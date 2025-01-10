Zo verslaat de redactie het CES-nieuws

Als je de afgelopen week onze frontpage bekeek, was je waarschijnlijk al opgevallen dat de CES-beurs bezig is. Dat was een ware storm aan nieuws. In dit artikel geven we je een kijkje achter de schermen bij hoe Tweakers nieuws verslaat tijdens een grote techbeurs.

Wat voor artikel is dit?

De komende tijd willen we jullie wat meer vertellen over het nieuws op Tweakers. Daarom willen we met regelmaat een artikel schrijven waarin we beschrijven wat er achter de schermen van het Tweakers-nieuwsteam speelde. Waarom hebben we bepaalde keuzes gemaakt, welke journalistieke overwegingen maakten we, hoe bepalen we wanneer iets nieuwswaardig is of juist niet?

Dit is een experiment om te kijken of jullie dit soort artikelen waarderen. Wil je iets aankaarten of vragen? Laat het dan weten in de comments!

Even lekker bijkomen van de kerstvakantie is er voor Tweakers-redacteuren eigenlijk niet bij. Al op de eerste maandag van het jaar begint het CES-geweld meteen; dan vinden de belangrijkste persconferenties al plaats en komen de grote aankondigingen, zoals die van de nieuwe RTX 5000-gpu's, nieuwe Ryzen-cpu's en alle bijbehorende laptops en andere apparatuur. Tijdens de beurs is er een team van review- en videoredacteuren ter plaatse, zoals je in deze short al kon zien. Veel nieuws kun je echter veel efficiënter schrijven vanuit de thuisbasis, dus hebben we een stevige nieuwsploeg klaarzitten om persberichten, aankondigingen en tips uit te werken tot artikelen.

Voorafgaand aan de beurs bekijken we met zowel nieuws- als reviewredacteuren welke informatie we al onder embargo kunnen krijgen. Over de producten van sommige fabrikanten zoals AMD konden we daarom al vooraf veel schrijven en inplannen. Van de belangrijkste aankondiging tijdens de beurs, Nvidia's RTX 5000-serie, kregen we echter niets binnen. Dat artikel heeft Tomas ter plekke geschreven tijdens en na de persconferentie.

Dat we informatie onder embargo krijgen, is overigens niet altijd genoeg. Tijdens een persconferentie kan een bedrijf bijvoorbeeld extra informatie verstrekken of alsnog een One More Thing aankondigen. Het is dus belangrijk dat we, zelfs als we embargo's hebben, de presentaties alsnog volgen. Dat deed Daan, die daarmee na de persconferentie nog een artikel over AMD's FSR 4-upscalingtechniek schreef.

Om overzicht te houden over alle aankondigingen proberen we het nieuws via een spreadsheet zo goed mogelijk te verdelen. We bepalen bijvoorbeeld welke Intel- of laptopaankondigingen we samen kunnen voegen of juist als aparte artikelen moeten schrijven, wie dat vervolgens doet en of het gebeurd is. Dat ziet er zo uit:

Spreadsheet

Na de eerste twee beursdagen zijn de grootste aankondigingen wel geweest. Vanaf dat moment hebben de redacteuren die in Las Vegas zijn ook meer tijd om zelf over de beursvloer te lopen. Ze zien dan bijvoorbeeld opvallende behuizingen en sturen daar wat foto's en context over door. Op onze redactie in Amsterdam schrijven we daar dan artikelen zoals dit over.

Keuzes bij drukte

Je kon op maandagavond goed zien dat we veel van die informatie al vroeg onder embargo hadden gekregen. Om exact 20.45 uur gingen er tien artikelen tegelijk online en rondom dat tijdstip waren er nog veel meer andere artikelen. We publiceerden op maandag en dinsdag zelfs zo veel nieuws dat we de CSS-elementen van de site stukmaakten, al wisten parate devs dat snel op te lossen. Zoveel nieuws stelde ons ook voor een redactioneel dilemma: door zoveel artikelen kort na elkaar te posten verliest ouder nieuws al snel zijn zichtbaarheid. Op maandagavond vond je berichten van die middag al snel niet meer terug op de frontpage. Je mist dan mogelijk nieuws als je Tweakers niet de hele dag obsessief refresht - maar dat doet natuurlijk lang niet iedereen.

