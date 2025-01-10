Zo verslaat de redactie het CES-nieuws

Als je de afgelopen week onze frontpage bekeek, was je waarschijnlijk al opgevallen dat de CES-beurs bezig is. Dat was een ware storm aan nieuws. In dit artikel geven we je een kijkje achter de schermen bij hoe Tweakers nieuws verslaat tijdens een grote techbeurs.

Wat voor artikel is dit? De komende tijd willen we jullie wat meer vertellen over het nieuws op Tweakers. Daarom willen we met regelmaat een artikel schrijven waarin we beschrijven wat er achter de schermen van het Tweakers-nieuwsteam speelde. Waarom hebben we bepaalde keuzes gemaakt, welke journalistieke overwegingen maakten we, hoe bepalen we wanneer iets nieuwswaardig is of juist niet? Dit is een experiment om te kijken of jullie dit soort artikelen waarderen. Wil je iets aankaarten of vragen? Laat het dan weten in de comments!

Even lekker bijkomen van de kerstvakantie is er voor Tweakers-redacteuren eigenlijk niet bij. Al op de eerste maandag van het jaar begint het CES-geweld meteen; dan vinden de belangrijkste persconferenties al plaats en komen de grote aankondigingen, zoals die van de nieuwe RTX 5000-gpu's, nieuwe Ryzen-cpu's en alle bijbehorende laptops en andere apparatuur. Tijdens de beurs is er een team van review- en videoredacteuren ter plaatse, zoals je in deze short al kon zien. Veel nieuws kun je echter veel efficiënter schrijven vanuit de thuisbasis, dus hebben we een stevige nieuwsploeg klaarzitten om persberichten, aankondigingen en tips uit te werken tot artikelen.

Voorafgaand aan de beurs bekijken we met zowel nieuws- als reviewredacteuren welke informatie we al onder embargo kunnen krijgen. Over de producten van sommige fabrikanten zoals AMD konden we daarom al vooraf veel schrijven en inplannen. Van de belangrijkste aankondiging tijdens de beurs, Nvidia's RTX 5000-serie, kregen we echter niets binnen. Dat artikel heeft Tomas ter plekke geschreven tijdens en na de persconferentie.

Dat we informatie onder embargo krijgen, is overigens niet altijd genoeg. Tijdens een persconferentie kan een bedrijf bijvoorbeeld extra informatie verstrekken of alsnog een One More Thing aankondigen. Het is dus belangrijk dat we, zelfs als we embargo's hebben, de presentaties alsnog volgen. Dat deed Daan, die daarmee na de persconferentie nog een artikel over AMD's FSR 4-upscalingtechniek schreef.

Om overzicht te houden over alle aankondigingen proberen we het nieuws via een spreadsheet zo goed mogelijk te verdelen. We bepalen bijvoorbeeld welke Intel- of laptopaankondigingen we samen kunnen voegen of juist als aparte artikelen moeten schrijven, wie dat vervolgens doet en of het gebeurd is. Dat ziet er zo uit:

Na de eerste twee beursdagen zijn de grootste aankondigingen wel geweest. Vanaf dat moment hebben de redacteuren die in Las Vegas zijn ook meer tijd om zelf over de beursvloer te lopen. Ze zien dan bijvoorbeeld opvallende behuizingen en sturen daar wat foto's en context over door. Op onze redactie in Amsterdam schrijven we daar dan artikelen zoals dit over.

Keuzes bij drukte

Je kon op maandagavond goed zien dat we veel van die informatie al vroeg onder embargo hadden gekregen. Om exact 20.45 uur gingen er tien artikelen tegelijk online en rondom dat tijdstip waren er nog veel meer andere artikelen. We publiceerden op maandag en dinsdag zelfs zo veel nieuws dat we de CSS-elementen van de site stukmaakten, al wisten parate devs dat snel op te lossen. Zoveel nieuws stelde ons ook voor een redactioneel dilemma: door zoveel artikelen kort na elkaar te posten verliest ouder nieuws al snel zijn zichtbaarheid. Op maandagavond vond je berichten van die middag al snel niet meer terug op de frontpage. Je mist dan mogelijk nieuws als je Tweakers niet de hele dag obsessief refresht - maar dat doet natuurlijk lang niet iedereen.

De alternatieven voor dit probleem vonden we ook weer niet zo interessant. Je kunt bijvoorbeeld ervoor kiezen om bepaald nieuws later te brengen. Artikelen over nieuwe Dell-laptops worden over het algemeen bijvoorbeeld minder goed gelezen dan nieuws over nieuwe AMD-cpu's of -gpu's. Maar wanneer zouden we die artikelen dan moeten brengen? We weten dat veel gebruikers op de site kijken aan het begin en het eind van de dag. Iemand die dinsdagochtend even door de feed scrolt, pakt daarmee dan het nieuws van maandagavond ook mee. Publiceren op maandagnacht in plaats van maandagavond heeft daarmee niet zoveel zin. Publiceren op dinsdagochtend dan? Hetzelfde probleem. Dinsdag tegen de middag? Dan is het juist weer erg laat om nog nieuws te brengen dat je op veel plekken een dag eerder kon lezen. Nieuws dan maar helemaal niet brengen om de frontpage 'schoon' te houden, is voor ons helemaal onacceptabel.

Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om alle berichten te plaatsen zoals we ze hebben geschreven: chronologisch en veel tegelijk. Veel lezers komen namelijk bij artikelen terecht op andere manieren dan via de frontpage: via sociale media of zoekmachines, RSS-feeds, via de zoekfunctie of gerelateerde artikelen. Wel onderzoeken we de mogelijkheid om tijdens aankomende beurzen halverwege een overzichtsartikel te publiceren met bijvoorbeeld al het laptopnieuws samengevat. We zijn ook benieuwd hoe jullie daarover denken. Laat dat vooral hieronder weten!

Al met al is de CES voor Tweakers een van de drukste weken van het jaar. Er komt van alle kanten veel nieuws op ons af, dat we op waarde moeten schatten, dat we moeten verdelen en dat we moeten schrijven. Dat levert ook genoeg dilemma's op, maar onder de streep hopen we een zo uitgebreid mogelijk nieuwsoverzicht te hebben geschreven. We hopen dat jullie dat kunnen waarderen!