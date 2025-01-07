Samsung kondigt Galaxy Book5 Pro en Galaxy Book5 360 aan

Op de CES toont Samsung Galaxy Book5 Pro-laptops met de nieuwe Intel Arrow Lake-laptopcpu's. De laptops hebben verschillende AI-functies en een verbeterd beeldscherm, en zijn vanaf februari beschikbaar in de Benelux.

De Galaxy Book5 Pro is beschikbaar in 14" en 16"-beeldmaten, net zoals voorganger Galaxy Book4 Pro. De Core Ultra 100-processors uit de 4-serie maken in de 5-serie plaats voor Core Ultra 200V-chips. Naar keuze is 16GB of 32GB ram aanwezig en maximaal 1TB opslag. Het 14"-model weegt 1,23kg, de 16"-laptop weegt 1,56kg. Dat is bijna hetzelfde als bij de Book4 Pro-reeks.

De laptops in de Book5 Pro-serie hebben net als hun voorgangers amoledschermen met 2880x1800-resolutie en een dynamische refreshrate tussen 48Hz en 120Hz. De antireflectiecoating is verbeterd, wat we eerder ook al zagen bij de Samsung Galaxy Tab S10+ en Ultra. Zwart moet er bij veel omgevingslicht dus zwarter uitzien. Het luidsprekersysteem van de nieuwe laptops heeft een update gekregen met dubbel zo grote speakers, en er is Wifi 7-ondersteuning in plaats van Wifi 6E bij de Book4 Pro-serie.

Samsung brengt een aantal nieuwe AI-functies naar de nieuwe laptops. In de Samsung-fotogalerij zit een nieuwe functie Photo Remaster om foto's te verscherpen, die on-device te werk gaat. AI Select, waarvoor een internetverbinding vereist is, laat gebruikers meer informatie opzoeken over iets dat op het scherm staat door het te omcirkelen. Het werkt dus precies zoals Circle to Search op Android-smartphones. Momenteel werkt AI Select alleen met Microsoft Bing, maar Samsung zegt in de toekomst andere zoekmachines te willen toevoegen. Behalve informatie opzoeken kan AI Select ook tekst in een afbeelding omzetten en qr-codes scannen.

De Galaxy Book5 Pro-laptops zijn in de Benelux vanaf februari te koop. De Galaxy Book5 Pro 14" kost minstens 1899 euro, het 16"-model kost vanaf 2099 euro. Behalve de Galaxy Book5 Pro brengt Samsung ook een goedkopere Galaxy Book5 360-laptop uit, die 1599 euro gaat kosten. Dat is zoals de naam zegt een convertible met een 360-gradenscharnier. De convertible variant van de Galaxy Book5 Pro, de Galaxy Book5 Pro 360, had Samsung in het najaar van 2024 al aangekondigd, maar ligt binnenkort ook in de winkels.