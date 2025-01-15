ChatGPT-abonnees kunnen reminders en taken inplannen

ChatGPT krijgt een functie om taken en reminders in te stellen. De chatbot kan gebruikers bijvoorbeeld dagelijks het nieuws voorschotelen of ze eraan herinneren dat er een verjaardag aankomt. De functie is vooralsnog alleen voor abonnees.

OpenAI spreekt over een 'vroege bèta' die ChatGPT geautomatiseerd prompts laat uitvoeren en actief de gebruiker op een vooraf ingesteld moment benadert. Het bedrijf geeft als voorbeelden een dagelijkse nieuwsupdate over AI-nieuws, dagelijks Frans oefenen, of de gebruiker eraan herinneren dat zijn of haar moeder binnenkort jarig is. De taken en herinneringen komen dan onder meer als notificatie of e-mail binnen bij de gebruiker.

De functie is voorlopig alleen beschikbaar voor Plus-, Pro- en Team-abonnees en moet 'later' voor alle gebruikers beschikbaar komen. De functie werkt ook alleen in de browser-, iOS-, Android- en MacOS-versies van ChatGPT. De Windows-app moet later dit kwartaal de functie krijgen. Taken kunnen eenmalig of terugkerend zijn en worden uitgevoerd ongeacht of de gebruiker online is.

De functie gebruikt GPT-4o en wordt geteld als gebruik van dat taalmodel, indien de abonnee dat taalmodel maar een beperkt aantal keer kan gebruiken. ChatGPT ondersteunt maximaal tien taken tegelijk. Voicechats, bestanduploads en GPT's werken ook nog niet in de takenfunctie.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 15-01-2025 08:13
71 • submitter: Fox

15-01-2025 • 08:13

71

Submitter: Fox

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Reacties (71)

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Myri 15 januari 2025 08:31
Het bedrijf geeft als voorbeelden een dagelijkse nieuwsupdate over AI-nieuws, dagelijks Frans oefenen, of de gebruiker eraan herinneren dat zijn of haar moeder binnenkort jarig is. De taken en herinneringen komen dan onder meer als notificatie of e-mail binnen bij de gebruiker.
Euh... dit hebben we toch al jaar en dag? Waarom zou ik dit willen in "yet another tool"?
Lord Anubis @Myri15 januari 2025 09:02
Straks staat er maar 1 programma op je computer; chatGPT. De rest is niet meer nodig.

Één voordeel is dat er dan minder apps zijn die achter je rug info doorspelen naar de ontwikkelaar/bedrijf.

Dan hebben we alleen een terminal nodig zoals vroeger. Geen slecht idee, geen computer spelletjes onzin of andere tiijd verspillende app's zoals TikTok, WA, X.

Minder stroom verbruik, minder afval, minder HW en SW upgrades. 1 Abo Voor Alles. AVA <- nieuw acroniem

[Reactie gewijzigd door Lord Anubis op 15 januari 2025 12:23]

CentralX @Lord Anubis15 januari 2025 09:47
Precies, dan staat standaard alles al bij dat bedrijf, niet nodig om dingen door te sturen. :+
Bob Popcorn @CentralX15 januari 2025 10:04
En diezelfde AI kan dan mooi beoordelen wat interessant genoeg is om door te spelen :+
The_Woesh @Lord Anubis15 januari 2025 11:23
Waarom een computer hebben? een scherm is nog wel handig als je keuzes moet maken op visueel gebied. Maar met een goede AI heb je geen toetsenbord en muis meer nodig. Gewoon overleggen zoals jij met een collega zou doen. Wat is de stand van zaken? ow is de marge is wat laag? kan je niet wat prijs verhogingen doorvoeren?
steveman @Lord Anubis15 januari 2025 13:34
Minder energiegebruik... da's vooralsnog niet de trend door overal grote GPUs tegenaan te gooien.

Een partij ipv meerdere die dat doen, ja da's wellicht wel winst.
zordaz @Lord Anubis15 januari 2025 14:14
Mwah, de kans is groter dat het straks gewoon juist weer een extra programma erbij is, naast wat je al hebt of moet gebruiken van de baas. En dan is het vooral weer een nieuw kanaal om bij te houden, ook al pretendeert het AI te zijn.
mijsk1974 @Lord Anubis16 januari 2025 08:28
One ring to rule them all....


and in the darkness bind them.
Lord Anubis @mijsk197416 januari 2025 13:31
Erg verlichtend ;)
wvdveer @Myri15 januari 2025 08:35
Omdat het AI deel toch niet zo goed is als de hype voordoet en ze ergens features vandaan moeten toveren.
Orangelights23 @wvdveer15 januari 2025 09:57
Waarom denk je dat? Heb je door welke wetenschappelijke doorbraken op dit moment behaald worden dankzij AI? En vooraanstaande wetenschappers die exponentiële stappen zien in de ontwikkelingen en grote maatschappelijke gevolgen zien?
Tc99m @Orangelights2315 januari 2025 10:55
"AI" is heel breed (en bestaat ook al langer dan GPT-4). Dat AI-technologie voor de wetenschap (en andere sectoren) veel meerwaarde kan hebben zullen de mensen die er iets vanaf weten niet ontkennen, maar dan heb je het over een heel andere vorm en toepassing dan ChatGPT. Dat zijn echt totaal verschillende werelden.

