Gerucht: goedkopere versie Apple Vision Pro kost 1500-2500 dollar

Apple zou een goedkopere versie van zijn VR-headset Vision Pro willen maken, onder meer door het weghalen van het scherm aan de buitenkant. Ook zou er een andere soc in komen en zouden er minder sensors aan de buitenkant zitten. De prijs zou tussen 1500 en 2500 dollar liggen.

Dat is fors goedkoper dan de 3500 dollar van de Vision Pro, merkt Bloomberg-auteur Mark Gurman op. Wel is het nog altijd veel duurder dan de concurrerende Quest-headsets van Meta, voorheen verkocht onder de merknaam Oculus. De Quest 3 komt uit voor 550 euro en er zou ook daarvan een goedkopere variant komen.

Waar de Vision Pro een M2-soc aan boord heeft, zou het bij de goedkopere Vision Pro-variant gaan om een soc die ook in iPhones zit. Dat zijn socs als de A17 Pro en A16 Bionic. Zonder scherm aan de buitenkant zien anderen de ogen van de gebruiker niet. Die functie heet EyeSight. Het is onbekend welke gevolgen het weghalen van sommige van de camera's en sensors aan de buitenkant zou hebben. De reguliere Vision Pro komt begin volgend jaar uit. Of en wanneer de goedkopere versie uitkomt, is onbekend.