Mt. Gox-slachtoffers zeggen bitcoins en bitcoin cash in wallets te ontvangen

De curatoren van de failliete cryptovalutabeurs Mt. Gox zijn begonnen met de uitbetaling van bitcoins en bitcoin cash. Eerder werd al beloofd dat dat in juli zou gebeuren, ruim tien jaar na het oorspronkelijke faillissement.

Mt. Gox schrijft in een brief dat het begonnen is met het uitbetalen van cryptovaluta aan slachtoffers van het faillissement. Dat blijkt ook uit verschillende posts op Reddit. Gebruikers zeggen daar dat ze geld hebben ontvangen van Mt. Gox. Ook op websites die de wallets van Mt. Gox in de gaten houden blijkt dat er inderdaad munten worden verplaatst naar nieuwe wallets van gebruikers.

Eerder dit jaar was er al beweging te zien in de wallets. De curatoren van Mt. Gox zeiden toen al dat er een proces was gestart om verloren bitcoins en bitcoin cash uit te betalen, maar het duurde nog een tijd voordat gebruikers dat in hun wallets zouden krijgen. Het lijkt erop dat nog slechts een deel van de slachtoffers zijn munten terug heeft. De munten lijken vooral naar wallets te gaan van gebruikers die Bitbank hebben opgegeven als betaalprovider aan Mt. Gox.

De waarde van de bitcoin is de laatste dagen flink gezakt, wat volgens analisten in ieder geval deels te wijten is aan de Mt. Gox-uitbetalingen. Dat is slecht nieuws voor de ontvangers, want die krijgen daardoor minder geld als ze dat omzetten naar fiatgeld. Overigens is hun winst alsnog groot; ten tijde van het faillissement was een Bitcoin nog zo'n 1000 euro waard. Inmiddels is dat 50.000 euro.

Cryptovalutabeurs Mt. Gox ging in 2014 failliet. Het was destijds een van de grootste online handelsplaatsen voor de digitale munten. Tijdens het faillissement verdwenen zo'n 650.000 bitcoins. Die zijn niet allemaal hersteld; de curatoren wisten zo'n 141.000 bitcoins terug te krijgen. Al in 2021 werd er een herstelplan opgesteld waar slachtoffers zich konden aanmelden. Ze krijgen een deel van hun verloren bitcoins terug. Eind vorig jaar kregen slachtoffers ook al voor het eerst compensatie, maar daarbij ging het om fiatgeld dat werd verkregen door de verkoop van munten. Die betalingen zijn nog niet afgerond en lopen nog steeds.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 05-07-2024 13:37 87

05-07-2024 • 13:37

87

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Reacties (87)

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NEO256 5 juli 2024 13:46
Het voelt voor mij als een grote klucht; mensen investeren in "iets", "handelen" er mee, bedrijf wat handelt gaat failliet en nu is een gedeelte van de crypto currency terecht, voor een gedeelte van de originele mensen die mee deden. Terwijl de waarde van de munt een x keer hoger is geworden.

Niemand kan exact traceren wat er met all die munten is gebeurd, schijnbaar kunnen ze niet eens bepalen wie allemaal klant was bij de handelaar.

Voelt allemaal heel vluchtig en alsof er een aantal mensen heel rijk zijn geworden, nu ineens rijk gaan worden en de gehele situatie zoveel dooie hoeken heeft dat je niks met echt grote zekerheid kunt zeggen.

Kijk er werd in het begon geroepen dat een decentrale munt voordelen heeft, maar... dit zijn naar mijn mening overduidelijk een aantal van de nadelen.
Not Pingu @NEO2565 juli 2024 15:22
Niemand kan exact traceren wat er met all die munten is gebeurd, schijnbaar kunnen ze niet eens bepalen wie allemaal klant was bij de handelaar.
Dit is gewoon niet waar. Een aantal wallets die beheerd werden door Mtgox zijn gestolen, maar de boekhouding was nog steeds beschikbaar voor de curator. Een eeuwigheid geleden hebben we allemaal moeten registreren als schuldeiser en werden onze claims beoordeeld. De curator heeft dus zeker informatie over wie klant was. Vóór het faillissement was het al nodig om e.e.a. aan informatie op te geven bij de beurs om bijv uitbetalingen in cash te kunnen krijgen. Ik weet niet meer of ik nou ooit een kopie identiteitsbewijs heb moeten insturen maar het zou me niks verbazen als dat zo was.

De schuldeisers worden nu uitbetaald dmv de coins en fiat die ten tijde van het faillissement nog wel in handen van de beurs waren.

En wat er met de gestolen bitcoins is gebeurd, is ook bekend. Een Russische hacker heeft die ontvreemd en gebruikt om de beurs BTC-E mee te starten, die in 2017 failliet ging. (https://arstechnica.com/t...nge-for-money-laundering/)

[Reactie gewijzigd door Not Pingu op 22 juli 2024 19:00]

tw_gotcha @Not Pingu5 juli 2024 18:18
vraagje: krijg je dan het equivalent van de waarde 10 jaar geleden op moment van diefstal of de huidige waarde?
saucemarocain @tw_gotcha5 juli 2024 19:50
Als je 1 btc had dan krijg je 1 btc terug hè. Of dat nu een waarde had van 500$ of 50000$ maakt niet uit.
tw_gotcha @saucemarocain5 juli 2024 20:31
ik had het idd gelezen in dit draadje, dank
Lichtje @saucemarocain6 juli 2024 09:00
Dat is niet correct, aangezien niet alle bitcoin munten terug zijn bij mtgox.
Het gaat om ongeveer 20%.
Had je dus 1 BTC, dan krijg je ~0.2 BTC terug en nog eens 0.2 BCH.
Not Pingu @tw_gotcha7 juli 2024 13:26
Zoals iemand anders zei, zijn er niet genoeg BTC om alle tegoeden te dekken. Vandaar dat de beurs failliet is gegaan. De maximale uitbetaling per account is ongeveer 0,17 BTC (en BCH), je krijgt dus gewoon crypto als je voor die optie gekozen had. Er werd ook een deel van je tegoed in Japanse yen uitbetaald, omdat de curator dankzij de enorme stijging van de waarde van BTC een aantal coins voor veel geld heeft kunnen verkopen (lang verhaal), maar dat ging meestal om honderden euro's.

