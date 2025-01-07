Tweakers op de CES: microled, elektrische lepels en een programmeerbare handheld

Tweakers is deze week aanwezig op de CES in Las Vegas. Naast al het nieuws en releasegeweld tijdens die enorme techbeurs vonden we daar een grote hoeveelheid leuke snufjes en kekke gadgets. We hebben enkele van de leukste ervan voor je verzameld.

Al het nieuws over de CES Wil je al het nieuws lezen dat Tweakers schrijft over de CES-beurs in Las Vegas? We hebben dat hier voor je verzameld.



Onderstaande shorts komen van ons YouTube-kanaal, waarop we tijdens deze beurs nog veel meer toffe video's plaatsen. Naast deze verticale shorts publiceren we ook previews, reviews en hands-ons van de beste producten. Vergeet dus niet te liken en te subscriben.

De Tweakers-crew en een kijkje bij Samsung

Tweakers is op CES om jullie alle toffe nieuwe aankondigingen te laten zien die in Las Vegas worden gedaan. We introduceren jullie graag aan de crew die daar aanwezig is. We konden direct langs bij Samsung. Net als vorig jaar en de jaren daarvoor toonde dat bedrijf meerdere microled-tv's. Dit jaar valt op dat de leds niet op een plastic, maar een glazen substraat zijn bevestigd. Ook zijn de televisies kleiner geworden. Daarnaast loopt de bedrading niet rondom, maar door openingen in het glas heen. Dat zorgt ervoor dat de apparaten minder energie gebruiken en dat de helderheid omhoog kan.

Zout eten en een programmeerbare handheld

Te veel zout is niet goed voor je, maar hoe voeg je anders smaak toe aan je eten? Het Japanse Kirin zou een antwoord hebben met de 'Electric Salt Spoon'. De naam zegt het al een beetje: de lepel zou je eten zouter moeten maken, maar of dat werkt? Verder neemt Wout ook een kijkje bij de Mecha Comet. Deze mini-pc met Linux is een 'modulair platform' voor onder andere gaming.