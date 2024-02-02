Redactieblog #7 - Nieuw Tweakers-HQ, babydilemma’s, benchlab en techklassiekers

In editie #7 tonen we je ons nieuwe HQ, laat Joost nieuwe hardware zien die we overwegen voor ons testlab, deelt Tijs zijn babydilemma's, reflecteert Hayte op SuperFiber-reclames, verbaast Yannick zich over oude tech en stelt Wout de nieuwste aanwinst in onze videotoolkit voor.

Elmors Benchlab

Foto's redactie en testlab
Joost Verhelst
Testlabcoördinator

Soms ben je een hele tijd bezig met een project om iets te ontwikkelen dat voldoet aan je wensen, en ineens kom je terecht bij een product dat precies dat doet wat jij wil en misschien zelfs meer. Dat is Benchlab, ontwikkeld door Elmor, een bekende overklokker, in samenwerking met OpenBenchTable. Althans, of het dat is en doet, moeten we nog uitzoeken, maar het ziet er veelbelovend uit.

Op het Benchlab-pcb sluit je alle kabels van je voeding aan. Deze worden vervolgens gemeten en eventueel gelogd voor stroomgebruik. Daarop sluit je dan al je componenten aan. Op deze manier kun je precies zien hoeveel je moederbord zelf gebruikt, net als je processor en je videokaart. Het is ontworpen om onder je moederbord gemonteerd te worden. In een behuizing plaatsen is dan geen optie meer, maar dat is voor ons natuurlijk geen probleem, want hier staat alles op een testbench. Het mooie hiervan is dat je dan geen rondslingerende kabels en meters hebt.

Redactieblog #7 - BenchlabRedactieblog #7 - BenchlabRedactieblog #7 - Benchlab

Komende tijd zullen we uitzoeken of het inderdaad voldoet aan onze wensen en of de metingen voldoen aan onze standaarden.

KPN SuperFiber

Foto's redactie en testlab
Hayte Hugo
Nieuwsredacteur

We hebben het in onze achtergronden vaak geschreven; multigigglasvezel is nu leuk, maar niet voor iedereen relevant. Sterker nog, de goedkopere abonnementen zijn vaak ook prima voor de meeste huishoudens. Dat levert echter een probleem op voor de providers. Die hebben veel geld geïnvesteerd in het beschikbaar maken van XGS-PON en de multigigsnelheden die daarbij horen, investeringen die uiteraard terugbetaald moeten worden.

Als je eenmaal je product hebt, moet je dat ook direct goed op de markt zetten. KPN is daarom begonnen met een recente marketingcampagne: SuperFiber. SuperFiber begint met SuperFiber 1, ofwel 1Gbit/s symmetrisch, en loopt door tot SuperFiber 4, met 4Gbit/s symmetrisch. Met 4Gbit/s zijn grotere bestanden natuurlijk sneller binnen te halen dan met 1Gbit/s, mits de bron uiteraard die verhoogde snelheden ondersteunt. Dat hoeven we tweakers niet uit te leggen, maar de providers moeten het wel uitleggen aan hun klanten: de gemiddelde Nederlander.

KPN doet dat met SuperFiber. Op zijn site legt de provider prima uit wat je aan SuperFiber hebt. Ik heb echter een probleem met de reclames op tv en socials, zoals TikTok. Hier zien we een jongere die aan het onlinegamen is en daarbij tegen een haperende verbinding aanloopt. “Nooit meer ragequitten door traag internet met KPN SuperFiber”, is de begeleidende tekst.

Je zult maar de ouder van die jongere zijn, denk ik dan, want een trager abonnement van bijvoorbeeld 400Mbit/s is voor een gezin meer dan prima, bijvoorbeeld als het gaat om online gamen. Als je dan door andere netwerkproblemen in je huishouden, brak wifi bijvoorbeeld, niet lag-loos kunt onlinegamen en je krijgt zo’n KPN-reclame voorgeschoteld, zou je zomaar geneigd kunnen zijn over te stappen naar KPN. Dat terwijl die SuperFiber natuurlijk wat lag betreft waarschijnlijk niet zo’n groot verschil gaat maken. De latency kan wel verschillen tussen providers, maar het maakt je als klant niet uit of je dan een SuperFiber-abonnement hebt of een ander glasvezelabonnement. Reclame schuurt vaak met de werkelijkheid, dat weet iedereen, maar wat KPN hier doet, gaat wat mij betreft verder dan schuren.

We zijn verhuisd

Wout
Wout Funnekotter
Hoofdredacteur

Zoals je wellicht al hebt gezien in onze video: we zijn verhuisd. Ons moederbedrijf DPG is bezig om zoveel mogelijk bedrijfsonderdelen onder één dak te krijgen. Rond 2020 waren er rondom Amsterdam nog vijf panden in gebruik: in Amsterdam-Noord waar Tweakers zat, in Amsterdam-Oost waar veel krantenredacties zaten, in Hoofddorp voor de oud-Sanoma-merken, het pand van Q Music en de drukkerij. De afgelopen jaren is daarom gebouwd aan een gloednieuw pand bij Amsterdam-Duivendrecht waar alles bij elkaar komt.

