Minisforum levert V3-tablet met AMD Ryzen 7 8840U-cpu vanaf mei

Minisforum brengt zijn V3-tablet wereldwijd uit. De tablet heeft een AMD Ryzen 7-cpu, een 14"-scherm en een kickstand, zodat die met toetsenbord en muis bruikbaar is als laptop. Het apparaat is vanaf nu vooruit te bestellen en wordt in mei geleverd.

De adviesprijs van de Minisforum V3 is 1699 euro, zo staat op de website van de fabrikant. Het bedrijf levert de tablet vanaf eind mei aan klanten. Minisforum levert een toetsenbordhoes met ingebouwde trackpad en een stylus mee met de V3.

De Minisforum V3 heeft een Ryzen 7 8840U-processor van AMD. Die cpu is gebaseerd op de Zen 4-architectuur en heeft acht cores en zestien threads. De chip heeft een boostclock van maximaal 4,1GHz en een standaard-tdp van 28W. De Minisforum V3 gebruikt de geïntegreerde Radeon 780M-gpu, die is gebaseerd op de RDNA3-architectuur en beschikt over twaalf compute-units.

Het scherm beschikt over een resolutie van 2560x1600 pixels en een verversingssnelheid van 165Hz. De tablet heeft 32GB aan Lpddr5-werkgeheugen op 6400MT/s, 1TB aan ssd-opslag en een accucapaciteit van 50,82Wh. Minisforum kondigde de V3-tablet eind vorig jaar al aan. In januari deelde het bedrijf meer details over de tablet, hoewel de fabrikant toen nog geen concrete adviesprijs of releasedatum noemde.