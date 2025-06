'Opvolger Apple Vision Pro lijkt veel op voorganger, maar heeft andere speakers'

De tweede versie van de Apple Vision Pro-headset lijkt qua ontwerp grotendeels op de eerste iteratie, maar bevat andere speakers en een andere hoofdband. Dat schrijft MacRumors op basis van anonieme bronnen. De headset zou eind 2025 of begin 2026 moeten verschijnen.

MacRumors schrijft dat het gebogen design behouden blijft en dat de knoppen ook op dezelfde posities staan als de eerste Apple Vision Pro. Wel krijgen de speakers een andere plek, beweert de site. Momenteel zitten de luidsprekers aan weerszijden van de hoofdband en zien ze er ovaal uit, maar in de opvolger worden de speakers zo ontworpen dat ze eruitzien als 'veren die over de gehele lengte plat en uniform zijn'. Verder meldt MacRumors dat er in de documentatie melding gedaan wordt van een 'audioaccessoire', al wordt niet genoemd om wat voor accessoire het precies gaat. De site schrijft dat het mogelijk gaat om een externe speaker.

Daarnaast is de hoofdband van de headset volgens de bronnen van MacRumors wat 'simpeler' in ontwerp. De site vergelijkt het met de platte schouderbanden van veel rugtassen. Die zijn makkelijker te produceren en dat zorgt er mogelijk voor dat Apple de prijs wat kan drukken, stelt de site. Verder experimenteert de techgigant naar verluidt ook met de bovenste ventilatoropeningen, waarbij clusters van kleine gaatjes de langwerpige gleuven van het eerste model wellicht moeten vervangen.

Meer veranderingen noemt MacRumors niet. Net als de eerste iteratie zou deze een externe accu krijgen, en ook de displays en de meeste camera's en sensoren zijn naar verluidt hetzelfde. De Apple-nieuwssite schrijft dat het de bedoeling is dat de headset, die de codenaam Project Alaska zou hebben, in 2025 de productvalidatietestfase ingaat, en waarschijnlijk eind dat jaar of begin 2026 wordt uitgebracht.

De eerste Apple Vision Pro werd afgelopen juni aangekondigd en moet begin 2024 in de VS verschijnen, en later in het jaar in andere delen van de wereld. Bloomberg schreef eerder al dat Apple reeds werkt aan zowel een krachtigere, als een goedkopere versie van de headset. Het is niet geheel duidelijk welke van de twee MacRumors in zijn artikel beschrijft, maar aangezien er volgens het gerucht een aantal camera's en sensoren missen in de goedkopere versie, lijkt het niet om deze variant te gaan.