Althans… dat was het plan. Toen wij onze wensenlijst doorgaven, werd al snel duidelijk dat Tweakers iets anders is om te huisvesten dan bijvoorbeeld de Volkskrant. Naast plekken voor redacteuren hebben we een groot testlab, met allerlei vereisten rondom stroomaanvoer, netwerk, geluid en klimaat. Daarnaast hadden we ook nog onze videostudio’s. Gecombineerd met het aantal vierkante meters dat we daarvoor nodig hadden, werd al snel duidelijk dat we beter konden uitwijken naar het gebouw van DPG Printing, dat op hetzelfde terrein staat als het nieuwe kantoor.

Daar hebben we na veel overleg en vele iteraties van plattegronden een mooie ruimte gekregen op de hoek van het pand. In de oude situatie waren de redactievloer, het testlab en de studio’s allemaal gescheiden. Nu zit dat bij elkaar in dezelfde ruimte; de half glazen studio pontificaal in het midden, met aan de zijden het testlab en de redactie. Zo zijn de lijntjes letterlijk kort, kunnen we beter samenwerken en is het ook een stuk gezelliger. De ruimte heeft hoge plafonds, een flink contrast met de verlaagde plafonds van onze vorige werkplek, en lekker veel daglicht: nog iets wat we eerst niet hadden.

Onze vorige verhuizing was ten tijde van covid, dus er is toen weinig aandacht besteed aan de aankleding; iedereen zat toch thuis. Deze keer hebben we ons best gedaan om de Tweakers-vibe door de hele ruimte te verwerken. Van kleuren op de muur en een groot artwork als je binnenkomt, tot lijsten met techpatenten, museumstukken uitgestald op sokkels, raamstickers, neonborden en verlichting die bediend kan worden via Home Assistant.

Het was een flinke klus om alles verhuisd te krijgen. Weken voordat de verhuiswagens voor de deur stonden, begonnen we al met het inpakken en afbreken van testopstellingen. Ook op de redactievloer hadden we over de jaren toch weer een heleboel meuk bij elkaar verzameld waarvan we ons afvroegen waarom we het niet al veel eerder hadden weggegooid. Het was een flinke klus om alles te inventariseren en verwerken, maar dat scheelde uiteindelijk een heleboel kilo’s om te verhuizen.

Er zat enige haast achter de verhuizing, omdat onze werkvloer alweer aan anderen beloofd was, maar op de nieuwe locatie moest nog een hoop gebeuren. De eerste weken na de verhuizing werden we dus elke dag gezelschap gehouden door timmerlieden, elektriciens en schilders. Hoewel we vooraf een beetje vreesden voor de werkomstandigheden, viel het uiteindelijk mee, al bleek zelfs de beste noisecancelling koptelefoon niet opgewassen tegen een slijptol die op een betonnen vloer gezet wordt.

We zitten inmiddels alweer twee maanden naar volle tevredenheid op onze nieuwe locatie en hopen dat de volgende verhuizing nog heel, heel lang op zich laat wachten. Binnen een paar maanden nemen onze collega’s van onder andere Product en Development hun intrek in het nieuwe pand aan de overkant, dus dan zitten we gelukkig weer een stuk dichter bij elkaar.

Babydilemma’s

Foto's redactie en testlab
Tijs Hofmans
Nieuwscoördinator

Ik was even een paar weken afk, met een goede reden, want eind oktober mocht ik mijn eerste kind verwelkomen. Die mooie ontwikkeling brengt allerlei filosofische vraagstukken met zich mee. Wat betekent het om een goede vader te zijn? Welke opvoedtechnieken vind ik belangrijk? Welke telefoon moet ik kopen, en hoe weeg ik efficiëntie en privacy af als ik foto's met mijn moeder deel?

Mijn moeder is natuurlijk apetrots op haar eerste kleinkind. Ook zij wil het van de daken schreeuwen en in het dorp waar zij woont, doe je dat niet alleen door trots op en neer te lopen door de lokale winkelstraat, maar je zet het op Facebook. Ik heb eerder al laten doorschemeren dat ik 'liever niet heb' dat ze veel foto's van hem op internet zet, maar ik wil daar niet al te principieel in zijn. Een enkele foto hier en daar mag wat mij betreft best; ik doe het immers zelf ook. Zo'n streng verbod zou ook allemaal nieuwe vragen met zich meebrengen: wat sta je toe met familiefoto's waarop de baby op de achtergrond staat? Hoe zit het met Stories, die maar 24 uur zichtbaar zijn?

Ik heb nog geen goed antwoord op die vragen. Tot nu toe levert de situatie nog geen problemen op; oma is spaarzaam met foto's delen en vraagt vooraf altijd heel fijn om toestemming.

Tijs en baby

Een ander ethisch dilemma is hoe ik de foto's in de eerste plaats met de familie deel. Als ik het helemaal voor het zeggen had, gooide ik een paar tientjes op tafel voor een privacyvriendelijke cloudopslag als Ente of Proton, waar ik toch al bij zit, of misschien moet ik lekker zelf een Nextcloud-servertje hosten. Uiteindelijk kies ik toch voor de simpele optie; Google Foto's staat al bij alle opa's en oma's op de telefoon, het werkt naadloos samen met Google-accounts, het is kinderlijk eenvoudig om foto's toe te voegen en iedereen weet al hoe het werkt. De voordelen van Google Foto's wegen op tegen de potentiële nadelen, ook het nadeel van privacy. Ik kan bijvoorbeeld wel een privacyvriendelijk alternatief aan opa en oma aanraden, maar het is maar de vraag of ze dat goed kunnen gebruiken. Bovendien, als ze zelf foto's maken, dan back-uppen ze die toch wel naar hun eigen Google Foto's-account en zijn al mijn verwoede pogingen tot privacy voor niets. Linksom of rechtsom en hoe hard ik het ook probeer te voorkomen, dat mijn kind na drie maanden al ergens op Google-servers staat, is onvermijdelijk.

