Apple maakt Vision Pro-devkits beschikbaar voor ontwikkelaars

Apple is begonnen met het aanbieden van developerkits voor zijn Vision Pro-VR-bril. Appontwikkelaars kunnen zo'n devkit vanaf nu te leen aanvragen. De VR-bril komt begin volgend jaar officieel uit in de VS voor 3499 dollar.

Apple biedt de Vision Pro-devkits vanaf maandag 24 juli aan. Ontwikkelaars die een developerkit krijgen toegewezen, krijgen deze te leen opgestuurd. Ze krijgen vervolgens hulp bij het instellen van het apparaat en verdere onboarding. Ontwikkelaars krijgen ook 'check-ins met Apple-experts' die hulp kunnen bieden bij UI-ontwerp en -ontwikkeling en het verfijnen van apps. Apple biedt daarnaast twee extra ondersteuningsverzoeken, waarmee de techgigant ontwikkelaars helpt met het oplossen van problemen in hun code.

Niet alle ontwikkelaars komen in aanmerking voor een developerkit. Ontwikkelaars moeten onder andere onderdeel van het Apple Developer-programma zijn. Ze moeten daarnaast details geven over hun bestaande apps en de 'ontwikkelvaardigheden' van hun teams en akkoord gaan met de voorwaarden van Apple. De techgigant geeft bij het uitdelen van devkits voorrang aan ontwikkelaars die een app maken die 'gebruikmaakt van de functies en mogelijkheden van visionOS'.

Apple houdt daarnaast Vision Pro-ontwikkelaarslabs in Cupertino, Londen, München, Shanghai, Singapore en Tokio. Ontwikkelaars kunnen daar hun apps met hulp van Apple testen en optimaliseren voor gebruik met een Vision Pro. Ze moeten daarvoor zelf hun Mac, code en andere benodigdheden meenemen die nodig zijn om apps te draaien op een Vision Pro.

Apple Vision Pro
De Apple Vision Pro. Bron: Apple

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 24-07-2023 20:57 80

24-07-2023 • 20:57

80

Lees meer

Apple Vision Pro

vanaf € 4.999,-

3 van 5 sterren

Alles over dit product

Dit vonden jullie van Apple Vision Pro

15 jun 2023

Dit vonden jullie van Apple Vision Pro

Een 'vreselijke duikbril' of 'heel erg gelikt'?

157
Eerste blik op Apples Vision Pro-headset

6 jun 2023

Eerste blik op Apples Vision Pro-headset

Tweakers op WWDC, met ook de nieuwe Mac Pro en Air

306
Mark Gurman: Apple stelt release Apple Vision Pro uit naar maart 2024
Mark Gurman: Apple stelt release Apple Vision Pro uit naar maart 2024 Nieuws van 20 november 2023
'Opvolger Apple Vision Pro lijkt veel op voorganger, maar heeft andere speakers'
'Opvolger Apple Vision Pro lijkt veel op voorganger, maar heeft andere speakers' Nieuws van 12 november 2023
'Apple overweegt krachtigere versie en ingebouwde lenzen Vision-headset'
'Apple overweegt krachtigere versie en ingebouwde lenzen Vision-headset' Nieuws van 9 oktober 2023
Apple: AirPods Pro met USB-C werken met Vision Pro via 5GHz-protocol
Apple: AirPods Pro met USB-C werken met Vision Pro via 5GHz-protocol Nieuws van 26 september 2023
Apple, Adobe en Pixar gaan samenwerken om OpenUSD-3d-software te standaardiseren
Apple, Adobe en Pixar gaan samenwerken om OpenUSD-3d-software te standaardiseren Nieuws van 1 augustus 2023
'Apple Vision Pro-displays komen van LG en krijgen 3600x3200-pixelresolutie'
'Apple Vision Pro-displays komen van LG en krijgen 3600x3200-pixelresolutie' Nieuws van 1 augustus 2023
Gerucht: eerste Macs met M3-socs komen in oktober
Gerucht: eerste Macs met M3-socs komen in oktober Nieuws van 17 juli 2023
'Apple stelt goedkopere versie Vision Pro uit vanwege productieproblemen'
'Apple stelt goedkopere versie Vision Pro uit vanwege productieproblemen' Nieuws van 3 juli 2023
Hands-ons tonen hoe VisionOS voor Apple Vision Pro in praktijk werkt
Hands-ons tonen hoe VisionOS voor Apple Vision Pro in praktijk werkt Nieuws van 22 juni 2023
Apple Vision Pro-headset heeft 90Hz-schermen
Apple Vision Pro-headset heeft 90Hz-schermen Nieuws van 8 juni 2023
Apple koopt start-up die AR-headsets leverde voor Mario Kart in Nintendo World
Apple koopt start-up die AR-headsets leverde voor Mario Kart in Nintendo World Nieuws van 7 juni 2023
Apple introduceert VR-bril Vision Pro voor 3499 dollar
Apple introduceert VR-bril Vision Pro voor 3499 dollar Nieuws van 5 juni 2023
Meer producten en artikelen
VR-brillen Apple Development kit Virtual reality