Persoonlijk zie ik de doorbraak niet in van een reminder/to-do functionaliteit binnen ChatGPT, het is gewoon een poging meer gebruikers binnen het ecosysteem te trekken. Wat daarnaast nog een nadeel kan zijn (aanname aan mijn kant, zeg ik eerlijk), is dat ChatGPT hier mogelijk veel meer energie voor gebruikt dan software die dit al decennia lang prima kan (net zoals je nu ziet dat veel mensen LLM's gebruiken voor simpele zoekopdrachten).

[Reactie gewijzigd door Tc99m op 15 januari 2025 11:19]

Orangelights23 @Tc99m15 januari 2025 12:44
Wat je schrijft klopt, maar ik reageer op een stelling dat het om AI gaat, niet om LLM's. Dat staat los van de nieuwe functionaliteit.
Tc99m @Orangelights2315 januari 2025 13:11
Niet dat ik perse wil muggenziften, maar jij reageert op een comment die gaat over "het AI deel [van ChatGPT]"... (even los van dat dit artikel ook over specifiek ChatGPT gaat).
YGDRASSIL @Orangelights2315 januari 2025 10:07
Dat is voornamelijk op het gebied van betere voorspellingen en modellen voor weer en zo. Niet echt LLM gebaseerd. En ik vind het meer AA (artificial autism) dan AI op dit moment maar wie weet waar we eindigen..
Jefrey Lijffijt @Orangelights2315 januari 2025 12:11
ChatGPT is ondertussen 2 jaar oud en ik heb er als onderzoeker (in de AI) voor mijzelf nog geen use case voor kunnen vinden.

Machine learning in brede zin heeft wel steeds meer impact op onderzoek en ingenieurswerk. Daar zou wel eens wat meer aandacht voor mogen zijn in de media.

Letterlijk genomen is de vooruitgang in AI wel exponentieel, want Moore's law houdt nog steeds stand. Ik zou wel durven beweren dat er 2021-2022 een sprong is genomen in de praktijk op basis van technieken die we al hadden. De exponent van de progressie in AI is lager dan die van computing in het algemeen, we zien dus 'dimishing returns' in plaats van dat het steeds sneller gaat zoals sommige zakkenvullers beweren.
mijsk1974 @Jefrey Lijffijt16 januari 2025 08:32
Ik gebruik hem gewoon zoals we ook een calculator gebruiken.
Ik kan wel rekenen maar met een calculator sneller en beter.
Zo ook chatGPT. Die helpt mij bij taken en kennis stukken die ik zelf wel zou kunnen doen maar nu sneller en beter gaan en mij op een hoger niveau tillen. Het is een hulpmiddel. Aangezien er nog vaak genoeg fouten in de responses zitten moet je alleen wel dichtbij je niveau blijven en altijd goed controleren of alles correct is/werkt.
Jefrey Lijffijt @mijsk197416 januari 2025 10:06
Een calculator kan dingen die ik niet qua tijdsbesteding realistisch gezien niet zelf zou kunnen doen. Algoritmes nog veel meer dingen die niet realistisch zijn om zelf uit te rekenen.

Welke taken kan ChatGPT voldoende goed dan, die je zelf moeilijk vindt? Een zin formuleren? Een paragraaf samenstellen van stukjes van zinnen? Een tekst als geheel coherent maken? Informatie geven ergens over? Bronnen zoeken ergens voor? Volgens mij is het allemaal "nee, dat kan het niet beter dan dat ik het zelf kan".

In die laatste voorbeelden is ook het kernidee om het niet te hoeven controleren. Of iets de beste bron is voor een stuk informatie is heel veel werk, dus dat zou zeer sterk de moeite zijn om te automatiseren. Nu kan ik je vooral adviseren er niet eens naar te kijken om dit via generatieve AI te doen, want omdat het helemaal niet redeneert kun je er niet op bouwen. Het is alsof je bij Google Search alleen de top hit te zien krijgt, in plaats van lijsten waar je bij door kunt klikken. Daar is het gewoon niet betrouwbaar genoeg voor.
lenwar
@Myri15 januari 2025 08:56
Als je al iets hebt om dit te doen en je verder geen gebruik hebt voor ChatGPT, dan zou ik het niet gebruiken, inderdaad. Je hebt dan tenslotte al iets dat goed voor je werkt. Waarom zou je het veranderen. (onder het kopje van "Als je blij bent met wat je hebt, moet je het houden.")

