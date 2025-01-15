ChatGPT-abonnees kunnen reminders en taken inplannen

ChatGPT krijgt een functie om taken en reminders in te stellen. De chatbot kan gebruikers bijvoorbeeld dagelijks het nieuws voorschotelen of ze eraan herinneren dat er een verjaardag aankomt. De functie is vooralsnog alleen voor abonnees.

OpenAI spreekt over een 'vroege bèta' die ChatGPT geautomatiseerd prompts laat uitvoeren en actief de gebruiker op een vooraf ingesteld moment benadert. Het bedrijf geeft als voorbeelden een dagelijkse nieuwsupdate over AI-nieuws, dagelijks Frans oefenen, of de gebruiker eraan herinneren dat zijn of haar moeder binnenkort jarig is. De taken en herinneringen komen dan onder meer als notificatie of e-mail binnen bij de gebruiker.

De functie is voorlopig alleen beschikbaar voor Plus-, Pro- en Team-abonnees en moet 'later' voor alle gebruikers beschikbaar komen. De functie werkt ook alleen in de browser-, iOS-, Android- en MacOS-versies van ChatGPT. De Windows-app moet later dit kwartaal de functie krijgen. Taken kunnen eenmalig of terugkerend zijn en worden uitgevoerd ongeacht of de gebruiker online is.

De functie gebruikt GPT-4o en wordt geteld als gebruik van dat taalmodel, indien de abonnee dat taalmodel maar een beperkt aantal keer kan gebruiken. ChatGPT ondersteunt maximaal tien taken tegelijk. Voicechats, bestanduploads en GPT's werken ook nog niet in de takenfunctie.