Edit: is het opzich een heel relevante vraag 🙂 in eerste instantie was er inderdaad sprake van dat we de waarde van ons tegoed op de dag van faillissement terug zouden krijgen in de vorm van Fiat currency. De Japanse wet kent echter een concept genaamd "civil rehabilitation" waarbij schuldeisers kunnen verzoeken om een bedrijf uit het faillissement te halen als er om de een of andere reden toch weer genoeg geld is. Dat was het geval door de enorme stijging van BTC in 2017 en een aantal schuldeisers hebben toen succesvol verzocht tot civil rehabilitation. Daarom krijgen we nu gedeeltelijk crypto terug.

De curator was destijds echter al begonnen met het liquideren van de BTC tegoeden (verkopen voor fiat geld) om de schuldeisers in fiat te kunnen uitbetalen en is daar toen in allerijl mee gestopt. Maar daardoor heeft ie dus veel cash beschikbaar.

[Reactie gewijzigd door Not Pingu op 22 juli 2024 19:00]

teun95 @Not Pingu7 juli 2024 12:10
Ik weet niet meer of ik nou ooit een kopie identiteitsbewijs heb moeten insturen maar het zou me niks verbazen als dat zo was.
Ik heb 2 keer een ID verificatie moeten doorlopen. De eerste keer (jaren geleden) een selfie met mijn paspoort en een handgeschreven briefje. De tweede keer via een third party ID verificatie app.
BasZer @Not Pingu7 juli 2024 19:41
Zeer interessante podcast is hier over gemaakt: https://www.bnr.nl/podcast/koude-crypto-oorlog

[Reactie gewijzigd door BasZer op 22 juli 2024 19:00]

hiostu @NEO2565 juli 2024 14:08
Toch gek, want alle transacties zijn openbaar. Dus ze moeten elke bitcoin kunnen volgen die in een wallet heeft gezeten. Althans, ik neem aan dat de beurs een wallet aanmaakte voor elke gebruiker. Dus het moet mogelijk zijn om elke munt te traceren. Terug krijgen is natuurlijk weer iets anders.
Zyphlan @hiostu5 juli 2024 14:21
Wikipedia: Cryptocurrency tumbler
Een cryptocurrency mixer of cryptocurrency mengdienst is een dienst die mogelijk identificeerbare of "besmette" cryptocurrency fondsen vermengt met andere fondsen, om zo het spoor terug naar de oorspronkelijke bron van de fondsen te verdoezelen.Dit gebeurt meestal door bronfondsen van meerdere invoeren gedurende een lange en willekeurige periode samen te voegen, waarna ze weer worden uitgegeven naar bestemmingsadressen. Omdat alle fondsen worden samengevoegd en op willekeurige tijdstippen worden uitgekeerd, is het erg moeilijk om exacte munten te traceren.
Stetsed @Zyphlan5 juli 2024 14:36
Hier moet je well context aan toevoegen dat dit soort tumblers niet echt werken voor movement van grote hoeveelheden van crypto. Met kleine hoeveelheden en grote volume van transacties gaat het okay, want dat is het moelijk te vertellen wat vanaf waar komt. Maar als je grote hoeveelheden wilt doen moet je ook gigantische hoeveelheden transactie volume hebben.

Dit betekent dat je vaak ziet met hacks zoals Mt. Gox dat ze niet super toepasbaar zijn omdat het om gigantische hoeveelheden ging, zoals in het artikel wordt gezegd 650,000 wat in 2014 rond de 400-800 per was(Coinmarketcap statistiek), dus dat is in het midden 390 miljoen in een tijd wanneer bitcoin veel kleiner was dus dat kan je niet zomaar door een tumbler doen, waardoor je vaak ziet dat je hoort dat wallets van zulke hacks heel lang inactief blijven.
thomas1907 @Zyphlan5 juli 2024 14:42
Dat lukt ook niet altijd, kijk maar eens naar ZachXBT. Die achterhaalt nog met regelmaat heel veel dingen die via tumblers e.d. verstuurt zijn.
Als je alles goed doet werkt het, maar als je ook maar 1 fout maakt is het alsnog te achterhalen.
marijnhop @NEO2565 juli 2024 14:32
Voelt allemaal heel vluchtig? Dit heeft 10 jaar geduurd!
NEO256 @marijnhop5 juli 2024 16:57
Vluchtig als in onduidelijk oppervlakkig, gaat me niet om de tijdsgeest.

Met een beetje (en letterlijk) kennis kan ik in zo iets instappen, echt geld erin gooien met de verwachting dat er wat uit komt. Het is een investering zeggen zegt men (dan spreek ik over het bedrijf, medemensen die er ook in handelen, wellicht nog wat anderen), daarna heb je een "munt" die je gaat verhandelen en waarvan gezegd wordt dat je er meer van terug krijgt of wellicht dat ie door de tijd meer waard wordt.

En zelfs met alle onderbouwingen over de blockchain, achterhalen van de betrokken partijen, achterhalen van de personen die origineel de investeringen hebben gedaan. Is er nu naar 10 jaar een stuk van die originele inleg bekend en terug... En wordt terug gegeven aan een aantal investeerders / inleggers.

Mis ik soms iets?
Dit is toch vaag, onduidelijk en/of niet meer te volgen.

Als beleggingen niets meer waard zijn dan is die waarde "weg". Even buiten dingen als shorting, het daadwerkelijke bedrijf wat er achter zit wat verhandelt is voor de aandelen, de personen die er werkten met kennis van zaken die vervolgens daarmee gehandeld hebben, etc. Wordt er niemand beter van.

Zoals dit nu gelopen is, is een kleine groep er veel beter van geworden.
De gene die de hack heeft kunnen plegen wellicht het meest.
En dan nu het beperkt aantal mensen wie ze hebben kunnen traceren die onderdeel van de inleggers waren.
Wellicht nog wat meer individuen, maar... voor mij voelt dit als een soort ponzi scheme, met een aantal extra stappen.

Het gaat om 650.000 munten die een waarde van 1000 euro hadden en nu 50.000 euro, dus dit geheel gaat over miljarden euro's. Dat zijn bedragen waar landen hun begroting omheen maken. En wellicht is het allemaal te verklaren, op technische wijze.

Maar is het voor een normale sterveling nog uit te leggen waarom we hier als maatschappij maar akkoord mee moeten gaan? Dit stuk "is het voor een normale sterveling nog uit te leggen", want het zal best technisch uit te leggen zijn, voor elk stuk van dit geheel, maar is dit een kijk op de toekomst?

