT van OpenAI, maar dat kan in theorie elke dienst zijn. Apple Intelligence Die opzet legt gelijk een vraag bloot wat waardevoller is: kennis over de wereld of kennis over een gebruiker? Apple Intelligence kan data zien over hoe je schrijft of welke berichten je stuurt, maar is al gauw machteloos als het buiten de gebaande paden moet redeneren. Andere diensten weten van alles over de wereld, maar kunnen niet in berichten kijken en weten dus niets als je vraagt naar bijvoorbeeld een vriend of een familielid. Daar komt bij dat een van de onderdelen van de race is dat diensten dus niet of in gebrekkige staat uitkomen. Dat is iets waar alle bedrijven zich schuldig aan maken. Er volgt een gelikte presentatie, dan vaak maanden wachten of op zijn hoogst een beperkte bètafase, en pas daarna komt het uit. In hoeverre het dan doet wat het belooft, is nog maar de vraag.

Hoe nu verder?

Generatieve kunstmatige intelligentie is net als web 2.0 twintig jaar geleden. Toen schoten de diensten ook als paddenstoelen uit de grond en probeerde iedereen een dienst te bouwen die dreef op content van gebruikers. Uiteindelijk hebben we aan die golf alleen Facebook en Twitter, inmiddels X, overgehouden. Veel van de spelers van toen zijn verdwenen. Facebook voor Windows Mobile Ieder bedrijf wil het Facebook zijn van deze golf. Daarom zetten bedrijven alle middelen in die ze hebben. Voor Apple en Google zijn dat hun besturingssystemen, waarin ze AI zo snel mogelijk proberen te integreren. Voor Meta en X zijn dat hun sociale media, die daardoor functies krijgen die werken met generatieve AI. Voor Microsoft zijn dat Windows, GitHub en de Office-abonnementen. Net als de web 2.0-diensten van destijds is er onder de hype een technologische ontwikkeling die de moeite waard is én een duidelijk gebruiksdoel. AI kan mensen helpen op diverse manieren, maar die handige manieren vinden is de noot die bedrijven willen kraken. Ontwikkelaars die code willen maken of debuggen, zullen in veel gevallen AI-tools al gebruiken. Ook op de redactie van Tweakers zijn er al toepassingen: er is een 'AI-eindredactietool' die ingevoerde teksten kan checken op onder meer juiste spelling van technische termen en zinsbouw. Er is een tool om ideeën te krijgen voor een kop. Het blijft wel bij AI als hulp, want die teksten of zelfs koppen maken is mensenwerk en dat zal ook zo blijven. Veel Sinterklaasgedichten afgelopen jaar zullen ook met hulp van AI zijn gemaakt, scholieren kunnen makkelijk proberen om verdiepende info te vinden of opdrachten te maken met hulp van tools en zo zijn er veel meer toepassingen. AI heeft de potentie om in veel sectoren bij te dragen. Daarbij is er altijd de zorg over verdwijnende banen − en terecht. Nu al vallen er ontslagen door AI, en het is onbekend hoeveel dat er zijn. Onder meer het werk van vertalers en illustrators is onder druk komen te staan. De mens kan niet helemaal uit het proces, maar veel bedrijven hebben door die tools minder mensen nodig. Porder Dat is aan de ene kant eng, maar het is ook een logisch proces. Ooit hadden we de porder, een persoon die 's ochtends langs de deuren ging om mensen op een vooraf bepaalde tijd te wekken. Toen vonden we wekkers uit en dat maakte dat hele beroep overbodig. Zo zijn er veel beroepen verdwenen door technologie en automatisering, en dat zal met wel meer beroepen gaan gebeuren. Dat wil niet zeggen dat de komst van generatieve kunstmatige intelligentie zonder weerstand is. Integendeel, er is veel scepsis bij eigenlijk iedereen. Mensen die werken bij AI-bedrijven maken zich bijvoorbeeld zorgen over veiligheid. Zijn AI-systemen in te zetten voor bijvoorbeeld grootschalige desinformatiecampagnes, nepnieuws, spammails of zelfs het ontwrichten van landen? Of zelfs nog groter, vormen ze op termijn een bedreiging voor de mensheid? Niet voor niets is AI-veiligheid een geclaimd speerpunt voor elk bedrijf dat AI-diensten aanbiedt. Weerstand komt er ook van mensen in beroepen van wie werk als trainingsdata wordt gebruikt. Taalmodellen gebruiken taal, zoals die van media. Daarom sluiten AI-bedrijven de afgelopen tijd graag deals met uitgevers om dat af te vangen. Muziekgeneratoren gebruiken stemgelijkenis van bekende artiesten en dat wekt ook weerstand op. YouTube weert video's met stemmen die moeten lijken op bekende artiesten. Illustratoren en kunstenaars zien, naast afbeeldingendatabases, vaak flarden van hun werk terug in de output van afbeeldingsgenerators. Dat zal met de videomodellen ook kunnen gebeuren. Soms hebben dergelijke diensten zelfs de watermerken van auteursrechthouders gereproduceerd: een duidelijk teken dat het werk in de database zat. Er is ook weerstand bij veel gebruikers. Veel mensen zijn de waarde van generatieve AI gaan inzien, maar de mate waarin dat gebeurt, stoort veel mensen. Een techbedrijf kan niets meer aankondigen of er moet geadverteerd worden met kunstmatige intelligentie. De meerwaarde van die AI-functies is daarbij lang niet altijd duidelijk. Ook op Tweakers is er weerstand. De redactie heeft afbeeldingen gegenereerd voor bijvoorbeeld op de frontpage of bij artikelen. Dat stuit soms ook op weerstand, zeker als het een paar keer achter elkaar gebeurt. Tweakers heeft daarom het gebruik daarvan fors teruggeschroefd. Die weerstand komt ook van wetgevers. Europa heeft inmiddels een AI Act die regels geeft rondom AI-diensten. Die wetgeving is bedrijven, die het gevoel hebben in een race te zitten, uiteraard een doorn in het oog. Immers: ze moeten met de Algemene Verordening Persoonsgegevens, Digital Services Act, Digital Markets Act en nu AI Act met allerlei Europese regels rekening houden. Daarmee doen die wetten waar ze voor gemaakt zijn: gebruikers behoeden voor te snel en te onvoorzichtig uitgebrachte producten. De keerzijde is wel dat we diensten later of niet tot onze beschikking krijgen.

Tot slot