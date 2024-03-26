Samsung kondigt Galaxy Tab S6 Lite (2024) aan

Samsung heeft dinsdag de Galaxy Tab S6 Lite (2024) aangekondigd. De tablet heeft bijna dezelfde specificaties als zijn voorganger uit 2022, met als enige echte verandering de introductie van een nieuwe processor.

De Galaxy Tab S6 Lite (2024) krijgt, net als het model uit 2022, een 10,4"-scherm met een resolutie van 2000x1200 pixels en een verversingssnelheid van 60Hz. De tablet krijgt een geheugen van 4GB ram. Er komen twee varianten met verschillende opslagcapaciteiten op de markt: één met 64GB en één met 128GB opslagruimte.

De tablet krijgt aan de voorzijde een camera met een resolutie van 5 megapixel en aan de achterzijde een camera van 8 megapixel. De accu heeft dezelfde capaciteit als die van de S6 Lite uit 2022, namelijk 7040mAh. Ook de afmetingen van 154,3x244,5x7,0mm zijn identiek aan de vorige versie. Er komt zowel een wifi- als een LTE-versie.

Het enige echte verschil met de vorige versie is de niet bij naam genoemde soc, door Samsung enkel omschreven als een 'quadcore 2,4GHz + quadcore 2,0GHz'. De versie uit 2022 is uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 720G.

Samsung geeft aan dat de Galaxy Tab S6 Lite (2024) op 28 maart verschijnt, maar zegt ook dat 'beschikbaarheid en timing verschillen per regio'. Het is onbekend in welke regio’s de tablet eerst uitkomt. Ook de adviesprijs is nog niet bekend.

De Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) - Bron: Samsung
De Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024). Bron: Samsung

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 26-03-2024 15:16 68

26-03-2024 • 15:16

68

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Reacties (68)

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BananaHeadz 26 maart 2024 15:28
Hoe staat deze in de markt ten opzichte van de A9+ ? Ik dacht dat dat de budget tablet was van Samsung, maar door deze lijken ze in elkaars vijver te vissen?

Naast de redelijk kleine verschillen in de processor en dat je bij de S6 een pen kan gebruiken kan ik niet zoveel vinden, ik gok dat de prijs ook bij elkaar in de buurt blijft liggen.
Llopigat
@BananaHeadz26 maart 2024 16:12
Ik heb zelf de gewone A9 (zonder +) want ik wilde een kleine tablet maar ik moet zeggen dat die wel heeeel erg 'budget' is. 60Hz, hele trage mediatek chipset waardoor alles op 60Hz al stroperig is, scherm met lage resolutie en grijzige kleuren, bleh. Gelukkig kostte hij ook weinig (effectief rond de 100 euro betaald met inruil).

Samsung mist echt een echte midrange helaas. De S-serie is weer veel te duur. En mist een kleine tablet optie.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 15:41]

ComputerGekkie @Llopigat26 maart 2024 16:44
De s6 lite is een prima kleine tablet. Kleiner moet je het ook niet hebben. Dan wordt het een grote telefoon.
Llopigat
@ComputerGekkie26 maart 2024 17:14
Voor mij is 8" ideaal. Voor het lezen van comics en een beetje browsen. Een 10" is me te groot en zwaar. Ik gebruik hem thuis op de bank ook in plaats van de telefoon. Als ik nog groter wil of iets serieus wil doen is er de computer die altijd aan staat.

Helaas is er niks meer in die form factor. Vergeet niet, ondanks die 2" meer dan een telefoon heb je 2x zoveel scherm oppervlak.

Alleen Apple doet het nog qua high end maar het iOS ecosysteem past me niet.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 15:41]

brain75 @Llopigat26 maart 2024 17:51
Die 8-inch heeft Samsung wel, al is het wel een zakelijke oplossing. Al vele jaren tevreden gebruiker van de Tab Active-serie. Sinds drie weken heb ik de Active5. Hij is aan de prijs, maar is stof-en waterdicht, hufter-proof, heeft een S-Pen, jarenlange ondersteuning en een goede restwaarde op Marktplaats.
JakkoFourEyes @Llopigat26 maart 2024 18:34
Voor mij is 8" ideaal.
Ik heb hetzelfde inderdaad. Helaas zijn er geen degelijke Android opties hiervoor
Llopigat
@JakkoFourEyes26 maart 2024 18:42
Er is er eentje... Maar die is niet in Europa verkrijgbaar helaas: https://www.gsmarena.com/lenovo_legion_y700_(2023)-12476.php

En natuurlijk de Active die @brain75 noemt, maar ik vind die zelf wat zwaar (ik heb hem een tijdje te leen gehad van Samsung op het werk maar die moest helaas terug).
Tshrr @Llopigat27 maart 2024 06:46
Inmiddels is er een ook een model beschikbaar in Europa, maar is naar mijn mening de mark-up niet waard gezien het een Europese rebranding lijkt te zijn. Zie hier.

