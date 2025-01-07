Samsung kondigt Galaxy Book5 Pro en Galaxy Book5 360 aan

Op de CES toont Samsung Galaxy Book5 Pro-laptops met de nieuwe Intel Arrow Lake-laptopcpu's. De laptops hebben verschillende AI-functies en een verbeterd beeldscherm, en zijn vanaf februari beschikbaar in de Benelux.

De Galaxy Book5 Pro is beschikbaar in 14" en 16"-beeldmaten, net zoals voorganger Galaxy Book4 Pro. De Core Ultra 100-processors uit de 4-serie maken in de 5-serie plaats voor Core Ultra 200V-chips. Naar keuze is 16GB of 32GB ram aanwezig en maximaal 1TB opslag. Het 14"-model weegt 1,23kg, de 16"-laptop weegt 1,56kg. Dat is bijna hetzelfde als bij de Book4 Pro-reeks.

Samsung Galaxy Book5 Pro

De laptops in de Book5 Pro-serie hebben net als hun voorgangers amoledschermen met 2880x1800-resolutie en een dynamische refreshrate tussen 48Hz en 120Hz. De antireflectiecoating is verbeterd, wat we eerder ook al zagen bij de Samsung Galaxy Tab S10+ en Ultra. Zwart moet er bij veel omgevingslicht dus zwarter uitzien. Het luidsprekersysteem van de nieuwe laptops heeft een update gekregen met dubbel zo grote speakers, en er is Wifi 7-ondersteuning in plaats van Wifi 6E bij de Book4 Pro-serie.

Samsung brengt een aantal nieuwe AI-functies naar de nieuwe laptops. In de Samsung-fotogalerij zit een nieuwe functie Photo Remaster om foto's te verscherpen, die on-device te werk gaat. AI Select, waarvoor een internetverbinding vereist is, laat gebruikers meer informatie opzoeken over iets dat op het scherm staat door het te omcirkelen. Het werkt dus precies zoals Circle to Search op Android-smartphones. Momenteel werkt AI Select alleen met Microsoft Bing, maar Samsung zegt in de toekomst andere zoekmachines te willen toevoegen. Behalve informatie opzoeken kan AI Select ook tekst in een afbeelding omzetten en qr-codes scannen.

Samsung Galaxy Book5 Pro

De Galaxy Book5 Pro-laptops zijn in de Benelux vanaf februari te koop. De Galaxy Book5 Pro 14" kost minstens 1899 euro, het 16"-model kost vanaf 2099 euro. Behalve de Galaxy Book5 Pro brengt Samsung ook een goedkopere Galaxy Book5 360-laptop uit, die 1599 euro gaat kosten. Dat is zoals de naam zegt een convertible met een 360-gradenscharnier. De convertible variant van de Galaxy Book5 Pro, de Galaxy Book5 Pro 360, had Samsung in het najaar van 2024 al aangekondigd, maar ligt binnenkort ook in de winkels.

Door Friso Weijers

Redacteur

Feedback • 07-01-2025 08:43 16

07-01-2025 • 08:43

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Reacties (16)

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Winduss 7 januari 2025 09:10
AI is wel echt 'hot' dit jaar, hè? Ze gebruiken dit natuurlijk al jaren, het blijft CES, maar nu lijkt het nog minder te betekenen dan ooit. Foto's verscherpen??
Rhinosaur @Winduss7 januari 2025 09:12
Ik heb overal, op elke device alles met AI zoveel mogelijk uitgeschakeld. Het is ook een buzzwoord. Ik heb een LG televisie gehad uit 2019 die iets met AI had. Een simpele sleeptimer functie was ook opeens AI, maar had geen enkele andere functie dan een gewone sleeptimer functie. Met het nieuws dat AI ook niet winstgevend is, kan het echt niet lang meer duren voordat de gebruiker een prijs gaan betalen. Ik vrees hoop dat de AI-hype binnenkort ook weer over is.

