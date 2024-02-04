IFixit-teardown van Apple Vision Pro-headset toont werking van Eyesight-display

Het 'Eyesight'-schermpje van Apples Vision Pro-headset bestaat uit drie lagen om een 3d-weergave van de ogen van de drager te kunnen projecteren. Dat blijkt uit de Apple Vision Pro-teardown van iFixit.

De Eyesight-display bestaat uit twee lenzen, en het oledschermpje zelf, ontdekte iFixit. De mixedrealityheadset rendert een boel verschillende weergaves van het gezicht van de drager, die vervolgens door de drie lagen worden gehaald. Een van de twee plastic lenzen is lenticulair. Aan beide kanten van die lens wordt een ander beeld vertoond, een voor elk oog, wat een stereoscopisch 3d-effect creëert. Dit werkt ongeveer op dezelfde manier als holografische kaarten. De andere lens is iets breder en bevat folie die ervoor moet zorgen dat de 3d-ogen alleen zichtbaar zijn vanaf de ideale hoek, zodat buitenstaanders de verschillende weergaves niet dubbel zien. Wel zorgen al deze lagen er volgens iFixit voor dat het beeld dat uiteindelijk op het oledschermpje te zien is, vrij vaag en donker is.

Werking Eyesight-display van Vision Pro
De werking van de Eyesight-display van de Vision Pro-headset

Het was overigens nog niet gemakkelijk om dit scherm te openen. IFixit moest er een warmtepistool en wrikgereedschap voor tevoorschijn halen. IFixit noemt deze Eyesight-display de 'achilleshiel' van de headset, omdat deze door al het benodigde gewrik zeer moeilijk te repareren is. Naast dat er vele onderdelen zijn vastgelijmd, wordt er ook veel gebruikgemaakt van schroeven, beugels en kleine connectoren, die eveneens allemaal losgemaakt moesten worden. De kans is dus groot dat er tijdens het proces iets beschadigd raakt, en bij het uit elkaar halen van de Vision Pro vervalt de garantie van de gebruiker.

Dat wil niet zeggen dat het gehele apparaat moeilijk te repareren is. Zo ontdekte iFixit dat de band waarop de luidsprekers zijn bevestigd, eenvoudig verwijderd kan worden. Deze zit aan het apparaat vast met aansluitingen die doen denken aan de Lightning-connectors van Apple. Die laten volgens het YouTube-kanaal makkelijk los met een simkaartpinnetje of paperclip. Ook het vervangen van de externe accu, die zo'n 353 gram weegt, bleek geen probleem. IFixit wil volgende week een tweede teardownvideo publiceren, waarin het dieper ingaat op de sensoren en interne displays.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 04-02-2024 12:10 162

04-02-2024 • 12:10

162

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Apple Vision Pro

vanaf € 4.999,-

3 van 5 sterren

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Reacties (162)

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link0007 4 februari 2024 12:20
Het was een leuk idee om de ogen zichtbaar te hebben, maar ik vraag me af of het de extra kosten, bulk en gewicht waard is. Een vision headset zonder dit scherm aan de voorkant zou een stuk lichter zijn.
rammes @link00074 februari 2024 12:22
Daarom is het ook de Vision PRO. Straks krijgt we de "goedkope" variant welke dat niet heeft. Dan is het meer voor de massa, zijn er meer Apps en mogelijkheden.
Halo_Master @rammes4 februari 2024 12:34
Ik denk dat een “goedkope” versie het ook gaat krijgen. Als je de uitleg van Apple vinden ze dit een cruciale feature. Het doorzetten van deze feature, en het verbeteren zodat het sociaal acceptabeler wordt om in de toekomst hiermee rond te gaan lopen, vindt Apple cruciaal voor deze devices.

Daarnaast zie ik sowieso voorlopig nog geen “goedkopere” versie komen. Eerst nog een nieuwe versie van de Vision Pro met verbeteringen, bijv lichter, betere passthrough camera’ s en oplossingen om de field of view te verbeteren , etc. En dan pas een keer een goedkopere versie met dezelfde mogeliijkheden/spces als de huidige Vision Pro voor een betere prijs.

Dit is gewoon een geval van de lange adem, en langzame ontwikkeling. Dit gaat voorlopig nog niet mainstream worden, duurt minimaal nog 5 jaar, en voordat we dit kunnen implementeren in een hanteerbaar formaat, minimaal nog wel 8 jaar. Gevalletje van doorzetten door Apple en langzaam verder ontwikkelen en de afgelopen tientallen jaren hebben ze wel laten zien, dat ze blijven doorzetten met kleine stappen.
JustRob @Halo_Master4 februari 2024 12:42
Je gaat hier niet ‘mee rondlopen’. Pas als er volledige see-through AR is wordt dat een realistisch scenario.
mekiteu @JustRob4 februari 2024 13:18
Dat kan nu al. Check deze video:
https://youtu.be/UvkgmyfMPks?si=jWBfqtv56Sp1dqJ6

Hij 'vergeet' op een gegeven moment dat hij de bril op heeft(Zijn brein en ogen accepteren het als normaal) en een mooie uitspraak vond ik vooral "Dat hij niet kan geloven dat anderen niet kunnen zien wat hij ziet" in de bril. Dit sloeg op de apps/schermen die hij open had.

Het stukje in de metro kan je negeren: Er is als het goed is een setting speciaal voor dit soort situaties, waar je beweegt.
Sissors
@mekiteu4 februari 2024 14:17
Ja daar geloof ik echt geen drol van, dat je kan vergeten dat je hem op hebt. Natuurlijk is het beeld significant beter dan bij een Quest, maar gewicht, FoV, smear, etc is vergelijkbaar of slechter. Dat zijn dingen die je niet zomaar vergeet.
Jorah_Newstone @Sissors4 februari 2024 14:51
Ik zie anders al genoeg videos van mensen die er wel mee rondlopen/rijden/fietsen lol, de volgende versies zullen sowieso wel lichter worden, nu weeg die nog 650 gram, de headband (solo loop) is niet erg comfortabel te gebruiken, maar Apple levert ook een dual loop hoofdband mee. Daarmee wordt het al een stuk comfortabeler en kun je inderdaad vergeten dat je hem om hebt.

De video throughput is 12 ms, dat merk je eigenlijk al niet eens meer.
Sissors
@Jorah_Newstone4 februari 2024 14:56
Ja, behalve dat er schijnbaar toch flinke smear is, bij mindere licht omstandigheden wordt het ook een stuk slechter, je hebt nog steeds een headset, dynamisch bereik van die dingen is enorm goed voor een display, en komt niet in de buurt van je ogen, FoV, etc.

Natuurlijk kan het. Er zijn mensen die hele dag met een Q3 hebben opgelopen. But why? (Overigens mensen die met zo'n ding op autorijden moet hun rijbewijs worden ingenomen en een hele hoge boete).
Blokker_1999
@Jorah_Newstone4 februari 2024 16:47
Ook met de dual loop band verplaats je het gewicht niet en blijft de headset op je gezicht drukken. En dat je er bepaalde sporten mee kunt doen geloof ik graag. Maar net zoals je in games met andere VR brillen letterlijk kunt opgaan in de beleving is het ook hier gewoon afhankelijk van waar je mee bezig bent.
sigmundfreund @Sissors4 februari 2024 23:37
Mijn Oculus Rift CV1 liet mij nogal vaak de realiteit vergeten, je brein wordt gewoon getricked en tenzij je actief bezig bent in je hoofd met het effect te negeren ben je al vrij snel binnen in de immersion. Half Life: Alyx en Robo Recall waren daar erg goed in.
jerisson @mekiteu4 februari 2024 18:00
En dan is er een bug, loopt het beeld vast, en knal je - zonder het te zien - onder een auto. Jammer dat de schade en pijn niet ook virtueel is.

Dat iets kan betekent niet dat het slim is. Pass-through AR is, omwille van wat ik hierboven stel, en bijkomende redenen, totaal ongeschikt voor serieus gebruik buiten een gecontroleerde omgeving. Daar heb je échte AR voor nodig.
Argantonis @jerisson5 februari 2024 08:35
Dat is wel vrij extreem gesteld. Er zijn wel manieren om te zorgen dat zo’n vastloper in de praktijk nooit* gebeuren, alleen dat kost gewoon een hoop meer qua ontwikkelproces. Heb tijdens opleiding ook wel tegen een real-time OS geprogrammeerd, QNX, daarmee zou je het iig makkelijker maken om te garanderen dat er nog beeldupdates komen. Verder zou dat pass-through systeem dan vrij los moeten staan van de andere software en zou er iets moeten worden verzonnen voor een minimum aan gezichtsveld, dus maximaal aantal pixels die gerenderd mogen worden oid.