Zelf heb (en type ik dit) ik de Y700 van 2022. Perfecte maat (8,8") en de vervanger van de Mi Pad 4 (8,0")
sanderkoop @Tshrr27 maart 2024 13:30
Ik heb ook nog een MiPad4 - kan er geen vervanger voor vinden! Ik mis de tijden van 7 of 8" tablets met behoorlijke spec.

Ik heb nu wel een Tab S8, maar voor dagelijks gebruik is die te groot en te zwaar. Ik wil een 8" of zelfs een 7", om boeken te lezen, een beetje te gamen en een Youtube filmpje te kijken...
Tshrr @sanderkoop27 maart 2024 15:30
@sanderkoop

Wat zoek je dan nog meer in een vervanger dat de Y700 niet heeft?
Ja, hij heeft een iets groter scherm (8.8") maar doordat hij ook wat smallere bezels heeft tov de Mi Pad 4, zal het ook weer niet zoveel schelen. Het enigste dat ik (persoonlijk) mis, is een fingerprint sensor, maar de face unlock is prima. Wat dan weer een verademing is, is een trilmotor, die bij de Mi Pad ontbreekt.

Qua snelheid is de 2022 verzie voor mij voldoende (SD870).
Die is ook nog volop te koop via de bekende Chinese webshops rond de €300.
Als je een beetje handig bent (of je niet stoort aan de Chinese apps) dan kan je met de juiste rom er een perfect apparaat van maken. De twijfel is niet of hij goed is, maar ik of de 2023 ga kopen voor mijzelf en mijn 'oude' doorzet naar mijn vriendin.
Xfade @Llopigat27 maart 2024 02:31
Daar zit toch een Helio G99 in? Kan me niet voorstellen dat die echt stroperig is, tenzij de UI het allemaal flink vertraagd.
Llopigat
@Xfade27 maart 2024 02:46
Ja het viel me ook tegen. Het is erg schokkerig allemaal. Zeker gezien de lage resolutie en slechts 60Hz had ik wel wat beter verwacht.
joordez @Llopigat27 maart 2024 08:46
de s9 FE en s9 FE+ is de nieuwe midrange, maar wel nogsteeds prijzig, maar dan heb je ook veel meer dan op de tab A
Admiral Freebee @BananaHeadz26 maart 2024 15:44
Dat was ook mijn eerste idee. Ik heb thuis de A9+ en de S6 Lite 2022. Voornaamste verschillen zijn dat de A9+ iets groter is en geen pen input ondersteunt. De pen lijkt me dus het unieke punt te zijn. Verder gaat het model zelf al een tijd mee dus wellicht zijn de ontwikkelkosten vrij laag.
GtrCraft @BananaHeadz26 maart 2024 15:45
Dat heb je helemaal goed, de S6 lite is gewoon de budget optie voor een tablet met pen.
De A9+ is zelfs een betere optie als je de 8/128gb configuratie neemt.
Theratron @BananaHeadz26 maart 2024 16:07
De A9+ ondersteunt geen peninvoer, maar is waarschijnlijk iets goedkoper, heeft een 90hz in plaats van een 60hz scherm (wat best een groot verschil is bij een tablet: op een groter scherm is het verschil in verversingssnelheid ook beter zichtbaar vind ik), en die kan je ook krijgen in een variant met 8GB geheugen, terwijl de S6 Lite alleen 4GB geheugen heeft. De A9+ heeft ook 4 speakers.