Reacties (80)

-Moderatie-faq
80
80
35
0
0
36
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Verwijderd 24 juli 2023 21:39
Ik denk dat de gemiddelde dev liever voor iets gaat ontwikkelen dat garandeert geld oplevert.
Nu ga je hier bakken geld aan ontwikkel geld uitgeven voor wie? Zeker niet elke apple gebruiker gaat een bril kopen voor 3500 dollar (+/- 4500 euro met btw etc etc).
Wij hadden vr sets liggen voor klanten om hun toekomstige woning te bekijken, maar vrijwel niemand vond het prettig. En keken liever naar een gewoon scherm.
Maar misschien zit ik er compleet naast, zal niet de eerste keer zijn, en wordt dit een giga hit
ashwin911 @Verwijderd24 juli 2023 21:49
Daarin ligt ook de dilemma. Als je nu in ontwikkeling steekt raak je veel geld kwijt, maar als je nu niet begint zal de concurrentie je inhalen wanneer de volgende generatie Apple Vision goedkoper is en wel voor de massa is gemaakt.

Apple heeft expres de prijs hoog gezet omdat er nu totaal geen usecase is voor de gemiddelde consument. Ze willen juist niet dat de gewone huis en tuin gebruiker het gaat kopen. Want als die nu al afhaken op VR, omdat je er niet veel mee kan doen, dan is Apple ze kwijt als terugkerende klant. Ze hopen dat de software ontwikkelaars hier wel wat op verzinnen.
Verwijderd @ashwin91124 juli 2023 22:28
Tja, als de volgende generatie.
Zonder massa gaan denk ik toch weinig devs hier wat voor maken. Zelfs apple zelf liet maar weinig zien, beetje op de bank hangenm, social media en een filmpje kijken
k995 @ashwin91124 juli 2023 22:38
raar dat dan veel van hun marketing naar gewone gebruikers gericht was.
biteMark @ashwin91125 juli 2023 08:34
Zulke dingen zijn mooi om een stagiair/afstudeerder op te zetten; leuk voor zowel het bedrijf als de student!
checkpointx @ashwin91124 juli 2023 22:56
Dit ding wordt 1 gigantische flop (zeg ik als apple fan boy). Hij is veel te duur om een grote basis van potentiële kopers te creëren. Als ik developer was, dan zou ik zeeeeer voorzichtig zijn om hier tijd en geld in te stoppen.
JustRob @checkpointx25 juli 2023 09:31
Steve Balmer, 2007:

There’s no chance that the iPhone is going to get any significant market share. No chance. It’s a $500 subsidized item. They may make a lot of money. But if you actually take a look at the 1.3 billion phones that get sold, I’d prefer to have our software in 60 per cent or 70 per cent or 80 per cent of them, than I would to have 2 per cent or 3 per cent, which is what Apple might get
TheVivaldi @JustRob25 juli 2023 12:52
Uiteindelĳk heeft hĳ niet eens heel erg ongelĳk gehad, want het marktaandeel van de iPhone wereldwĳd (waar Ballmer het over had) is relatief klein ten opzichte van de concurrentie. Geen 2-3 procent, maar niet heel hoog.
CyBeR @TheVivaldi25 juli 2023 13:25
Het marktaandeel van Apple is helemaal niet klein t.o.v. de concurrentie. Sterker nog, afhankelijk van wie je 't precies vraagt en wanneer is Apple de grootste maker van mobiele telefoons of staan ze ongeveer op gelijke voet met hun grootste concurrent: Samsung.

