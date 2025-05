‘Samsung komt met nieuwe Galaxy Book4-laptops met Snapdragon X-chips’

Samsung introduceert binnenkort laptops met een Qualcomm Snapdragon X Elite-soc. Dat schrijft WinFuture op basis van anonieme bronnen. Het zou gaan om een Galaxy Book4 Edge- en Galaxy Book4 Pro-laptop. Er zijn ook productafbeeldingen van de toestellen opgedoken.

De Galaxy Book4 Edge komt volgens WinFuture uit in een 14”- en een 16”-variant. Deze toestellen zullen een welbepaalde sku van Snapdragon X Elite-lijn meekrijgen: de XIE-80-100. Uit eerdere informatie van Qualcomm blijkt dat deze sku twaalf rekenkernen bevat, 42MB aan cachegeheugen meekrijgt en een Adreno-gpu met 3,8 Tflops aan rekenkracht heeft. Het is niet duidelijk hoeveel Lpddr5x-ramgeheugen deze laptops zullen meekrijgen.

De Galaxy Book4 Edge Pro zou uitgerust worden met een andere sku uit de Snapdragon X Elite-lijn: de X1E-84-100. Deze soc bevat ook twaalf Oryon-rekenkernen en 42MB aan cachegeheugen, maar heeft hogere boostkloksnelheden in vergelijking met de XIE-80-100 van de Galaxy Book4 Edge. De Adreno-gpu van deze sku heeft 4,6 Tflops aan rekenkracht.

Uit gelekte productafbeeldingen blijkt dat de Galaxy Book4 Edge twee USB-C-aansluitingen bevat, een enkele HDMI-poort en een 3,5mm-jack. Het is niet duidelijk of het bij de HDMI-poort om een HDMI 2.1-aansluiting gaat. De Galaxy Book4 Edge Pro krijgt twee USB-aansluitingen mee, een HDMI-aansluiting, een microSD-kaartlezer, een USB-A-poort en een 3,5mm-jack.

Beide laptops beschikken volgens WinFuture over een amoledscherm met '3k-resolutie'. De maximale piekhelderheid van deze panelen zou op 400 candela per vierkante meter liggen. Er is nog geen informatie wat betreft de overige specificaties en de prijzen van de toestellen. Samsung heeft de laptops op het moment van schrijven nog niet officieel aangekondigd.