Kortom, tenzij je per se ondersteuning voor een pen wilt denk ik dat je beter de A9+ kan kopen, tenzij ik iets mis....
vipertje2 @BananaHeadz27 maart 2024 00:08
Wat raar dat ze het nog steeds een s6 serie noemen waarom geen s9 light ofzo
MikeVM @BananaHeadz27 maart 2024 11:00
de s6 lite voelt degelijker aan en heeft veel betere luidsprekers, voor mij is de A reeks meer speelgoed dan een volwaardig toestel. niks mis mee, maar niet voor mij.
Cheezborger 26 maart 2024 15:26
Wat zal het kosten? Tussen de € 329 en € 349 gok ik. De Mi Pad 6 (tegenwoordig gewoon in Nederland te koop) lijkt me dan de betere deal overall.
tw_gotcha @Cheezborger26 maart 2024 15:27
behalve dat die geen stylus heeft om aantekeningen te maken... dat zou voor mij een reden zijn voor de galaxy

[Reactie gewijzigd door tw_gotcha op 22 juli 2024 15:41]

Byron010 @tw_gotcha26 maart 2024 15:31
Bij Xioami hebben ze besloten om de pen apart te verkopen waardoor de prijs dus lager kan uitvallen voor veel betere specs. Je hebt dus wel de optie om die erbij te kopen.
m0ridin @Byron01026 maart 2024 16:38
Sjeetje, maar die pen is (bijna) 100 euro? Wel erg veel in verhouding tot die pad 6 zelf dan... Als het je dus om daadwerkelijk aantekeningen maken gaat (mijn usecase voor een dergelijke tablet) kan de verhouding dan toch zomaar weer doorslaan naar de s6-lite.
Byron010 @m0ridin26 maart 2024 16:58
80 euro is de prijs die ik als eerste vond. (scheelt toch 20%)

Ik heb zelf de Mi Pad 5 (incl pen), en die is qua specs nog steeds veel krachtiger dan deze tab 6 ondanks dat de Mi pad 5 uit 2021 komt. Dus ik denk dat het dan vooral op je eigen usecase aankomt. Ik heb die van mij al een aantal jaar, maar Samsung zal een beter Android update/upgrade beleid hebben. Aan de andere kant gaat de hardware van de Xioami langer mee mocht je dingen doen die wat van performance vragen.

Ik zou ook even goed overwegen of de duurdere opties van vorige jaren niet beter bij je passen, zoals de Samsung Tab S8. Die worden over het algemeen vaak wel goedkoper na een tijdje.
m0ridin @Byron01026 maart 2024 17:12
Fair enough... Alsnog een aardig bedrag tov de prijs van de tablet zelf.

Ben zelf trouwens niet perse op zoek, heb nog een Tab S6 die nog steeds voldoet. Neemt niet weg dat ik het altijd interessant blijf vinden en MOCHT er een mooie voordelige optie zijn die een goede vervanging kan zijn wellicht alsnog de moeite waard.
tw_gotcha @Byron01026 maart 2024 17:57
vaak zijn er allerlei pennen die het prima doen voor een betere prijs, hangt een beetje af van de techniek die gebruikt wordt, blurtooth of iets anders. veel yotube filmpjes te vinden hierover met ervaringen

edit: ik lees op r/xiaomi dat er geen palm rejection is met pennen anders dan de xiaomi pennen!

[Reactie gewijzigd door tw_gotcha op 22 juli 2024 15:41]

Llopigat
@m0ridin26 maart 2024 18:15
Die pennetjes kan je vaak voor een appel en een ei los krijgen. Zoals die voor Apple maar ook zelfs pennetjes die op elk touchscreen werken liggen gewoon voor 12 euro bij de Action :) En werken prima.
tw_gotcha @Llopigat26 maart 2024 19:29
volgens mij heb je het nu over die rubberen dop pennetjes, dit gaat over een pen met 4096 druk niveaus en dergelijke, die liggen niet bij de action
Llopigat
@tw_gotcha26 maart 2024 19:34
Nee je hebt nu ook electronische met een "scherpe" plastic punt die een gewoon touchscreen aansturen. Die moet je wel opladen want ze werken actief.

Bovendien heb je om gewoon wat te krabbelen geen drukniveaus nodig. Dat is tof voor kunstenaars maar om gewoon wat aantekeningen te krabbelen is het niet nodig.

