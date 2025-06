Bitcoin is voor het eerst meer dan 100.000 dollar waard

De koers van de bitcoin is voor het eerst boven de 100.000 dollar gekomen. De grens werd rond 3.30 uur vannacht bereikt. De waarde steeg de laatste weken explosief, onder andere doordat Donald Trump de munt omarmt.

Op meerdere cryptovalutabeurzen wordt bitcoin verhandeld voor meer dan 100.000 dollar. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de cryptovaluta zo'n hoge waarde haalde. Op het moment van schrijven is de waarde nog iets verder gestegen, naar ruim 102.425 dollar.

100.000 dollar is een belangrijke symbolische grens, waar veel investeerders en evangelisten al jaren naartoe leefden. De grens wordt al jaren voorspeld, al leek dat vaak ook op hoop. Deze werd nu bereikt nadat Donald Trump bekendmaakte dat hij Paul Atkins, een voorstander van cryptovaluta, voordraagt als voorzitter van beurstoezichthouder SEC.

De waarde steeg met name de afgelopen weken snel. Rond oktober schommelde de waarde van de munt nog rond de 60.000 dollar, maar in november begon een snelle stijging. Die raakte in een stroomversnelling door de verkiezingswinst van Trump in de Verenigde Staten. Die zei in het verleden minder regulering te willen voor cryptovaluta, al noemde hij daar nooit concrete plannen voor. Verder verwachten analisten dat Trumps economische beleid in het algemeen goed zal zijn voor cryptovaluta, bijvoorbeeld vanwege de internationale waarde van de dollar, waardoor sparen met cryptovaluta interessanter wordt.

Het duurde bijna vier jaar voor de waarde van de munt verdubbelde; in februari 2021 werd voor het eerst het plafond van 50.000 dollar bereikt. Dat gebeurde toen nadat er in korte tijd meerdere symbolische grenzen werden doorbroken, van 30.000 en 40.000 dollar. Tegelijk duurde het nog wel lang voordat de grens bereikt werd; twee weken geleden werd een record van 99.000 dollar gehaald, maar de 100.000 bleef lange tijd net buiten bereik.