Als je echter ChatGPT al gebruikt voor andere zaken, waarom zou je dan nog die andere app gebruiken?

Ik heb zelf ook een app die nieuws aggregeert en een verhaaltje schrijft over de samenvattingen/highlights van mijn bronnen. Stel dat ChatGPT dit ook goed (genoeg) kan, dan heb ik die andere app niet meer nodig. Scheelt er weer een.

Ik ben niet bekend met een andere app die iedere dag een les "Franse Taal" voor mij genereerd, al zal dat vast ook wel bestaan. Het herinneren dat je moeder binnenkort jarig is, gaat inderdaad nergens over :)
Lord Anubis @lenwar15 januari 2025 09:14
Misschien dat het je ook een lijst geeft met potentiële cadeautjes en je zo vermijd dat je een cadeautje te laat besteld bij de goedkoopste leverancier met een betrouwbare aflever tijd a.h.v van pakketbezorgers reviews of dat je het al drie keer eerder gegevens hebt.
DdeM @lenwar15 januari 2025 14:55
Ik ben niet bekend met een andere app die iedere dag een les "Franse Taal" voor mij genereerd, al zal dat vast ook wel bestaan.
Volgens mij is DuoLingo een van de bekendste. Voordeel daarvan, die lessen "kloppen", als in, er is niet iemand die delen ervan heeft gehallucineerd.
The Third Man @DdeM18 januari 2025 11:00
Duolingo is een woordjes en zinnentrainer, je kan er geen gesprek mee voeren. Gezien het grote aantal ervaringen die ik te horen krijg van mensen die het even geprobeerd hebben maar het hebben opgegeven heb ik ook het idee dat het meer een gedklopper is dan een taalcursus. Omdat je mensen kan laten denken dat je van woordjes leren een taal leert, dat hebben ze gamified zodat het leuk en speels wordt maar veel kennis draagt het niet over.

[Reactie gewijzigd door The Third Man op 18 januari 2025 11:01]

HansvDr @Myri15 januari 2025 10:21
Hoe meer het kan hoe makkelijker. Ik gebruik tegenwoordig ChatGPT om mijn voeding bij te houden in een eigen project, meetgegevens toegevoegd door documenten te uploaden en klaar. Dit gaat voor mij veel sneller dan die standaard apps. Een analyse per dag of week kwestie van even vragen.
SunStealer @HansvDr15 januari 2025 15:36
Heb je hier meer informatie over, lijkt me interessant.
HansvDr @SunStealer15 januari 2025 17:17
Je hebt bij ChatGPT tegenwoordig een optie om een project te maken. Daar heb ik documenten aan toegevoegd met mijn meetgegevens van het bloedprikken en de bloeddruk. Binnen dat project hou ik bij wat ik eet en drink en hoe ik beweeg.

Vervolgens vraag ik chatgpt om een analyse.

Gewoon zo: vandaag ontbijt: 2 volkoren bruin met kipfilet, 1 glas melk, 2 koffie zwart

en dat ook voor tussendoortjes en luch en diner

vervolgens geef een analyse over vandaag (of deze week )
pietje63 @Myri15 januari 2025 11:01
Omdat het makkelijker wordt, je vast meer voorwaarden mee kunt geven?

- herinner me dagelijks aan mijn Franse lessen, behalve als ik in Frankrijk ben
pven @Myri15 januari 2025 08:35
Omdat het kan!
Westpjotr 15 januari 2025 08:48
Het is een handige functie: Een dagelijkse samenvatting van specifiek economisch nieuws en ontwikkelingen in energieprijzen over de afgelopen 24 uur. Het is een zeer eenvoudige versie van wat ik van toekomstige agents verwacht.