*nooit als in ‘een te verwaarlozen kans’. Als we onder het risico van een complete engine failure van de auto zitten dan is het kennelijk acceptabel.
jerisson @Argantonis5 februari 2024 09:47
Vastlopers zijn één ding. Lege batterijen een ander: normaal krijg je wel een waarschuwing, maar bij een versleten batterij hoeft dat niet noodzakelijk het geval te zijn. (Al wil je die dan natuurlijk vervangen.)

Verder is de voeding ook extern: uit mijn ervaring met de Magic Leap 2 weet ik dat dit vaak in de weg zit, en dat je met de kabel vaak ergens achter blijft hangen. Trek die per ongeluk los bij de AVP, en je beeld gaat op zwart. Bij een echte AR bril (zoals de HL en ML) behoud je dan, bij verlies van de voeding, nog steeds het zicht op de wereld: dat op zich is al vele malen veiliger.

Deze AVP gaat omwille van dit soort issues ook niet snel toegelaten worden op een industriële werkvloer. Dat in tegenstelling tot de Hololens waarbij dit wel kan.
Blokker_1999
@mekiteu4 februari 2024 16:45
Dat "vergeten" heb je vandaag in de basis al bij elke VR bril. Zolang je brein voldoende bezig is met wat er gebeurd en voldoende afleiding heeft, heeft het niet door dat het beeld niet realistisch is of dat er iets op je hoofd staat. Maar van zodra je wat rust neemt realiseer je je zeer snel dat je wel degelijk dat ding op hebt.

Wat de Vision Pro zeer goed doet is de snelheid waarmee het beelden kan doorgeven. Als de 12ms gehaald worden, dan is dat een zeer korte vertraging die wij als mensen amper tot niet kunnen waarnemen.
Olaf van der Spek @JustRob4 februari 2024 13:10
Pas als er volledige see-through AR is wordt dat een realistisch scenario.
Dat kan toch al met deze headset?
JustRob @Olaf van der Spek4 februari 2024 13:26
Dit is nog steeds VR, want je kijkt naar de werkelijkheid via een scherm. AR wordt geprojecteerd op glas waarbij je de werkelijkheid niet geprojecteerd ziet.
Olaf van der Spek @JustRob4 februari 2024 13:30
Ah. Waarom is dat geen realistisch scenario?
JustRob @Olaf van der Spek4 februari 2024 13:50
Omdat de technologie er nog niet is, of in ieder geval niet in een formaat dat 'draagbaar' is. Wat het dichtste bij komt is bv. de Hololens, maar dat is qua performance totaal niet vergelijkbaar (Snapdragon 850 vs. Apple M2) en bevat geen zaken zoals eye-tracking control.

[Reactie gewijzigd door JustRob op 22 juli 2024 14:04]

SuperDre
@JustRob4 februari 2024 20:07
Nou, ze zijn er wel gewoon al, de lenova legion glasses, magic leap en zo zijn er nog een hoop andere 'echte' AR glasses.
nils7 @SuperDre4 februari 2024 20:54
Moet ik je gelijk in geven maar in deze gevallen zijn de brillen eigenlijk alleen een projectie van een ander device waarbij de AVP stand alone is.
jerisson @nils74 februari 2024 21:55
De Magic Leaps (zowel ML1 als ML2) zijn stand-alone devices.

Edit: ja, ze hebben een externe draagbare compute-unit met batterij. Maar wat betreft gebruik is dat niks anders dan de externe batterij van de AVP.

[Reactie gewijzigd door jerisson op 22 juli 2024 14:04]

micnocom @JustRob4 februari 2024 14:02
https://youtu.be/UvkgmyfMPks?si=lkEhp_gMaFpMuQNc

Casey denkt er anders over ;D
rammes @JustRob4 februari 2024 12:58
https://9gag.com/gag/ajVoLEg
ronneman @JustRob4 februari 2024 21:13
Er zijn al genoeg mensen gespot die er wel degelijk mee rondlopen en zelfs autorijden.
De reactie tijd van het scherm is erg goed. Ytuber MKBHD heeft er ook tafeltennis mee gespeeld.
Jeroenneman @JustRob4 februari 2024 12:59
Er zijn nu al idioten die het doen.

Soortgelijk aan de rage om opeens na de launch van de earpods altijd en overal met je dopjes in te moeten lopen.

Want het wordt een status voorwerp ipv een gebruiksvoorwerp. Dus iedereen moet ten alle tijden kunnen zien dat jij je Apple dopjes of headset op hebt.
Wolfos @Jeroenneman4 februari 2024 13:19
Airpods is een ander verhaal. Veel kleiner, lichter, en slopen niet je oren als je ze de hele dag in hebt.

De Vision Pro zou comfortabeler zijn dan andere VR headsets maar meer dan een paar uur per dag lijkt me alsnog af te raden. Ik ben na een uurtje met de Rift S in ieder geval wel helemaal gaar van dat ding.
kftnl @Wolfos4 februari 2024 18:00
Airpods is een ander verhaal. Veel kleiner, lichter, en slopen niet je oren als je ze de hele dag in hebt.
Dat is echt heel slecht voor je oren (met alle oordopjes) wat betreft oorontstekingen. Nog even los van dat veel mensen het volume veel te hard hebben staan wat natuurlijk gehoorschade kan opleveren.
Halo_Master @Jeroenneman4 februari 2024 13:51
De eerste AirPods werden ook belachelijk gemaakt.
Kijk ik zeg niet dat je heel veel mensen met deze versie zal zien lopen. Maar als het formaat iets kleiner en hanteerbaarder wordt, dan vlak ik het niet uit. Kijk er gaan nog een aantal jaren overheen, voordat je echt deze dingen in het straatbeeld gaat vinden. Maar om dit sociaal acceptabel te maken zal Apple juist doorzetten op eyesight en dit verbeteren. Totdat er echte goede doorzichtige microled schermen voorhanden zullen zijn.
Frame164 @Jeroenneman4 februari 2024 14:41
Ik houd ze ook heel vaak in. Domweg omdat ik vaak gebeld wordt. Dan is het makkelijker om ze in te houden. Dan ze te pakken als je gebeld wordt. En tussendoor gewoon om wat muziek of podcasts te luisteren.
k995 @JustRob4 februari 2024 13:57
Mensen doen dit al, dit geeft volledig door.
Blokker_1999
@k9954 februari 2024 16:48
Vandaag wel, maar binnen enkele maanden is dat ook al weer gedaan. Doet me een beetje denken aan Google Glass waar ook een tijdje iedereen mee begon rond te lopen die het kon betalen.
Quintiemero @JustRob4 februari 2024 14:01
Mensen lopen er al mee op straat.
redslow @JustRob4 februari 2024 21:19
Op social media al lui voorbij zien komen die dit product gebruiken in de metro en ook lopend over straat.
Woodsnaps @Halo_Master4 februari 2024 12:54
Lekker rondlopen in de stad met zo een bril. Vooral een goed idee als je doel is om beroofd te worden…
Cergorach @Woodsnaps4 februari 2024 13:39
Lekker rondlopen in de stad met zo een bril.
Ik vraag me af of je in Nederland niet strafbaar bent als je dat doet, je neemt immers deel aan het verkeer...
Raymond Deen @Cergorach4 februari 2024 20:05
Bij rond lopen wellicht niet strafbaar; dat mag je tenslotte ook met een heel erg donkere zonnebril. Bij mijn class 4 dimmende zonnebril met erg donkere glazen stond expliciet dat hij niet toegestaan was in de auto volgens de plaatselijke wetgeving.
Dat heb ik dan voor de zekerheid ook maar niet gedaan.
Luminair @Cergorach4 februari 2024 13:55
De dichtstbijzijnde vergelijking die ik kan verzinnen zijn van die achteruit kijkende camera’s in auto of busjes die geen ramen hebben daar.

