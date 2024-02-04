IFixit-teardown van Apple Vision Pro-headset toont werking van Eyesight-display

Het 'Eyesight'-schermpje van Apples Vision Pro-headset bestaat uit drie lagen om een 3d-weergave van de ogen van de drager te kunnen projecteren. Dat blijkt uit de Apple Vision Pro-teardown van iFixit.

De Eyesight-display bestaat uit twee lenzen, en het oledschermpje zelf, ontdekte iFixit. De mixedrealityheadset rendert een boel verschillende weergaves van het gezicht van de drager, die vervolgens door de drie lagen worden gehaald. Een van de twee plastic lenzen is lenticulair. Aan beide kanten van die lens wordt een ander beeld vertoond, een voor elk oog, wat een stereoscopisch 3d-effect creëert. Dit werkt ongeveer op dezelfde manier als holografische kaarten. De andere lens is iets breder en bevat folie die ervoor moet zorgen dat de 3d-ogen alleen zichtbaar zijn vanaf de ideale hoek, zodat buitenstaanders de verschillende weergaves niet dubbel zien. Wel zorgen al deze lagen er volgens iFixit voor dat het beeld dat uiteindelijk op het oledschermpje te zien is, vrij vaag en donker is.

De werking van de Eyesight-display van de Vision Pro-headset

Het was overigens nog niet gemakkelijk om dit scherm te openen. IFixit moest er een warmtepistool en wrikgereedschap voor tevoorschijn halen. IFixit noemt deze Eyesight-display de 'achilleshiel' van de headset, omdat deze door al het benodigde gewrik zeer moeilijk te repareren is. Naast dat er vele onderdelen zijn vastgelijmd, wordt er ook veel gebruikgemaakt van schroeven, beugels en kleine connectoren, die eveneens allemaal losgemaakt moesten worden. De kans is dus groot dat er tijdens het proces iets beschadigd raakt, en bij het uit elkaar halen van de Vision Pro vervalt de garantie van de gebruiker.

Dat wil niet zeggen dat het gehele apparaat moeilijk te repareren is. Zo ontdekte iFixit dat de band waarop de luidsprekers zijn bevestigd, eenvoudig verwijderd kan worden. Deze zit aan het apparaat vast met aansluitingen die doen denken aan de Lightning-connectors van Apple. Die laten volgens het YouTube-kanaal makkelijk los met een simkaartpinnetje of paperclip. Ook het vervangen van de externe accu, die zo'n 353 gram weegt, bleek geen probleem. IFixit wil volgende week een tweede teardownvideo publiceren, waarin het dieper ingaat op de sensoren en interne displays.