Tweakers op de CES: microled, elektrische lepels en een programmeerbare handheld

Tweakers is deze week aanwezig op de CES in Las Vegas. Naast al het nieuws en releasegeweld tijdens die enorme techbeurs vonden we daar een grote hoeveelheid leuke snufjes en kekke gadgets. We hebben enkele van de leukste ervan voor je verzameld.

Al het nieuws over de CES

Wil je al het nieuws lezen dat Tweakers schrijft over de CES-beurs in Las Vegas? We hebben dat hier voor je verzameld.

Onderstaande shorts komen van ons YouTube-kanaal, waarop we tijdens deze beurs nog veel meer toffe video's plaatsen. Naast deze verticale shorts publiceren we ook previews, reviews en hands-ons van de beste producten. Vergeet dus niet te liken en te subscriben.

De Tweakers-crew en een kijkje bij Samsung

Tweakers is op CES om jullie alle toffe nieuwe aankondigingen te laten zien die in Las Vegas worden gedaan. We introduceren jullie graag aan de crew die daar aanwezig is. We konden direct langs bij Samsung. Net als vorig jaar en de jaren daarvoor toonde dat bedrijf meerdere microled-tv's. Dit jaar valt op dat de leds niet op een plastic, maar een glazen substraat zijn bevestigd. Ook zijn de televisies kleiner geworden. Daarnaast loopt de bedrading niet rondom, maar door openingen in het glas heen. Dat zorgt ervoor dat de apparaten minder energie gebruiken en dat de helderheid omhoog kan.

Zout eten en een programmeerbare handheld

Te veel zout is niet goed voor je, maar hoe voeg je anders smaak toe aan je eten? Het Japanse Kirin zou een antwoord hebben met de 'Electric Salt Spoon'. De naam zegt het al een beetje: de lepel zou je eten zouter moeten maken, maar of dat werkt? Verder neemt Wout ook een kijkje bij de Mecha Comet. Deze mini-pc met Linux is een 'modulair platform' voor onder andere gaming.

Door Jasper Janssen

Socialmediaredacteur

Feedback • 07-01-2025 09:59 10

07-01-2025 • 09:59

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Reacties (10)

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bakhuisdennis 7 januari 2025 11:57
Ligt het aan mij of is dat gewoon een massive lepel :-D
Bux666 @bakhuisdennis7 januari 2025 12:13
Dat is het ook. Met een massive prijs! 8)7
Crazy Harry 7 januari 2025 12:21
Die test met die lepel kan wel wat beter. Hij haalt de lepel direct uit zn mond, mij lijkt dat je het moet proeven met de lepel in je mond...
Khalid. @Crazy Harry7 januari 2025 14:52
Wie doet dat in de praktijk??
Tijdens een show test meschien maar thuis? Nee
kbuntu 7 januari 2025 11:18
Is Wout daar voorts om letterlijk zijn spierballen te laten zien?
jensvz 7 januari 2025 12:00
Hopelijk bekijken jullie ook de M-CON bij Ohsnap's booth. Die controller lijkt me echt cool.
-d- 7 januari 2025 12:16
https://www.instagram.com/p/DEhUKSEMYgg/

Henry van Loon heeft ze ook gezien :P
Mday @-d-7 januari 2025 13:09
Oh God hier gaat Henry natuurlijk een hele serie van maken of niet... Giel Beelen is al invested.
Nou Wout daar ga je, veel plezier op de response video viral train #choochoo
germania @-d-7 januari 2025 13:16
Kan iemand, serieus, uitleggen wat er grappig is aan deze video van Henry van Loon? Vond hem vroeger bij vlagen nog wel geestig, maar dit...
Eis-T 7 januari 2025 16:01
Even boomeren: Leuk dat jullie er zijn en verslag uitbrengen. Als er een horizontale video komt klik ik 'm aan :P

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