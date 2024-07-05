Minisforum brengt mini-pc met Intel Core Ultra 5-cpu en OCuLink-poort uit

Minisforum brengt een nieuwe mini-pc met een Core Ultra 5-processor uit waar een OCuLink-poort op zit. Daarmee is het mogelijk naast de geïntegreerde Arc-gpu een externe videokaart aan te sluiten. De UH125 kost 629 euro.

Minisforum heeft de UH125 Pro Mini PC in zijn winkel gezet, maar dat is vooralsnog alleen als pre-order mogelijk. Het is niet bekend wanneer het apparaat definitief uitkomt. De Minisforum UH125 heeft een Intel Core Ultra 5-processor en een tdp van 65W. Het apparaat kan met twee USB4-poorten, een HDMI 2.1- en een DisplayPort 2.0-poort vier 4K-schermen tegelijk aansturen. Verder heeft de mini-pc twee DDR5-slots en twee M.2 PCIe 4.0-slots en er zitten twee 5Gbit-ethernetpoorten aan de achterkant.

Daarnaast zit er een OCulink-poort op de pc. Daarmee is het mogelijk een externe gpu aan te sluiten op het apparaat, zodat gebruikers niet alleen gebruik hoeven te maken van de geïntegreerde Intel Arc-igpu. Het bedrijf heeft al eerder een mini-pc met OCuLink-poort uitgebracht, maar dan met een AMD-processor. Gebruikers kunnen externe videokaarten aansluiten met een maximale bandbreedte van 64Gbit/s. Daarvoor is het wel nog nodig ook een OCuLink-dock te gebruiken.

Wat ook opvalt aan de UH125 is dat er op de pc zelf een CoPilot-knop zit. Het barebones-model kost 629 euro, maar er is ook een model met 32GB geheugen en een ssd van een terabyte beschikbaar voor 879 euro.

Minisforum UH125 ProMinisforum UH125 ProMinisforum UH125 Pro

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 05-07-2024 13:32 47

05-07-2024 • 13:32

47

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Reacties (47)

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claesbert 5 juli 2024 13:35
Wat ook opvalt aan de UH125 is dat er op de pc zelf een CoPilot-knop zit.
Really? Hoe snel gaat die verouderd zijn? :) Ik denk ook maar aan al die toetsenborden uit begin jaren '00 met een e-mail knop e.d.
Croga @claesbert5 juli 2024 13:39
Dus jij verwacht dat die knop, net als een EMail knop, niet zal verouderen?...

Ik kan me nog herinneren dat mensen zoiets beweerden van de Windows knop, die nu toch echt op vrijwel ieder toetsenbord nog aanwezig is. De EMail knop, de Web knop, de Calculator knop... allemaal nogsteeds aanwezig en nuttig bruikbaar.
SacreBleu @Croga5 juli 2024 13:44
Ik heb al jaren geen e-mail-, web- of calculatorknop gezien op courante toetsenborden.
Dat houdt niet in dat ze niet meer bestaan, overigens, maar wel dat het al lange tijd achterhaald is.
mvbo @SacreBleu5 juli 2024 14:11
Mijn Logitech mx keys heeft anders nog steeds een calculator knop, en wordt door mij regelmatig gebruikt :) de web/mail knop is inderdaad wel een ander verhaal.
youridv1 @SacreBleu5 juli 2024 14:29
Volgensmij heeft bijna ieder modern full size logitech kantoor toetsenbord een calculator knop. Mijn MX Keys in ieder geval wel en in de pricewatch zie ik hem op de MK540 en MK295 bundels ook nog zitten evenals op de mx mechanical.
Menig bedrijf ligt vol met basic logitech toetsenborden.

Achterhaald noemen vind ik ook een beetje onzin. Wat is er achterhaald aan een sneltoets voor een rekenmachine?

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 13:20]

svennd @SacreBleu5 juli 2024 14:58
Dell toetsenbord KM3322W Draadloos, alle functie toetsen zijn vervangen door allerlij spielerei. De calculator knop gebruik ik dan best wel nog vaak, mede omdat hoofdrekenen een verloren functie is geworden.
SacredRose @Croga5 juli 2024 13:48
Kan me toch niet herinneren wanneer ik voor het laatst een toetsenbord gezien heb met een e-mail of web knop.