[Reactie gewijzigd door Westpjotr op 15 januari 2025 09:01]

Lord Anubis @Westpjotr15 januari 2025 09:10
Ik had gisteren chatGPT gedownload en vroeg iets over Trump gewoon uit balorigheid; reactie was alsof Trump nog niet de verkiezingen had gewonnen. Dus voorlopig alleen valse hoop; zowel bij AI en bij de Trump Pig Farm.
Westpjotr @Lord Anubis15 januari 2025 09:30
Dus chatgpt weer verwijderd? ;)
-Tim- @Lord Anubis15 januari 2025 09:41
Je moet dan ook de zoekfunctie aanzetten (wereldbol icoontje). Die is geloof ik niet in alle modellen en gratis versies beschikbaar. Anyway, daarmee kan ie voor je 'Googlen' en de resultaten gebruiken als input. Daarmee zou je dus zeker wel dit soort functionaliteit als @Westpjotr beschrijft kunnen krijgen.
Mr Game @Lord Anubis15 januari 2025 10:05
Wauw, is dit het niveau op tweakers? Oordelen na 1x gebruik? Wel echt hollands ;-). Hopelijk heb je hem snel weer verwijderd!
Lord Anubis @Mr Game15 januari 2025 12:47
Is dit het niveau op Tweakers; direct een aanname hebben zonder verder vragen. Dan vertrouw ik meer op de AI dan op sommige reacties hier.

Alhoewel mijn tweede poging was om 100L in een kubus te stoppen en deze terug te laten rekenen wat de maten moesten zijn en dan weer de inhoud. Dus alle twaalf ribben (lengtes) van de kubus moeten exact dezelfde lengte hebben.

Kreeg eerst
Bijvoorbeeld:
• L = 50 cm, B = 20 cm, H = 100 cm:

50 \times 20 \times 100 = 100.000 \text{ cm}^3 = 100 \text{ liter}

• L = 40 cm, B = 25 cm, H = 100 cm:

40 \times 25 \times 100 = 100.000 \text{ cm}^3 = 100 \text{ liter}
Na melding dat het niet klopte, kreeg ik excusses en het kwam uit op veel blah blah en
\text{zijde} = \sqrt[3]{100.000} \approx 46,42 \, \text{cm}
Dus een kubusvormig vat van 100 liter heeft ongeveer de afmetingen:
• Lengte = 46,42 cm
• Breedte = 46,42 cm
• Hoogte = 46,42 cm
maar vanwege de te vele tekst en dat het nog te optimaliseren was vroeg ik of de maten geoptimaliseerd waren kreeg ik
De hoogte kan gelijk zijn aan de lengte en breedte, aangezien de vorm kubusvormig is voor minimaal oppervlak. Dus de afmetingen van het vat zouden:
• Lengte = 31.62 cm
• Breedte = 31.62 cm
• Hoogte = 31.62 cm
Ik had het ook nooit over een vat gehad.

Dus ja, na dit en enkele andere aftuig pogingen en vele terugkerende excuses ben ik nog niet overtuigd. Dus voorlopig een app erbij i.p.v kalender en tweakers nieuws eraf.

[Reactie gewijzigd door Lord Anubis op 15 januari 2025 12:50]

devlaam @Lord Anubis15 januari 2025 13:20
Tja, ik weet niet wat je precies van ChatGPT verwacht, maar het is een taalmodel. Als je moeite hebt met je wiskunde huiswerk dan vraag je toch ook geen hulp van de leraar Duits? ChatGPT doet z'n best, maar sommen maken met een alfa brein is gewoon lastig.
Westpjotr @devlaam15 januari 2025 13:27
Het hangt van het model af.... 4o-mini presteert iets anders dan o1
Lord Anubis @Westpjotr15 januari 2025 14:51
Idd al ontdekt dat beide met de zelfde vragen soms compleet andere resultaten terug geeft.
Leuk maar je moet beide ( überhaupt ) zelf controleren
Westpjotr @Lord Anubis15 januari 2025 15:02
Klopt. Ik vind je 100 liter vraag trouwens een goede referentie vraag voor het testen van kleinere modellen. Dank :)
The Third Man @Westpjotr18 januari 2025 11:09
Probeer maar eens hypotheekscenario’s door te rekenen, ik heb het met alle nieuwe OpenAI als Anthropic modellen geprobeerd maar ze komen met beginnersfouten. Als je bijvoorbeeld de aankoop van een nieuw huis laat doorrekenen inclusief meenemen van de vorige hypotheek en dan het netto kostenplaatje qua maandlasten als eenmalige inleg komen er totaal uiteenlopende getallen uit en geen enkele klopte. Je ziet dat het in wezen filosofeert en niet de logica bevat om het met terugwerkende kracht door te rekenen wat het berekent. Als je dat aangeeft gaat het nog een keer er doorheen maar dan bouwt het half op de eerdere misvattingen en komt het dus weer half verkeerd eruit. En dat terwijl het niet eens hogere wiskunde is, het is in wezen niveau bierviltjesberekening waarvan de balans moet kloppen van wat erin gaat en wat eruit komt en dat is het.

Ik blijf me wel verbazen dat het qua programmeerwerk wel steeds vaker goede code schrijft en/of kan verbeteren, dus het lijkt ook veel met trainingsdata en methodiek te maken te hebben.