[Reactie gewijzigd door Rhinosaur op 7 januari 2025 09:13]

CH4OS @Rhinosaur7 januari 2025 09:19
Met het nieuws dat AI ook niet winstgevend is, kan het echt niet lang meer duren voordat de gebruiker een prijs gaan betalen.
Dat OpenAI geen winst maakt, betekend niet dat alles wat AI is zorgt dat de bedrijven/organisaties er achter verlies maken. Er is meer AI dan OpenAI alleen. Van OpenAI is allang bekend dat zij een winstgevend bedrijf wil gaan worden, alleen dat heeft tijd nodig.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 7 januari 2025 09:19]

Rhinosaur @CH4OS7 januari 2025 09:24
Ik geloof niet dat dit gaat gebeuren. In ieder geval nooit op de consumentenmarkt. Er ligt misschien een kleine kans in de B2B, maar dat moet dan zo goed zijn dat personeel kan worden vervangen door een AI en dat ik zie ik persoonlijk ook nooit gebeuren.
CH4OS @Rhinosaur7 januari 2025 09:27
AI is vooralsnog ook niet zo goed dat het veel personeel kan vervangen. Wel kan AI een handig hulpmiddel zijn om het bestaande werk te versimpelen. Dus als medewerker meer werk verrichten in dezelfde tijd. Ook een mooie winst. ;)
Ghoelian @CH4OS7 januari 2025 12:23
Precies, bij het bedrijf waar ik werk gebruiken we ook aardig wat AI. Ook voor de chatbot op de website, maar vooral ook voor allerlei interne tools die ons werk makkelijker maakt. Gaan toch aardig wat tokens doorheen zo.
Verwijderd 7 januari 2025 09:38
Schitterende devices maar 1 heel groot nadeel waardoor ik het vorige model terug heb gestuurd. De ligging van het touchpad. Tijdens typen raak je geregeld het touchpad op de linkerkant aan...
Ik snap echt niet dat dit door de design/product test heen komt. Hier klagen veel mensen over op Internet.
Jazco2nd @Verwijderd7 januari 2025 10:39
Goede laptops hebben handpalm-detectie ingebouwd waardoor je hier geen last van hebt. Merk je verder niks van, dus het is geen app of ofzoiets. Gewoon ingebouwd in de firmware ofzo.
Goed te weten dat bij Samsung de handpalm detectie onvoldoende is.
Vicci0us @Jazco2nd7 januari 2025 12:08
Volgens de website hebben ze de palmrejection verbeterd bij de Galaxy Book5: https://www.samsung.com/n...6gb-512gb-np960xha-kg1nl/
Verwijderd @Vicci0us7 januari 2025 13:37
Nog steeds waarom op zo'n gekke plek. Ziet er estetisch ook minder mooi uit naar mijn mening.
Ghoelian @Verwijderd7 januari 2025 12:26
Je hebt nog wel de "schakel touchpad uit tijdens typen" optie (in windows ten minste). Die zet natuurlijk de touchpad helemaal uit als je aan het typen bent, plus een beetje debounce erop, dus dat kan best irritant worden als je snel wisselt van typen naar de muis.
litemotiv 7 januari 2025 10:59
Ontzettend jammer van die onnodige keypad op de 16" Book 5 Pro, waardoor je scheef voor het toetsenbord en de touchpad komt te zitten ten op zichte van het scherm. Voor mij direct een diskwalificatie, een keypad gebruik ik sowieso niet.
rohitpenace 7 januari 2025 11:24
Dit klinkt waarschijnlijk een tikkeltje autistisch, maar ik vind het echt foei lelijk als deze gigantische touchpads niet in het midden zijn uitgelijnd. Hopelijk nemen ze op termijn het strakke ontwerp van de MacBook Air over. Palm rejection werkt echt prima.

Het is ook het enige Apple product dat ik heb, simpelweg omdat er qua design, functionaliteit, en batterijduur helaas geen Windows alternatief tegenop kan. Ik mag nog dromen dat die er ooit gaat komen.
jordyS1 7 januari 2025 13:15
apple prijzen met slechte software ( windhoos en een gigaton aan bloatware)

dat iemand bereid is dit te betalen voor deze rommel is echt te bizar voor woorden.

er zijn zo veel betere laptops te vinden voor veel minder geld.
Th1js @jordyS19 januari 2025 08:06
Mee eens.. maar bij samsung moet je nooit echt naar de MSRP kijken. Bij launch hebben ze meesten een hoop acties/voordelen/extra inruilwaarde/etc, en een paar maanden na launch is de prijs al ver omlaag gegaan
ottovds 9 januari 2025 14:13
Zou deze eGPU's ondersteunen?

Jammer van het assymetrisch keyboard.

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