Meeste extra toetsen lijken toch wel multimedia keys te zijn voor het geluid en dergelijke. Heel misschien een paar extra knoppen nog voor programma's zoals het rekenmachine en screenshots. maar zie ze eigenlijk nooit meer met e-mail.
Zoop @Croga5 juli 2024 14:01
Ik heb die mail knop enzo niet op mijn toetsenbord hoor, dat is absoluut niet standaard. En ik zou denken dat het een knullig / chinees / oud toetsenbord is als ik het nog wel zou zien. Laatste tobo die ik zag die dat had, had nog een ps/2 aansluiting.

Ik denk dat dit voor de 99.9% echt complete nutteloze knopjes zijn. Wil je per se een hotkey voor mail of calculator, dan kan je die gewoon instellen zonder daar een dedicated knop voor nodig te hebben.

En dat vind i dus ook met die Copilot knop, ik zou actief producten mijden die dat soort onnodige zooi toevoegen.

En ja, de windows knop vind ik ook vreselijk, wanneer heb je die nou echt nodig? Hij is het meeste nuttig voor bepaalde toets-combinaties en dat hoeft dus niet per se een windows toets te zijn.
Maar om het startmenu te openen? In mijn ervaring gebeurd dat eigenlijk alleen wanneer je dat niet wil (per ongeluk). Dus dat is ook zo'n onzinnige toevoeging.
De grootste meerwaarde is gewoon marketing. Er staat een Microsoft trademarked logo op je apparatuur, thats it.

[Reactie gewijzigd door Zoop op 22 juli 2024 13:20]

Croga @Zoop5 juli 2024 14:55
En ja, de windows knop vind ik ook vreselijk, wanneer heb je die nou echt nodig?
Bij ieder stuk software wat ik opstart.... Windows knop, naam intypen, enter. Er is geen eenvoudiger manier om iets op te starten dan gewoon met de windows knop.
winand @Croga5 juli 2024 15:21
als je een shortcut naar een applocatie op je taakbalk gepind hebt, dan is het simpelweg Win+1 voor de eerste shortcut, Win+2 voor de tweede etc...
Zo start ik altijd mijn browser(s) op.
Chrome is Win+1. , Brave is Win+2
Is nog net iets sneller als typen, maar dat Win+typen gebruik ik ook voor de meeste programma's hoor, ook voor device manager enzo..
en Win+E voor Windows Explorer natuurlijk..
haling @Croga8 juli 2024 08:50
Ik heb de CAPS LOCK gemapped naar Mod3 zodat ik weer een heel alfabet+ctrl+shift-opties heb om applicaties te starten.

Mod3+t = Todoist
Mod3+k = Google Keep
Mod3+b = Brave
Mod3+c = Chrome
etc.

Om toch nog te kunnen CAPS LOCKen moet ik beide shifts indrukken. Op Linux is dat heel simpel, en ik geloof dat het met AutoHotkey op Windows ook mogelijk is?
Croga @haling8 juli 2024 10:56
De hele uitdaging met shortcut toetsen is dat je moet onthouden welke shortcut ook alweer wat betekende.... Een app search menu zorgt er voor dat je alleen de naam van de applicatie maar hoeft te onthouden.

Toen ik nog voor meerdere klanten tegelijk werkte was Stream Deck mijn shortcut deck; foldertje van de klant openen en alle applicaties staan daar klaar inclusief het juiste profiel. Ga ik voor Hendriks Graszoden aan het werk dan klik ik op de folder, vervolgens op de Azure knop en de browser opent, ingelogt op het juiste profiel en gaat naar de Azure portal pagina. Er zijn niet genoeg letters in het alfabet om al de juiste shortcuts te bevatten in zo'n situatie ;-)

Uiteindelijk gaat het natuurlijk allemaal om voorkeuren. Er zijn meerdere wegen naar Rome en ieder heeft zijn eigen voors en tegens. Iemand vroeg waar je de WIN knop nou eigenlijk voor nodig hebt en één van de voorbeelden is één van die wegen die naar Rome leidt.
quintox @Zoop5 juli 2024 14:14
Ik denk dat de Windows knop één van mijn meest gebruikte knoppen is, geen grap! windows-D (naar bureaublad) of idd het startmenu openen. Als ik een applicatie wil openen gebruik daar zelden de muis voor, standaard: Win + 'begin te typen'