Ballmer heeft 't hier gewoon keihard mis gehad. Niet in de minste plaats omdat hun software inmiddels op ongeveer 0% van die verkochte telefoons staat.

[Reactie gewijzigd door CyBeR op 23 juli 2024 10:44]

Yzord
@CyBeR25 juli 2023 16:08
Het ging om de software en aangezien op elk model telefoon wat geen Apple is er Android op wordt gezet dan verliest Apple wel degelijk.
CyBeR @Yzord25 juli 2023 16:19
Het ging om de software en aangezien op elk model telefoon wat geen Apple is er Android op wordt gezet dan verliest Apple wel degelijk.
Ook niet waar. Ten eerste zijn er nog steeds wel degelijk andere telefoon-OS'en dan iOS en Android. Toegegeven, dat zijn op afstand de grootste twee dus de rest is margewerk. Maar ze bestaan.

En of Apple verliest of niet is afhankelijk van wat je aan het meten bent. Wereldwijd is het marktaandeel van iOS iets hoger dan 20%, maar in sommige markten zijn ze op afstand de grootste. Bijvoorbeeld zo'n 65% in Japan, en 60% in hun thuisland de VS.

Dit gaat overigens over het aandeel in nieuwe verkoop van telefoons, dus daarin is niet meegerekend dat iPhones gemiddeld langer mee gaan dan Android telefoons. Dat maakt het aandeel Apple-verkopen iets kleiner dan als je zou meten aan de hand van huidige gebruikte devices.

Oh en als laatste: zelfs al is iOS globaal niet het grootste smartphone-OS, ze verdienen er wel het meest aan dus ik zou willen stellen dat er geen enkele manier is waarop Apple in deze markt 'verliest'.

[Reactie gewijzigd door CyBeR op 23 juli 2024 10:44]

feuniks @checkpointx25 juli 2023 09:05
Ik weet het niet. Dat soort uitspraken heb ik ook gehoord van de iPad. Sterker nog, ik was er zelf volledig van overtuigd dat zo'n grote "telefoon" niemand zou aanspreken. Totdat ik er een in mijn handen had en meteen kocht...
Darkwolf_1982 @checkpointx25 juli 2023 13:30
Klopt dat het veel te duur is.
Deze first gen is ook helemaal niet bedoeld voor consumenten.

Als ik developer was, zou ik als een gek beginnen.
Was het niet Samsung die heel wijs terugtrok met z'n eigen project toen ze de presentatie van Apple hadden gezien? Letterlijk met de publieke notie dat ze hun eigen product toch nog even verder willen gaan verfijnen...
TheVivaldi @ashwin91125 juli 2023 12:49
Maar ook dát is een risico, want je weet niet of er wel een tweede generatie komt.
Frame164 @Verwijderd24 juli 2023 21:48
Mensen die dit kopen willen ook wel voor zinvolle apps betalen. En er zullen vanzelf goedkopere varianten komen, en daar wil je als developer toch ook klaar voor zijn lijkt me.
Verwijderd @Frame16424 juli 2023 21:58
Er zal vast een niche zijn waar het uitermate geschikt voor is.
Wellicht machine bouw, medical, oid.
Maar als gewone dev die wat games oid maakt zou ik hier nu geen geld / tijd insteken.
TheVivaldi @Verwijderd25 juli 2023 12:53
En dan nog is die niche een superniche, want Microsoft heeft daar met de HoloLens ook al een aardige vinger in de pap, en die is bovendien al meer doorontwikkeld dan de Vision Pro. Dat zegt niet altĳd wat, maar deze niche van machinebouw, medisch, etc. wil liever volwassener, meer bewezen producten. Dus zelfs binnen die niche zal Apple het moeilĳk krĳgen.
Cergorach @Verwijderd25 juli 2023 07:38
Maar misschien zit ik er compleet naast, zal niet de eerste keer zijn, en wordt dit een giga hit
Apple was niet de eerste met een homecomputer of PC.
Apple was niet de eerste met een MP3 player.
Apple was niet de eerste met een smartphone.
Apple was niet de eerste met een tablet.
Apple was niet de eerste met een smartwatch.