CES-queueue

De alternatieven voor dit probleem vonden we ook weer niet zo interessant. Je kunt bijvoorbeeld ervoor kiezen om bepaald nieuws later te brengen. Artikelen over nieuwe Dell-laptops worden over het algemeen bijvoorbeeld minder goed gelezen dan nieuws over nieuwe AMD-cpu's of -gpu's. Maar wanneer zouden we die artikelen dan moeten brengen? We weten dat veel gebruikers op de site kijken aan het begin en het eind van de dag. Iemand die dinsdagochtend even door de feed scrolt, pakt daarmee dan het nieuws van maandagavond ook mee. Publiceren op maandagnacht in plaats van maandagavond heeft daarmee niet zoveel zin. Publiceren op dinsdagochtend dan? Hetzelfde probleem. Dinsdag tegen de middag? Dan is het juist weer erg laat om nog nieuws te brengen dat je op veel plekken een dag eerder kon lezen. Nieuws dan maar helemaal niet brengen om de frontpage 'schoon' te houden, is voor ons helemaal onacceptabel.

Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om alle berichten te plaatsen zoals we ze hebben geschreven: chronologisch en veel tegelijk. Veel lezers komen namelijk bij artikelen terecht op andere manieren dan via de frontpage: via sociale media of zoekmachines, RSS-feeds, via de zoekfunctie of gerelateerde artikelen. Wel onderzoeken we de mogelijkheid om tijdens aankomende beurzen halverwege een overzichtsartikel te publiceren met bijvoorbeeld al het laptopnieuws samengevat. We zijn ook benieuwd hoe jullie daarover denken. Laat dat vooral hieronder weten!

Al met al is de CES voor Tweakers een van de drukste weken van het jaar. Er komt van alle kanten veel nieuws op ons af, dat we op waarde moeten schatten, dat we moeten verdelen en dat we moeten schrijven. Dat levert ook genoeg dilemma's op, maar onder de streep hopen we een zo uitgebreid mogelijk nieuwsoverzicht te hebben geschreven. We hopen dat jullie dat kunnen waarderen!

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 10-01-2025 13:37 35

10-01-2025 • 13:37

35

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Reacties (35)

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Kazu 10 januari 2025 14:00
Interessant artikel, leuk om een kijkje achter de schermen te krijgen bij zo'n nieuwsstorm! Wat mij betreft mogen er hier meer van komen :D Applaus voor het hele Tweakers team, trouwens. Jullie doen goed werk, en ik kan me voorstellen dat het niet makkelijk is om dit goed te coördineren.

Ikzelf ben dit keer voor het eerst in jaren weer bezig met het samenstellen van een nieuwe pc, dus ik ben op het moment geïnteresseerd in een bovengemiddeld aantal artikelen. En ondanks dat ik wel obsessief Tweakers volg, had zelfs ik dinsdag moeite met het bijhouden van welk artikel nou wel of niet was verschenen :+

Op een gegeven moment wilde ik een eerder gelezen artikel nog een keer erbij halen, die ik dus niet meer kon vinden. Toen was ik eigenlijk op zoek naar een manier om in het overzicht van compacte kopjes op de home pagina nog een extra dag aan nieuws in te laden, omdat de chronologie wel ongeveer in m'n hoofd zit. Want de 'Nieuws' pagina vanuit het hoofdmenu is voor deze use case niet geschikt. Ik kon dit niet zo snel vinden, al kwam ik uiteindelijk via een omweg op de CES 2025 tag pagina uit. Al was deze in eerste instantie ook verwarrend, omdat het 'Overzicht' tabje niet al het nieuws toont. Hiervoor moet je eerst nog op 'Nieuws' klikken, en ook dan krijg je niet zo'n compact overzicht als op de home pagina. Anyway, lang stuk, maar ik wilde even laten weten hoe mijn flow was zodat jullie hier eventueel iets aan hebben, en weten hoe het aan de andere kant van de internetlijn is :+
tweakuwe @Kazu10 januari 2025 15:11
Wat je zoekt is de zoek pagina, en gelukkig is die niet zoek :P

https://tweakers.net/nieuws/zoeken/

Hier heb je bijna 4000 pagina’s aan nieuws artikelen met de titel en 2 regels tekst. Iets minder compact dan de home pagina maar wel prima om enkele dagen terug te gaan.

Edit: Mocht je een review zoeken dan is er: https://tweakers.net/reviews/zoeken , voor video’s is er https://tweakers.net/video/zoeken/ , etc.