Mijn toetsenbord heeft 2 profielen: Productiviteit en Gaming. In het werk profiel heeft het toetsenbord hele andere functies en bindings dan tijdens het gamen. In dat profiel is de Windows toets uitgeschakeld en heb ik geen alternatieve macros op de F toetsen staan (F1 is hetzelfde als CTRL-F5 bijv in mijn werk profiel).

Ik denk overigens dat extra functies niet verkeerd zijn, dit word tegenwoordig prima opgelost met de FN combinatieknop, maar ik denk niet dat, voor de meeste functies, een fysieke knop aanwezig hoeft te zijn (mail is er 1 van).
84hannes @Zoop5 juli 2024 21:48
En ja, de windows knop vind ik ook vreselijk, wanneer heb je die nou echt nodig?
Ik ben sinds kort over op een toetsenbordgeorienteerde window manager, en ik gebruik de Windows toets eigenlijk veel vaker dan ik op Windows ooit deed. Had ik liever een pinguïn als icoontje gezien? Tuurlijk, maar de functionaliteit, een toets die voor je window manager (of dat nou Windows of eentje op Linux is) en niet voor individuele applicaties is, is fantastisch.
Zoop @84hannes6 juli 2024 13:56
En dat is dus precies mijn punt. Je kan elk knopje voor dit soort doeleinden gebruiken. Dat hoeft echt niet een of ander branded knopje te zijn. Dus een dedicated copilot knop is echt onzin, die kan je zelf wel binden als je dat nodig hebt. Het is simpelweg marketing, zodat er altijd iets van microsoft trademarks op je apparatuur staat.
84hannes @Zoop6 juli 2024 18:40
is simpelweg marketing, zodat er altijd iets van microsoft trademarks op je apparatuur staat.
Geen twijfel mogelijk, en dat hebben ze goed voor elkaar. Stel je eens voor, je kunt op een PC dankzij Secure boot alleen* besturingssystemen draaien die Microsoft toe staat, je toetsenbord heeft een Windows logo en deze cast een Copilot logo. Microsoft heeft het goed voor elkaar.
moimeme @Zoop6 juli 2024 19:24
Elk knopje? Ja, return bijvoorbeeld.
mtim @claesbert5 juli 2024 14:29
een e-mailknop is nog enigzins generiek en is qua uiterlijk niet overduidelijk verbonden aan één enkele toepassing. Zo’n copilot knop is dat wel, ik zou dan meer de vergelijking maken met de Netflix knop op tv afstandsbedieningen.
Overigens lijkt het mij niet echt praktisch om een knop voor bediening (anders dan aan/uit) op de computer zelf te plaatsen, als je de pc achter het scherm hebt hangen of onder je bureau ofzo kan je er al niet meer bij.
Al met al nogal een gimmick met zeer beperkte meerwaarde lijkt me…
TheVivaldi
@claesbert5 juli 2024 17:13
Waarom zouden al die knoppen verouderd zijn of gaan worden? Je kunt ze toch remappen?
Blokker_1999 @claesbert5 juli 2024 14:14
Zonder Copilot werkt die knop gewoon als de ouderwetse knop die het context menu tevoorschijn tovert. Ze blijft dus altijd nuttig.

Net zoals we in het verleden toetsenborden gehad hebben met bijv. een Cortana knop. Of wat dacht je van Linux gebruikers die toetsenborden hebben met een Windows knop (of een Appld command knop).
TheVivaldi
@Blokker_19995 juli 2024 17:15
Op Linux opent de Windowstoets ook het startmenu. Goed, het heet wel niet zo en de vlag is natuurlijk van Windows, maar de functie is hetzelfde. En je kunt hem ook als supertoets gebruiken, met eenzelfde functie als op Windows met Win+E en zo.

