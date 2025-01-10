Tweakers op CES: nieuwe oleds, de RTX 5090 en een powerbank voor tweakers

Er valt nog genoeg te vernieuwen aan oledtelevisies, zagen we deze week op de CES-stands van LG en Panasonic. Vooral de nieuwe 4-stackoledpanelen maakten indruk. Ook mochten we eindelijk een RTX 5090-videokaart vasthouden en vonden we de perfecte powerbank.

Al het nieuws over CES

Wil je al het nieuws lezen dat Tweakers schrijft over de CES-beurs in Las Vegas? We hebben dat hier voor je verzameld.

De onderstaande shorts komen van ons YouTube-kanaal, waarop we tijdens deze beurs nog veel meer toffe video's plaatsen. Naast deze verticale shorts publiceren we ook previews, reviews en hands-ons van de beste producten. Vergeet dus niet te liken en te subscriben.

Nieuwe oleds bij LG en Panasonic

LG toonde zijn nieuwe oledtelevisies voor 2025 op de CES. Hoewel de nieuwe B5 en C5 technisch gezien erg op hun voorgangers lijken, hebben de G5 en M5 een compleet nieuw 4-stackoledpaneel gekregen. Eric nam een kijkje. Ook Panasonic is aanwezig op de CES. De Z95B-televisie van dat bedrijf krijgt een nieuw ontwerp, een verbeterd geluidssysteem en een nieuw type oledpaneel van LG Display.

Hands-on met de RTX 5090 en de perfecte powerbank voor tweakers

We hebben de nieuwe GeForce RTX 5090-videokaarten al meerdere malen voorbij zien komen, maar na lang zoeken was het dan toch eindelijk mogelijk voor Tomas om de gigantische gpu vast te houden. Aan het eind van de dag zagen we ook nog de 25k-powerbank van Anker. Die heeft een totaalvermogen van 165W, ingebouwde USB-C-kabels en kan de temperatuur van de accu en laadcycli laten zien op een klein display. Dat klinkt als de ideale powerbank voor menig tweaker.

Door Jasper Janssen

Socialmediaredacteur

Feedback • 10-01-2025 10:49 18

10-01-2025 • 10:49

18

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Reacties (18)

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Vinez Initez 10 januari 2025 12:01
Ik moet wel lachen om die powerbank. Wat aan deze powerbank maakt dat deze goed is voor Tweakers ?
Vergeleken met een Goal Zero Sherpa 100AC Gen4 is dat maar een lullig powerbankje.
drakiesoft @Vinez Initez10 januari 2025 14:16
Ik kan helemaal niet lachen om powerbanks. Lompe zware dingen die je eigenlijk helemaal niet nodig hebt.

Maar goed deze is 2x zo klein en 2x zo goedkoop als jouw baksteen, dat dan wel weer.
Van der Berg 10 januari 2025 12:48
Leuke filmpjes! Bedankt allemaal. Ik heb zelf een Xtorm Titan Pro 140W USB-C PD met 4 uitgangen met 140W en een 24.000mAh als powerbank. Vorige jaar gekocht met een aanbieding voor €99 adviesprijs €199. Gebruik ik voornamelijk als ik op vakantie ga of langere dagen weg ben voor mijn S24 Ultra en mijn Tab S10 en overige USB-C aparaaturen

Ik heb als kabel een 120W op 6A USB-C naar USB-C, Liquid Vloeibare Siliconen

Ik vind het een leuke concept met die Powerbank. Alleen die kabels die geïntegreerd is vind ik minder leuk.

Hopelijk komt er een vergelijking tussen de Titan Pro en deze nieuwe powerbank

[Reactie gewijzigd door Van der Berg op 10 januari 2025 12:54]

gwystyl 10 januari 2025 20:59
Leuk dat deze shorts zo toch even terug komen op de site met een paar regels context erbij. Anders had ik ze gemist (al heb ik de iets uitgebreidere normale YT filmpjes wel gezien)
hottestbrain 10 januari 2025 11:00
Komt er ook nog een video zonder VVS toevallig voor de 'ouwe lullen' onder ons? :P
AuteurJanser. Socialmediaredacteur @hottestbrain10 januari 2025 11:08
Zeker! Ook die zijn te vinden op ons YouTube-kanaal. ;)
jchmoe @Janser.10 januari 2025 14:04
Normale videos mogen van mij voortaan ook gewoon weer in het Tweakers artikel hoor :)
Eis-T @Janser.10 januari 2025 14:27
Als je het fancy wil doen schotel je op basis van koekjes de mobiele gebruiker de verticale video toe en de desktop gebruiker de horizontale.
Inverted_World @Janser.10 januari 2025 15:23
Misschien een idee om de normale videos te posten. Wel zo handig als je een 16:9 apparaat wilt tonen. Dit is letterlijk het slechste van twee werelden. een 16:9 product in een 9:16 video. Wauw.
nalletje @hottestbrain10 januari 2025 11:09
video: Alle Nvidia RTX 50-videokaarten van CES - Eerste modellen van meer dan...

Gok dat je hiermee uit de voeten kan :-)
EvaluationCopy @hottestbrain10 januari 2025 11:16
Ik ben niet zo van het 'vroegah was alles beter'. Maar ik vond de mensheid wel beter af toen onze ogen nog náást elkaar zaten in plaats onder elkaar.
Mic2000 @EvaluationCopy10 januari 2025 18:23
Maar gebruik jij je telefoon dan ook altijd in liggende oriëntatie? :9
EvaluationCopy @Mic200011 januari 2025 14:21
Bij het bekijken van videos zeker wel ja ;)
Recursio 10 januari 2025 11:39
Portrait mode? What has the world come to?

Het eenmalige gemak van een opname maken in portrait mode ten koste van de verminderde kijkervaring van X views? Dat is toch nooit een "business case"?
ymoona @Recursio10 januari 2025 11:56
Ik lees ook vaak ook tweakers om mijn mobiel, daar is dit een prima formaat voor.
Termin8r @ymoona10 januari 2025 16:00
En het kantelen van je mobiel is natuurlijk geen optie, terwijl tweakers hun laptop of megamonitor thuis makkelijk even kunnen draaien...
Lrrr @Recursio10 januari 2025 14:44
Verticale videoplatforms zijn vrij populair tegenwoordig (natuurlijk TikTok, maar ook bijv. YouTube Shorts of Instagram Reels). Ik neem aan dat dat de businesscase is.
ToGoWiNe @Recursio10 januari 2025 15:01
Ik vind het wel fijn. De video's zijn kort en het hele artikel voelt eerder geschreven als een snel tussendoortje t.o.v. een diepgaand stuk.
Hierbij is dan de densiteit van de informatie dus belangrijk(er?) dan normaal en dus 2 video's op de plaats van normaal 1 is dan wel een goede optie lijkt me.

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