Over een ding heb ik in ieder geval wel controle: mijn telefoon. Ik heb een nieuw model gekocht, waarin ik plotseling heel andere keuzes maak. Vroeger gaf ik weinig om een goede camera, dus zat ik vaak met midrange-OnePlus-toestellen. Ik hechtte juist waarde aan andere dingen: een snelladende accu en bovenal een fysieke 3,5mm-poort. Mijn nieuwe toestel is een Pixel 8. Die heeft een belabberde accu en ik ben weer overgeleverd aan de terreur van dongels en bluetooth, maar daar staan de beste foto's tegenover die ik ooit heb gemaakt. Is Google Foto's tenminste niet voor niets.

Oude tech van de toekomst

Yannick
Yannick Spinner
Nieuwsredacteur

Tech is fundamenteel in flux en bij Tweakers zijn we dan ook per definitie altijd bezig met nieuwe ontwikkelingen, producten en technologie. Maar zoals menig gangsterrapper in de relatief korte historie van de muziekstroming in variërende formuleringen al zei: vergeet vooral niet waar je vandaan komt.

Sinds kort vertoeft Tweakers in een nieuw gebouw. Tijdens de verhuizing kwam er clichématig een hoop ‘oude rommel’ tevoorschijn. Genoeg stokoude all-in-ones waren al ver voor mijn geboorte schroot, menige condensator op moederborden en gpu’s had wat weg van een blikje cola dat te lang in de vriezer had gelegen, smartphoneaccu’s hadden hun strakke, rechte hoeken onvrijwillig verruild voor gestroomlijnde bollingen en ooit onbesmette witte behuizingen waren na decennia indirect zonlicht geler dan een rijpe banaan.

Dat is allemaal bijzaak, want de mystiek en nostalgie omtrent deze hardware doet al deze technische mankementen teniet. Het zou niet alleen zonde geweest zijn om veel van deze iconische, intussen schaarse hardware weg te gooien; het zou het onnodig lastig hebben gemaakt om ons bewust te blijven van de rijke historie van tech.

Sta je bijvoorbeeld weleens stil bij het complete Wilde Westen van oude pc-componenten, allerlei gekke aansluitingen en propriëtaire kabels? Het wordt ons tegenwoordig hartstikke makkelijk gemaakt, maar het was niet altijd zo vanzelfsprekend. Herinner je je nog dat je cassettes en veel te grote plastic cartridges in consoles moest proppen, terwijl zowel hardware als software tegenwoordig ergens in een cloud kan draaien? Of wat dacht je van de evolutie van de telefoon, van plastic knoest met draaischijf in de twintigste eeuw naar de draagbare Pocketline Darwin in de jaren negentig, een compacte 3310 een paar jaar daarna en niet veel later een alleskunner in de vorm van de eerste iPhone?

Tweakers museumTweakers museum
Tweakers museumTweakers museumTweakers museum

Daarom ging ik met aanwijzingen van onze inhouse Tweakers-museumcurator Jelle en de hulp van diverse andere tweakers aan de slag met het indexeren, sorteren en filteren van alle oude hardware. Het einddoel was eenvoudig: inventariseer wat we hebben, gooi dubbele of oninteressante hardware weg en vul onze nieuwe werkruimte met herinneringen aan de techindustrie van weleer. Dat werk is nog lang niet klaar, maar intussen zijn al honderden smartphones, gpu’s, laptops, muizen, toetsenborden, ramreepjes, consoles, routers, pda’s, mediaspelers, floppydisks, instructieboekjes, videorecorders, diskdrives en all-in-ones geïnventariseerd.

Eén blik op de prachtige sokkels en stelling- en vitrinekasten brengt hopelijk direct weer de nodige realisatie teweeg; tech is immer in ontwikkeling en binnen een ogenschijnlijke oogwenk is iets splinternieuws alweer verouderd. Maar diezelfde spullen helpen vaak bij beslissingen van de toekomst. Formfactors, functies en design: ze werden ooit bedacht, verfijnd of verstoten, en typeren vervolgens de tech van de toekomst. Dat is essentieel om je soms te realiseren, al is het maar om even te gniffelen om de primitiviteit van oude tech, om dan vervolgens het dagelijkse werk te hervatten met hardware die ook ooit in een museum terechtkomt. Hopelijk lachen onze verre nakomelingen dan ook even om de oude rommel, terwijl het hen herinnert aan waar zij ooit vandaan kwamen.

