Samsung kondigt Galaxy Tab S6 Lite (2024) aan

Samsung heeft dinsdag de Galaxy Tab S6 Lite (2024) aangekondigd. De tablet heeft bijna dezelfde specificaties als zijn voorganger uit 2022, met als enige echte verandering de introductie van een nieuwe processor.

De Galaxy Tab S6 Lite (2024) krijgt, net als het model uit 2022, een 10,4"-scherm met een resolutie van 2000x1200 pixels en een verversingssnelheid van 60Hz. De tablet krijgt een geheugen van 4GB ram. Er komen twee varianten met verschillende opslagcapaciteiten op de markt: één met 64GB en één met 128GB opslagruimte.

De tablet krijgt aan de voorzijde een camera met een resolutie van 5 megapixel en aan de achterzijde een camera van 8 megapixel. De accu heeft dezelfde capaciteit als die van de S6 Lite uit 2022, namelijk 7040mAh. Ook de afmetingen van 154,3x244,5x7,0mm zijn identiek aan de vorige versie. Er komt zowel een wifi- als een LTE-versie.

Het enige echte verschil met de vorige versie is de niet bij naam genoemde soc, door Samsung enkel omschreven als een 'quadcore 2,4GHz + quadcore 2,0GHz'. De versie uit 2022 is uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 720G.

Samsung geeft aan dat de Galaxy Tab S6 Lite (2024) op 28 maart verschijnt, maar zegt ook dat 'beschikbaarheid en timing verschillen per regio'. Het is onbekend in welke regio’s de tablet eerst uitkomt. Ook de adviesprijs is nog niet bekend.