En dan nog: je kunt alles remappen, ook deze copilotknop.
SjonSaus @Blokker_19996 juli 2024 00:41
Op laptops met Copilot-knop zónder Copilot, opent de zoekfunctie. Zelfde als WIN+S. Voor het contextmenu moet je het combineren met Fn.
SuperDre @claesbert5 juli 2024 21:32
Uhh, die email knop is verre van verouderd voor veel mensen hoor. Dat jij em niet gebruikt is een ander verhaal. En gelukkig kun je die knoppen tegenwoordig ook gewoon iets anders laten starten.
-MD- 5 juli 2024 13:47
Ik heb zelf al enige tijd de UM790 in gebruik. Best een fijn degelijk apparaatje, ondanks wat minpunten. Het loont om hun Discord server of hier op het forum even te lezen naar de ervaringen. Denk bijvoorbeeld aan het bestelproces. Als het even kan bestel ik direct bij een fabrikant, maar dit leverde mij een wachttijd op van bijna twee maanden en Amazon leverde binnen 24u. Daar had ik achteraf wel spijt van.

Zo te zien zit hier wel een USB4 aan de achterzijde, dat is wel fijn. Let op dat er een flinke power brick geleverd word. Dit apparaatje dus subtiel wegwerken in een hoek of achter je pc zorgt toch voor wat meer uitdaging. In mijn geval dacht ik dat dit een enigszins subtiel apparaat zou zijn om in de woonkamer aan tafel mee te werken. Maar i.c.m. die power brick (aansluiting achterzijde) en usb4 (voorzijde) voor mijn portable monitor, werd het uiteindelijk nog een wirwar aan draden en zag het er rommelig uit.
lvmeijer @-MD-5 juli 2024 14:30
De UM790 kan ook USB-gevoed worden met een kleinere adapter. De brick geeft 120W, maar als je er niet te veel op aansluit kan een 100W USB-C adapter ook prima werken.

[Reactie gewijzigd door lvmeijer op 22 juli 2024 13:20]

desalniettemin 5 juli 2024 14:24
Waarom altijd zo weinig usb poorten? Ik gebruik altijd refurbished Dell Optiplex mini's. Die hebben er 6. Die Dell mini's zijn optimaal voor Linux. W10 of W11 er meteen af en Linux erop. Tegenwoordig ook met NVME SSD's.
svennd @desalniettemin5 juli 2024 15:01
Maar wel 2 x 5G netwerk poorten idd :D aan de andere kant ik heb muis/keyboard in één dongeltje inzitten en de rest is leeg ? bluetooth & wifi is buildin dus tenzij je 6 usb's sticks will insteken weet ik niet waarom je er zoveel nodig hebt ?
desalniettemin @svennd5 juli 2024 15:07
Weet je hebt helemaal gelijk. Ik heb er maar 3 nodig. Muis, toetsenbord, speaker.
milliondollarman111 @desalniettemin5 juli 2024 15:33
Welke types zou je aanraden? Zijn dat van die hele kleine desktopjes?
desalniettemin @milliondollarman1115 juli 2024 17:38
https://www.pcmagazijn.nl/dell-optiplex/ https://www.daansmagazijn.nl/desktops/dell-desktops/

Aanraden nee. Ik kies wat er op voorraad is. Wel altijd met 16G. Ik hoef niet de beste prestaties.

[Reactie gewijzigd door desalniettemin op 22 juli 2024 13:20]

Roel1966 @desalniettemin5 juli 2024 21:42
Ook niet te vergeten de HP Prodesk mini pc's die je vaak voor weinig geld 2de hands kan kopen en ook een stuk meer usb poorten hebben.
AtariXLfanboy @Roel19666 juli 2024 02:53
Vergeet die maar als ik zie op V&A zijn de GPU's daarvan niet goed genoeg en zijn de CPU's ook niet echt geweldig.
Roel1966 @AtariXLfanboy6 juli 2024 18:53
Nu ja ik heb er wel goede ervaringen mee maar je gewoon eventjes goed moet opletten en je dan best nog leuke en redeljk bruikbare HP-mini's op de kop kan tikken.
vladimirN 5 juli 2024 17:43
Waarom krijgen we eigenlijk alleen de nieuwste van Minisforum te horen?
Een merk als https://aoostar.com/ brengt al n tijdje erg interssante mini's uit
Hun GEM10 heeft een Occulink poort maar tevens ruimte voor 3 NvmE drives. (wel met gesoldeerd geheugen). Hun Gem12 lijn moet een 1 NvmE inleveren, maar heeft vweer erwisselbaar geheugen. De laatste is o.a. getest door Robtech ( https://www.youtube.com/watch?v=P6EINIalPa0) waar die de juiste boxen aantikt (temperatuur / lawaai / prestaties )
Merken als Morefine, Beelink,Gmtek en Reatan brengen ook leuk spul uit