Verder is het natuurlijk ook zo dat je mensen hebt die blind zijn of anderzijds moeilijk kunnen zien; die nemen ook gewoon deel aan het verkeer.
SG @Luminair4 februari 2024 22:51
Daar zijn er specifieke verkeers regels voor.
Blind heb je blinde stokje of geleide hond.
Dat valt onder handicap.
Een gadget dat je belemmerd om fatsoenlijk aan verkeer deel te nemen mag niet.
Nu is gat in de regelgeving , maar daar valt algemene regel waar je bijzondere zaken aan kan hangen.
Autorijden lijkt mij geen goed idee lopen op de stoep gaat nog batterij op , haal snel van gezicht. In auto of op de fiets onder het rijden uitvalt . Dan moet je hem snel van gezicht afhalen en probleem is dat je even gewenning is aan de realiteit. En dat is kritieke periode dat er nogal wat mis kan gaan.
Frame164 @Cergorach4 februari 2024 14:42
Je mag ook met extreem donkere zonnebrillen rondlopen.
Jorah_Newstone @Cergorach4 februari 2024 14:53
Dat mag gewoon hoor, je mag ook rondlopen met een skibril, fietsen is een ander verhaal.
Polderviking @Cergorach5 februari 2024 12:17
Als je loopt lijkt me dat geen issue.
We hebben zelfs faciliteiten voor blinden en slecht zienden.
Cergorach @Polderviking5 februari 2024 13:21
We mogen rijden in een auto, maar we mogen niet rijden (auto of fiets) en een smartphone vasthouden. Effectief heb je een smartphone voor je ogen geplakt. Ik doel dus niet op het slecht/niet kunnen zien, maar door het afgeleid zijn door allerlei.
Verwijderd @Halo_Master5 februari 2024 08:47
Ik zie het nut er niet van in. Als je een filmpje bekijkt kid dan zie je die persoon toch niet. Maar als ze echt alleen willen richten op ar, en dus een soort kantoor voor zich zien waar iedereen zon ding opheeft, misschien wel.
Sissors
@rammes4 februari 2024 14:19
Tja, en ik denk dat ook voor de Vision PRO het geen goed idee is. Het schijnt echt belabberd te werken (al helemaal bij mensen met een donkerdere huidskleur, maar anders ook), het voegt nou niet zoveel toe, en de kosten zijn hoog. En dan bedoel ik niet geld, dat kan je onder "het is de Pro versie" scharen, ik bedoel gewicht. Hij is zwaarder dan een Quest, ondanks dat die processing + batterij ook erin heeft zitten. Dat zal grotendeels komen door dat scherm vermoed ik.
Frame164 @Sissors4 februari 2024 14:43
De massa van een apparaat zegt niet zoveel. Ik heb een paar koptelefoons en de zwaarste draagt het makkelijkst. Het heeft allemaal te maken met de pasvorm en gewichtsverdeling.
Raymond Deen @Frame1644 februari 2024 20:08
Met een motorhelm kun je ook uren achter elkaar rondrijden dus dan is zo’n bril waarschijnlijk ook wel te doen. Maar eerlijk gezegd zou ik wel raar opkijken hoor wanneer ik iemand op straat tegen kom met zo’n ding op waarbij ik hem “in zijn ogen kijk” door zo’n schermpje heen 🤣
GertMenkel @rammes4 februari 2024 16:23
Wat maakt dit nu de professionele uitvoering? Als je zegt "professioneel" zijn dit soort gimmicks volgens mij het laatste waar mensen geïnteresseerd in zijn.

Die "pro" naam slaat helemaal nergens op. Hij zou logisch zijn als er een niet-pro-versie was die bepaalde features niet inbegrepen had die je voor professioneel gebruik wel zou willen hebben. In dit geval heeft Apple "pro" gewoon gekozen als een mooi woord voor "te duur".
SG @GertMenkel6 februari 2024 07:16
Pro als het is VR computer met unieke feature die in bepaalde bedrijf use cases meerwaarde hebben .
Het is M2 in Pro device net zoals Macbook pro of Mac studio. Het verschil is dat M2-pro te zwaar is voor headset gebruik. En zoals met elk Apple pro apparaat kan consument dat ook gebruiken, met veel $$$.
In mijn geval als je dev use case waar je meerdere schermen wilt en in mijn geval vind ik die apple monitoren te klein en te duur zou meerdere source code files op meerder schermen en grotere schermen zeer interessant zijn.
Ook kan je samen gebruiken met Mac book pro en of mac studio als je toch die reken kracht prof nodig hebt en vervangt de vision pro meerdere monitoren of projectie schermen.
Dit bied meer dan Mac mini M2 en MAcbook air. Op bepaalde feature overtreft het zelfs daar de pro versies.
Met mac mini M2/M3 pro kan al wat meer schermen gebruiken.
Die AVP externe display heeft pro meer waarde als in prof team werkt met meerdere AVP. En non AVP gebruikers.

Net als mac studio of MAcbookpro 16”. Is prijs in 4K$ klasse vs jaar salaris productiviteit bevorderen pro apparaat fractie van de kosten. Tov personeel kosten.

Mits er use case is waar Macbookpro of MAc studio in beperkt is. En mekaar ook aanzienlijk kunnen aanvullen 8K macstudio en AVP.

Voor thuis is gewoon top tier apparaat of semi pro. Heavy user. Waar prijs grotere rol speelt. Als luxe gadget.
Voor mij hobby programmer en Xcode gebruiker is dit ver uit mijn budget range.
Als er goedkopere variant komt in de 2500 dan is het meer iet minder far out of budget range.

Denk dat eerder voor Mac mini met M?-pro ga maximaal en ipadpro oudje vervang voor mac air 15” en grotere ipad AIR.
jip_86 @link00074 februari 2024 12:30
Het werkt daarnaast ook nog niet zo lekker volgens de review van MKBHD.
jprommen @link00074 februari 2024 13:31
Het is mixed reality, ga jij de hele tijd met iemand praten als je hun ogen niet ziet?
batteries4ever @jprommen4 februari 2024 13:47
Weleens van een telefoon gehoord? Natuurlijk je mist het oogcontact maar dat wil niet zeggen dat het dan niet gaat.
jprommen @batteries4ever4 februari 2024 16:23
Misschien een generatie verschil dan, ik vind het niet fijn als ik met iemand een gesprek heb terwijl diegene op zijn/haar telefoon zit. Als ik bij iemand in de buurt ben dan verwacht ik gewoon de focus van die persoon en dat is o.a. oogcontact.
m_snel @jprommen4 februari 2024 17:31
Tegenwoordig kan dat ook met elke smartphone, dus misschien later ook met dit apparaat.
batteries4ever @jprommen5 februari 2024 08:24
Eens... ik ben 62. Maar dat is de verwachting. Als ik in de trein zit en iemand heeft oordopjes in verwacht ik niet dat ze me horen. Allemaal niet fraai, maar wel de realiteit.
GertMenkel @jprommen4 februari 2024 16:25
Hoewel ik snap dat de fysieke component van AR hier zijn beperkingen heeft, moet ik eerlijk zeggen dat ik er niet om sta te springen om tegen een schermpje met iemands ogen te staan praten.
Rmaxx @jprommen4 februari 2024 18:19
tijdens de wintersport met een skibril op, een helm met donker vizier, een donkere of reflecterende zonnebril op het terras? denk dat je vaker zo met iemand praat.. niet 'beleefd', maar het kan zeker..
nms2003
@link00075 februari 2024 06:36
Het is niet geïmplementeerd als gimmick, maar vrij essentieel voor de ervaring verwacht ik. Niet alleen laat het anderen jouw ogen zien, wat voor hen “leuk” is, het gaat er dus ook voor zorgen dat je je niet compleet asociaal voelt wanneer je je headset draagt en iemand wil met je praten. Ergo deze functie zorgt ervoor dat je niet telkens de headset hoeft af te doen als je niet over wilt komen als een asociale hork met een dichte kamer op z’n hoofd. Ergo deze functie is nodig voor de sociale acceptatie van het product.
Ja het behoeft nog verbetering, maar daar bestaat de wondere wereld van doorontwikkeling en iteratie voor.

[Reactie gewijzigd door nms2003 op 22 juli 2024 14:04]