We vertrouwen niet meer op overheden en banken, maar in dit soort super vluchtige (ja ik ga het woord toch weer gebruiken) munten, die veranderen door de markt waarin ze gebruikt worden, maar eigenlijk op geen of nauwelijkse wijzen worden gereguleerd?
HENNESSY @NEO2566 juli 2024 01:23
Mis ik soms iets?
Ja, bitcoin is geen belegging, ook geen investering, alhoewel mensen er wel op die manier naar kijken is dat een foute benadering. Het is een vorm van geld.

Je kan investeren in bedrijven met aandelen, of geld opzij zetten in euro, pesos of bitcoin. De euro is stabiel maar verliest langzaam zijn waarde, de peso wat sneller en de bitcoin schommelt vaker omhoog dan omlaag maar het is nog steeds geld, geen investering.

Daarnaast klaag je een hoop over Mt. Gox, een centrale partij en vervolgens ken je alle nadelen toe aan de decentrale munt, dat is een beetje hetzelfde als de euro de schuld geven als er een bank omvalt.
Manderlay1 @HENNESSY6 juli 2024 09:03
Als je aandelen koopt dan investeer je ook niet in bedrijven. Aandelen kopen op de beurs is ook niet investeren
HENNESSY @Manderlay16 juli 2024 10:11
Wat denk je dat je krijgt als je investeert in een bedrijf?!
Manderlay1 @HENNESSY6 juli 2024 10:20
Op de beurs aandelen kopen ≠ investeren
HENNESSY @Manderlay16 juli 2024 11:25
Van wie denk je dat veel van de aandelen zijn voordat ze op de beurs verkocht worden?
Manderlay1 @HENNESSY6 juli 2024 11:43
Waren van het bedrijf, de 1ste maal dat ze verkocht werden. Dat was een investering.

De volgende keren dat het aandeel verkocht wordt is niet investeren maar beleggen ≠ investeren.

Er zijn maar 2 momenten dat er effectief geïnvesteerd kan worden in bedrijven op de beurs dat is bij IPO of bij kapitaalsverhogingen. Dan investeer je de rest is beleggen.
HENNESSY @Manderlay16 juli 2024 14:34
Waar komt eigenlijk jouw nadruk op de beurs vandaan? Heb je nog nooit in bedrijven geïnvesteerd? Los van of je op de beurs beleggen of investeren noemt bestaan er ook niet-beursgenoteerde aandelen, een groot deel in de handen van investeerders, er zijn weinig eigenaren die zelf al het kapitaal kunnen opbrengen om een bedrijf te beginnen.
Manderlay1 @HENNESSY6 juli 2024 16:15
Neen teveel risico's aan verbonden en 95% van mensen kopen hun aandelen op de beurs wat niet investeren.

Meeste eigenaren gaan gewoon naar een bank voor een lening om een zaak op te starten.
Setho23 @NEO2566 juli 2024 09:47
Vaag verhaal. Je snapt niet echt waar je het over hebt volgens mij. Iets met de klok en de klepel.
jdh009 FP ProMod @NEO2565 juli 2024 14:27
Het voelt voor mij als een grote klucht; mensen investeren in "iets", "handelen" er mee, bedrijf wat handelt gaat failliet en nu is een gedeelte van de crypto currency terecht, voor een gedeelte van de originele mensen die mee deden. Terwijl de waarde van de munt een x keer hoger is geworden.
Dat kun je veel breder trekken dan alleen crypto, maar het is inderdaad zo dat veel mensen investeren in cryptocurrencies zonder daar volledige kennis van te hebben en zonder begrip van de onderliggende technologie of de risico's die ermee gepaard gaan. De volatiliteit van de markt, die bij crypto veel hoger is dan bij de meeste zaken die op 'normale' beurzen worden verhandeld, kan ervoor zorgen dat de waarde van een munt sterk fluctueert, waardoor sommige investeerders aanzienlijke winsten kunnen maken, terwijl anderen verliezen lijden, aangezien de winst ergens vandaan moet komen.

Vergelijk het met een bankoverval, waarbij het vaak moeilijk is om te traceren wie welke specifieke eurobiljetten of munten heeft als de buit wordt teruggevonden. Bij deze teruggevonden cryptocurrencies is het ook lastig om precies te bepalen wie welke munten bezit, zeker gezien Mt. Gox hot wallets/custodial wallets gebruikte en dus alles op één of meerdere hopen was gegooid. In bitcoin hebben degenen die beroofd zijn nog steeds verlies gemaakt, omdat niet alles is teruggevonden. Dat het voor de meesten in euro's wel winstgevend is geweest (en ik denk niet dat veel mensen zo lang zouden hebben gewacht voordat ze verkochten) is meer een gelukje als pleister op een wond. Een wond die voor velen snel geneest hierdoor, maar je moet nog steeds een deel van je Bitcoin in de boeken 'afschrijven' zolang ze niet zijn teruggevonden. Het scenario dat Bitcoin ingestort zou zijn, had zich ook kunnen voltrekken en in dat geval zou de situatie er veel somberder uitzien.
Niemand kan exact traceren wat er met all die munten is gebeurd, schijnbaar kunnen ze niet eens bepalen wie allemaal klant was bij de handelaar.
Elke transactie van een cryptocurrency wordt geregistreerd op een blockchain, wat feitelijk betekent dat de beweging van elke munt publiekelijk zichtbaar en (theoretisch) traceerbaar is. Echter, de identiteit van de gebruikers blijft vaak anoniem of pseudoniem, waardoor het moeilijk is om exact te bepalen wie achter een bepaalde transactie zit, zeker als er goede mixers worden gebruikt door criminelen (welke zulke enorme hoeveelheden niet goed aan kunnen). Het probleem over wie wel of geen klant was, ligt bij de exchange zelf door slechte administratie, interne fraude of een gebrek aan regulering en toezicht. Het is zeker niet inherent aan cryptocurrencies zelf, maar eerder een probleem van de specifieke exchange. Als ij weet van wie een wallet is kun je die persoon 'voor altijd' volgen en al zijn transacties zien.
Kijk er werd in het begon geroepen dat een decentrale munt voordelen heeft, maar... dit zijn naar mijn mening overduidelijk een aantal van de nadelen.
Een groot deel van de problemen, zoals het verlies van fondsen bij het faillissement van een exchange of de onmogelijkheid om precies te traceren wie welke munten bezit, zijn te wijten aan de manier waarop deze exchange functioneerde en hoe ze hun beveiliging regelde. Dit is echter meer een kwestie van slechte beveiligingspraktijken en beheer van de exchange dan van de cryptocurrencies zelf. De technologie achter cryptocurrencies, zoals blockchain, biedt juist transparantie en traceerbaarheid van transacties, ook al blijven de gebruikers vaak anoniem en kun je deze problemen niet toeschrijven (al is bitcoin verre van perfect).