En de namaak "Apple" pen van 20 euro die ik heb kent wel drukniveaus. En wordt ook gewoon herkend als een Apple pencil. Die werkt ook alleen met een iPad natuurlijk.
ed737 @Llopigat27 maart 2024 12:32
Waar heb je die pen gekocht ? Zoek zoiets voor mijn vrouw, maar vind de Apple prijzen te gortig.
Llopigat
@ed73727 maart 2024 15:39
Ik heb het even opgezocht en de "Apple" versie van die pen kwam van Amazon: https://www.amazon.nl/gp/..._asin_title?ie=UTF8&psc=1

Ik zie dat hij momenteel niet meer beschikbaar is maar op Amazon zie je veel andere alternatieven voor 23 euro: https://www.amazon.nl/s?k...ps%2C132&ref=nb_sb_noss_1

Grappige is dat Action precies dezelfde verkoopt maar die werkt alleen met standaard touchscreens. Dus ook wel met iPads maar die zien hem dan niet als pen wat vervelend is voor de automatische palm aanraak herkenning. De Apple versie is voor een iPad dus veel beter want die ziet hij echt als gewone Apple pencil.

Bovendien is het voordeel dat deze gewoon op te laden is met USB-C en niet met omgekeerde lightning of draadloos (mijn iPad heeft geen draadloze functie en lightning is zo onhandig omdat de pen zo raar uitsteekt)
ed737 @Llopigat27 maart 2024 16:22
Bedankt voor je antwoord, heb op basis van je antwoord een pen bij Amazon gekocht.
tw_gotcha @Byron01026 maart 2024 15:38
dank, goed om teweten, ik ga even zoeken naar gebruikerservaringen
Beastelson @tw_gotcha26 maart 2024 19:30
De Lenovo Tab M11 komt standaard met pen (en eventueel case) voor onder de €200.
Zelf deze week aangeschaft via Lenovo inclusief lader en case voor €204.01.
Voor mij was het de keuze tussen de S6 Lite en Lenovo Tab M11, ook vanwege de pen. Vanwege het verschil in prijs (€30-€40 minder) icm een recentere tablet met 128gb ipv 64gb opslag viel de keuze voor de M11.
tw_gotcha @Beastelson26 maart 2024 19:35
wat is je ervaring als ik vragen mag? schrijft ie zonder lag met een beetje een leesbare weergave van je handschrift? Ik zie veel youtuber die tests doen en dan met dikkeletters een groot woord op het scherm schrijven en een vlog vol kletsen. useless.
Beastelson @tw_gotcha26 maart 2024 19:59
Ik krijg hem helaas pas eind komend weekend in handen, dus kan er nog niks over zeggen...
De lenovo heeft een 90 Hz scherm dus dat zou minder laggy moeten zijn dan de Samsung (en dat zag ik inderdaad ook op YouTuber test videos)
Tijdens mijn vergelijkings-zoektocht stuitte ik op "My next tablet" op YouTube. Zijn reviews vond ik goed qua informatie en vergelijkingen die hij maakt met andere tablets.
Hierbij de timestamps van de schrijf- en pen-ervaring:
De Lenovo:
https://youtu.be/CTViRU_2wHI&t=324s
De Samsung:
https://youtu.be/AF0qNNiEhrE&t=206s
Als je een tablet koopt puur voor het maken van notities zijn er volgens hem betere alternatieven, maar dan kom je al snel bij tablets als een samsung S9 FE+, richting de €600. (S6 lite lijkt iets beter, maar is ook niet het beste)
Als note-taking (bvb op de universiteit) je primaire doel is (en niet van plan bent bakken geld uit te geven) zou je misschien de reviews en prijs van de S6 2024 kunnen afwachten.
tw_gotcha @Beastelson26 maart 2024 20:01
dank! misschien wil je een korte review schrijven op tweakers voor dit tablet, met een opmerking over note taking... ;)

[Reactie gewijzigd door tw_gotcha op 22 juli 2024 15:41]