Maar kijk nu welke positie Apple inneemt (of in nam) op de markt.

Ik heb hier ook nog steeds een Oculus VR headset liggen die amper is gebruikt. Dat komt gewoon omdat de technologie (hardware) er nog niet klaar voor was, niemand in mijn familie kon dat ding lang op en had er eigenlijk al direct al problemen mee. Huidige generaties blijken al een heel stuk beter te zijn op VR vlak en als ik sommige YouTubers mag geloven is het bij de VP eigenlijk helemaal geen issue meer. Dat zou de drempel om dat ding op te doen meteen enorm verlagen, een issue zal prijs zijn voor velen, maar juist die het wel kunnen betalen kunnen ook de dure apps die erbij horen betalen... Wat weer potentie heeft voor app developers om daar wel geld mee te kunnen verdienen.

En vergeet ook niet dat mooie app features van de VP in een app ook de app meer zou kunnen laten verkopen op iOS en iPadOS. Als je 3D sculpting pakket vanaf dag #1 VP support heeft, zou ik het nu eerder kopen dan een pakket die dat niet heeft (tenzij het andere pakket significant beter is natuurlijk). Zo werkte dat ook bij de release van de iPad (welke hier in NL 3 maanden later uitkwam dan in de VS)... Het kan een app differentiëren in de overvolle app markt, helemaal als Apple extra aandacht besteden aan de apps in de appstore die wel VP ondersteuning hebben/ontwikkelen.

En laten we wel wezen, je moet als bedrijf ook wat R&D uitvoeren, want zonder zelf onderzoek te doen is een goede diagnose stellen niet mogelijk.
hiostu @Cergorach25 juli 2023 08:53
Huidige generaties blijken al een heel stuk beter te zijn op VR vlak en als ik sommige YouTubers mag geloven is het bij de VP eigenlijk helemaal geen issue meer.
En een aantal relatief eerlijke Youtubers, die niet zo snel meegaan in de hype, zoals MKBHD, gaven al aan dat ze het niet comfortabel genoeg vonden om langer dan een half uur tot een uur te gebruiken. Misschien met een beetje pushen tot 2 uur. Dus min of meer hetzelfde als andere headsets zoals de Quest 2/Pro.
TimmiX @hiostu25 juli 2023 10:02
Met de kanttekening dat hij (en ook de anderen) de Vision Pro zonder de hoofdband hebben gedragen bij de demo. Deze moet volgens Apple het gewicht beter verdelen over je hoofd en zou het daardoor comfortabeler moeten maken voor langere duur. Volgens mij is namelijk niet zozeer het gewicht het probleem, maar meer de 'druk' op de contactpunten.

Ik ben benieuwd naar de eerste reacties/reviews van mensen die kunnen gaan testen of dit echt een verschil maakt.
TheVivaldi @TimmiX25 juli 2023 12:55
En het wagenziekte-effect? Genoeg mensen die daar gevoelig voor zĳn en dat gaat de Vision Pro echt niet oplossen.
TimmiX @TheVivaldi25 juli 2023 13:09
Dat zou ik niet weten. Waarschijnlijk zullen er mensen zijn die er last van hebben. Echter heeft de VP wel de mogelijkheid om 'de omgeving' nog steeds te zien. Als je last hebt van dit soort misselijkheid, kan dat wellicht het effect verminderen. Al zal echt focussen op content en met name lezen nog steeds ziekmakend zijn en dat is denk ik ook niet echt op te lossen ben ik bang? Misschien door content iets transparant te maken oid?

Daar zal ongetwijfelt onderzoek naar zijn/worden gedaan. Dat blijft toch een kwestie van proberen en ondervinden per persoon. Ik neem aan dat Apple in haar App Stores hier terzijnertijd goede demo's voor heeft klaarstaan voordat je een aankoop doet.