Polderviking @nms20035 februari 2024 12:23
Ik denk niet dat die sociale acceptatie er ooit gaat komen in deze form factor.
Daarvoor moet het toch echt wel veel meer op een reguliere bril gaan lijken.
bzzzt
@link00075 februari 2024 09:08
Een vision headset zonder dit scherm aan de voorkant zou een stuk lichter zijn.
Is dat zo? Volgens mij zijn LCD substraten relatief dunne folies die niet heel veel wegen. Het is de 'glasplaat' die het gewicht maakt, maar je hebt toch iets nodig om het apparaat stevigheid te geven.
Dannydekr 4 februari 2024 13:20
Het concept van de Vision Pro is prachtig en als ze al dit moois in een betaalbare consumentenvariant weten te gieten hebben ze een instant-hit in handen welke de AR/VR markt eindelijk eens openbreekt. Deze versie van 4000 euro is echter compleet gestoord en is in mijn optiek niets meer dan een veredelde tech-demo. Het wordt pas interessant als ze een headset van rond de 999USD weten te produceren waarbij ze qua resolutie / tracking nog steeds de concurrentie ver achter zich weten te laten.
Frame164 @Dannydekr4 februari 2024 14:52
Ik ken iemand in New York die m heeft gekocht. Die woont eigenlijk te klein voor een lekker grote TV en die gebruikt nu de vision pro om films in het groot te kijken. Ja, het is een erge niche markt maar als half Manhattan dat doet heb je er al bijna een miljoen verkocht. En voor mensen die daar wonen in 4000 dollar niet zo veel.
Horla @Frame1644 februari 2024 21:54
Hopelijk is hij single want ik denk niet dat mijn wederhelft het leuk zou vinden als ik elke avond de hele tijd naast haar zou zitten en haar volledig negeer. En nee, het is niet hetzelfde als naast elkaar zitten en bezig zijn op een smartphone. Die kan je kantelen zodat de ander even kan meekijken, je kan gemakkelijk ondertussen even over iets praten (overlopen volgende dag, etc).
analog_ @Horla5 februari 2024 00:15
je kan haar vast facetimen
StackMySwitchUp @Horla5 februari 2024 06:30
Volgens mij was de marketing gimmick dat zn vriend(in) ook zo'n ding op kan zetten en je dan samen naar hetzelfde schern kan kijken, en elkaar kunt zien, of deze dan een andere film kan weergeven weet ik niet maar dat zou ook wel grappig zijn
Horla @StackMySwitchUp5 februari 2024 10:04
Samen maar toch apart naar hetzelfde scherm kijken. Bill Gates ging in een andere stad op hetzelfde moment als zijn vrouw naar dezelfde film. Zelfs dat is romantischer dan naast elkaar met een helm op virtueel naar elkaar te kijken. Dit is gewoon het begin van een slechte sciencefiction film.
StackMySwitchUp @Frame1645 februari 2024 06:33
Ik denk dat je de spijker op zn kop slaat qua doelgroep, in Amerika is de cost of living in grote steden zo bizar hoog dat men met relatief normale banen gelijk een paar ton per jaar binnenharken, dan is die 4k voor zo'n headset meteen niet zo spannend meer.
PredCaliber2 @Frame1645 februari 2024 08:08
gefeliciteerd, hij heeft zojuist 4000 Eur weggegooid wat op een device van 500 Eur ook had gekund. (Quest 3)
bzzzt
@PredCaliber25 februari 2024 09:01
Tsja, sommige mensen hebben meer over voor een beter beeld: de Vision Pro heeft micro OLEDs terwijl je met de Quest naar LCD schermpjes met een flink lagere resolutie kijkt.
hippy3000 @PredCaliber25 februari 2024 09:24
En een slechtere ervaring.
Tweakert2020 @PredCaliber25 februari 2024 09:50
Weet niet of je ze alle twee heb geprobeert, maar het is totaal niet met elkaar te vergelijken qua belevenis.
Polderviking @Frame1645 februari 2024 12:29
Mijn playstation headsets kunnen dat ook.
Werkt op zich heel goed, maar wel vooral als je alleen bent.
Sissors
@Dannydekr4 februari 2024 14:25
Ik zie het niet gebeuren. Er is gewoon weinig interesse in de AR/VR markt. Nu heeft Apple natuurlijk een gigantische hoeveelheid marketing (zowel betaald, als gewoon de fans), wat zeker een verschil kan maken, maar hoe is dit fundamenteel anders dan een Quest? En natuurlijk, de passthrough is een stuk beter en display is een stuk beter. Maar dat is niet een hele slimme nieuwe manier van VR headsets maken, maar gewoon een kwestie van veel geld ertegenaan gooien. De displays kosten $700 per set met een yield van 50%. Dat kan dus niet in een $1000 headset. Natuurlijk in de toekomst zal dat vast anders zijn, maar tegen die tijd stoppen andere ook betere displays in hun headsets.

Ook op software gebied heeft Apple vast dingen die een Quest niet heeft, maar het heeft ook vooral de fundamentele problemen die ene Quest heeft, net zo hard. Het is nog steeds een lomp ding op je hoofd (nog lomper zelfs qua gewicht iig). De FoV is nog steeds beperkt (sterker nog, beperkter). De helderheid is waarschijnlijk zo hoog gekregen door de pixels te lang aan te laten staan waardoor ze last hebben van smear. Vergence-accomodation conflict is nog niet opgelost.

En voor de duidelijkheid: Zou iemand mij morgen een AVP gratis geven die samen werkt met VR controllers, dan zou ik dat natuurlijk zien als mooie upgrade. Maar het lost niet de fundamentele problemen op die tot nu toe VR headsets beperkt in hoe nuttig ze zijn buiten gaming.
Rmaxx @Sissors4 februari 2024 18:27
uiteindelijk wel, kwestie van tijd... en voor nu fanboys zat. zelfs reviewers die óók een q3 hebben doen nu toch net of er iets heel nieuws is gemaakt.. 8)7 |:( ... marketing...
nms2003
@Dannydekr5 februari 2024 06:24
Ja en nee. De eerste computers kostten tienduizenden dollars. De eerste Macs ook duizenden dollars. Dit is de eerste spatial computer met een volwaardig OS en de hardware die nodig is om standalone een hoogwaardige ervaring te bieden. Het enige apparaat dat er in de buurt komt is de Varjo, maar die kost 5000+, daar moet alleen nog wel een dikke pc aan gehangen worden dus reken er nog eens 2000 tot 3000 bij. Voor dat geld heb je 2 Vision Pro’s.
Ja de prijs moet omlaag en volume omhoog om het een commercieel succes te maken. En ja dat gaat gebeuren. Alleen als je ziet dat telefoons tegenwoordig 1000-2000 kosten en de Vision meer gaat bieden dan Macs die 1400-2500€ kosten (zonder extra opties) dan kun je er ook vergif op innemen dat de volledige ervaring zoals de Vision nu gepresenteerd is niet voor minder dan 1500-2000€ verkocht gaat worden. En dan is het verschil met de lanceringsprijs van de allereerste Pro niet eens zo groot.

[Reactie gewijzigd door nms2003 op 22 juli 2024 14:04]

OLED 4 februari 2024 12:28
Het display aan de buitenzijde is volgens mij de eerste toepassing van een holografisch display in een consumentenproduct, parallax barrier zoals in de 3DS of HTC 3D werkte immers maar over 1 as toch?


Hieronder zie je trouwens in de realiteit wat ooit met de HoloLens beloofd werd jaren geleden:
https://youtu.be/BV9Xy6L_rlM?si=6244jxKtbSzZNflU
jerisson @OLED4 februari 2024 13:26
Op basis van de lenticular sheets die iFixit toont is dit enkel horizontale parallax en geen full-parallax: dus ook gewoon 1 as. Er is ook niks holografisch aan (wanneer gaan mensen eens uitzoeken wat dit betekent, ipv marketing na te praten? Hetzelfde bij de marketting van de Hololens overigens.)

Hetgeen je naar linkt hebben we ook al werkend gezien bij de hololens: webbrowser openen, bluetooth keyboard aansluiten (mogelijk ook een muis - niet geprobeerd), en je kan beginnen browsen op een virtueel scherm. Apple lijkt het wel wat verder uitgewerkt te hebben - maar komt ook zo een 8 jaar later met een product met een vrij basic display (jaja, hoge resolutie enzo, maar Pass-Through AR is eigenlijk Reduced-Reality AR: zintuigelijke waarneming van de realiteit is sterk verminderd.) De Hololens had ook geen EyeSight Display nodig.
oscarkortekaas 4 februari 2024 17:08
Ben nog steeds niet overtuigd van de meerwaarde. De beeldkwaliteit is beter dan andere VR headsets maar daar is de prijs dan ook wel naar en je bent gebonden aan het Apple ecosysteem. Als je geen Mac gebruiker bent of hoopt te gamen met dit ding dan kan je de Vision Pro beter overslaan. Zoals meeste reviewers als stellen het is een eerste generatie product maar ben benieuwd hoe het zich gaat ontwikkelen de aankomende tijd. Ik verwacht dat het vanaf een tweede of derde generatie pas echt interessant gaat worden.
panterarosso @oscarkortekaas4 februari 2024 23:15
het is niet primair een vr headset
oscarkortekaas @panterarosso5 februari 2024 01:51
Dat is wat Apple je graag doet geloven. Bekijk de reviews, het is primair een VR headset. De AR is leuk maar het blijft video van wat je om je heen ziet iets wat de Quest 3 ook al doet maar minder scherp maar wel voor 7 x lagere prijs.