Beastelson @tw_gotcha26 maart 2024 20:12
Haha, zal het overwegen! Heb nog geen ervaring met tablets en/of pens, dus niet veel vergelijkingsmateriaal, maar ik zal sowieso nog even terugkomen met mijn eerste ervaringen!
Beastelson @tw_gotcha1 april 2024 16:34
Hij bevalt hartstikke goed! Ook het schrijven is naar onze mening geen enkel probleem. Zelfs mijn (behoorlijk matige) handschrift wordt goed overgenomen en is ook leesbaar. En je kunt het ook makkelijk omzetten naar text indien gewenst met de notities app. Ik zou zeggen een aanrader voor de prijs (hoewel ik geen vergelijkingsmateriaal heb)
tw_gotcha @Beastelson1 april 2024 17:20
ik heb er inmiddels een, schrijven gaat inderdaad prima
peverix @tw_gotcha27 maart 2024 10:26
Ik heb een Lenovo P11 2de gen met hun precision pen 2 erbij.
Notities maken valt dik tegen, ik ben linkshandig en de palm rejection werkt echt niet goed op de lenovo. Wilt het scherm verschuiven terwijl je aan het schrijven bent en krijg andere strepen in de notities waar je palm van je hand ligt. Verschillende apps geprobeerd.
Daarin is samsung met de s pen zoveel beter. Ga mijn lenovo verkopen hierdoor en terug een galaxy kopen denk ik.
Koja78 @Cheezborger26 maart 2024 15:48
En de Oneplus Pad?
Cheezborger @Koja7826 maart 2024 15:57
Lijkt me ook prima, maar ook wel weer een stukje duurder dan de S6 Lite / Mi Pad 6.
Jazco2nd 26 maart 2024 15:24
De Xiaomi Pad 6 biedt volgens mij veel meer waard voor je centen.. en heeft gewoon een Snapdragon 870, subliem scherm, goed design en nieteens veel bloat voor €300.

Tenzij je verzot bent op major Android updates, dan is het wellicht geen goede optie.
venqwish @Jazco2nd26 maart 2024 15:33
Ga je wel veel updates krijgen op de S6 Lite? Mijn verwachtingen qua updates op een lite model liggen niet geweldig hoog. Er staat ook geen update policy bij het pers artikel dus dat is al een red flag. Dit zou ondertussen wel beter mogen, er is nog werk aan de winkel :).

/edit: even opgezocht voor de vorige modellen:

S6 Lite (2020): Android 10, upgradable to Android 13, One UI 5
S6 Lite (2022): Android 12, upgradable to Android 14, One UI 6

Dat is wel nog respectabel eigenlijk voor een lite model. Als het 2022 model nog Android 15 krijgt, betekent dat 3 major upgrades.

[Reactie gewijzigd door venqwish op 22 juli 2024 15:41]

tw_gotcha @venqwish26 maart 2024 15:40
mijn samsung s22 telefoon krijgt heel veel updates, maar sowieso 4 android updates
https://www.androidauthor...-android-updates-1148888/
Pineka @tw_gotcha26 maart 2024 20:51
Telefoons wel, maar voor tablets geldt dat niet. Evenzo bij andere fabrikanten (m.u.v. Apple).
tw_gotcha @Pineka26 maart 2024 21:42
er staat nadrukkelijk all devices
Llopigat
@venqwish26 maart 2024 16:13
Ik vraag het me af ja. Mijn A9 kreeg vorige week pas eindelijk de Android 14 update (terwijl android 14 allang al uit was op samsung apparaten toen het ding uitkwam). Erg slecht update beleid voor tablets.
Vulcan750 @Jazco2nd26 maart 2024 17:36
Yep + de Xiaomi Pad 6 heeft een zeer goed 144 Hz scherm!

[Reactie gewijzigd door Vulcan750 op 22 juli 2024 15:41]

tw_gotcha 26 maart 2024 15:21
ik zoek naar zoiets voor aantekeningen tijdens vergaderingen, de 2022 versie kost maar 2 volle bezinetanks :+, dus is misschien wel een goede optie. dwz met de mediamarkt prijs

[Reactie gewijzigd door tw_gotcha op 22 juli 2024 15:41]

robcoenen 26 maart 2024 16:07
Even, naar mijn mening, wel het vermelden waard. De S6 Lite uit 2020 heeft en krijgt geen update meer naar Android 14. Deze tablet is nog geen 4 volwaardige jaren oud en ontvangt geen feature-update meer naar de nieuwste Android versie. In hoeverre dat relevant is voor de eindgebruiker is per persoon zelf te beoordelen.
Balance 26 maart 2024 17:01
Oh man, dit is wel weer een "welke bottom-of-the-barrel componenten hebben we nog over"-feestje.

