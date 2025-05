Bloomberg: Apple wil Vision Pro na WWDC in juni uitbrengen buiten VS

Apple is van plan om de Vision Pro na de WWDC in juni te verkopen buiten de Verenigde Staten, aldus Bloomberg-journalist Mark Gurman. Het bedrijf heeft de afgelopen dagen trainingen gegeven aan internationale medewerkers zodat ze het apparaat aan klanten kunnen demonstreren.

Apple heeft volgens Gurman 'honderden' medewerkers uit Duitsland, Frankrijk, Australië, Japan, Zuid-Korea, Singapore en China laten overkomen naar zijn thuisbasis Cupertino, Californië om te leren hoe de mixedrealitybril van het bedrijf werkt, zodat ze een demonstratie van het apparaat kunnen geven aan klanten. Het lijkt erop dat Apple van plan is om de Vision Pro op korte termijn in elk geval in de bovenstaande landen uit te brengen. Het is niet duidelijk of de headset in alle genoemde landen tegelijk zal verschijnen.

Eerder dit jaar maakte Apple al bekend dat het de Vision Pro later in 2024 buiten de Verenigde Staten wil verkopen en Tim Cook bevestigde dat de bril in China wordt uitgebracht. Hoewel de belangstelling in de Verenigde Staten rond de release van de headset erg groot was, is het aantal afspraken voor demo's in fysieke winkels volgens Gurman inmiddels aanzienlijk gedaald. Door de Vision Pro uit te brengen in meer landen, zou Apple de dalende interesse tegen willen gaan. De prijs van de mixedrealitybril zal voor veel consumenten echter een groot obstakel vormen. De bril kost 3500 dollar. Apple werkt naar verluidt wel aan een goedkopere versie van de bril, maar die verschijnt niet eerder dan 2026.