[Reactie gewijzigd door TimmiX op 23 juli 2024 10:44]

obimk1 @Cergorach25 juli 2023 09:06
Dus je WEET alles van computer en device geschiedenis?

In 1984 had ik mijn eerste computer, toen ik in 1999 voor ASML ging werken had ik thuis m'n 3e computer. Bij ASML heb ik met 2 verschillende computers gewerkt.
Apple was niet de eerste met een homecomputer of PC.
Apple was niet de eerste met een MP3 player.
Apple was niet de eerste met een smartphone.
Apple was niet de eerste met een tablet.
Apple was niet de eerste met een smartwatch.
"Grappig", dat mensen met dit soort claims vaak nalaten om modelnaam of datum noemen.

En welke smartphone had eerder Apple's gepatenteerde en nieuwe (niet volgens jou) "multi-touch", het lijkt mij dat je deze informatie zo uit je mouw kunt schudden.

[Reactie gewijzigd door obimk1 op 23 juli 2024 10:44]

Weicool @obimk125 juli 2023 10:19
Trivia kan Bing chat zo uit zijn mouw schudden: dé LG Prada: “The Prada was the first mobile phone with a capacitive touchscreen, thus not requiring the use of a stylus. After the release of the iPhone the head of the LG Mobile Handset R&D Center was quoted saying he believed Apple had stolen the idea from the Prada”
obimk1 @Weicool25 juli 2023 11:51
Gedeeltelijk correct, LG Prada was aangekondigd laat december 2006, IPhone begin januari 2007, maar capatatieve schermen zijn anders dan multi-touch schermen.
TheVivaldi @obimk125 juli 2023 12:56
De LG Prada had een multitouchscherm.
LadyGiga @TheVivaldi25 juli 2023 16:19
Sorry maar de LG Prada was een feature phone en geen smart phone zoals de iPhone en de LG Prada had ook een capacitief scherm, dus zeker geen multitouch ;-)
TheVivaldi @LadyGiga25 juli 2023 17:15
Sorry, maar de LG Prada draaide Android 2.3.7 en had een volledig toetsenbord en was daarmee dus een smartphone. En ja, wel degelĳk multitouch.
LadyGiga @TheVivaldi26 juli 2023 09:19
Geen multitouch en zelfs geen keyboard naar mijn weten ;-)

"This is just one example. iPhone OS trounced Prada UI in so many different ways, such as including a fully featured web browser, multitouch support including pinch-to-zoom capabilities, access to a Google Maps application, and even a YouTube app. In brief, the iPhone’s software seemed like it came from the future, while the LG Prada’s software seemed like a slight tweak of the past."

"As an example of what I mean, the LG Prada does not have a software keyboard. If you want to compose a text message you are presented with an on-screen numeric keypad and need to use T9 entry. For those of you too young to know what that is, that’s when you tap a number a certain number of times to pick a letter and then move on to the next letter."

https://www.androidauthority.com/lg-prada-1080646/

[Reactie gewijzigd door LadyGiga op 23 juli 2024 10:44]

Cergorach @obimk125 juli 2023 11:14
Alles? Nope! Veel? Zelfs dat niet. Maar genoeg.

In 1999 ging ik niet voor ASML werken (talk about flexing)... Maar inderdaad ook al aardig wat computers thuis gehad, met verschillende systemen gewerkt voor opleidingen en werk. Inclusief een Mac, van die oude Macs (voor oa. QuarkExpress), not a fan.
"Grappig", dat mensen met dit soort claims vaak nalaten om modelnaam of datum noemen.
Waarom zou ik hier een modelnaam of datum noemen? Ik weet zeker dat Apple niet de eerste omdat ik voor die tijd dergelijke zaken ook al gebruikte, niet van Apple. Alleen de PC van voor Apple heb ik niet zelf gebruikt omdat Apple in 1976 werd opgericht, mijn geboorte jaar... ;)

Moeten we ook bron vermeldingen noteren als we stellen dat gras groen is? En 'multi-touch' is zelfs al ouder dan het bedrijf Apple zelf. Apple kan claimen dat gras paars is en dat ze gras hebben 'uitgevonden', dat maakt het niet opeeens waar. Apple's patenten zijn voor specifieke implementaties (en refinements) van het 'multi-touch' concept. Net als dat het wiel al heel lang geleden is uitgevonden, zijn er nu patenten voor wiel concepten, onderdelen en implementaties...