[Reactie gewijzigd door The Third Man op 18 januari 2025 11:12]

Lord Anubis @devlaam15 januari 2025 14:50
Ik vroeg wat het allemaal kan en het gaf aan dat het wiskundige problemen kan oplossen, tevens zijn er extensie die het kan verbeteren zo voor python, wiskunde e.t.c. Als openAI aangeeft dat het nieuws kan geven en een agenda kan bijhouden verwacht ik dat en nieuws die up to date is.

Ik heb geen moeite met wiskunde, heb allerlei dingen gevraagd waarvan ik b.v. al excel sheets heb met berekeningen ( zoals 5 + 5 = :P ); ging gewoon om wat basic zaken opvragen.
koelpasta
@Lord Anubis15 januari 2025 19:12
Ik vroeg wat het allemaal kan en het gaf aan dat het wiskundige problemen kan oplossen,
Wat chatGPT ook heeel goed kan is hallucineren dat het iets kan dat het helemaal niet kan, zoals b.v. rekenen...
DdeM @devlaam15 januari 2025 14:59
Het is wel hoe het in de markt gezet wordt...
forclanz 15 januari 2025 08:18
Kan iemand mij vertellen waarom de Windows app constant zo achterloopt? De Mac app loopt al sinds dag 1 voor…. :( als er meer gebruikers op zitten tja ok, echter zorg nou maar dat die up to date is dan trek je meer voordelen naar Windows.

Zelf gebruik ik de W app in plaats van de site omdat je net iets meer functionaliteit hebt. Grootste nadeel is dat je niet meerder vensters open kan hebben dus je kan max aan 1 prompt werken zonder via het menu de vorige te pakken.
.jef @forclanz15 januari 2025 10:41
Prioriteit qua app zal bij iOS en Android liggen, en als je de iOS app aanpast, is de Mac app eigenlijk ook al zo goed als klaar. Gokje van mij, geen idee of het daadwerkelijk zo is.
Ricco02 @forclanz15 januari 2025 08:22
Waarom? Omdat Apple en OpenAI erg veel samenwerken. Microsoft heeft ook wel vinger in de pap. Maar denk dat ze niet geïnteresseerd zijn in dergelijke deals.

Microsoft focust meer ook op hun eigen taalmodellen op dit moment. Zie bijvoorbeeld CoPilot.

Je zegt zelf dat de Windows app meer functionaliteit heeft dan de browser versie. Maar je zegt ook dat de Windows app achter loopt?


Even een edit aangezien sommigen niet erg goed lezen:

Ik zeg juist dat Microsoft wel vinger in de pap heeft. Zeg helemaal niet dat Microsoft helemaal niet samenwerkt met OpenAI. Maar alleen dat ze dit soort deals blijkbaar niet maken met OpenAI.

[Reactie gewijzigd door Ricco02 op 15 januari 2025 09:03]

lenwar
@Ricco0215 januari 2025 08:40
Microsoft werkt al sinds het begin (2019) met OpenAI samen. (volgens mij zijn ze zelfs de hoofdsponsor sinds dag 1)

Apple heeft overigens zelf ook al meerdere AI-modellen gepubliceerd. (Zie huggingface.co/apple )

[Reactie gewijzigd door lenwar op 15 januari 2025 08:40]

Ricco02 @lenwar15 januari 2025 09:49
Dit staat ook in mijn comment
Microsoft heeft ook wel vinger in de pap. Maar denk dat ze niet geïnteresseerd zijn in dergelijke deals.
Daarnaast is Apple later begonnen met taalmodellen voor consumenten. Waardoor ze wel dergelijke deals moesten maken met OpenAI om iets op MacOS te krijgen qua AI. Zie bijvoorbeeld de ChatGPT integratie met Siri. Die noodzaak is er een stuk minder bij Microsoft.
wvdveer @Ricco0215 januari 2025 08:26
CoPilot is een OpenAI model. Microsoft doet daarnaast miljarden aan investeringen in OpenAI.

[Reactie gewijzigd door wvdveer op 15 januari 2025 08:32]