[Reactie gewijzigd door tweakuwe op 10 januari 2025 15:14]

rainrazor @tweakuwe15 januari 2025 21:57
Ik was deze zoek pagina al zolang kwijt. Kan nergens een link op de hoofdpagina hierna toe vinden. Mijn dank is zeer groot.
CH4OS @Kazu10 januari 2025 16:24
Interessant artikel, leuk om een kijkje achter de schermen te krijgen bij zo'n nieuwsstorm! Wat mij betreft mogen er hier meer van komen
Dit soort artikelen, of van die nieuwsstormen, zoals je ze noemt? :+

We kunnen het natuurlijk ook niet hebben dat de redactie al teveel gestressed wordt, van al die deadlines, beslissingen en embergo's... :+ Of het stiekem kapot maken van de site... Vanwege de CSS... :+

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 10 januari 2025 16:47]

RobbyTown @Kazu11 januari 2025 15:43
Toevallig mobiele gebruiker/bezoeker?
CES nieuws filter is niet echt te missen bij desktop view. Dacht zelfs dat het reclame was.
https://tweakers.net/foto...v6zxaJxKz8PUvP62DUIrE.png
Kazu @RobbyTown11 januari 2025 19:40
Dat kopje is daar pas na dinsdag neergezet, volgens mij ook pas na bovenstaande artikel. Dus eerder was het nog wat zoeken.
DeeD2k2 10 januari 2025 14:01
Mooi dat jullie laten zien wat het belang van data/metingen is. De laatste alinea's maken duidelijk dat de keuzes onderbouwd worden met metingen. Zelfs voor iets ogenschijnlijk basaals als nieuws publiceren heeft het duidelijk impact.
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @DeeD2k210 januari 2025 14:26
Altijd tot op zekere hoogte natuurlijk. We gaan niet dogmatisch alleen schrijven wat goed scoort. Zoals altijd zijn dashboards een tool, geen heilig schrift.
DeeD2k2 @TijsZonderH10 januari 2025 15:17
Helemaal eens! Metingen en dashboards zijn om keuzes te ondersteunen en moeten niet de keuze maken. Anders verdwijnt de ziel uit een product.

Dat heb je in MNOT ook al eens mooi toegelicht (voor wie het nog niet geluisterd heeft: 391 – Waarom Tweakers niet álles nieuws vindt 🤔).
Gr4mpyC3t 10 januari 2025 14:01
Misschien voor volgend jaar een extra knop in de banner bovenin, vergelijkbaar met Black Friday? Bijvoorbeeld een aparte feed met alle nieuwsitems zoals ze nu gepubliceerd worden, en vervolgens een soort 'round-up' artikel per dag op de hoofdpagina. Misschien zelfs nog per categorie? Ik krijg namelijk de indruk dat Tweakers de focus legt op CES als beurs waar nieuwe producten verschijnen. Juist daarom zou het wellicht een uitgelichte plek op de website verdienen.

Op deze manier ontstaat er een centrale plek voor alle details, en kunnen bezoekers die CES op zichzelf wat minder relevant vinden al het nieuws van die dag in één overzicht consumeren op de hoofdpagina. :)

[Reactie gewijzigd door Gr4mpyC3t op 10 januari 2025 14:01]

AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @Gr4mpyC3t10 januari 2025 14:08
We hebben natuurlijk de tag die je kunt volgen, maar dat is niet helemaal hetzelfde. Ik wil volgend jaar (en misschien tijdens andere beurzen als Computex) wel regelmatiger, bijvoorbeeld dagelijks, een apart overzichtsartikel maken met al het nieuws onder elkaar. Dat hebben we nu ook in de steigers staan maar dat komt waarschijnlijk pas als al het nieuws voorbij is gekomen.
86ul @TijsZonderH10 januari 2025 15:40
Wellicht is het hier ergens al genoemd, maar zowel NOS, als VRT gebruiken regelmatig een live-blog bij onderwerpen waar veel kleine artikelen over geplaats worden. Naar NOS/VRT kan Tweakers ook zo'n live-blog opzetten...

Edit: In het verlengde met de vraag van @Xbeek kan Tweakers eventueel deze live-blog combineren met een dossier alla NOS/VRT...