[Reactie gewijzigd door vladimirN op 22 juli 2024 13:20]

Britske 5 juli 2024 15:32
Waarom wordt er voor ieder systeem dat Minisforum uitbrengt een nieuwsbericht aangemaakt? Dit gebeurt toch ook niet voor andere merken?
Roel1966 5 juli 2024 21:44
Het loont zich alleen een nieuwe mini pc te kopen als je die als hoofdpc gaat gebruiken maar als 2de pctje erbij koop ik liever 2de hands zo'n HP Prodesk mini pctjes.
AtariXLfanboy @Roel19666 juli 2024 02:48
Dat ligt waarvoor je het wilt gebruiken. De GPU van die dingen is vaak bagger en ook de CPU's zijn iig minder dan en bij de meeste echt goedkope 2 handjes zijn de cpu's zelf slomer. Dan zou ik aan een intel N100 of N97 denken of als het echt niks mag kosten en niet hoeft te presteren een pi5 of zelfs pi4.
Roel1966 @AtariXLfanboy6 juli 2024 18:51
Ik denk dat dit wel een beetje gelijk ligt met de nieuwe mini-pctjes omdat daar de GPU nu ook niet echt ideaal is voor zwaardere grafische toepassingen of gaming. Maar hoofdzakelijk heb ik er een 2d pctje erbij voor o.a. wat muziekprogramma's, editing pogramma's voor een synthezier en dan voor opname van muziek. Dat vergt grafisch gezien verder weinig dus voor dat soort toepassingen is zo'n mini ideaal.
De GPU van die dingen is vaak bagger en ook de CPU's zijn iig minder dan en bij de meeste echt goedkope 2 handjes zijn de cpu's zelf slomer
Ik heb zelf 2de hands voor rond ik meen iets van 60 euro een HP Prodesk 400 G2 mini pctje voor een paar maande geleden gekocht. Prima en net ding maar daar dus geen mobiele maar desktop cpu's in ziten en in deze een i5 6500 desktop cpu zit. Plus dan ook ondersteuning voor NVME ssd's en er een 250 GB NVME ssd in zit wat ook wel scheelt qua snelheid.
echt goedkope 2 handjes zijn de cpu's zelf slomer. Dan zou ik aan een intel N100 of N97 denken of als het echt niks mag kosten en niet hoeft te presteren een pi5 of zelfs pi4.
Als je naar benchmarks kijkt dan scoort die i5-6500 zelfs op sommige punten en vooral qua iGPU hoger dan een N100 ondanks dat die een aantal generaties ouder is, dus tja.
AtariXLfanboy @Roel19667 juli 2024 02:52
1. De meest goedkope HPtjes 2e handsjes hebben geen volwaardige i5-6500 maar de T versie die dus langzamer is.
2. Als ik naar de Benchmarks kijk is dat juist bij de GPU niet het geval. Je hebt het bij de i5 over de HD Graphics 530. Ik heb zelf een i5 6600 gehad en daar de graphics van getest en dat was al zwak. Zeker met een N97 of N100 met DDR5 geheugen zijn sneller en moderner. (Baseer je soms op een N100 met DDR4 geheugen? Die raad ik niet aan iig. Beter is nog om te wachten tot de N97 beter beschikbaar komt)

Maar enfin willen mensen in 2handsverkopers (en ik zeg niet dat je dat bent, maar je valt met je promotie aardig in herhaling op tweakers) praatjes trappen moeten ze dat zelf weten. Mijn advies is iig aan mensen om eerst goed te kijken.