FuzzyLogic66 15 januari 2025 08:26
Bij mij lijkt het volgens ChatGPT zelf niet te werken (op iOS):
I still cannot send reminders or notifications independently. However, if you’d like, I can draft a note or summary for you to save for later. Let me know how I can help!
lommeva @FuzzyLogic6615 januari 2025 08:30
Je moet, wanneer beschikbaar, voor het model "4o with scheduled tasks" kiezen.
FuzzyLogic66 @lommeva15 januari 2025 09:25
Ah, dat werkt inderdaad, dank! Wel jammer dat ChatGPT daar niet zelf mee komt :)
bones @FuzzyLogic6615 januari 2025 09:27
Ja als je een ander model pakt weet hij niet het bestaan af van de andere modellen. Zo kunnen sommigen geen afbeeldingen genereren bijvoorbeeld.
keverjeroen 15 januari 2025 10:20
Het grote nieuws hier is volgens mij dat ChatGPT zicht bewust wordt van tijd. Tot nu toe had hij (het) geen idee in welk jaar en op welke dag en tijd we leefden.
.jef @keverjeroen15 januari 2025 10:44
Als ik in de iOS app vraag welke dag het is, antwoordt hij prima met de correcte datum. En ik ben een gratis gebruiker dus heb heel de nieuwe tasks beta niet.
IJsbreker @.jef15 januari 2025 15:15
Dat klopt, maar raar genoeg niet de juiste tijd. Ik heb het net gevraagd en geeft nog steeds niet de juiste tijd. Dus het uitvoeren van taken gebeurd dus met een aparte scheduler/queue systeem. En dit werkt nog niet feilloos. In een andere chat weet hij niks van je aangemaakte taken af. Dus je moet terug naar de chat en plek waar je deze taak hebt aangemaakt en je krijgt dan een mail of een notificatie uit die chat.
koelpasta
@keverjeroen15 januari 2025 19:09
Ik vind de woorden 'zich bewust wordt' niet echt slaan op LLMs. Die zijn zich echt helemaal nergens van bewust.
evanraalte 15 januari 2025 09:24
Op zich zie ik hier wel use-cases in, maar dan wil ik wel dat het met mijn huidige reminder/taken-app integreert. Het voelt een beetje alsof ze een eigen ecosysteem willen creëren. Ik kan persoonlijk niet wachten op EU-wetgeving die interoperabiliteit forceert. :)
IJsbreker @evanraalte15 januari 2025 14:54
Dat kan al lang, maar niet met de app. De app heeft alleen de mogelijkheid om met API's te connecten. Als je gebruik wil maken met je eigen reminder/taken app moet je verbinding maken met de API's van OpenAI. Dit kan door plugins van je reminder/taken app of je kan het gewoon zelf maken. Het verdienmodel is hierbij anders. Interoperabiliteit zal hier niet van toepassing zijn, omdat ze het wel aanbieden, maar op een andere manier.
moppentappers 15 januari 2025 09:48
Ik zou het heel tof vinden als je vanuit chatGPT direct API's kan aanspreken.
IJsbreker @moppentappers15 januari 2025 15:01
Dit kan al heel lang. Vroeger kon je het gewoon nog vragen aan het model zelf, maar nu is dat verplaatst naar GPT's.
Azenomei 15 januari 2025 08:34
ChatGTP dames en heren. De fantastisch gehypte AI computer met bijbehorend mega stroom verbruik met de kracht van 1 ouderwetse agenda en het tv journaal.....
kamerplant @Azenomei15 januari 2025 09:22
Het Internet dames en heren. Het fantastisch gehypte computernetwerk waar iedereen over praat, met bijbehorende dure apparatuur en energieslurpende computers. Met de kracht van één ouderwetse bibliotheek en een stapel kranten...
Azenomei @kamerplant15 januari 2025 09:29
Ow nee, hier heb je het fout. Het internet is de ultieme gelijkmaker. In de verste uithoeken van deze wereld kan iemand met toegang tot het internet op zijn budget telefoon toegang krijgen tot de gehele bibliotheek van de wereld. Alles kan je leren en nooit eerder waren we in staat om onszelf echt dingen te leren waar we ons ook bevinden. Dat het merendeel van de wereld niet verder komt dan de roddelrubriek is een kleine tragedie, maar de mogelijkheden zijn er.

Dat mensen nu aanleren niet meer voor zichzelf te denken en alles laten voorkauwen door een nog niet correct werkende chatbot met commerciële doeleinden is een andere tragedie.
lenwar
@Azenomei15 januari 2025 09:06
offtopic:
Azenomei dames en heren. De persoon die niet snapt wat ChatGPT is, maar er toch populaire oneliners over kotst op het internet! :)


Als je nou niet weet wat ChatGPT inhoudt, is het misschien handiger om je er in te verdiepen. Dat het idioot veel stroom/energie verbruikt is evident. Of dat het waard is, laat ik in het midden. Of de agenda-functie zinvol blijkt (een herinnering maken van je moeders verjaardag) zie ik ook geen toegevoegde waarde van in, maar ChatGPT kan echt heel veel, hele mooie dingen.

Als het straks geautomatiseerd op een paar vaste momenten de highlights van het technieuws, het economische nieuws en het desnoods de achterklap van de dag genereerd, dan kan dat best handig zijn. Zeker als daarbij ook de samenvattingen van de discussies over sommige onderwerpen erbij gezet worden.
Iedere dag een gegenereerde taalles kan ook best handig zijn.