Er is nog geen prijs bekend, maar zoals Ian Cutress opmerkt:
I still agree in 'no bad product, only bad price', because sometimes that price has to be negative. I mean, PSU that blows up, then you're going to have to give me money. Lettuce with ecoli, even more money please, then bin it.
Dit is zo'n apparaat waarbij de prijs niet per se negatief hoeft te zijn, maar wel bijzonder laag om te concurreren.
Het enige echte verschil met de vorige versie is de niet bij naam genoemde soc
Okay, dus het is basically de Samsung Galaxy Tab S6 Lite maar dan nog een keer.

Mijn grootste probleem met dit soort tablets zijn vaak de schermen. Een TN-scherm betekend zeer matige kijkhoeken. De 60Hz maakt de tablet nooit snel aanvoelen - er zijn weinig apparaten waarbij refresh rate zo belangrijk is als op een tablet. Het waren niet voor niets de eerste Apple-apparaten die 120Hz schermen kregen. Je er zijn namelijk veel animaties en bewegingen over een grote afstand van het scherm, waarbij er dus automatisch meer pixels / afstand zit tussen elke verversing dan op bijvoorbeeld een telefoon.

Als we kijken naar de concurrentie:
  • Samsung Galaxy Tab A9+ biedt een 11" TN-scherm, maar wel 90Hz
  • Xiaomi Pad 6 biedt het beste scherm, een 11" 2880x1800 IPS-scherm met 144Hz refresh rate en HDR-ondersteuning.
  • De Lenovo Tab M11 biedt een 11" 90Hz IPS-scherm voor een zeer competitive prijs van €169.
En als we kijken naar processoren, komt de Xiaomi Pad 6 met een iets oudere, maar high-end Qualcomm Snapdragon 870. Die draait rondjes om een Snapdragon 720G of iets vergelijkbaars.

En dan de gevaarlijkste van allemaal: Voor € 320,- heb je een iPad. Met het hele Apple-ecosysteem, geoptimaliseerde apps, etc.

Hoewel er vast een doelgroep is, zie ik Samsung zich wel echt in een niche drukken van een "A-merk" tablet willen onder de €250.

Edit: @Mizgala28 Apple is inderdaad hun 120Hz-schermen ongelooflijk aan 't gatekeepen voor hun "Pro"-serie. Wat ik bedoelde, is dat van alle Apple-apparaten die 120Hz schermen hadden kunnen krijgen, de iPads (ruim) het eerste waren.

[Reactie gewijzigd door Balance op 22 juli 2024 15:41]

Mizgala28
@Balance26 maart 2024 17:14
Mijn grootste probleem met dit soort tablets zijn vaak de schermen. Een TN-scherm betekend zeer matige kijkhoeken. De 60Hz maakt de tablet nooit snel aanvoelen - er zijn weinig apparaten waarbij refresh rate zo belangrijk is als op een tablet.
Wat Samsung gebruikt is geen klassieke TFT TN, maar PLS TFT wat beter is.

Al moet ik zeggen dat Samsung zich moet schamen om dit type schermen überhaupt te gebruiken in een tablet (ook in de A9 series) als zelfs Lenovo een IPS heeft in hun goedkoopste tablets.

De kijkhoeken en kleuren met Samsung PLS zijn beter, maar zelfs zo'n goedkope Lenovo Tab M8 heeft een zichtbaar betere scherm doordat deze een IPS is.
Het waren niet voor niets de eerste Apple-apparaten die 120Hz schermen kregen
?

Die snap ik niet helemaal, want Apple gebruikt op alle tablets die geen iPad Pro (sinds 2017) zijn gewoon 60hz schermen.
I still agree in 'no bad product, only bad price',
En in de tablet markt hebben alle merken dat.

Samsung S9 FE is zo'n product, al moet ik zeggen dat als de prijs van de S6 Lite 2024 klopt deze de S9 FE enorm overtreft qua "bad pricing"

Apple kan er ook wat van, mijn dorn in het oog is de iPad 10.

Maar ook merken als Lenovo komen wel eens met bad value, alleen is het daar vrij willekeurig om welke redenen valt mij op.
Llopigat
@Mizgala2826 maart 2024 18:19
De kijkhoeken en kleuren met Samsung PLS zijn beter, maar zelfs zo'n goedkope Lenovo Tab M8 heeft een zichtbaar betere scherm doordat deze een IPS is.
Ik had een tijdje de M9 (weggegeven aan de zoon van mijn vriendin) en die was geen IPS hoor. het was een zeer matig scherm. De M9 is de opvolger van de M8, kwam uit vorig jaar Mei.
Mizgala28
@Llopigat26 maart 2024 18:59
Een IPS scherm kan ook matig zijn door verschillende factoren.

https://www.gsmarena.com/lenovo_tab_m9-12052.php

Net als dat er ook matige OLED schermen bestaan.