[Reactie gewijzigd door AtariXLfanboy op 22 juli 2024 13:20]

Roel1966 @AtariXLfanboy7 juli 2024 18:54
De meest goedkope HPtjes 2e handsjes hebben geen volwaardige i5-6500 maar de T versie die dus langzamer is.
Degeen die ik voor 60 euro gekocht heb heeft een i6-6500 zonder T, dus gewoon een volwaardige desktop cpu.

En tja verder zijn alle iGPU's niet de snelsten en dit ook net zo goed voor de nieuwere versies geld, die dan misschien op papier wat sneller zijn maar nog steeds niet geschikt voor echt grafisch werk. Voor puur en alleen office taken zijn die iGPU's prima geschik.
Maar enfin willen mensen in 2handsverkopers (en ik zeg niet dat je dat bent, maar je valt met je promotie aardig in herhaling op tweakers) praatjes trappen moeten ze dat zelf weten. Mijn advies is iig aan mensen om eerst goed te kijken.
Nou ik promoot niets en schrijf alleen maar mijn eigen ervaringen, plus tja, dik 600 euro voor een nieuwe mini-pc of in mijn geval dan 60 euro vind ik nog wel een verschil. Dus ik blijf dan ook bij mijn advies om zeker ook even verder te kijken en je prima 2de handse mini-pctjes van o.a. HP kan kopen.
AtariXLfanboy @Roel19667 juli 2024 19:11
Gefeliciteerd met je vondst onder de normale prijzen in VA.Tja 60 euro is het ongeveer waard, maar ook niet veel meer. Het ligt er aan of er ook een m2 SSD bijzat en voldoende geheugen (>=12Gb valt met een iGPU iig aan te raden) De paar vergelijkbare systeempjes die ik op VA zie zijn met slechts een 128Gb of 256 Gb SSD (2e hands? En de slijtage dan?) en 8Gb geheugen (Dat dus gedeeld wordt met de GPU) De een heeft een 6100T en andere een 6500. Beide is de koper eigenlijk onmiddelijk dus nog extra geld kwijt aan een upgrade van geheugen en opslag en dan kun je er nog geen Windows 11 op draaien. Het gaat hier dan ook niet om MiniPC's maar SFF's zodat ik de enige enigszins redelijke aanbieding op VA niet gezien had.

Waar je de 600 euro vandaan haalt voor een toch net iets betere NIEUWE N100 (ca 150-200 op Amazon) of N97 (ca 200-250, maar slecht beschikbaar) is mij een raadsel. Daarvoor heb je een 7840HS systeem die rondjes om alle drie genoemde processors loopt en vooral ook grafisch(780M) nog al wat meer kan.

[Reactie gewijzigd door AtariXLfanboy op 22 juli 2024 13:20]

Roel1966 @AtariXLfanboy7 juli 2024 19:45
Beide is de koper eigenlijk onmiddelijk dus nog extra geld kwijt aan een upgrade van geheugen en opslag en dan kun je er nog geen Windows 11 op draaien.
In die HP wat ik heb kan je gewoon een NVME M.2 ssd zetten en tja, voor een paar tientjes heb je tegenwoordig al een 500 GB of 1 TB ssd. En qua dimms, 8 GB DDR4 dimm kan je vaak ook 2de hands goedkoop op de kop tikken als je een beetje zoekt.

Wat Windows 11 betreft, dan moet je je denkelijk toch even wat beter gaan informeren want dat kan dus wel en zelfs de laatste versie draait hier prima. En nee zonder vreemde patches of iets dergelijks.

Maar goed, blijkbaar heb je iets tegen HP, niks mis mee maar even goede vrienden verder.
AtariXLfanboy @Roel19667 juli 2024 21:59
De prijzen van SSD's zijn inmiddels weer gestegen 30 euro erbij dus voor een 512Gb SSD. De twee geheugenslots zullen wel vol zitten. Kortom ook 30 euro voor het geheugen. En waarom denken zoveel mensen hier dat bij de tweedehands net zoveel zou mogen kosten voor dezelfde prestaties? Of hardware niet meer kans om stuk te gaan heeft als het al jaren is gebruikt? Het is niet altijd 'van een oud omaatje geweest'
Een beetje meer betalen voor nieuw is dan aan te raden. Tweedehands moet echt een koopje zijn voor dat het aantrekkelijk is. Als je dus 120 euro voor een 2hands HP SFF bak moet betalen of net iets meer voor een intel N100 MiniPCtje lijkt me de keuze vrij makkelijk. Er zijn natuurlijk scenario's dat het anders is, maar die zijn te uitgebreid om te behandelen.