[Reactie gewijzigd door 86ul op 10 januari 2025 15:44]

CH4OS @TijsZonderH10 januari 2025 17:27
Of eventueel een aparte "tab" of "thema pagina's" of zo iets voor dit soort grote evenementen? :) Er zijn wel meer beurzen die daarvoor interessant zijn. CES, Computex, Gamescom en MWC (als dat nog bestaat) om een paar te noemen. Je hebt dan een verzamelingspagina en stroomt het overige IT nieuws ook niet onder. Belangrijke artikelen kun je dan eventueel (ook) in het algemene nieuwsoverzicht laten komen middels een vinkje.

Zoals het artikel over waterkoelblokken voor RTX 5000 serie is leuk, maar mij boeit dat niet zo, overklokken ben ik sowieso de grootste fan niet meer van en al doe ik dat, durf ik dat om een of andere reden nooit echt via water te doen ook. Ik kijk dus niet zo gauw naar zulke artikelen, maar ik snap wel dat hier op Twekers daar opzich door anderen wel met veel aandacht naar gekeken wordt. Anderen interesseert het wellicht wat meer, maar dat lijkt me vooral een zekere niche.

Maar wellicht kan zoiets ook voor andere grotere aankondigen, presentaties en keynotes. Bijvoorbeeld die van Apple, of de Nintendo Direct.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 10 januari 2025 17:36]

Stukfruit 10 januari 2025 13:53
Nu ben ik wel nieuws...gierig naar de inhoud van die Gekkigheid :P

What happens in Vegas stays in Vegas?
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @Stukfruit10 januari 2025 14:04
Dat zijn dingen die we her en der online zien en waarvan we vermoeden dat ze voor social interessant zijn, bijvoorbeeld voor shorts. Er staat niet zo heel veel in tbh, slechts een paar items. Het meeste daarvan is ter plekke op de beursvloer sneller te vinden.
IlIlIllII 10 januari 2025 14:02
Ik ben wel benieuwd naar de situatie rondom de AMD RX 9000 GPU's! Zoals we inmiddels weten heeft AMD op het laatste moment besloten om de GPU's niet te tonen tijdens CES 2025, maar de pers heeft alle info vervolgens wel naar buiten gebracht.

Heeft AMD hier iets over gecommuniceerd met Tweakers en dergelijke? Of is zo'n embargo heilig en kan het niet meer worden teruggedraaid (vanuit AMD)?
Trygve Redacteur @IlIlIllII10 januari 2025 15:41
Over de RX 9000-serie kregen wij pas kort voor AMD's keynote de informatie, uiteraard binnen het embargo. Dat ze het hebben over een release in "Q1 2025" laat wel zien dat ze even afwachtten wat de concurrentie ging aankondigen.
Xbeek 10 januari 2025 14:56
Leuk kijkje achter de schermen, bedankt!
Persoonlijk heb ik aanvullend wel behoefte aan overzichten van CES nieuws per productgroep.
Ik ben me bijvoorbeeld aan het oriënteren op een nieuwe laptop en zou het leuk vinden een overzicht te hebben van alle laptops op de CES.
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @Xbeek10 januari 2025 15:00
Die gaan we dit weekend publiceren, als al het CES-nieuws voorbij is!
Xbeek @TijsZonderH10 januari 2025 15:02
_/-\o_
Energya 10 januari 2025 13:54
Leuk inkijkje in het proces om al die nieuwsberichten te coordineren!

Als voornamelijk nieuwsbrieflezer heb ik niet zo'n last van het probleem dat sommige artikelen al snel weer van de homepage af zijn. Misschien dat de nieuwsbrief promoten, of een tijdelijke nieuwsbrief instellen vor en event als CES anders een idee is?
3_s 10 januari 2025 13:57
Leuk om te lezen.
En uiteraard is Excel (of Google-tegenhanger in dit geval) te krachtig om niet te gebruiken :).
Ricky757 10 januari 2025 13:59
Misschien een CES-nieuws knop maken in de rode balk bovenaan, met op die pagina het nieuws per categorie en die knop vervolgens een halve maand laten staan?
gatlarf 10 januari 2025 14:00
Persoonlijk vond ik jullie verslagen en de stortvloed aan artikels zeer fijn. :) Zo’n overzichtsartikel zou inderdaad een handige toevoeging zijn, maar dan voor alle onderwerpen, gpu’s cpu’s laptops, eventueel in aparte artikelen.

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