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 22 juli 2024 19:00]

Tintel @NEO2565 juli 2024 14:32
Kijk er werd in het begon geroepen dat een decentrale munt voordelen heeft, maar... dit zijn naar mijn mening overduidelijk een aantal van de nadelen.
Als er een reguliere bank heeft gerommeld dan is het toch ook niet zeker dat iedereen zijn geld krijgt? De Nederlandse bank staat wellicht garant voor maximum bedrag maar dat heeft verder niets te maken met de-centraal of centraal. Dat is een soort verzekering.

Juist bij deze valuta is meer te zien (behalve... de eigenaars gegevens) omdat transacties bekend blijven.
GigaHenk @Tintel5 juli 2024 14:57
Klopt wat je zegt, alleen garandeert de NL bank dat je een bepaald aantal eenheden terugkrijgt. Niet dat de koopkracht bewaard blijft, en daar zit de crux.

Bitcoin is opgezet om inflatie en waardevermindering tegen te gaan. Wat de tegenstanders ook roepen, dat is met vlag en wimpel gelukt. Er zit een vierjaren cyclus in Bitcoin en over 4 jaren gezien heb je altijd een 100% of meer waarde vermeerdering in fiat geld gezien. Ik weet dat veel mensen voor oud en vertrouwd gaan, maar de mensen die niet voor oud en vertrouwd zijn gegaan, en flink wat geduld hebben gehad, dat die daar flink van geprofiteerd hebben.
OCU-Macs @GigaHenk5 juli 2024 15:26
Nog wel, daar heb je gelijk in. De vraag is alleen of dit eeuwigdurend zal zijn, want dat zou de waarde van BTC tot krankzinnige (oneindige?) hoogte stuwen.

Maar goed, afgelopen dagen zie je een enorme daling vanwege een veelvoud aan redenen, waarvan deze terugbetaling en verkoop door overheden de belangrijkste zijn.

Die daling wordt feitelijk veroorzaakt door verkopende partijen die, gezien deze nieuwsfeiten, kennelijk liever hun BTC verzilveren. Dat baart mij zorgen, want om zo heel veel BTC gaat het niet eens in die terugbetalingen en verkopen.

Betreffende Mt.Gox is een 509.000 aan BTC ‘verloren’ gegaan. Wat zou er met de koers gebeuren als opeens transacties geregistreerd worden met de verloren gewaande coins, die toen slechts een fractie waard waren van wat ze nu zijn.

Immers, we praten dan over een substantieel deel van het maximaal aantal mogelijke bitcoins. Bijna de helft van wat nog gemined kan worden.

En dat leidt me tot een andere vraag: Hoe kunnen we ooit achterhalen hoeveel ‘aktieve’ bitcoins er nog zijn als alles gemined is. Oftewel, hoeveel is permanent verloren gegaan. Want de ‘terugkeer’ van grote aantallen verloren gewaande coins kan enorme invloed op de waarde hebben.

Sterker nog, ik zou hier een verdienmodel in kunnen zien. Niet voor individuen (want een mensenleven is daarvoor te kort), maar wel voor organisaties (als banken) of overheden (landen), om daar uiteindelijk hun voordeel mee te kunnen doen (disruptie).

Hoe langer ik er over nadenk, des te meer risico zie ik voor op de lange termijn. En dan ben ik niet eens zo’n slimmerik, dus er zullen velen anderen zijn die tot veel engere scenario’s en constructies kunnen komen.
GigaHenk @OCU-Macs5 juli 2024 15:45
Nog wel, daar heb je gelijk in. De vraag is alleen of dit eeuwigdurend zal zijn, want dat zou de waarde van BTC tot krankzinnige (oneindige?) hoogte stuwen.
De andere kant kan ook, dus ja

Ik begrijp je stelling en uitleg, maar andersom: 'waar en hoeveel goud heeft eenieder, en heeft u daar bewijs van voor .......' Voor het eerst in de historie is een monetaire munt 100% transparant en traceerbaar. Dus het is zo wie zo beter dan, dat het nu is.

Bitcoin is uniek en nieuw, en niemand heeft een glazen bol.
Wat wel zeker is:
- Elke fiat munt gaat uiteindelijk naar waarde nul
- Hebzucht is belangrijke menselijke eigenschap
- En banken/overheden kenden tot begin 2009 geen concurrentie
- Er bestaan geen Bitcoin critici die zich meer dan 100 uur hebben ingelezen. Scam artis als Roger Ver etc buiten beschouwing gelaten.

Ik zat goed en liep vooraan, en werd voor gek verklaart met:
- Internet
- grote schermen/projectoren
- Linux
- elektronische dancemuziek

Voor mij is het één grote Déjà vu, en wacht op het omslagpunt. Had verwacht dat dit met de ETF launch zou zijn, maar het volatiele character laat veel mensen twijfelen. En er zijn mensen die beweren, it's not a bug/problem, it's a feature :)

Overigens zijn de schommelingen allemaal binnen de marge van het 'normale' gedrag binnen een bullmarket

[Reactie gewijzigd door GigaHenk op 22 juli 2024 19:00]

tw_gotcha @GigaHenk5 juli 2024 18:29
"Ik begrijp je stelling en uitleg, maar andersom: 'waar en hoeveel goud heeft eenieder, en heeft u daar bewijs van voor .......' Voor het eerst in de historie is een monetaire munt 100% transparant en traceerbaar. Dus het is zo wie zo beter dan, dat het nu is."