Onze nieuwe kleine vriend

Wout
Wout Funnekotter
Hoofdredacteur

De beste camera is degene die je bij je hebt. Het is een cliché, maar daarom niet minder waar. Aanvullend daarop durf ik ook wel te stellen dat hoe simpeler een camera of ander stuk gereedschap in gebruik is, hoe eerder je het zult gebruiken. Dat is dan ook de reden dat we voorafgaand aan de Consumer Electronics Show dit jaar een Osmo Pocket 3 van DJI gekocht hebbent. Nee, dit is geen review en al helemaal niet gesponsord, maar oprecht enthousiasme over een apparaatje dat ons werk een stuk leuker en makkelijker heeft gemaakt.

Gimbals zijn niets nieuws en we hebben er diverse liggen op de redactie, voor smartphones en voor grotere camera’s. Je maakt er de vloeiendste en meest dynamische shots mee, maar voordat het zover is, moet je altijd aanklooien. Of het nou het bevestigen van een smartphone is of het opnieuw balanceren als je de lens op je systeemcamera wisselt. Het is gedoe en daarom gebruiken we ze nauwelijks.

DJI Osmo pocket 3 ZwartDJI had al langer de Osmo Pocket; een kleine gimbal met ingebouwde camera, maar de beeldkwaliteit die uit het kleine sensortje komt, vonden we nooit goed genoeg. Toen eind vorig jaar versie 3 op de markt kwam met een 1”-sensor, was onze interesse geprikkeld en we haalden er een in huis om te testen. Al snel was iedereen die er even mee speelde, ervan gecharmeerd. Superklein, bijna instant start-up, vloeiende stabilisatie en een behoorlijk indrukwekkend beeld. Het dynamisch bereik en de ruisprestaties komen niet in de buurt van de Sony FX3 die we normaal gebruiken, maar zeker bij korte scherpstelafstanden is er relatief veel achtergrondonscherpte en zolang er genoeg licht aanwezig is, ziet het beeld er prima uit. Als kers op de taart zit er een microfoon bij en is een ontvanger ingebouwd, zodat je ook nog eens deftige audio hebt.

Hij was dus goedgekeurd om mee te gaan naar de CES en ter plekke was het soms bijna vechten om wie het cameraatje die dag mee kon nemen. Uiteindelijk hebben we het vooral gebruikt om heel veel YouTube Shorts en Instagram Reels mee te schieten.

Aan het eind van de week hadden we een idee voor een item waarbij Eric langs alle stands van tv-fabrikanten loopt, iets wat met een Sony FX3 uit de hand een behoorlijke opgave zou zijn, zelfs met digitale stabilisatie. De kleine Osmo mocht dus voor het eerst een compleet item filmen en het resultaat spreekt voor zich. Het is onze best bekeken video van de beurs, met positieve reacties… en geen enkele vraag of opmerking over de beeldkwaliteit.

De Pocket 3 blijft dus zeker een van de tools in onze video-uitrusting en sinds onze terugkomst van de CES is hij al in gebruik voor korte video’s vanaf de werkvloer en het testlab. Daar kun je er dit jaar nog veel meer van verwachten.

Door Wout Funnekotter

Hoofdredacteur

Feedback • 02-02-2024 13:37 28

02-02-2024 • 13:37

28

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Reacties (28)

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Electrowolf Moderator Aboforum 2 februari 2024 14:34
Het babydilemma met privacy is zoooo herkenbaar...

Los van wat mensen wel en niet willen doen om de privacy van jouw kinderen te beschermen, is het ook erg de vraag of ze het snappen. Opa snapt bijvoorbeeld niet wanneer hij een foto, die wij alleen via Signal delen, via Whatsapp naar oma stuurt dat dat een probleem is. Of wanneer hij zelf een foto maakt en dat niet doorstuurt, dat ook dan de foto online komt.

Bij de opvang is het al helemaal een uitdaging. We zijn kennelijk de enige geen foto's van onze kinderen op alle ouderapps en sociale dingen willen hebben. Gevolg is dat de kinderen uitgesloten worden van sommige activiteiten bij de opvang. En veel medewerkers vergeten het ook, ondanks dat het heel groot staat bij de accounts van de kinderen in de medewerkersapp... waar natuurlijk ook weer een foto van je kind in zit. 8)7

Ondertussen vraag ik me soms ook wel af waar ik goed aan doe. Wel merk ik dat we een voorbeeldfunctie voor anderen hebben die er ook eens over na ga denken. Maar tegelijk wijk je wel sterk af van de norm, wat mensen lastig vinden. Ook zijn er situaties waar je er geheel geen controle over hebt, dus waarom dan druk maken over de andere situaties?

Als de kinderen oud genoeg zijn om zelf hierin keuzes te maken gaat het vast wel weer anders, maar tot die tijd doen we maar ons best om de privacy zo veel mogelijk te beschermen...

[Reactie gewijzigd door Electrowolf op 23 juli 2024 16:11]

Martinspire @Electrowolf2 februari 2024 16:18
Mja ik snap ouders ook niet die alles compleet willen tegenhouden. Nooit nergens foto's online. Het is niet alsof er vroeger nooit foto's of video's werden gemaakt waar je kind toevallig op kwam te staan. En ook toen had je nog gewoon plekken waar dat soort foto's en video's te zien waren (niet alleen maar in een persoonlijk fotoalbum). Het is een beetje als die ouders die vroeger niet in de telefoongids wilden of mensen die altijd bellen als onbekend nummer. Sure, ik snap op zich wel waarom, maar je overdrijft toch eigenlijk ook wel een beetje.