[Reactie gewijzigd door oscarkortekaas op 22 juli 2024 14:04]

nms2003
@oscarkortekaas5 februari 2024 06:44
Het is digitale AR (obv passthrough), wat jij wilt. Het hele idee van dit device is dat de basis van de ervaring is dat het startpunt je eigen omgeving is en je die ook zoveel mogelijk ziet. Het vertrekpunt van de Quest is nooit passthrough/digitale AR geweest, keam pas in latere iteraties.
panterarosso @nms20035 februari 2024 08:22
het lijkt me nog een steeds een oplossing die snel ingehaald wordt, transparante oleds zouden veel efficiënter zijn. Ik zie inmiddels filmpjes van glassholes 2.0 die in winkels en op straat ermee lopen, vooral dat laatste lijkt me licht imbeciel, je omgeving is meer dan recht voor je (nog los dat je er idioot uitziet) en het apparaat is weinig subtiel, het is net alsof er een duiker die zijn zwemvliezen vergeten is voorbij komt.
oscarkortekaas @nms20035 februari 2024 09:39
En de Vision Pro is geen digitale pass through? De Quest 3 is ook gestart met passtrough maar die discussie wil ik verder niet aangaan. Het is een knap staaltje techniek begrijp me niet verkeerd maar iedereen doet zoals altijd of Apple het wiel opnieuw heeft uitgevonden terwijl 90% al wordt ondersteund in de Quest 3. Anyway we gaan zien hoe hard de ontwikkeling gaat de aankomende tijd gaat en hoe lang het duurt voordat er een 2e generatie of een Vision Air komt waar al geruchten over gaan. De mogelijkheden moeten echt meer worden voordat deze absurde prijs te rechtvaardigen is.

[Reactie gewijzigd door oscarkortekaas op 22 juli 2024 14:04]

lowieken 4 februari 2024 14:19
Onbegrijpelijk dat ze de Vision Pro zo goedkoop kunnen maken als je ziet wat er allemaal in zit eigenlijk.
kodak @lowieken4 februari 2024 15:47
Voor een product waar professioneel zo weinig zorg in is gestopt voor repareerbaarheid is de prijs juist prima begrijpelijk. Het lijkt heel wat omdat er nauwelijks concurrentie is op de mass market voor consumenten. Maar dat wil niet zeggen dat het dus maar heel moeilijk is om de techniek als bijna wegwerpproduct te fabriceren en voor duizenden euro's te verkopen. Je ziet nu wat je koopt: het is leuk zolang het werkt en Apple het nog wil omruilen. Daarna gaat het je flink extra aan moeite en geld kosten om nog te kunnen repareren. Apple heeft dus op kosten bezuinigd waardoor het 'goedkoop' lijkt. Het zou pas professioneel zijn als ze het goed repareerbaar en duurzaam gemaakt hadden. Dat is wat je van moderne hoogstaande techniek mag verwachten, niet dat het slechts iets nieuws voor consumenten kan zolang het nog goed werkt.
CyBeR @kodak4 februari 2024 19:05
Voor een product waar professioneel zo weinig zorg in is gestopt voor repareerbaarheid
Laten we wel wezen een product als dit repareerbaar uitvoeren is gewoon absoluut onmogelijk.

De onderdelen die het meest voor de hand liggen (batterij, batterijkabel, hoofdband, die dingetjes waar je de hoofdband aan vast maakt) zijn met minimale moeite te vervangen maar zodra je binnenin het apparaat zelf moet zijn is dat gewoon niet meer te doen als je deze hoeveelheid techniek in zo'n betrekkelijk klein apparaat moet krijgen. Een volledig repareerbare Vision Pro zou drie keer zo groot en zwaar zijn.

Ik ben echt wel voor repareerbaarheid hoor maar ik snap ook wel dat dat soms gewoon niet kan. Dat betekent niet dat het expres gedaan is.
kodak @CyBeR4 februari 2024 20:39
Beweringen dat het niet repareerbaar te produceren is is mij te makkelijk.
Ik lees Apple niet eens moeite doen uitleg te geven waar de grenzen liggen aan wat mogelijk is. Dat is niet zomaar omgekeerd op te vatten alsof men niet meer kon doen. Eerder juist als het tegenovergestelde, omdat het Apple goed uit komt het zo min mogelijk repareerbaar te maken en houden. Het bedrijf richt zich namelijk nog steeds vooral op verkoop van nieuwe producten, niet op het zo lang mogelijk gebruik ervan als er defecten zijn.

Repareerbaar is wat mij betreft hier een ruimer begrip: zorg er op zijn minst voor dat je als bedrijf het makkelijk maakt om alle defecte onderdelen te kunnen vervangen. Dus ook de complexe onderdelen. Maar ook dat lijkt Apple bij dit apparaat niet duidelijk te interesseren, hooguit maken ze het voor een select deel makkelijk. En ook weer zonder verantwoording. Dat is geen hoogwaardig of zelfs behoorlijk vervangbaar werk leveren.
CyBeR @kodak4 februari 2024 21:35
Mja, maar er is een punt waar je op moet houden. Je kunt niet een processor op transistorniveau repareren, bijvoorbeeld. Die kun je alleen vervangen. Dat is hier ook: op een bepaald punt is het repareren zo moeilijk dat het te veel tijd kost om dat economisch te doen zelfs voor mensen met zeer veel ervaring en kunde, en is de kans zo groot dat je juist iets anders stuk maakt.

Nogmaals dat is niet expres. Dat is de prijs die we betalen voor apparatuur die op de rand van het mogelijke zit. Misschien dat een volgende versie van de AVP de interne onderdelen wat versimpelt waardoor het vervangen van individuele onderdelen binnen het apparaat ook makkelijker wordt.

Je kunt IMO juist duidelijk zien dat ze wél enige aandacht aan reparaties hebben gegeven door de externe onderdelen allemaal individueel vervangbaar te maken.
Horla @CyBeR4 februari 2024 21:55
Het is al ver gekomen dat we blij moeten zijn dat een externe batterij te vervangen is O-)
CyBeR @Horla4 februari 2024 22:08
Mja ik kan 't wel gaan zitten negeren, maar uiteindelijk is 't wél een vervangbaar onderdeel en hoort het dus in de lijst van vervangbare onderdelen.
kodak @CyBeR5 februari 2024 14:11
Je kan wel blijven herhalen dat het niet expres is, maar je gaat op geen enkel punt in waaruit ze dat hadden kunnen laten blijken maar niet doen. Terwijl je ook negeert wat het doel van het bedrijf wel en niet duidelijk is. Het maken is complex en Apple zal daar zeker hinder bij hebben om het behoorlijk te fabriceren. Maar dat toont niet aan dat ze dus oprecht proberen het zo repareerbaar mogelijk te maken. Een volgende variant mogelijk meer repareerbaar maken is daarbij uitstellen, dat is dus ook nog altijd eerder onwil dan repareerbaarheid werkelijk willen. Daarom verwacht ik van Apple dat ze hun wil tot repareerbaarheid aantonen, niet dat we maar net doen alsof het bedrijf niet anders kan. Ze hebben immers bewezen dat wachten tot ze het product geschikt genoeg vonden voor verkoop, en dat is dus een geschiktheid waarbij Apple bepaald wat wel of niet makkelijk repareerbaar moet zijn. Ze hadden het immers volgens jou redenatie ook niet kunnen uitbrengen en mogelijk wel repareerbaarder kunnen maken.
CyBeR @kodak5 februari 2024 16:07
Dat is inderdaad de andere optie. Het apparaaat niet uitbrengen.

Ik stel voor dat als jij het niet repareerbaar genoeg vindt, jij het gewoon niet koopt. Probleem opgelost.
Frame164 @lowieken4 februari 2024 14:54
Klopt. Zeker als je beseft dat het alleen nog maar kleiner en goedkoper gaat worden. We zitten echt helemaal aan het begin van de markt.
Rmaxx @Frame1644 februari 2024 18:31
dat zitten we dan wel al 5 tot 10 jaar, het is niet alsof er iets nieuws is verzonnen... (om wat er al is beter te maken voor 7x de prijs, vind ik niet echt een prestatie).. Maar laat het de markt idd maar een boost geven, ik kijk uit naar de q4 , vp2, of een welk andere nieuwe versie dan ook... alle succes is meegenomen
nms2003
@Rmaxx5 februari 2024 06:59
LOL. Apple doet maar 1 ding. Dat is het uitkristalliseren van een minimum delightful product obv de beoogde User Interface. Techniek is dienend daaraan, niet leidend. Daarin hebben ze grote stappen gezet, techniek aangewend die niet voor een prijs die in de buurt komt van de Vision Pro beschikbaar is. Kijk b.v. naar de €5000+ Varjo die niet eens standalone werkt. Technisch wel het enige apparaat dat in de buurt komt.
Wat echt aangeeft hoe groot de stap voorwaards is, is de R1 chip die dedicated de input vanuit sensoren (eye tracking, omgeving dieptedata, hoofdbeweging, handbeweging) met ultra lage latency (12 ms) in synch brengt met de manipulatie en rendering van de beeldelementen en audio in het OS. Allemaal voor een super vloeiende ervaring, zodat je er niet misselijk van wordt. En dat op 11 megapixel! verdeeld over 2 schermen. En eyesight, de eerste poging om zo’n headset sociaal acceptabel te maken (ja behoeft doorontwikkeling). En dan hoe dat resulteert in de ervaring in het OS. Ze zijn nooit technisch als eerste in een nieuwe categorie, omdat dat geen doel ansich is. Ze zijn wel telkens als eerste met het user interface paradigma dat de gebruikerservaring van een productcategorie voor de massa aantrekkelijk maakt. En daardoor de UI voor hele productcategoriën definieert.