Het lievelingsargument van de cryptogelovers. In de praktijk is het helemaal niet zo transparant en tarceerbaar. Zoals verderop in dit draadje te lezen is, worden er allerlij manieren gebruikt om de traceerbaarheid te verneuken, en zijn er handlaren die er een slechte boekhouding op na houden, slordig zijn, fouten maken etc etc. ... vermenigvuldigd met het aantal crypto currencies die er zijn.Het is net zo gevoelig voor fouten dan welke andere currency dan ook. Er zijn mensne in het spel en Blockchain technologie verandert daar niks aan.
Wat is het grote omslagpunt dat je verwacht? dat iedereen het gebruikt? laat me niet lachen. Er zijn sowieso een 4 miljard mensen op deze aarde die cash gebruiken omdat ze van een paar rupis per dag leven, en dus cash geld nodig hebben dat door de overheid beheerd wordt, terwijl ze zelf niks met een bank te maken hebben. De gewone currencies verdwijnen niet, en dus verdwijnen de gewone banken niet. Pas als cryptocurrency op een markt in Afrika of Azie het normale betaalmiddel is, is er een omslgpunt.
GigaHenk @tw_gotcha6 juli 2024 12:49
Het lievelingsargument van de cryptogelovers. In de praktijk is het helemaal niet zo transparant en tarceerbaar. Zoals verderop in dit draadje te lezen is, worden er allerlij manieren gebruikt om de traceerbaarheid te verneuken, en zijn er handlaren die er een slechte boekhouding op na houden, slordig zijn, fouten maken etc etc. ... vermenigvuldigd met het aantal crypto currencies die er zijn.Het is net zo gevoelig voor fouten dan welke andere currency dan ook. Er zijn mensne in het spel en Blockchain technologie verandert daar niks aan.
In Bitcoin is alles traceerbaar, behalve wie de eigenaar is. En indien de bitcoins van Mt Gox gestolen zou hebben en in cold storage geplaatst zou hebben, zonder uit te geven, dan zou het eeuwig een mystery blijven wie de eigenaar/dader is. Er is altijd markt voor fraude en oplichting, dus dat zal ontwikkeld worden. Dat is met fiat geld niet anders.
Ik verwacht niet dat eenieder met BTC op korte termijn gaat betalen. Wel dat het onderliggend door grote instanties gebruikt gaat wordt gebruikt (als eerste). En afgeleide producten zullen door mensen gebruikt worden.

Net als bij introductie van Internet waren de meeste mensen erg kortzichtig. Ze dachten aan een snellere versie van ISDN. Slechts weinigen realiseerden zich dat je vanaf toen alles wat je in 1 en 0 kon omzetten zonder tussenkomst van derden kon delen. En zie daar alle informatie stromen van toen naar het Internet zijn verplaatst en zo goed als licentievrij zijn. Dus geen zender vergunning nodig voor radio etc. Dat zelfde gaat nu gebeuren met waarde. Dus transparant waarde met alles en eenieder uit kunnen wisselen zonder tussenkomst van derden. Bitcoin lijkt erg op de IPv4 van Internet. Alleen technici kennen het, maar praktisch alle data ter wereld wordt er mee getransporteerd. Hierdoor heeft eenieder die Bitcoin heeft een potentiële bank in zijn bezit. Dat zal een gigantische boost geven in financiële diensten. En net als het verzet van de Telecom toen, zal de bankenwereld zich ook verzetten. Want er is niks zo lucratief als monopolie. En voor wie is monopolie goed...... voor u, voor mij.....
Dark-Mist @tw_gotcha7 juli 2024 13:15
https://blockstream.info/

Tot op het niveau van een enkele Satoshi is letterlijk alles terug te vinden over je Bitcoin, van het moment van mining tot de uiteindelijke wallet waar het nu in staat. Transparanter wordt het niet tenzij je echte namen wilt gaan verbinden aan wallets.
OCU-Macs @GigaHenk6 juli 2024 07:07
Die traceerbaarheid is een lachertje, getuige alleen al dit debacle met Mt.Gox. Ik vergelijk die traceerbaarheid een beetje met open source software. Sure, je kunt aan de source komen van je Linux distro en deze helemaal napluizen, maar daar ligt ook meteen de lat: 1) de meeste Linux gebruikers (miljarden) hebben geen idee hoe en kunnen die code niet eens lezen. 2) De code is zo omvangrijk dat het een levensopgave is om deze volledig te kunnen begrijpen.

Zo ook met alle btc transacties in de blockchain.

Die ETF’s hebben BTC alleen nog maar meer volatiel gemaakt, getuige ook de nu scherpe daling. Veel bitcoin nieuws site noemen dit als mede veroorzaker, of versterkende factor.

Tot nu toe is het alleen nog maar een beleggingsinstrument. Alhoewel ik zelf het woord ‘belegging’ zou vervangen voor ‘speculatie’.

Niks mis mee, maar het is niet de redding van de financiële wereld, de disruptie die de macht van de gevestigde orde zou breken. Die gevestigde orde is alleen maar groter geworden met een aantal groot-crypto bezitters. De kleinere bezitters van het eerste uur pakken lekker een centje mee en zijn soms zelfs miljonair geworden. De instappers sinds de voorlaatste halving maken die duizenden procenten koerswinst niet meer, al hopen ze er nog vurig op. Ja, je kunt er nog steeds flink mee verdienen door te speculeren, aktief te handelen. Het is een beleggings/speculatie instrument. Niks meer, niks minder.
Tintel @OCU-Macs8 juli 2024 09:31
Het is een beleggings/speculatie instrument. Niks meer, niks minder.
Mee eens. Maar wel 1 die niet door banken wordt beheerd. De crux is dat banken teveel macht hebben - niet dat speculatie moet/kan worden vermeden.
Speculatie met bepaalde goederen (zoals graan en olie) hebben inmiddels geen achterliggende fysieke eenheden meer omdat dat - danzkij de banken - is losgelaten. Bij crypto valuta heb je ook geen fysieke achterliggende eenheden maar wel een beperking op hoeveel ervan bestaat.
User_TS @NEO2565 juli 2024 22:13
Oke je hebt duidelijk niet veel verstand van crypto en hoe het werkt , het is inderdaad een risico als je je munten / investering op een exchange laat staan.

Beter hou je het in je eigen wallet en trade je op een DEX
klonic @NEO2568 juli 2024 10:33
Allereerst, decentraal heeft zeker nadelen. Echter gaat dit probleem juist om centralisatie, Mt Gox is namelijk een gecentraliseerde partij die alle keys in beheer had. En dat is nu juist een van de bitcoin mantras: Not your key, not your coin. Dat het kasboek (blockchain) dan decentraal is opgeslagen maakt in deze context niet uit.

Echter is een centraal opgeslagen kasboek (bankair systeem) ook risicovol:
-Bij een faillissement van een bank ben je alles boven het depositogarantiestelsel kwijt. Voor bedrijven die soms gewoon 50 miljoen op hun rekening hebben staan, is dat dus heel naar.
-En zij lenen het geld constant uit, of je nou wil of niet en niet altijd tegen laag risico.
-Als jij wordt gescamd met je bankrekening, dan zie je gewoon wie de tegenpartij is, toch krijg je je geld niet terug. Als je naar Bunq kijkt, dan zie je dat ze dit nu uit coulance doen. Maar daar betalen alle rekeninghouders voor.