In theorie is het geinig dat je kind nergens op staat en zo kan kiezen wat hij/zij wil. Maar in de praktijk heb je er meer last van en is het stiekem toch wel jammer als je later geen foto's meer hebt van je kindertijd omdat (vooral spontane) momenten nooit zijn gefotografeerd.

Ik snap dat je een pasgeboren kind nog niet een facebook account geeft en zo, maar als oma een foto wil delen, dan is dat gewoon prima. Daar heeft het kind later echt geen last van. Maar ik zie het meer dat je verantwoord om moet gaan met de beelden waar je kind op te zien is zodat hij/zij later geen spijt heeft van jouw acties. Bovendien leven we in een wereld waar je je veel meer bewust bent van het feit dat er overal camera's zijn. Dat gaat ook niet veranderen, dus kun je beter zorgen dat je die kennis bijbrengt.

Verder vraag ik mij af wanneer kinderen dan werkelijk oud genoeg zijn om die keuzes te maken. Ze gaan allemaal fases door waarbij vaak de emoties en voorkeuren heel anders zijn dan een paar maanden terug. Het ene jaar kan ie willen dat ie nergens op te zien is, een ander jaar is dat weer anders of heeft ie er zelfs spijt van. Je kunt het als ouder ook nooit echt goed doen, waarbij sommigen ook echt veel teveel waarde lijken te hechten aan wat de kinderen ervan vinden: grote kans dat die er geen mening over hebben of toch beïnvloed worden door hun omgeving over wat wel of niet normaal is.

Ik zie het een beetje als de informatie die gelekt wordt of door hackers wordt bemachtigd. Je gaat niet tegenhouden dat een site waar je je aanmeldt ooit eens gehackt gaat worden. Dus kun je maar beter zorgen dat je bent voorbereid op die datalekken. En dat je slim omgaat met toegang voor die diensten. Dat ze niks buit kunnen maken wat je niet wilt delen met de wereld. Zo dus ook met het beeldmateriaal van de kinderen. Net als dat je zult willen zorgen dat er backups zijn voor als je opslag het begeeft. Zolang je je kinderen nergens in hun blote reet op sociale media knalt of op 1 of andere manier gekoppeld wordt aan slechte informatie, denk ik niet dat ze er echt een probleem van gaan maken dat ze op school worden gefotografeerd of niet.

[Reactie gewijzigd door Martinspire op 23 juli 2024 16:11]

Melones @Martinspire2 februari 2024 21:47
Deze video legt het ook voor de ontkenners goed uit. Één foto is al genoeg tegenwoordig in iemands beeltenis te stelen.

https://www.telekom.com/e...-raises-awareness-1041810
Sircuri @Martinspire2 februari 2024 17:30
Ik vind dit dus absoluut niet overdrijven. Je hebt voor je kind dan dus de keuze gemaakt om overal en voor altijd vindbaar te zijn op het internet door het delen van al die leuke kiekjes. En vergelijken met vroeger vind ik niet vergelijkbaar. Toen stond je wellicht in een foto album bij iemand thuis of in een schoolkrant die dan een oplage heeft van enkele tientallen. Dat is naar mijn mening toch echt heel anders dan dat letterlijk de hele wereld moet zien dat jouw kind zijn eerste keer zelf met de lepel een hap yoghurt heeft gegeten wat tot in de haren zit. Geweldig... voor eeuwig op het internet.
Martinspire @Sircuri2 februari 2024 18:42
Je hebt voor je kind dan dus de keuze gemaakt om overal en voor altijd vindbaar te zijn op het internet door het delen van al die leuke kiekjes
Dat hoeft helemaal niet. Je kunt nog altijd vragen of mensen het niet wereldwijd delen, maar alleen naar volgers of bepaalde groepen. Dat doen de meesten inmiddels ook wel.

Verder heb ik nieuws voor je: dat gebeurt toch wel. En waar hebben we het werkelijk over? Dat ze in een zoekmachine staan? So what? Ik heb liever dat ik beheers wat er bovenaan komt in de zoekmachine, want ze komen er toch wel te staan. Al is het maar omdat het zwembad waar ze zwemmen of de sportvereniging waar ze sporten ooit eens gehacked is geweest en op die manier de stuff online staat. Nogmaals, zolang ze niet voor lul staan is er niks aan de hand.
Dat is naar mijn mening toch echt heel anders dan dat letterlijk de hele wereld moet zien dat jouw kind zijn eerste keer zelf met de lepel een hap yoghurt heeft gegeten wat tot in de haren zit.
En zelfs dat vind ik nog niet eens voor lul staan. Dat heet gewoon opgroeien. Ze komen sowieso in aanraking met het wereld wijde web. En ik denk dat je ze ook moet bijbrengen dat het allemaal niet te serieus moet worden genomen.

Verder veranderd de wereld nu zo dat er straks ook gewoon tools zijn om mensen erbij te tekenen die ergens niet waren of naaktfoto's te genereren van personen. Dan kun je dus maar beter zorgen dat er iets anders te vinden is. Online identiteit wordt gewoon net zo normaal als in het telefoonboek staan. Er is ook een verschil met wat nu gênant is vs. iets wat over 10 jaar nog steeds gênant is. Sowieso moet je je afvragen of de foto's nog wel zo goed gevonden gaan worden, ik moet behoorlijk mijn best doen om foto's van mijzelf te vinden waar ik niet van weet dat ik erop sta.

