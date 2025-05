'Meta hoopt dat Apple Vision Pro interesse in Quest-headsets aanwakkert'

Meta hoopt dat de release van de Apple Vision Pro later deze week de interesse in de eigen Quest-headsets kan aanwakkeren. Door de komst van de Vision Pro richt Meta zich meer op besturing via handgebaren en pass-through beeld van de echte realiteit.

Meta hoopt dat gebruikers kijken naar de Vision Pro en dan vervolgens een goedkopere Quest-headset kopen, meldt zakenkrant The Wall Street Journal. Daarbij ziet Meta zich als de Android van de VR-markt, terwijl Apple met de Vision Pro de iPhone in handen heeft.

Volgens de zakenkrant wijzigde Meta al zijn focus voor de headsets vanwege de komst van de Apple-bril. Zo legt de Quest 3 meer de nadruk op het kunnen zien van de echte wereld via rgb-camera's, iets dat de Quest 2 nog in zwart-wit deed. Bovendien zijn apps en games te besturen met controllers, maar ook met gebaren. Apple richt de Vision Pro op besturing zonder controllers met gebaren van de vingers.

Meta leverde volgens de zakenkrant in de laatste maanden van 2023 na de release ongeveer 2 tot 2,7 miljoen exemplaren van de Quest 3. Apple zou in de pre-orders ongeveer 180.000 exemplaren van de 3500 dollar kostende Vision Pro hebben verkocht.