Ik heb om deze redenen mijn BTC op verschillende wallets opgeslagen; centraal, decentraal, cold, hot. Maar ik ben wel heel actief bezig met mijn digitale veiligheid. Een van de nadelen van dingen in eigen beheer nemen.
Zyphlan 5 juli 2024 14:19
Op zich fijn dat je wat terugkrijgt, maar ja, er is wel iemand dus weggelopen met een flinke som geld.

Voor mede-tweakers een aanrader als het gaat om crypto scams.

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I uncover scams, fraudsters and fake gurus that are preying on desperate people with deceptive advertising. If you have to ask... it’s probably too good to be true.
familyman @Zyphlan5 juli 2024 14:33
Ik zou bijna willen toevoegen, if you don't need to ask, it certainly is.
lasharor 5 juli 2024 13:39
Overigens is hun winst alsnog groot; ten tijde van het faillissement was een Bitcoin nog zo'n duizend euro waard. Inmiddels is dat 50.000 euro
Ik dacht dat ze niet het absolute getal in BTC terug krijgen maar de waarde in USD in BTC?

Dus, dan klopt bovenstaande toch niet?
MrRobot @lasharor5 juli 2024 13:47
Ik had een claim op 0.24 btc, dit komt voor mij uiteindelijk neer op 300 euro cash en 0.17 BTC en 0.17 BCH.
Dit had ik over van het minen op 1 GPU, de rest had ik al verkocht voor $300 per BTC.
Had voor mij niet beter uit kunnen pakken dit alles, straks snel maar van Kraken afhalen en op m'n hardware wallet zetten. Je weet maar nooit.
Uiteraard ga ik het nu niet omzetten naar Fiat, hopelijk later naar een Lambo :-D

[Reactie gewijzigd door MrRobot op 22 juli 2024 19:00]

BruT@LysT @MrRobot5 juli 2024 14:20
Ligt het nou aan mij of klinkt het alsof het juist veel beter had kunnen uitpakken? 300 per BTC is niets, als je dat nu had verkocht had je vele malen meer gehad. En hoezo is 0.24 btc maar 300 euro cash? Ik snap er zo te zien echt helemaal niets van :P
MrRobot @BruT@LysT5 juli 2024 14:23
Je kon kiezen of je in cash of crypto terugbetaald wilde worden. Ik heb voor crypto gekozen maar daar zit dus ook altijd een cash gedeelte bij.
BruT@LysT @MrRobot5 juli 2024 14:30
Ah ok, dus dat beetje bitcoin wat je destijds hebt opgespaard is nu een hoop geld waard. Als je van die 0.24btc nu zo'n 20% terug zou krijgen vertegenwoordigt dat dan niet iets van 2500 Euro ? Dat is overigens niet onaardig, maar ook geen Lambo :)
MrRobot @BruT@LysT5 juli 2024 14:43
Ja, ik lees ook heel veel dat mensen 20% terugkrijgen, alleen krijg ik 17 cent terug van mijn 24 BTC cent. Geen idee waarom maar wel lekker. Bij BTC naar 200k is het een leuke 2e hands Lambo.
tormentor1985 @MrRobot6 juli 2024 15:51
Ik zie niet in waarom jij anders behandeld zou worden dan anderen. Ter vergelijking.

Mijn claim :
https://tweakers.net/foto...8JIW5NsjHpsIZGV8LeEAq.png

Terug te ontvangen:
https://tweakers.net/foto...klRgoz2I10RahozkcyZWH.png

Ik zou eens goed kijken in je overzicht of je claim dan niet gewoon groter was dan je denkt dat het was. Als jij meer terug krijgt dan de rest dan heeft de trustee wat uit te leggen namelijk.
BrtH @tormentor19856 juli 2024 16:00
Van lage claims krijg je relatief meer terug, omdat je de eerste 200k yen 100% krijgt ("small sum payments"). Ik krijg bijv. 0.14 BTC + ~€250 van een claim van 0.2 BTC.

[Reactie gewijzigd door BrtH op 22 juli 2024 19:00]

tormentor1985 @BrtH6 juli 2024 16:08
Intressant. Weer wat nieuws geleerd.

Desalniettemin klaag ik niet hoor :Y) Het is een leuk zakcentje. Ik HODL het nog wel even tezamen met de rest van mijn portfolio.

Voor mister Robot :) Een Lambo zou overigens wel echt de slechtste investering ooit zijn. Beter laat je dat geld gewoon voor je werken in de vorm van passief inkomen. Heb je veel meer aan dan een lambo die je alleen maar geld kost.
Haribo112 @lasharor5 juli 2024 13:41
Eigenlijk is dat raar, toch? Stel dat ik als Nederlander ergens 1000 dollar op een Amerikaanse rekening heb. De bank gaat failliet maar somehow krijg ik 10 jaar later mijn geld terug. Dan krijg ik toch gewoon weer 1000 Amerikaanse dollars uitgekeerd, en niet het bedrag in euro's dat die dollars destijds waard waren?
Strebor @Haribo1125 juli 2024 13:55
Nee dat is niet raar. Mensen hadden bij Mt Gox Bitcoins gedeponeerd, niet Dollars.

Je hoort de meeste "slachtoffers" niet mopperen want ondanks dat ze slechts ca 20% (meen ik gehoord te hebben) van hun Bitcoins terug ontvangen, zijn die Bitcoins inmiddels 55x zo veel waard (vergeleken met de dollarwaarde 10 jaar terug, direct na de hack). Kortom, ze krijgen tien keer de dollarwaarde van hun originele Bitcoin inleg terug. Achteraf toch geen gekke investering.
Haribo112 @Strebor5 juli 2024 14:36
Precies, dat is wat ik ook zeg. De persoon op wie ik reageer heeft het over dat ze de dollarwaarde van die BTC terugkrijgen terwijl ik zeg dat ze gewoon de hoeveelheid gedeponeerde BTC moeten terugkrijgen.
Strebor @Haribo1125 juli 2024 15:21
Mt Gox is voor een behoorlijk deel leeggeroofd. Ze kunnen niet teruggeven wat ze niet hebben. Van een kale kip kun je niet plukken. Daarom was dit een aardig compromis.