Het grote probleem is vooral: ze komen sowieso op internet. Dat ga je niet tegenhouden, dus wat heb je dan liever? Genoeg resultaten waar niks mis mee is of waar rare foto's niet meer in opvallen? Of weinig resultaten, eruit zien als kluizenaar en alles wat van anderen komt heeft dan voorrang in de zoekresultaten? Bovendien mogen ze dus soms niet meer meedoen met activiteiten en geef je ze een raar beeld voor als hun vriendjes en vriendinnetjes wel omgaan met internet en wat daar zoal over ze te vinden is. In een ideale wereld kun je ze prima beschermen en erbuiten houden, maar ik denk dat we daar inmiddels al wel voorbij zijn.
TijsZonderH Nieuwscoördinator
@Sircuri2 februari 2024 18:43
voor eeuwig op het internet.
Van de andere kant: ik heb hier tientallen fysieke foto-albums liggen van toen ik 2 jaar oud was, maar ik weet niet of ik ergens een digitale foto van mezelf van meer dan 10 jaar geleden kan vinden.
Skating_vince @Sircuri3 februari 2024 06:38
Je realiseert je dat jij voor je kind de keuze hebt gemaakt, waardoor anderen je kind mogelijk als 'raar' gaan zien? Elke keuze die maakt voor je kind heeft meerdere kanten en je gaat sowieso foute keuzes maken.

Succes aan iedereen die over 10 jaar foto's uit de Ouderapp online wil gaan vinden...
Sircuri @Skating_vince3 februari 2024 11:18
Absoluut. Als ouder ga je er vanuit dat je het beste doet voor je kinderen. En dan worden er inderdaad fouten gemaakt. Gelukkig is niemand perfect :) Wie weet gaan we de gevolgen nog merken, maar tot nu toe hebben mijn kinderen altijd gezegd dat ze blij zijn dat ze niet overal online staan met foto en naam.

Dat argument over dat andere je raar gaan vinden, vind ik echt een zwak argument. Sorry dat ik dat zeg. Ik heb mijn hele leven geen alcohol gedronken en werd ook altijd weggezet als die ongezellige-jongen en zat vaak in doe-toch-eens-gezellig-mee discussies. Dus ik hoop dat iedereen nog altijd iets uit eigen overweging doet en niet omdat je bang bent dat andere je als raar zien.

Ik kan alleen je laatste regel niet helemaal plaatsen. Waarom zou iemand over 10 jaar een foto moeten zoeken in een Ouderapp online?
Skating_vince @Sircuri3 februari 2024 19:02
Daar had de originele poster het over. Alsof dat later nog ergens te vinden is.

Verder plaats ik niks online en stuur ik foto's alleen in de familie app via Signal. Ik vind sommige hier alleen wat ver gaan.
Koen88 @Skating_vince5 februari 2024 09:27
Dat is een hele makkelijke - de leverancier van de Ouderapp, in 90% van de gevallen KidsKonnect, heeft de beveiliging niet op orde. Er wordt niet gewerkt met persoonsgebonden accounts met MFA, maar met praktisch onbeveiligde groepsaccounts. Ik werk toevallig in de ICT in het onderwijs, en ondersteun ook aangesloten kinderopvangorganisaties die helaas vaak met KidsKonnect werken. Ook de opvang van mijn dochter maakt gebruik van deze leverancier. In de kinderopvang is het gewoon slecht geregeld bij een hoop organisaties, en daar moet je als ouder rekening mee houden. Ook mijn dochter komt nergens op de foto, en ik wijs de organisatie er bij elke kans die ik heb op dat de inrichting niet klopt. Daarbij is een constructieve houding wel zo handig, dus geen "wat een slechte software!", maar gewoon ook advies geven over hoe het wel kan.
Het is ook niet alsof er geen foto's van mijn dochter zullen zijn straks, net zoals dat er analoge albums van mij zijn bij mijn ouders krijgt onze dochter gewoon toegang tot haar digitale kluis. Met als verschil: het is onze kluis, niet online gehost.
Skating_vince @Koen885 februari 2024 10:02
Maar wat is het probleem dat die foto's bij KidsKonnect staan? Ze staan niet publieke op internet, zeker niet doorzoekbaar. Niemand gaat daar ooit foto's vinden van onze kinderen. Dat het inloggen niet best geregeld is (wat ik overigens ook erg slecht vindt), betekent niet dat alles nu ineens publiek is.
Jerie @Skating_vince21 februari 2024 17:23
Het probleem is als volgt: mensen gebruiken slechte wachtwoorden. Dat is de reden waarom men 2FA/MFA graag verplicht ziet, of nu volgende hype: passkeys. Immers is zo'n secret lastiger te lekken, en kan deze niet zwak zijn (nou ja, de SMS/email varianten zijn dat wel ;)) , want time-based en gebaseerd op een standaard / RFC. Hoe los je dit nou op? Een sterk wachtwoord gebruiken.

...maar dat gaat niet gebeuren bij het gros van de mensen.