Nou zal een IPS niet slechter zijn dan een TN, maar het kan ook zo zijn dat een IPS scherm gewoon verkeerd ingesteld is (qua kleuren) door de fabrikant, of lagere kwaliteit scherm is (goedkoper gemaakt)

Niet een IPS only issue, iedere scherm technologie kan er last van hebben.

zo heb ik paar jaar geleden een Lenovo laptop gekocht met een TN paneel die slechter was dan eentje in mijn oude Toshiba uit 2010. In ieder geval was de Lenovo zelf voor de prijs die ik toen had betaald een hele nette laptop specs technisch, maar het scherm was gewoon waardeloos dus dat ding ging door naar een familielid die daar geen last van had

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 22 juli 2024 15:41]

Clevergyno @Balance26 maart 2024 17:41
Die Pad 6 ziet eruit als een goed alternatief op mijn stroperige P11 Pro, enige waar ik op wil wachten is de Pad 7 release voordat ik weer genaaid wordt zoals bij de P11 Pro (maand na aanschaf nieuwe variant beschikbaar voor 50 euro meer, maar 120hz en veel betere specs.)

Enig idee hoe de updates van Xiaomi tegenwoordig zijn? Bij de Lenovo bestonden ze gewoon niet.
Llopigat
@Balance26 maart 2024 18:18
En dan de gevaarlijkste van allemaal: Voor € 320,- heb je een iPad. Met het hele Apple-ecosysteem, geoptimaliseerde apps, etc.
Meh. Ik heb zo'n iPad van mijn werk maar ik gebruik hem nooit. iOS is zo beperkt. Bijna niks dat ik nodig heb werkt er op..
Mizgala28
@Llopigat26 maart 2024 19:06
Ik heb de mijne juist recent verkocht en terug naar Android gegaan, de 3GB RAM werd een probleem tijdens browsen.

De chip zelf is prima, rest van de hardware eigenlijk ook maar meer en meer websites zijn gewoon onnodig zwaar.

En ik ben niet zo veel eisend qua tablet (als ik 1000 tabs wil openen ga ik achter mijn PC wel)

disclaimer: ik open geen 1000 tabs, ook geen 100

Maar de iPad begon bepaalde websites al na 3 a 4 tabs te herladen (zoals Reddit, maar er zijn meer), terwijl met zo'n Tweakers of lokale nieuws website ik rustig 10 tabs kon openen zonder issues.

Plus naast herladen reageerden bepaalde websites gewoon slecht (oa stotteren en vastlopen) als ik paar tabs open had, een issue die ik nooit op andere iOS (6gb RAM iPhone) of Android (6 a 8gb RAM) apparaten had.

voordat iemand roept of ik een factory reset had geprobeerd, ja, en het probleem ligt echt bij de hoeveelheid RAM vs bepaalde websites die er een zooitje van maken

Alles daarbuiten werkte prima, maar voor iemand die ver boven de helft van de tijd in een browser spendeert was dat een issue.

misschien als sideloaden straks werkt op iPadOS zijn er oplossingen hiervoor

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 22 juli 2024 15:41]

Hansie9999 @Balance27 maart 2024 10:39
het grootste probleem hier is toch de opslag niet ??

in 2024 nog een android toestel uitbrengen met 64GB ?? (wat neemt android 14 tegenwoordig al in beslag ? 20GB ?)

die modellen hadden toch 128 en 256 moeten zijn ?

Lijkt me eigenlijk het allergrootste minpunt, zelfs zonder de prijs te weten,
Roel1966
26 maart 2024 21:31
Toch blijf ik het typenummer S6 verwarrend vinden nadat we ondertussen al bij de S9 zitten en des te vreemder dat er telkens weer nieuwe versies van de S6 verschijnen. Rare is dan ook dat er b.v. geen Tab S9 lite is verschenen en ik dat eigenlijk dan veel logischer had gevonden.
svideo 26 maart 2024 16:41
Zucht
Ik wil een 8inch oled zonder pen, vingerscanner on andere onzin.
10 inch mag wel maar is minder handzaam
Mizgala28
@svideo26 maart 2024 16:58
Beetje te veel eisen tegelijk (zelfde probleem hier overigens), maar de Lenovo Tab Y700 (2023 model) of de iPad Mini zijn op zich prima kleinere tablets.