[Reactie gewijzigd door nms2003 op 22 juli 2024 14:04]

Rmaxx @nms20035 februari 2024 11:15
dat klinkt dan wel weer lekker fanboyachtig, uiteindelijk is de UI van Meta ook prima hoor. En die heeft letterlijk ook handbewegingen, schermpjes groter/kleiner maken , passthrough, dieptedata, hoofdbeweging. Alleen voor een FRACTIE van de prijs. Het is gewoon (veel) beter voor (veel) meer geld.
Blokker_1999
@lowieken4 februari 2024 16:40
Goedkoop? Ik zie niet in wat er goedkoop is aan de Vision Pro, het is veruit de duurste AR/MR/VR bril die je vandaag kunt kopen net vanwege wat er allemaal in zit. Daarnaast heb ik in heel de teardown ook geen enkele component gezien die mij doet vermoeden dat Apple verliest draait op deze headset. Ja, de RnD kost moet fenomenaal geweest zijn. De afwerking van het apparaat, zowel extern alsook intern, is subliem zoals we van Apple gewoon zijn. Maar de prijs is zeker niet uitzonderlijk te noemen.
nms2003
@Blokker_19995 februari 2024 07:01
Nope. De enige bril die er technisch in de buurt komt is de Varjo van 5000+ die niet eens standalone werkt.
SuperDre
@lowieken4 februari 2024 20:17
Grapjas, dat ding wordt nog zelfs met dikke winst verkocht.
nms2003
@SuperDre5 februari 2024 07:03
LOL. Op de productiekostprijs wordt uiteraard winst gemaakt, maar binnen de eerste generaties Apple Vision worden de R&D kosten nog niet terugverdiend obv die “winst”. Het is maar wat je dikke winst noemt.
Keyb 4 februari 2024 12:21
Speelgoed dat voor mensen met orthoptie problemen, zoals ik, waarschijnlijk niet gaat werken.
OLED @Keyb4 februari 2024 12:34
Voor jou is het speelgoed maar voor mensen met andere lichamelijke beperkingen, zoals gehoorstoornissen, zorgt dit op een dag ervoor dat ze naar een persoon kunnen kijken terwijl die praat en dan staat de ondertiteling onder de sprekende persoon. Speelgoed voor de een veranderd of maakt het leven toegankelijker voor een ander :D
david-v @OLED4 februari 2024 12:48
Aangezien de accu maar beperkt meegaat en de headset nogal zwaar is om lang te dragen volgens de reviews denk ik niet dat dit voor mensen met een gehoor beperking een oplossing is. Voor veel minder geld heb je oplossingen bij de specialist waar je de hele dag plezier aan hebt zonder overal dit apparaat mee te moeten zeulen.

Wat betreft het kunnen zien van de ogen met eyesight, het is meer een gimmick dan echt toegevoegde waarde. Je kan iets van de ogen zien in een donkere omgeving. Overdag of buiten, heb je niks aan. Dus een gimmick . Wel een kostbare gimmick als je het mij vraagt.
cariolive23 @david-v4 februari 2024 22:41
Zwaar? Een helm is al 2 a 3 keer zo zwaar en lopen hele volksstammen al sinds jaar en dag mee rond. Gewicht zal het probleem dus niet zijn.

Ik ken geen enkele specialist die een soortgelijk apparaat aanbiedt. 3D spatial computing staat in z'n kinderschoenen, waarbij Apple de eerste is die dit op grote schaal verkoopt/aanbiedt.
david-v @cariolive234 februari 2024 23:03
Misschien even een review bekijken. Bij een helm is het gewicht verdeeld, bij deze headset heb je meer dan een halve pak melk hangen aan de voorkant. Dus ja, echt comfortabel gaat het niet worden.

Het ging hier over slecht horenden en jij komt met spatial sound. Volgens mij heb je de clou gemist van de berichten...
cariolive23 @david-v4 februari 2024 23:19
Dan heb je de Dual Loop Band blijkbaar gemist. Daarmee wordt het gewicht namelijk wel verdeeld. Ook daar zul je even een paar dagen aan moeten wennen, maar daarna weet je niet beter meer.
david-v @cariolive234 februari 2024 23:32
Het gewicht wordt niet echt verdeeld he, je nekspieren moeten dat gewicht aan de voorkant nog steeds compenseren. Het zit wat steviger op je hoofd, maar je nekspieren moeten alsnog werken. Pas als je aan de achterkant en contragewicht hebt verdeel je het gewicht, maar dan maak je het geheel nog zwaarder.

Voor een paar uur gebruik zal het nog wel gaan, maar ik vermoed dat langer dragen echt flink wat vergt van je nekspieren. Maar goed.ik heb er geen, dus ik baseer me alleen op wat zwaartekracht doet als je een halve pak melk op je voorhoofd zou dragen de hele dag lang.....
cariolive23 @david-v4 februari 2024 23:55
Het zit wat steviger op je hoofd, maar je nekspieren moeten alsnog werken.
Spieren sterken vanzelf aan wanneer je ze gebruikt. Ik verwacht ook wel dat je de eerste dagen wat vermoeid zal zijn, maar na 1 of hooguit 2 weken is dat echt wel over.

Moet direct denken aan onze tandarts, heeft altijd een hoofdlamp met allerlei extra's op z'n hoofd. Geen idee wat hij precies gebruikt, maar Google geeft me een voorbeeld waarbij het gewicht vergelijkbaar is en eveneens voornamelijk aan de voorkant hangt: 520 gram. Dus wat gewicht betreft wijkt Apple niet bijzonder veel af.
Verwijderd @cariolive235 februari 2024 08:51
Je kunt het allemaal wel goedpraten als waarschijnlijk fanboy, maar normale mens n gaan dit gewoon irritant vinden. Net als normale mensen geen helm op willen hebben de hele dag.
cariolive23 @Verwijderd5 februari 2024 16:13
Tandartsen, chirurgen, allemaal werken ze al vele jaren met iets op hun hoofd van vergelijkbaar gewicht. Volgens mij zijn dat normale mensen.

En ja, ik zie voor ons werk toepassingen voor de Vision Pro en we zijn al bezig met een prototype voor de software.
Hankz404 @Verwijderd5 februari 2024 17:16
Al dat 'ge-fanboy'! Normale mensen? Wat zijn dat? Ik heb er vanmiddag 1 op gehad super comfortabel, en onwaarschijnlijke beleving, beeld, en de bediening met de gebaren werkt super intuïtief etc etc. ik ben heel erg onder de indruk geheel in lijn met de vele gebruikers reviews die inmiddels overal te zien zijn. Als ik dit product vergelijk met de eerste iPhone dan is dit al veel verder. Beloofd wat voor de toekomst. Veel geld? Jazeker! Maar als ik het had liggen zou ik er meteen zelf een kopen.
Horla @cariolive235 februari 2024 10:12
Spieren versterken wel maar je nekwervels niet. In jouw leefwereld bestaat rsi blijkbaar dus niet want je spieren vangen het wel op?
cariolive23 @Horla5 februari 2024 16:14
Hoe doen tandartsen en chirurgen het dan? Dragen een soortgelijk gewicht op hun hoofd tijdens behandelingen.
Horla @cariolive235 februari 2024 19:36
Vergelijk je nu echt het lampje en eventueel de lens die een tandarts gebruikt met een vision? Het ene weegt alles samen misschien 100g en het andere 650gr. En de laatste keer dat ik op tv een chirurg zag opereren keek die in de microscoop die los stond van hem. Jij denkt dat een chirurg werkt zoals in sommige filmen met tientallen lenzen die hij omhoog en omlaag klapt naargelang het nodig is?
cariolive23 @Horla5 februari 2024 19:59
Vergelijk je nu echt het lampje en eventueel de lens die een tandarts gebruikt met een vision? Het ene weegt alles samen misschien 100g en het andere 650gr.
Ongetwijfeld is er apparatuur van een 100 gram, ik kom ook apparatuur tegen wat meer dan 500 gram weegt. En dat is imho vergelijkbaar met de Vision Pro.
PhilipsFan @david-v4 februari 2024 16:24
Oplossingen van de specialist zijn denk ik uiteindelijk een doodlopend spoor. Als ik zie hoeveel problemen m'n ouder hebben met hun hoorapparaten. Er komt oorsmeer in en dan werkt het ding nauwelijks nog, batterijen die de halve tijd niet opladen, onmogelijkheid om zelf je EQ-curves in te regelen. Ik gaf m'n pa laatst een setje Airpods met de telefoon op 'live meeluisteren' en hij kon weer gewoon meedoen met een gesprek, zonder te moeten wachten op een afspraak bij de audicien om z'n hoorapparaten te laten fixen. Ik denk dat ook voor dit soort devices uiteindelijk de massamarkt een betere oplossing is.

