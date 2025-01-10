Tweakers op CES: nieuwe oleds, de RTX 5090 en een powerbank voor tweakers

Er valt nog genoeg te vernieuwen aan oledtelevisies, zagen we deze week op de CES-stands van LG en Panasonic. Vooral de nieuwe 4-stackoledpanelen maakten indruk. Ook mochten we eindelijk een RTX 5090-videokaart vasthouden en vonden we de perfecte powerbank.

Al het nieuws over CES Wil je al het nieuws lezen dat Tweakers schrijft over de CES-beurs in Las Vegas? We hebben dat hier voor je verzameld.



De onderstaande shorts komen van ons YouTube-kanaal, waarop we tijdens deze beurs nog veel meer toffe video's plaatsen. Naast deze verticale shorts publiceren we ook previews, reviews en hands-ons van de beste producten. Vergeet dus niet te liken en te subscriben.

Nieuwe oleds bij LG en Panasonic

LG toonde zijn nieuwe oledtelevisies voor 2025 op de CES. Hoewel de nieuwe B5 en C5 technisch gezien erg op hun voorgangers lijken, hebben de G5 en M5 een compleet nieuw 4-stackoledpaneel gekregen. Eric nam een kijkje. Ook Panasonic is aanwezig op de CES. De Z95B-televisie van dat bedrijf krijgt een nieuw ontwerp, een verbeterd geluidssysteem en een nieuw type oledpaneel van LG Display.

Hands-on met de RTX 5090 en de perfecte powerbank voor tweakers

We hebben de nieuwe GeForce RTX 5090-videokaarten al meerdere malen voorbij zien komen, maar na lang zoeken was het dan toch eindelijk mogelijk voor Tomas om de gigantische gpu vast te houden. Aan het eind van de dag zagen we ook nog de 25k-powerbank van Anker. Die heeft een totaalvermogen van 165W, ingebouwde USB-C-kabels en kan de temperatuur van de accu en laadcycli laten zien op een klein display. Dat klinkt als de ideale powerbank voor menig tweaker.