Wel? Dan kan Ouderapp of KidsKonnect nog steeds zo lek als een mandje zijn heh. Dat heb ik niet onderzocht. Maar ze kunnen dan niet je wachtwoord plaintext opslaan en vervolgens ook bij je e-mail waar je hetzelfde wachtwoord gebruikt.

Zelfs voor ik een wachtwoordmanager gebruikte, gebruikte ik voor zaken die ik onbelangrijk achtte steeds hetzelfde wachtwoord maar niet voor iets dat ik belangrijk achtte (kroonjuwelen). Bijvoorbeeld een offline wachtwoord welke toegang geeft tot al je privédata (je FDE) zou nooit hetzelfde mogen zijn als iets als je e-mail wachtwoord (welke in ieder geval in verleden eenvoudig gespoofed of geMITMed zou kunnen worden).
Skating_vince @Jerie21 februari 2024 21:21
Je snapt dat je op iets heel anders reageert? Dit punt ging niet over wachtwoorden...
jaapzb @Martinspire2 februari 2024 18:08
Dat je ergens een foto in een oude doos hebt liggen vind ik van heel andere orde dan dat je foto voor altijd ergens op het internet rondzwerft. Zeker als je zelf niet degene bent die mag kiezen of die foto uberhaupt online komt.

Ik heb de mogelijkheid om te zeggen "plaats nog maar even niet online", als het gaat om foto's van mijn kind. Dan mag ze later zelf bepalen wat ze allemaal online gooit, als ze groot genoeg is daar zelf keuzes in te maken.

Zo moeilijk is het allemaal niet, je zet gewoon een sterretje op het gezicht van de baby en klaar is kees. Er worden nogsteeds een heleboel spontane momenten gefotografeerd, deze komen gewoon niet allemaal meteen op feesbouk te staan.

[Reactie gewijzigd door jaapzb op 23 juli 2024 16:11]

TijsZonderH Nieuwscoördinator
@Martinspire2 februari 2024 18:48
Ik zie het een beetje als de informatie die gelekt wordt of door hackers wordt bemachtigd. Je gaat niet tegenhouden dat een site waar je je aanmeldt ooit eens gehackt gaat worden. Dus kun je maar beter zorgen dat je bent voorbereid op die datalekken
Ik vind dit heel mooi gezegd, zo kijk ik namelijk zelf ook naar al mijn andere persoonlijke info op internet zoals wachtwoorden. Noem het maar cynisch of misschien nihilistisch maar ik geloof toch niet dat je ooit kunt voorkomen dat je kind op een Google-server komt te staan. Ik kan het persoonlijk nog zo hard tegengaan, maar er is altijd wel iemand die het, bewust óf onbewust, ook doet zonder dat ik het kan tegenhouden.
Electrowolf Moderator Aboforum @Martinspire2 februari 2024 19:41
We zien in de foto's voor familie interessant genoeg iets ironische gebeuren. Omdat we geen digitale foto's willen geven we ze fysieke foto's. Deze staan vervolgens mooi de hele dag te pronken in de huiskamer van opa en oma, terwijl de foto's van andere kleinkinderen er niet staan.

Ook maken we gewoon spontane foto's, maar dan met dingen zonder cloud-storage, "AI", of andere online koppelingen. Vervolgens wordt daar wat leuks uit gekozen om een fysiek fotoalbum van te maken.

Je hebt totaal gelijk met het punt "dat het toch wel gaat gebeuren". Dat maakt het ook voor ons lastig om te bepalen hoe streng we hierin willen zijn. Het uitgangspunt is in ieder geval om online content zo veel mogelijk te beperken. De gedachte hier is dat de dingen die nu online worden gezet over 20 jaar een probleem kunnen opleveren. Bijvoorbeeld identiteitsfraude of pesterijen. Nu valt dat misschien nog mee, maar met de techniek over 20 jaar kan er een stuk meer. Als ouders kunnen we dat niet voorkomen, maar wel de kans verkleinen. Althans, dat hopen we :P.

Wanneer ze hier zelf keuzes in kunnen maken gaan we meemaken. Ik heb de hoop dat ze ook hier vragen over gaan stellen ("waaaaaaaaaaroooooooom?") en we de risico's kunnen uitleggen.

Wat betreft techniek kunnen er trouwens ook positieve dingen gebeuren. Een van de zorgen is dat je zelf geen controle meer hebt over je eigen data. Misschien komen er in de tussentijd wel manieren om dat wel te kunnen, dan zijn dit soort vraagstukken waarschijnlijk ook minder een probleem.