[Reactie gewijzigd door Strebor op 22 juli 2024 19:00]

hexeye @Haribo1125 juli 2024 13:50
het is even een aanname dat diende reden voor dat verschil is: bijna overal is het zo dat dollar, in tegenstelling tot bitcoin, wordt erkend als currency. Bitcoin is dan net als alle andere assets, die hebben op moment van de vernietiging een bepaalde waarde uitgedrukt in currency, waar je dan misschien nog een bepaalde wettelijke rente over krijgt tot/op moment van uitbetaling. Als je huis door iemands schuld affikt heb je een betere vergelijking gok ik.
marijnhop @hexeye5 juli 2024 14:29
Welke vernietiging? Dit gaat over de circa 141.000 bitcoins die de curatoren wisten terug te krijgen.
cariolive23 @Haribo1125 juli 2024 22:41
Je hebt hier te maken met de lokale faillissementswetgeving. Wanneer die stelt dat de boel moet worden afgehandeld in USD, dan gaat dit zo gebeuren. In het verlengde van jouw opmerking, hoe zou een faillissement worden afgehandeld wanneer jij 1000 USD op een vreemde valuta rekening bij jouw Nederlandse bank stalt? Daarnaast zijn er nog andere voorbeelden, want hoe zit het met andere vormen van waarde die elders worden bewaard? Je brengt jouw horloge weg naar de juwelier voor reparatie, daar wordt ingebroken en jouw horloge wordt gestolen. Vervolgens gaat de juwelier failliet. Ga je dan jouw horloge terug krijgen, de dagwaarde van het horloge, de originele aanschafwaarde, de vervangingswaarde of nog een andere variant? Er is nauwelijks wetgeving rondom cryptocurrency, wat door velen wordt gepresenteerd als voordeel, maar waar (uiteraard) ook nadelen aan zitten.
Servowire @Rob Voets5 juli 2024 14:20
Wat bepaalt de waarde van goud?
gaskabouter @Servowire5 juli 2024 14:49
De markt bepaalt de waarde.

De waarde van ieder goed, materieel of immaterieel, wordt bepaald door wat mensen ervoor betalen. Dat heet economie.
Scriptkid @Servowire5 juli 2024 14:25
goud kan ik in mijn handen pakken , als niemand het meer wil hebben kan ik er nogsteeds iets van maken,

wat kan een bitcoin als niemand het meer wil hebben?

[Reactie gewijzigd door Scriptkid op 22 juli 2024 19:00]

ari3 @Scriptkid5 juli 2024 15:07
goud kan ik in mijn handen pakken , als niemand het meer wil hebben kan ik er nogsteeds iets van maken,

wat kan een bitcoin als niemand het meer wil hebben?
Met goud kun je van alles van maken, maar heeft eigenlijk geen praktische toepassing. Goud is erg duur om te winnen en andere materialen zijn goedkoper. Je kunt een contact of draad ook van koper maken en dan heb je functioneel hetzelfde tegen een fractie van de prijs.

Wat goud vergelijkbaar maakt met bitcoin is dat het relatief schaars en duur is om te winnen. Als productiemiddel heb je er niets aan maar wel als container om waarde in op te slaan.
Rmaxx @ari35 juli 2024 15:51
Maar goud is fysiek schaars, bitcoin is fictief schaars :) En goud is een soms onmisbare grondstof dankzij unieke eigenschappen van het edelmetaal, maar dat terzijde.. iit diamanten overigens..

[Reactie gewijzigd door Rmaxx op 22 juli 2024 19:00]

NatteKrant @Rmaxx5 juli 2024 16:09
iit diamanten?

Dus het hardste materiaal zijn is geen unieke eigenschap? OK.....
cariolive23 @NatteKrant5 juli 2024 17:12
Diamanten maak je voor een fractie van de prijs en met een betere kwaliteit in een laboratorium. Je hebt er zelfs geen slavenarbeid of kinderhandjes voor nodig om ze op te graven. Een CVD reactor koop je (2e hands) al voor een paar duizend USD.

Met goud is mij dat nog niet gelukt...
Rmaxx @cariolive236 juli 2024 00:10
Dit dus
Rmaxx @NatteKrant6 juli 2024 00:09
Wel uniek, maar niet zeldzaam, en machinaal te produceren.. de prijs van diamanten is ook kunstmatig hoog. Plus dit: https://www.quest.nl/natu...hardste-natuurlijke-stof/

[Reactie gewijzigd door Rmaxx op 22 juli 2024 19:00]

svennd @Scriptkid5 juli 2024 14:52
Dan investeer je toch gewoon in schelpen ? Bitcoin is een afschuwelijke oplossing voor een -in mijn ogen- onbestaand probleem maar argumenteren dat goud iets waard is omdat het zich fysiek manifesteerd is niet bepaald doordacht.
Scriptkid @svennd6 juli 2024 14:59
Zoals hierboven ook al aangegeven dat het tastbaar is betekend dat je het beter kunt gebruiken dus waardevaster dan lucht.

Een edelmetaal wordt door alle volkstammen gebruikt. Zelfs native tribes.

Bitcoin in totaal nutteloos. Vraag maar eens een native tribe in borneo of hij botcoin of goud wil.
jdh009 FP ProMod @Scriptkid5 juli 2024 15:08
Bloembollen ook, dat betekent niet meteen dat het echt iets waard is. Ditzelfde geldt voor andere dingen waarvan de waarde voornamelijk bepaald wordt door de vraag en het vertrouwen van mensen, zoals goud en diamanten. Goud is tastbaar en kan fysiek gebruikt worden, maar de waarde ervan wordt ook grotendeels bepaald door wat mensen bereid zijn ervoor te betalen, en je kunt het niet eten. Net als bij goud is de waarde van bitcoin gebaseerd op wat mensen ervoor willen geven, ondanks dat het niet fysiek vast te houden is. Het is leuk dat je van je goud misschien iets kunt maken, maar zolang niemand het wil hebben, heb je er niet meer aan dan aan elke andere steen of grond, aangezien je het niet kunt eten en heb ik uiteindelijk bij gelijke waarde van niets liever die bloembol.