Ik weet natuurlijk ook niet in hoeverre dit gaat werken met de Vision Pro. Het lijkt nu nog wat te duur voor een massaproduct, maar Apple is tot een boel in staat...
Zorian @OLED4 februari 2024 12:46
Zou het mooier vinden als het a la een stripboek in een tekstballonnetje komt eigenlijk. :p
Keyb @Zorian4 februari 2024 13:02
Wel groene ballonnetjes toch? :o
MaglevNL @Keyb4 februari 2024 13:33
Alleen als de persoon een iPhone op zak heeft.
OLED @MaglevNL4 februari 2024 23:15
Voor de volledigheid: Alleen als de persoon een iPhone op zak heeft waarbij iMessage uitgeschakeld is en dus op SMS teruggevallen wordt :+

Blauw is tussen 2 iMessage ‘apparaten’/gebruikers, groen is als er op SMS teruggevallen wordt of als iMessage bij iemand uit staat, of als de ander een Android, of Sailfish, of Windows Mobile, of BlackBerry telefoon gebruiker is
Frame164 @Zorian4 februari 2024 14:47
Nu ben je te laat. Dit zou zomaar patentertbaar kunnen zijn.
Webgnome @OLED4 februari 2024 13:06
Wat is er precies mis met liplezen?
Frame164 @Webgnome4 februari 2024 14:48
Baarden, snorren, mensen die mompelend praten. Probeer maar eens te liplezen als Joe Biden praat.....
The Zep Man @OLED4 februari 2024 12:37
Voor jou is het speelgoed maar voor mensen met andere lichamelijke beperkingen, zoals gehoorstoornissen, zorgt dit op een dag ervoor dat ze naar een persoon kunnen kijken terwijl die praat en dan staat de ondertiteling onder de sprekende persoon.
Die ander kan in de tussentijd liplezen leren. Dan is die in de toekomst niet afhankelijk van een apparaat dat mogelijk niet overal gedragen kan worden.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 14:04]

SirLenncelot @The Zep Man4 februari 2024 13:11
Of direct vertaald in je eigen taal...
Frame164 @The Zep Man4 februari 2024 14:47
De meesten waar jij doelt kunnen al liplezen maar dat kan niet altijd. Om te kunnen liplezen moet je gesprekspartner duidelijk praten. Iemand die een beetje binnensmonds praat kan je dan niet verstaan. Een apparaat kan dat wel. En waarom zou je geen technologie willen gebruiken om het leven van mensen met een beperking te verbeteren? Ben je ook tegen scootmobiels? Die mensen kunnen toch ook gewoon geduwd worden in een rolstoel....
david-v @Frame1644 februari 2024 23:14
Hele dure gehoor apparaat dit. Nee, dit gaat slecht horenden niet helpen, ik zou ze dat niet eens willen aandoen om een dergelijk apparaat op hun hoofd te moeten zetten, dan liever een normaal ziende bril met een scherm zoals Google glass.

Maar we draaien en beetje door, het kunnen ondertitelen van een persoon die een vreemde taal spreekt is een optie, maar daarvoor zou ik eerder een normale telefoon inzetten, die kunnen dat ook, en is een stuk funtioneler en goedkoper.
Keyb @OLED4 februari 2024 12:36
Goed punt.
OLED @Keyb4 februari 2024 12:45
In de huidige iteratie is het absoluut een gimmick/gadget die super zwaar en lomp is dus momenteel is jouw eerdere statement over wat men nu koopt zeker niet incorrect
Frame164 @OLED4 februari 2024 14:49
Maar we moeten ergens beginnen....
cariolive23 @OLED4 februari 2024 22:37
Super zwaar? Een helm is al snel 2 a 3 keer zo zwaar en minstens zo lomp, en lopen mensen ook de hele dag mee.
OLED @cariolive234 februari 2024 22:57
Die helm draag je bovenop je hoofd waarbij het gewicht mooi verdeeld is; de Vision Pro is een ski-bril van een halve kilo.. ik zou liever een helm dragen een paar uur, maar dit is de eerste generatie, @Frame164 heeft gelijk het is het begin.

Begrijp me niet verkeerd, ik geloof echt dat de grote baas van Microsoft het team achter de HoloLens op het matje gaat roepen na het zien van de Vision Pro en dat er wat ontslagen gaan vallen daar.
Maar hoeveel beter de Vision Pro is maakt niet uit, momenteel is het nog steeds een zware skibril die zelfs de fanatieke reviewers niet allemaal goed kunnen verdragen langere tijd
cariolive23 @OLED4 februari 2024 23:15
En daarom hebben ze er de Dual Loop Band aan toegevoegd. Daarmee zou je een vergelijkbaar gebruik moeten krijgen als een helm.

De standaard Solo Knit Band lijkt mij persoonlijk geen pretje om de hele dag te gebruiken.
OLED @cariolive234 februari 2024 23:30
Ben het met je eens dat die Dual Loop waarschijnlijk een heel stuk fijner is op langere termijn (ook al is het zwaartepunt bij een helm idealer denk ik maar dat zijn details).

Maar in elk geval, dit is de eerste versie ooit, elke volgende versie zal nog fijner of comfortabeler zijn. Plus Apple is echt all-in gegaan, zoals de gemotoriseerde IPD afstelling.. perfect voor werelds eerste kennismaking met echte, bruikbare spatial computer maar het is uiteindelijk toch een paar gram die, na de eerste afstelling, voor een enkele gebruiker daarna altijd voortaan meegedragen moet worden ook al wordt het niet meer gebruikt daarna. Ik zou ook liever de AirPods gebruiken persoonlijk versus dat iedereen me kan horen in het OV, laat staan in het vliegtuig waar je noise cancelling wil. Ook dat is weer wat gewicht er er af kan. Zodra comfort belangrijker wordt dan de eerste indruk dan kunnen ze lichtere en goedkopere versies maken (zonder dat de beeld of camera kwaliteit of andere zaken slechter worden)
batteries4ever @Keyb4 februari 2024 13:49
Hangt ervan af wat je probleem precies is. Het is zelfs mogelijk dat variaties op zo”n ding op den duur gebruikt kan worden om het te corrigeren.
nms2003
@Keyb5 februari 2024 07:07
Zo vond ik het onlangs pijnlijk om een presentatie over technologische ontwikkelingen te geven met daarbij een collega met orthoptie problemen. Het enige wat ik kon doen was collega van te voren inlichten en aangeven dat ik het pijnlijk vond hier enthousiast over te vertellen terwijl ik weet dat dit niet voor hem/haar onwerkbaar is en zo’n eventuele werksetting met collega’s ronduit problematisch zou zijn.
Keyb @nms20035 februari 2024 07:44
dat ik het pijnlijk vond hier enthousiast over te vertellen
Wat mij betreft is dat niet nodig. Het is echt niet zo dat ik mijn probleem het enthousiasme van een ander in de weg wil laten staan. Mijn orthoptie probleem zou dan niet alleen praktisch vervelend zijn maar ook nog eens sociaal. Gewoon lekker enthousiast zijn.
nms2003
@Keyb5 februari 2024 07:46
Ik heb er ook zeker enthousiast over verteld ;) Voelde alleen wel juist m’n collega hierin vooraf te erkennen.
Ootje70 5 februari 2024 08:13
Uit de reviews kun je afleiden dat de ogen bijna niet te zien zijn, alleen onder optimale omstandigheden, als er geen gebruik wordt gemaakt van environments zie je er iets van. Het lijkt in niets op wat je in de presentaties zag tot nu toe. Als er iets is wat niet werkt zoals geadverteerd dan is het wel Eyesight. Het is hoogstens een handig scherm om te laten weten wat de gebruiker aan het doen is. Maar. dit had volgens mij beter een standaard OLED scherm kunnen zijn, de weergave via de lenticulaire lenzen is niet best.