Zijn die zaken uniek? Zeker niet. Kunnen we zonder? Absoluut. Zit iedereen hier op te wachten? Zeker niet. Dat wil niet zeggen dat OpenAI niet moet blijven doorontwikkelen.

ChatGPT in z'n huidige vorm is nog lang niet af. Het doet zelfs hele rare dingen. (vraag maar is om een boekverslag te maken van een Nederlands boek. Goede kans dat hij ter plekke een willekeurig verhaal verzint voor je dat niets met dat boek te maken heeft, in plaats van dat het gewoon zegt het boek niet te kennen.) Maar een LLM als ChatGPT heeft zeker toekomst als generieke persoonlijke assistent. Dat is het nu zeker nog niet. Maar over een jaartje of 5. Goede kans dat we niet meer zonder willen. (en of dat ChatGPT of een ander systeem is, laat ik in het midden. Ik heb geen glazen bol.)
Azenomei @lenwar15 januari 2025 09:24
Ik weet er genoeg van af. Ik weet wat machine/deep learning is en hoe dit soort systemen soort van werken in de achtergrond (niet hoe het algoritme en neurale netwerk tot zijn antwoorden komen, want dat schijnen de makers zelf niet eens te weten).

Wat ik ook weet is dat het inderdaad nog lang niet af is en dat alle hype er omheen leuk is voor jan-met-de-pet die zichzelf financieel laat uitkleden om mee met de hype te doen.

Het grootste probleem dat ik heb met dit soort systemen is, naast het belachelijke stroomverbruik, het leegtrekken van het hele internet en dat inzetten om geld te verdienen. Toen ik dat een aantal jaren geleden deed om gewoon een serie/film te kijken of muziek te luisteren gilde heel veel mensen hier (nog steeds trouwens) moord en brand. Want diefstal en je download ook geen car en weet ik wat meer. En hier is een systeem (niet alleen deze, ze doen het allemaal) letterlijk alle copyright die je kunt vinden aan het infringen om jan-met-de-pet te verbazen met de uitgebreide antwoorden, mooie plaatjes of kekke feitjes en met die neppe hype schreeuwend rijk te worden terwijl de planeet huilt om de stroomverbruik en overconsumptie.

En nu moet ik enthousiast worden van een to-do list, basis agenda functies en het dagelijkse nieuws? Ja hoor, en als ik daar dan niet enthousiast over ben, dan weet ik niet wat het is.

[Reactie gewijzigd door Azenomei op 15 januari 2025 09:38]

Westpjotr @Azenomei15 januari 2025 09:49
Voor wat betreft de discussie over stroomverbruik: het is maar net waar je voor kiest. Ik draai een open-source lokale llm op mijn telefoon. Niet super snel of super geavanceerd, maar wel zuinig. Daarnaast worden modelen steeds efficiënter: neem bijvoorbeeld nvidia Sana ( https://nvlabs.github.io/Sana/ ) voor het genereren van afbeeldingen.
lenwar
@Azenomei15 januari 2025 10:04
het leegtrekken van het hele internet en dat inzetten om geld te verdienen.
Dit is de basis van het product. Ik zie er zelf geen probleem mee. Het is publieke informatie (als in dat het open en bloot op het internet staat), en ze verdienen er geld mee. Tja. Dat doen bedrijven. Geld verdienen.

Hoe het systeem technisch werkt is in de basis helemaal niet zo interessant. AI-modellen/machine learning/enz zijn voor ons Tweakers-hart uiteraard leuk/interessant, maar hoe het product z'n ding doet maakt in de basis niet uit. Goede kans dat veel mensen niet weten hoe een verbrandingsmotor of een versnellingsbak werkt. Dat maakt ook niet uit, zolang ze de auto maar kunnen bedienen.

Ik weet niet hoe het zit met copyright in deze. Het beeld zelf wordt niet 'gekopieerd' (althans. Niet anders dan dat ik op mijn browser een website bekijk.) De data wordt gelezen en omgezet in tokens in een database. Het is niet hetzelfde als het volledig downloaden en het gedownloadde product neerzetten en te houden en vervolgens een film te kijken of een boek te lezen.
En nu moet ik enthousiast worden van een to-do list, basis agenda functies en het dagelijkse nieuws? Ja hoor, en als ik daar dan niet enthousiast over ben, dan weet ik niet wat het is.
Je 'moet' sowieso niets natuurlijk. Het is domweg een volgende stap richting het worden van een soort persoonlijke assistent (denk ik?). Uiteraard een functionele ministap, maar het is er wel een. Als je het niet nodig hebt gebruik je het niet. Als je het wel nodig hebt, kun je het gebruiken.