En nee Windows 11 is niet officieel supported op 6th gen Intel. Bij de nieuwe intel N100 boxjes zit het er gewoon bij. Het enige wat ik 'Tegen HP systeempjes heb' is dat ze vaak eigen niet standaard spul in hun prebuildjes zetten, maar in dit geval had ik het daar niet eens over. Ik heb meer iets tegen mensen die op tweakers verouderd spul met twijfelachtige nonsens proberen te slijten als 'nieuw' , maar goed dat hoef jij niet te zijn. Het kan best zijn dat je gewoon blij bent met je goedkope vondst en verder er niet zo veel verstand van hebt.

[Reactie gewijzigd door AtariXLfanboy op 22 juli 2024 13:20]

Roel1966 @AtariXLfanboy7 juli 2024 22:05
Het kan best zijn dat je gewoon blij bent met je goedkope vondst en verder er niet zo veel verstand van hebt.
Tja, vind het wel behoorlijk hooghartig om zoiets te schrijven, maar goed, een weet voor jou, ik ben al vanaf mijn 16de met pc's bezig en inmiddels bijna 58 dus een kleine 42tig jaar. Wil ik niet mee zeggen dat ik alles weet van pc's maar toch in elk geval genoeg om te kunnen zeggen dat ik er verstand van heb.

Daar wil ik het ook bij laten want deze discussie gaat werkelijk om niets.
AtariXLfanboy @Roel19667 juli 2024 22:14
Succes verder met je avonturen als senior in computerland. Ik ben zelf ook niet de jongste meer, maar ik heb me de laatste tijd juist in dit segment aardig georienteerd voor een eventueel hobby projectje. En je zegt enkele dingen die dus niet geheel klopten. Dan vind ik mezelf niet hooghartig als ik zeg dat je er misschien blijkbaar niet zoveel verstand van hebt. Of je bent iemand die juist fanatiek dit soort dingen verkoopt, maar dan zou ik je wat minder sympathiek vinden. Enfin ik was ook helemaal niet bezig om je te overtuigen ofzo. Ik dacht dat de meelezer misschien wel wat eerlijke informatie kon gebruiken op dit gebied.
Roel1966 @AtariXLfanboy7 juli 2024 22:47
Of je bent iemand die juist fanatiek dit soort dingen verkoopt, maar dan zou ik je wat minder sympathiek vinden.
Nee, ik verkoop die dingen niet fanatiek, sterker nog, nog nooit zelf eentje verkocht.
Enfin ik was ook helemaal niet bezig om je te overtuigen ofzo. Ik dacht dat de meelezer misschien wel wat eerlijke informatie kon gebruiken op dit gebied.
Dit vind ik dus nogal hooghartig dat jij er vanuit gaat dat hetgeen jij schrijft die zogenaamde waarheid is en wat ik dan schrijf niet klopt, tja, zou zeggen wees blij met je vreemde hooghartige gedrag als beterweter, ieder zo zijn ding.
AtariXLfanboy @Roel19667 juli 2024 23:27
Ik kan er meer aanwijzen maar 'een N100 MiniPC 600 euro'? Dan heb je er toch geen verstand van? En ben je er zo eentje die wil dat anderen met bronnen komt terwijl jezelf ook maar wat verkondigd? Ja daar wordt ik een 'beterweter' van. Het lijkt me dat ik voldoende onderbouwd heb waarom.
Enne "Daar wil ik het ook bij laten want deze discussie gaat werkelijk om niets" dus. Wie is hier hooghartig? (Blabla ik ben 42 jaar met PC's bezig) Dit is tweakers : sta er misschien niet versteld van dat anderen ook geen beginnelingen met PC's zijn of zelfs meer kennis over computers in het algemeen hebben. Ieder zijn ding inderdaad. :D

[Reactie gewijzigd door AtariXLfanboy op 22 juli 2024 13:20]


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