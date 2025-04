'Samsung brengt Galaxy AI-functies ook naar toestellen uit 2022'

Samsung brengt bepaalde Galaxy AI-functies volgende maand uit voor toestellen uit 2022, zoals de Galaxy S22, Z Fold 4, Z Flip 4 en Tab S8. Dat blijkt uit een antwoord van een bedrijfsmedewerker. Sommige functies komen ook naar Galaxy S21-, Z Fold 3- en Flip 3-toestellen.

Uit het bericht van de medewerker op het Zuid-Koreaanse Samsung-forum blijkt dat de S22, Z Fold4, Z Flip4-smartphones en Tab S8-tablets enkel Galaxy AI-functies krijgen die momenteel op de Galaxy S23 FE-toestellen te gebruiken zijn. Instant Slow-Mo zou er bijvoorbeeld niet bij horen. 9to5Google schrijft dat deze functies ook naar de Galaxy S22+ en S22 Ultra zullen komen, maar dat is nog niet bevestigd.

Het Zuid-Koreaanse bedrijf zou sommige Galaxy AI-functies ook naar toestellen uit 2021 willen brengen, zoals de Galaxy S21, Z Fold3 en Z Flip3. Deze toestellen zouden alleen toegang krijgen tot de Circle to Search- en de Magic Rewrite-functie. De redactie van 9to5Google schrijft dat deze twee functies ook naar de Samsung S21+ en S21 Ultra zullen komen. De Galaxy AI-functies zullen in de One UI 6.1-update vervat zitten. De update zal begin mei uitgerold worden.

Samsung heeft Galaxy AI begin 2024 geïntroduceerd. Het betreft een reeks AI-tools waarmee gebruikers onder andere foto’s en video’s kunnen bewerken, snellere zoekopdrachten kunnen verrichten en gesprekken kunnen vertalen. Veel van de functies worden niet lokaal op het toestel uitgevoerd, maar draaien in de cloud. Het Zuid-Koreaanse bedrijf zou gebruikers na 2025 mogelijk willen laten betalen voor Galaxy AI-functies, maar heeft daar nog geen details over gegeven. Eind februari raakte bekend dat Samsung-toestellen uit 2023, zoals de Galaxy S23, Z Fold5, Z Flip5 en Tab S9-tablets, ook Galaxy AI-functies zouden krijgen. Dat gebeurde eveneens via een software-update die einde maart is uitgerold. Samsung-topman Patrick Chomet had kort na de introductie van Galaxy AI aangegeven dat het bedrijf eerst wilde afwachten hoe de AI-functies gebruikt zouden worden, voordat het de functies naar de S22-telefoons zou backporten.

Update, 10.40 uur: Foutieve vermeldingen wat betreft de 'Samsung Galaxy S22 FE' uit het artikel geschrapt. Met dank aan de reactie van Ruw ER.