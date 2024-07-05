Mt. Gox-slachtoffers zeggen bitcoins en bitcoin cash in wallets te ontvangen

De curatoren van de failliete cryptovalutabeurs Mt. Gox zijn begonnen met de uitbetaling van bitcoins en bitcoin cash. Eerder werd al beloofd dat dat in juli zou gebeuren, ruim tien jaar na het oorspronkelijke faillissement.

Mt. Gox schrijft in een brief dat het begonnen is met het uitbetalen van cryptovaluta aan slachtoffers van het faillissement. Dat blijkt ook uit verschillende posts op Reddit. Gebruikers zeggen daar dat ze geld hebben ontvangen van Mt. Gox. Ook op websites die de wallets van Mt. Gox in de gaten houden blijkt dat er inderdaad munten worden verplaatst naar nieuwe wallets van gebruikers.

Eerder dit jaar was er al beweging te zien in de wallets. De curatoren van Mt. Gox zeiden toen al dat er een proces was gestart om verloren bitcoins en bitcoin cash uit te betalen, maar het duurde nog een tijd voordat gebruikers dat in hun wallets zouden krijgen. Het lijkt erop dat nog slechts een deel van de slachtoffers zijn munten terug heeft. De munten lijken vooral naar wallets te gaan van gebruikers die Bitbank hebben opgegeven als betaalprovider aan Mt. Gox.

De waarde van de bitcoin is de laatste dagen flink gezakt, wat volgens analisten in ieder geval deels te wijten is aan de Mt. Gox-uitbetalingen. Dat is slecht nieuws voor de ontvangers, want die krijgen daardoor minder geld als ze dat omzetten naar fiatgeld. Overigens is hun winst alsnog groot; ten tijde van het faillissement was een Bitcoin nog zo'n 1000 euro waard. Inmiddels is dat 50.000 euro.

Cryptovalutabeurs Mt. Gox ging in 2014 failliet. Het was destijds een van de grootste online handelsplaatsen voor de digitale munten. Tijdens het faillissement verdwenen zo'n 650.000 bitcoins. Die zijn niet allemaal hersteld; de curatoren wisten zo'n 141.000 bitcoins terug te krijgen. Al in 2021 werd er een herstelplan opgesteld waar slachtoffers zich konden aanmelden. Ze krijgen een deel van hun verloren bitcoins terug. Eind vorig jaar kregen slachtoffers ook al voor het eerst compensatie, maar daarbij ging het om fiatgeld dat werd verkregen door de verkoop van munten. Die betalingen zijn nog niet afgerond en lopen nog steeds.