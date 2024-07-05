Minisforum brengt mini-pc met Intel Core Ultra 5-cpu en OCuLink-poort uit

Minisforum brengt een nieuwe mini-pc met een Core Ultra 5-processor uit waar een OCuLink-poort op zit. Daarmee is het mogelijk naast de geïntegreerde Arc-gpu een externe videokaart aan te sluiten. De UH125 kost 629 euro.

Minisforum heeft de UH125 Pro Mini PC in zijn winkel gezet, maar dat is vooralsnog alleen als pre-order mogelijk. Het is niet bekend wanneer het apparaat definitief uitkomt. De Minisforum UH125 heeft een Intel Core Ultra 5-processor en een tdp van 65W. Het apparaat kan met twee USB4-poorten, een HDMI 2.1- en een DisplayPort 2.0-poort vier 4K-schermen tegelijk aansturen. Verder heeft de mini-pc twee DDR5-slots en twee M.2 PCIe 4.0-slots en er zitten twee 5Gbit-ethernetpoorten aan de achterkant.

Daarnaast zit er een OCulink-poort op de pc. Daarmee is het mogelijk een externe gpu aan te sluiten op het apparaat, zodat gebruikers niet alleen gebruik hoeven te maken van de geïntegreerde Intel Arc-igpu. Het bedrijf heeft al eerder een mini-pc met OCuLink-poort uitgebracht, maar dan met een AMD-processor. Gebruikers kunnen externe videokaarten aansluiten met een maximale bandbreedte van 64Gbit/s. Daarvoor is het wel nog nodig ook een OCuLink-dock te gebruiken.

Wat ook opvalt aan de UH125 is dat er op de pc zelf een CoPilot-knop zit. Het barebones-model kost 629 euro, maar er is ook een model met 32GB geheugen en een ssd van een terabyte beschikbaar voor 879 euro.