Een interessant eerste generatie systeem van Apple, dus duur, niet volledig zoals geadverteerd en het een is volwassen qua uitwerking en het andere is nog echt in ontwikkeling. En hoe ze het ook willen marketen maar het is gewoon een VR-bril maar dan wel (als het je smaak is) een mooi gemaakte met een zeer goede beeldkwaliteit. Belangrijke beperking is volgens MKBHD onder andere de beperkte FoV, maar is wel erg enthousiast over het product, al is het gezien de hoge prijs volgens hem niet voor iedereen.
Verwijderd 5 februari 2024 09:00
Ik ben nog niet overivan wat ik nu heb gezien. Die desktop zo gebruiken lijkt mij best gaaf, maar dan zit je met een zware bril op je kop, en een zonnebril vind ik na 20min al vervelend. En dan zit je ook nog met een accu die snel leeg is, en aan een kabeltje hangt. Misschien dat v3 wat wordt.
OLED 4 februari 2024 12:41
In de video beweert ifixit dat de video pass through een “slightly laggy 2010 webcam kwaliteit” heeft, terwijl alle reviews tot nu toe spreken over de beste pass through ooit? Er zijn tevens al video’s gepubliceerd van mensen die tafeltennissen met de headset op. Dit kan volgens mij niet met een 2010 webcam die laggy is. De video begint derhalve al met een enorme anti-Apple bias
Defspace @OLED4 februari 2024 12:55
Alles natuurlijk in het licht van zijn functie en prijs. Beste pass through ooit wil nog niet zeggen dat het goed genoeg is voor de toepassing die Apple er aan geeft. Meeste pass through tot op heden was om even om je heen te kunnen kijken of naar de koelkast te kunnen lopen. Dat is heel wat anders dan AR gaming. Voor AR gaming is het zeer storend wanneer de cams een beetje laggy zijn.
Legion @Defspace4 februari 2024 15:56
Hij is totaal niet laggy zie de review en de andere videos van MKBHD bijvoorbeeld. Deze vrouw heeft waarschijnlijk een developer setting aangezet voor opnemen op hoge kwaliteit over het hele scherm heen terwijl de bril normaal alleen extreem scherp maakt waar je naar kijkt zonder dat je het door hebt.
Sissors
@OLED4 februari 2024 14:27
Waarom zou dat niet met een 2010 webcam kunnen? Wat lag kan je ook voor compenseren, niet ideaal, maar lukt wel. Ik speel Beatsaber op een Quest via Airlink, daar zit ook wat latency in, en toch kan ik dat bij dingen die een stuk sneller gaan dan een gemiddeld potje tafeltennis, omdat je er onbewust voor gaat compenseren.
OLED @Sissors4 februari 2024 14:36
Dynamisch bereik, resolutie, kleurreproductie, framerate, 12ms maximale lag?

Er bestaan allerlei meetbare vlakken waarop de Vision Pro pass through camera’s superieur zijn aan een 2010 webcam, sterker nog, er bestaat zelfs in 2024 geen enkele webcam die beter is dan de Vision Pro.
Annihlator @OLED4 februari 2024 21:20
En heb je dat zélf al gezien en getest, of houd je je daarvoor geheel vast aan de marketing-spiel?
Bronnen met echte metingen zouden tof zijn, maar tot zover het grootste gemis.
Allemaal implicaties en dingen, lyrische overtuigingen, 0 harde data.

Ja, die "12‑millisecond photon‑to‑photon latency" wat eigenlijk niet veel meer zegt dan dat ze hun donderse best hebben gedaan om motion-sickness te voorkomen, verder vertelt het alsnog niks anders dan dat het beeld van de cameras op zn minst 83+hz moet kunnen halen.
zelf vind ik dat best een opvallende statistiek voor een headset waarmee men enkel claimet 90, 96 of 100hz te ondersteunen; dus hoe gaat dat wanneeer de R1 écht zn 12‑millisecond photon‑to‑photon latency nodig heeft?
Zou het dan niet interessanter zijn als ze 11ms hadden kunnen halen? zondermeer. dan hadden ze iig de minimale refreshrate altijd kunnen ondersteunen, nu mogelijk niet. (1000/11 = 90.9)

[Reactie gewijzigd door Annihlator op 22 juli 2024 14:04]

OLED @Annihlator4 februari 2024 22:18
het is jammer dat je die 12ms in de context van de Vision Pro niet helemaal begrijpt, er bestaan namelijk helemaal geen microOLED schermen met zo een hoge (en dus slechte) schakeltijd..

De 12 microseconde is de volledige tijd die nodig is voordat licht dat op een pixel van de ‘camera’sensor aan de buitenzijde valt, intern verwerkt is (belichting, vervorming, enz), de corresponderende pixel op het microOLED scherm heeft doen oplichten en dus op jouw retina valt.

Daarom is “laggy 2010 webcam quality” een lachwekkend verkeerde manier om de pass through te beschrijven en getuigt het van een bias. Dit speelt alleen in op vooroordelen van mensen die niet weten hoe de techniek werkt
Annihlator @OLED4 februari 2024 22:33
Hoe snel je scherm schakelt boeit 0,0 als het systeem niet snel genoeg de frames kan aanbieden, dat is nog veeel belangrijker voor continuiteit in de gebruikservaring.
Mensen gaan berusten en vertrouwen op het AR deel dus dips kunnen eigenlijk minder veroorloofd worden als met "traditioneel vr"

En nee, ik begrijp dondersgoed waar die "12 milliseconds photon to photon" voor staat. Zoniet, aan apple om het duidelijker uit te leggen dan ARS Technica.

[Reactie gewijzigd door Annihlator op 22 juli 2024 14:04]

OLED @Annihlator4 februari 2024 23:07
Je schreef echter het volgende:
verder vertelt het alsnog niks anders dan dat het beeld van de cameras op zn minst 83+hz moet kunnen halen.
En dat staat volledig los van het hele Vision Pro verhaal.
Misschien begrijp je dit beter; om jouw termen te gebruiken een GoPro camera stream op Mars kan “240hz halen” maar voordat deze stream op aarde getoond kan worden ben je in het beste geval 258000 milliseconde verder..
Annihlator @OLED6 februari 2024 19:22
Diezelfde data is benodigd om de movement te berekenen; dus het heeft een nogal direct effect.

Ik ben ook nog even gaan zoeken maar ik vind telkens milliseconden vooral bij apple dr eigen materiaal, niet microseconden; bron?
jerisson @Annihlator4 februari 2024 22:34
Latency staat los van framerate. Je kan seconden aan latency hebben, maar toch een hoge fps halen. Live TV-uitzendingen kunnen seconden, soms zelfs minuten, latency hebben. Maar je krijgt wel een 25fps beeld.

Dat is niks anders bij deze bril: als je je hand voor de camera beweegt duurt het 12ms voor je de beweging ziet, maar de refreshrate kan toch 100Hz zijn: je kan immers al een volgend beeld beginnen capteren nog voor het huidige beeld getoond is.

Verder ben ik het met je eens: er is veel overdreven marketingpraat (zowel van Apple als van "experts" en "kenners" die nooit iets anders dan een Q2 - misschien Q3 - opgehad hebben) en ik heb sterk mijn twijfels over wat er gezegd wordt, maar zolang ik het niet gezien heb kan ik het niet beoordelen.
Hankz404 @jerisson7 februari 2024 12:22
Nou ik heb hem opgehad. Je merkt helemaal niets van vertraging, je hebt wel een soort oogkleppen op. Bizar scherp allemaal en bijzonder intuïtief de bediening. Spatial / 3d filmpjes echt geweldig. Ook als desktop voor je Mac werkt echt geweldig goed. :) :)
Sissors
@OLED4 februari 2024 14:40
En die dingen worden behaald door hele andere afwegingen te maken als een 30fps webcam uit 2010, en moeten ook nog eens over veel groter blikveld worden geprojecteerd. Waardoor de beeld kwaliteit niet zo indrukwekkend eruit ziet (vermoed ik, zelf niet opgehad natuurlijk. Maar als je een Q3 bekijkt, waarbij natuurlijk de AVP een stuk beter is, maar als je exact dezelfde camera's van een Q3 gebruikt als webcam, zal je een veel beter beeld krijgen, simpelweg omdat je een andere afweging moet maken bij gebruik als passthrough camera's).
Rmaxx @OLED4 februari 2024 18:23
ik denk dat het, bij goed licht, zelfs met een q3 wel kan. Loop er zelf ook wel eens mee door het huis terwijl ik YT kijk, kan gewoon alles doen zolang er licht is. Kan zijn dat het voor pingpong wat te traag is en iets te veel vervorming, maar iets vangen dat gegooid wordt lukt nog wel. Denk dat de q3 nog niet een 2010 webcam haalt, maar bij de VP hebben ze het over 12ms vertraging, dat is echt niks, en de resolutie moet meer dan genoeg zijn.

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