Of het, het stroomverbruik waard is, weet ik niet. Ik denk in elk geval dat dit zinvoller is dan complete data centres voor advertentie-doeleinden (Youtube/Facebook/enz.) of zelfs zaken als Netflix/Disney+/enz.
Tc99m @lenwar15 januari 2025 11:17
Dit is de basis van het product. Ik zie er zelf geen probleem mee. Het is publieke informatie (als in dat het open en bloot op het internet staat), en ze verdienen er geld mee. Tja. Dat doen bedrijven. Geld verdienen.
Dat iets open en bloot op het internet staat wil niet zeggen dat je het zomaar mag gebruiken. Je kunt in de boekhandel ook een boek openslaan en de tekst 'open en bloot' lezen. Dat betekent niet dat je die tekst vervolgens zomaar voor alle doeleinden die jij kunt verzinnen mag gebruiken (zeker niet als je daar ook geld mee gaat verdienen).
Hoe het systeem technisch werkt is in de basis helemaal niet zo interessant. AI-modellen/machine learning/enz zijn voor ons Tweakers-hart uiteraard leuk/interessant, maar hoe het product z'n ding doet maakt in de basis niet uit. Goede kans dat veel mensen niet weten hoe een verbrandingsmotor of een versnellingsbak werkt. Dat maakt ook niet uit, zolang ze de auto maar kunnen bedienen.
Dat is het juist wel. Veel mensen weten misschien niet precies hoe een motor of versnellingsbak werkt, maar wel in grote lijnen. Je hoeft niet exact te weten hoe een LLM werkt. Maar het is wel belangrijk om op hoofdlijnen te weten wat zo'n LLM eigenlijk precies wel en niet doet en kan als je het gebruikt. Het is geen echte zoekmachine, encyclopedie, assistent en het is zeker niet 'intelligent'. Het is software die uiteindelijk heel erg zijn best doet om te proberen te voorspellen wat jij graag wilt lezen of zien. Als je dat niet realiseert, moet je het eigenlijk niet gebruiken, net zoals je niet achter het stuur moet gaan zitten als je niet weet dat als je een versnellingspook op R zet en op het gaspedaal trapt, een auto achteruit gaat rijden.

[Reactie gewijzigd door Tc99m op 15 januari 2025 11:18]

lenwar
@Tc99m15 januari 2025 13:00
Je kunt in de boekhandel ook een boek openslaan en de tekst 'open en bloot' lezen.
Maar in een bibliotheek wel. Is het open internet eerder een boekhandel of eerder een bibliotheek? (ik neig naar het laatste, al is dat allicht arbitrair.)
Alles wat ik in die bibliotheek lees, mag ik gewoon gebruiken ter inspiratie. En met mijn geïnspireerde werk mag ik gewoon geld verdienen. De vergelijking is uiteraard scheef. Het internet is geen boekwinkel of bibliotheek en ik ben geen AI-model (echt waar! ;) ), en een LLM kan niet 'geïnspireerd raken'.
...maar wel in grote lijnen
Ik betwijfel het. Ik denk dat veel mensen niet verder komen 'hij verbrandt benzine' en dat is wel een heel minimalistische vertolking van een brandstofmotor :)

Je zegt wezenlijk hetzelfde als ik.
Het is niet van belang om te weten 'hoe' die LLM z'n ding doet. Het is alleen belangrijk om te weten 'wat het doet' en vooral 'wat het niet doet'. Zoals je zelf al zegt. De I bij AI is een discutabele term. De computer 'weet' niet wat een priemgetal, een monitor, wandelen, een kersenboom, een lever, schilderen of een adapter is. AI is wiskunde. Niks meer dan dat.
Net zoals dat je moet weten hoe je een auto moet bedienen, en weten wat je er wel en niet mee kunt (je kunt met een standaard consumentenauto niet een kippenpoot invriezen), moet je dat ook met ChatGPT. Sommige dingen kun je ermee doen. (samenvattingen van teksten maken, teksten vertalen, enz.) En sommige dingen kun je er niet mee doen.
Het probleem is alleen dat ChatGPT doet alsof het (vrijwel) alles kan (met taal). (zoals ik elders schreef. Vraag het om een boekverslag te schrijven van een Nederlandstalig boek. Goede kans dat het systeem het boek niet kent en een willekeurig verhaal verzint, in plaats van dat het netjes zegt het boek niet (goed genoeg) te kennen.)
Westpjotr @Azenomei15 januari 2025 08:52
Geen fan? ;)
DigitalExorcist @Azenomei15 januari 2025 09:41
Hoe zeg je "ik heb totaal geen verstand van wat ik probeer te zeggen" zonder te zeggen dat je totaal geen verstand hebt van hetgeen waar je iets over wil zeggen....

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