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 22 juli 2024 19:00]

sympa @jdh0096 juli 2024 08:18
De waarde van goud is ook bepaald door de toekomstige waarde ervan. En ja, het is een nuttig metaal.
Qua "drager van waarde" heeft het dan nog de voordelen van een lang track record en onafhankelijkheid van infrastructuur om er in te kunnen handelen.
In een oorlog kan je een goudklompje prima ruilen voor een zak aardappels. Handelen in de bitcoins kan wel eens lastiger zijn.
En dat zou de toekomstige waarde ook moeten drukken.
(Maar dat er vraag naar bitcoin is om crimineel geld te verplaatsen stuwt de waarde dan weer omhoog. Zet zoals er een levendige handel is in veel te dure horloges.)
ikverhaar @Scriptkid5 juli 2024 21:58
wat kan een bitcoin als niemand het meer wil hebben?
Wat kan briefgeld als niemand het meer wil hebben? Dan is het ook maar een papiertje met wat inkt.
Wat kan de balans op jouw bank als niemand het meer wil hebben? Dat zijn ook maar wat eentjes en nulletjes op een server die voor maar 10% worden gedekt met goud.

Van de euro weten we zeker dat een deel wordt gedekt door goudstaven en dat de overheid garant staat tot een bepaald bedrag. Van bitcoin weten we zeker dat er niet onverwachts meer dan 21 miljoen van worden geprint met massa-inflatie tot gevolg.
watercoolertje
@Rob Voets5 juli 2024 14:01
Het verschil is dat het lucht is.
Je probeert ons nu (net als de kleermakers uit het sprookje wat je linkt) onwaarheden te verkopen...
Crim @lasharor5 juli 2024 13:44
Je krijgt ook niet de totaalwaarde. Er wordt geloof ik zo'n 20% van de BTC die je had uitgekeerd.
RRRobert @Crim5 juli 2024 13:47
Je krijgt ook niet de totaalwaarde. Er wordt geloof ik zo'n 20% van de BTC die je had uitgekeerd.
20% van US$ 50.000 is nog altijd ca. tien keer de inleg van wat een Bitcoin destijds kostte. Geen slecht rendement.
dez11de @lasharor5 juli 2024 14:30
Zou het kunnen dat wat je dacht niet klopt, en dat bovenstaande dus wel klopt?
damouze 5 juli 2024 16:03
Bitcoin... Het grootste moderne pyramidespel ter wereld.

Ik ben blij dat ik daar niet aan mee doe.
Soeski @damouze5 juli 2024 16:59
Als dat inderdaad je diepgang/kennisniveau is van Bitcoin raad ik het je ook echt af om er aan mee te doen :)
iqcgubon @Soeski5 juli 2024 19:24
Sommige early adopters hebben er hun boterham mee verdient, de rest is speculeren. Het is geen rocket science hoor. Net zo min als alles op rood.
HaruHaru 5 juli 2024 13:50
Ik kan ze goed begrijpen als ze er dan ook van af willen en op de markt gooien. 10 jaar is best lang om op je geld te wachten. Na zolang wachten kan ik begrijpen dat je ongeduldig bent om snel te verkopen en $ op je rekening te zien.
Goossebumps @HaruHaru5 juli 2024 14:09
Off topic maar ik zie dat je het logo van Quant network gebruikt in je profiel. Ben je bekend met Quant? Ben even benieuwd sinds ik maar weinig mensen zie die de munt kennen.
kikibu 5 juli 2024 14:17
En ik heb helaas nog steeds geen euro's op mijn bankrekening ontvangen, ook al is mijn claim goedgekeurd en staan alle seinen op groen. Repayment status 'Incomplete'.
klonic @kikibu8 juli 2024 10:22
Even geduld. Dit artikel gaat erover dat men nu wordt terugbetaald. Dus dat gebeurd nog.

Als je onderweg naar je vakantie bent dan, ben je ook nog niet aangekomen 8)7
fuqua 5 juli 2024 14:23
en ik zit nog altijd te wachten tot het andere debacle met BTC-E word afgerond.
Memori @fuqua5 juli 2024 15:07
Belangrijker is de Coinlab vs Mt.Gox rechtzaak. Als je de zaak doorleest zul je merken dat de claim van Coinlab absurd is, maar ze weten toch de boel voor meerdere jaren te saboteren. Het is ook direct de reden waarom deze uitbetaling niet al in 2021 was geschiet, en waarom de huidige uitbetaling fase #1 is.
iqcgubon 5 juli 2024 14:40
Dat is slecht nieuws voor de ontvangers, want die krijgen daardoor minder geld als ze dat omzetten naar fiatgeld
1 Bitcoin = 1 Bitcoin dus ik zie het probleem niet echt. :+

[Reactie gewijzigd door iqcgubon op 22 juli 2024 19:00]

Pedr0 @iqcgubon6 juli 2024 08:50
Ze denken nog te traditioneel. Lees: FIAT. Rekenen vast ook nog alles om in guldens 😉

[Reactie gewijzigd door Pedr0 op 22 juli 2024 19:00]

klonic @Pedr08 juli 2024 10:20
Dan is het verschikkelijk, in bitcoin uitgedrukt krijg je nu slechts 21.7% van je bezit terug.

In euro's uitgedrukt heb je ongeveer je inleg x10,85 terug. Stel je had 10k€ bij fallisement. Dan is dat x50 gegaan waardoor het 500k€ waard was. Echter omdat je maar 21,7% van de bitcoin terugkreeg krijg je nu bitcoin ter waarde van 108,5k terug.

Overigens gaat het eigenlijk niet om hoeveel BTC of euro equivalent je terugkrijgt, maar hoeveel koopkracht je nu terugkrijgt. En dan moet je er dus ook 10 jaar aan inflatie bij doen, volgens mij is dat zo'n 26%. Dus die 108,5k, is nu slechts 80.3k aan koopkracht waard.

Overigens ben ik groot voorstander van bitcoin (en ik heb dus ook een Breez wallet voor als ik een keer met BTC kan betalen). Toch denk ik ook traditioneel. ALs ik BTC kan uitgeven ergens reken ik het toch om. Ik geloof overigens sowieso niet dat iemand dat niet zou doen. Met de nogal fluctuerende koers en het feit dat je werkgever jou niet een vast aantal BTC per maand uitbetaald heb je helemaal geen gevoel bij of een brood 1800 1900, 2000, 2100 of 2200 sats zou moeten kosten, maar wel dat het 4 euro moet zijn, dus 1900 sat. Vorige week was dat overigens 1659 sat.
TQMA 5 juli 2024 15:03
En BTCjam en Hashprofit ru ? Jaja pfft :'(
Undersound3 7 juli 2024 08:32
Voor alle mensen in deze thread die twijfelen aan bitcoin en iets meer willen weten erover kan ik jullie aanraden om dit eens te kijken https://youtu.be/d7ID3fKAFQM?si=ShIuN_nxopXBSrn5

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