OpenAI-ceo: ChatGPT heeft meer dan 300 miljoen wekelijkse gebruikers

ChatGPT heeft nu meer dan 300 miljoen wekelijkse gebruikers. Dat zegt OpenAI-ceo Sam Altman tijdens een evenement van The New York Times. In augustus lag dat aantal nog op 200 miljoen actieve gebruikers.

Altman deelde het aantal wekelijks actieve gebruikers tijdens het DealBook Summit-evenement, schrijft onder andere The Verge. "Ons product is opgeschaald. Nu hebben we meer dan 300 miljoen wekelijks actieve gebruikers", zei de topman. Altman bevestigde ook dat ChatGPT-gebruikers gezamenlijk iedere dag meer dan een miljard berichten sturen naar de AI-chatbot.

Uit de nieuwe cijfers blijkt dat ChatGPT nog altijd hard groeit. Het bedrijf zei in augustus nog dat de AI-chatbot, die ongeveer twee jaar geleden werd aangekondigd, iedere week 200 miljoen actieve gebruikers had. Een jaar geleden, in november 2023, lag dat aantal nog op 100 miljoen, meldde Altman toen tijdens een ontwikkelaarsevenement.

In de afgelopen tijd heeft het bedrijf verschillende nieuwe functies toegevoegd aan de dienst, zoals een AI-zoekmachine, een Canvas-interface voor het schrijven van code en een voicemodus. De Financial Times meldde eind vorige maand dat OpenAI gedurende het komende jaar een miljard gebruikers wil bereiken, mede door het uitbreiden via 'AI-agents', de SearchGPT-zoekmachine en de Apple Intelligence-integratie in iOS.