OLED hoef ik niet per se op een tablet (mijn TAB S9 heeft die wel, maar ik waardeer een OLED meer op mijn telefoon), zeker aangezien er altijd een kans is op PWM issues voor bepaalde mensen (zelf niet zoveel last van, maar onder 20% helderheid krijg ik wel meer last van mijn ogen op de Tab S9, iets waar ik geen last van heb op mijn S23 of mijn oude LG toestel)

Tab S9 had ik vooral vanwege de performance en updates gekozen (plus het moest Android draaien), de maat is niet een enorm groot probleem voor mij, maar tussen de 8"a 9"met zelfde specs had ik wel fijner gevonden.
svideo @Mizgala2826 maart 2024 22:28
Ik gebruik mijn tablet alleen op de bank en in bad. 20% batterij ken ik eigenlijk niet.

Mijn telefoon is een nokia 2720 flip. Die kan goed bellen. Top.
Een tablet is UI voor muziek en series in bad. Hier rond lummelen doe ik ook op een tablet. Dus een goed beeldscherm en een sd kaart (apple is dus a no go). Meer hoeft het niet te zijn.
Verwijderd @svideo27 maart 2024 10:11
Ik zoek ook al lang een compacte Android tablet met hoogwaardig scherm. Maar bij 8-9 inch tablets krijg je tegenwoordig bijna per definitie een matig scherm (lage resolutie, laag contrast, onnauwkeurige kleuren, ongelijkmatige lichtverdeling etc.). Tien jaar geleden was er meer keus in hoogwaardige 8 inch tablets met soms ook nog lagere prijs dan nu. De enige Android optie is nu de Lenovo Y700 maar dan betaal je veel geld voor goede gaming prestaties waar ik zelf geen behoefte aan heb. De opvolger van de Y700 lijkt ook prijzig te worden, als die al naar Europa komt. Merkwaardig dat met de recente vloed aan 10-14 inch tablets niemand moeite neemt om een goede en betaalbare 8 inch tablet te maken; mogelijk omdat dat te dicht bij smartphone formaat komt.

Als je ziet hoe goedkoop laptops met goed OLED scherm tegenwoordig kunnen zijn is het teleurstellend dat je daar bij (kleine) tablets zoveel voor moet betalen.
svideo @Verwijderd27 maart 2024 20:38
Als ik niet op mijn tab s4 was gaan zitten had ik nooit een nieuwe gezocht.
Echt belachelijk wat ze vinden dat ik met een tablet moet doen en wat ze er voor durven vragen.
Het zal nooit een pc vervanger zijn en een laptop (vervanger) wil ik al helemaal niet.

Over 5 jaar komen ze met een 20" inch tablet met ingebouwde sounbar en uitklapbaar statief, dna login en nog kun je crysis er niet op draaien.
Mizgala28
26 maart 2024 16:51
Blijkbaar (volgens meerdere sites) wordt de prijs €399 voor de 64gb 4GB variant (S6 Lite had een start prijs van 379 euro)

Als dat klopt is dit te duur.

64gb opslag, 4Gb ram, 60hz scherm en een Exynos 1280 maken dat niet waard.

Kijkend naar Samsung zelf, wie niet om te pen geeft is beter af met de A9+ (een prima tablet hoor, de Snapdragon 695 is op meeste fronten (GPU terzijde) vrij vergelijkbaar met de Exynos 1280)

En anders is de S9 FE (helaas ook een Exynos) rond de 430 a 450 euro en biedt niet alleen meer opslag, snellere en betere scherm en meer RAM, maar ook een pen (net als de Lite) en een IP rating.

en anders is de S8 een nog betere keuze dan de S9 FE, is op het moment van schrijven die paar tientjes bovenop de S9 FE absoluut waard

Samsung is raar bezig, van de ene kant schieten ze zich in de voet vanwege de A9+, van de andere met de S9 FE.

S6 Lite 2024 had gewoon een betere tablet moeten wezen om de moeite waard te zijn.

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 22 juli 2024 15:41]

SvenHe 26 maart 2024 16:59
Voor de s6 lite zijn aardig wat custom roms beschikbaar.

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