Time will tell... :z
vinkjb 2 februari 2024 13:59
Kan me heel goed voorstellen dat je je kind niet gelijk aan facebook blootstelt. En daarbij ook je omgeving informeren dat je dit liever niet wilt, duidelijk zijn wat dat betreft.
Sircuri @vinkjb2 februari 2024 14:38
Dat blijkt nog een hele uitdaging te zijn. "Wat zeur je nou toch? Iedereen doet dit."
Ja, maar niet van mijn kinderen of van mij. Uiteindelijk heb ik mijn kinderen zover gekregen dat ze wegliepen als er ergens een fotocamera tevoorschijn kwam. Dat resulteert dan altijd in de vraag wat ze gaan doen. "Ik mag van papa niet op de foto". Dat heeft gelukkig heel goed gewerkt en mensen gingen er dan op dat moment ook over nadenken. Nu zijn ze beide ouder dan 16 en moeten het nu zelf doen. Ze zijn er nog steeds heel spaarzaam mee.
Ik zelf ben er ook nog steeds heel erg op bedacht. Overal waar een camera tevoorschijn komt, ga ik weg. Wil die discussies gewoon niet. En ga ook niet steeds vragen wat ze met de foto's gaan doen. Dat fotograferen heeft zo weinig toegevoegde waarde.
TijsZonderH Nieuwscoördinator
@vinkjb2 februari 2024 18:49
Hoe definieer 'blootstellen aan Facebook'? Bedoel je een account maken, een sporadisch foto, taggen? Of überhaupt dat hij ergens op een random server van Meta komt te staan? Dat laatste gaat je nooit lukken, hoe hard je het ook probeert.
Koen88 2 februari 2024 14:52
Wij hebben afgelopen mei onze dochter mogen verwelkomen - aan mijn kant ook het eerste (en enige) kleinkind. Mijn ouders zijn ook diep geworteld in Android, en delen graag lief en leed op Facebook. Ik heb zelf een Synology NAS ingericht zodat opa en oma kijk-rechten hebben, en daar krijgen ze de foto's te zien die wij willen delen. Mijn moeder heeft 1x een foto via Whatsapp weten door te sturen naar een vriendin, die ons prompt een Greetz kaartje stuurde met die foto er op om ons te feliciteren - dat heeft wel wat stof op doen waaien. Afgezien van wat ik van Greetz vind (blijf het raar vinden dat ze daar geen blacklist aan kunnen leggen - ik wil geen Greetz meuk ontvangen, dus je kunt mijn postcode als "niet ontvankelijk" registreren, maar dat terzijde) staat er dus al een foto van mijn kind op een plek waar ik het niet wil. Dat heeft wel wat woorden opgeleverd, en mijn ouders weten dan ook dat als ze foto's willen zien, ze die op een bepaalde plek kunnen aantreffen en niet mogen delen. De privacy van mijn kind gaat boven het gemak en wens van opa en oma, dus ik vind de keuzes van Tijs nog altijd niet goed te praten. Als ze het kind willen zien, komen ze maar kijken, en anders hebben ze een "read-only" mapje op de NAS. Vreemd dat je daar als Tweaker niet voor kiest!

[Reactie gewijzigd door Koen88 op 23 juli 2024 16:11]

Spykie @Koen882 februari 2024 15:33
Ik vind wat Tijs doet meer dan goed te praten. Stel je niet zo aan zeg.

Wat super attent trouwens dat een vriendin van je moeder de moeite had genomen om een kaartje te sturen omtrent de geboorte van dochterlief. Ik kan me zo voorstellen dat dat zo ongeveer de laatste keer geweest zal zijn dat iemand in jullie omgeving ooit nog in jullie buurt durft te komen.
MiteZZ @Spykie2 februari 2024 16:05
Haha lol, mooie afsluiter.
SpaceDok @Spykie2 februari 2024 16:31
Ja, heel attent inderdaad.
Alleen vind ik het dan weer jammer dat iemand dat dan onnadenkend doet met een foto via een instantie als Greetz.

Ik probeer in zo’n geval altijd zelf iets leuks te maken en dan gewoon via e-mail of postnl snailmail te sturen. Dan voorkom je dat je via een online dienst van derden (onbewust?) op iemands privacy inbreuk maakt.
Sircuri @Spykie2 februari 2024 17:35
Kijk nou eens naar de foto van Tijs hierboven. Wat voegt dit nu nog toe? 1 persoon in beeld en de andere voor 50% bedekt met een zwarte balk. Ik kan hier echt totaal de toegevoegde waarde niet in vinden.
Dus precies de opmerking van @Koen88; ze komen maar langs als ze het kind willen zien. En waarom zou ik via een Greetz card een foto van mijn eigen kind terug moeten krijgen? Het kind zit voor me. Dat hoeft niet op een kaart.
Caelorum @Sircuri2 februari 2024 19:42
Het gaat om het gebaar, niet de uitwerking. Het gebaar zou ik wel kunnen waarderen, maar de uitwerking niet haha.
Overigens vind ik die foto's met die zwarte balken of dat je altijd alleen de achterkant ziet van een kind echt een beetje meh. Doe het of doe het niet inderdaad.

Zelf deel ik niets online, maar er staan wel foto's van mijn kinderen online. We bewaken wel dat het ook normale foto's zijn en alleen groepsfoto's. Voorkomen ga ik het toch niet zonder dat het impact gaat hebben op onze en vooral hun leven, dus ik controleer liever het online verhaal dan dat ik het krampachtig ga tegenhouden.
ruftman 2 februari 2024 13:49
Leuk idee om oude tech op die manier te gebruiken! En over een aantal jaren komt de tech die we heden gebruiken ook in de vitrinekast terecht?
GameNympho 2 februari 2024 14:23
Thnx voor de foto`s.
Leuk om ook de testplekken te zien, Benchlab interessant.
Succes op de nieuwe werkplek(ken).
djwice 2 februari 2024 15:49
@WoutF thanks voor de foto
https://tweakers.net/i/Ml...p-dBS4=/i/2006409734.jpeg
nu kunnen we de witte tekst thuis ook lezen. :*)

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