Bron:
https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-touch
TheVivaldi @obimk125 juli 2023 12:58
Afgezien van de Prada hieronder, dat Apple de pc niet ontworpen heeft is toch een feit? Iedereen weet dat Xerox daar al eerder mee was (en Commodore, als je het nog iets breder trekt). Sterker nog: Jobs heeft een rondleiding bĳ Xerox gehad en hun thuiscomputers gezien, en is zo op het idee gekomen.
obimk1 @TheVivaldi25 juli 2023 14:07
Apple was in 1984 met een "PC" met een muis, scherm toetsenbord en GUI. Welke PC was eerder en had dit ook?

Merk?

Model?

Jaartal?
oef! @obimk125 juli 2023 14:48
Xerox PARC
Xerox Alto
Release date March 1, 1973; 50 years ago
obimk1 @oef!25 juli 2023 15:53
Xerox heeft alleen de Alto uitgebracht op 1 maart 1973 voor $32000 (hadden zeer goede ideeën) en Apple, tegenover aandelen, het Xerox R7D centrum bezocht.

https://en.wikipedia.org/wiki/Xerox_Alto
TheVivaldi @obimk125 juli 2023 17:16
Het ging hierboven niet om de prĳs, maar om de form factor. Dus ja, Xerox was eerder, hoe je het ook wend of keert.
LadyGiga @TheVivaldi25 juli 2023 16:26
Jobs heeft 3 belangrijke ideeen opgedaan tijdens zijn betaalde rondleiding bij Xerox: Object Oriented programming, Postscript printing en de GUI. Later werden deze geimplementeerd in de eerste Mac (1984).
Het management van Xerox wist toen zelfs niet waar hun research afdeling mee bezig was duidelijk...

Echter Apple had toen al lang de Apple II personal computer (sedert juni 1977 zelfs).
De IBM PC kwam maar in augustus 1981 op de markt ;-)
Wolfos @Cergorach26 juli 2023 02:21
Apple is net als de rest van big tech haastig op zoek naar iets nieuws. Hun producten zijn uitontwikkeld (wie is er nog enthusiast over een iPhone 15?) en ze liggen hevig onder vuur door verschillende overheden. Dat is waarom ze ineens zo groot inzetten op deze bizarre ideeën. En waarom Facebook tientallen miljarden verbrand heeft voor een vaag sci-fi concept dat niemand echt begrijpt.
De kans dat het aanslaat is minimaal, maar ze hebben zo hard een nieuw hoofdnummer nodig dat er toch veel in word geïnvesteerd.

In andere woorden, in het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. Ditmaal is het anders.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 23 juli 2024 10:44]

stefanhendriks @Verwijderd24 juli 2023 22:08
Dit zal vooral in het begin b2b zijn denk ik ipv b2c. Daar zit ook meer vermogen om voor dit soort grappen te betalen.
MIB75 @Verwijderd25 juli 2023 09:38
"Ik denk dat de gemiddelde dev liever voor iets gaat ontwikkelen dat garandeert geld oplevert."

En dat zal zeker kloppen voor de gemiddelde ontwikkelaar, maar er zijn ook mensen die juist kansen zien in een niche en daar vol op inzetten. En een niche kan nog steeds een gigantische ROI opleveren.
LadyGiga @Verwijderd25 juli 2023 16:30
Apple biedt de Vision Pro-devkits vanaf maandag 24 juli aan. Ontwikkelaars die een developerkit krijgen toegewezen, krijgen deze te leen opgestuurd.

Ik lees hier niks van 3500$ hoor ;-)
TimmiX 24 juli 2023 21:21
Mooie mijlpaal dat Apple nu zo ver is dat de eerste developers er mee aan de slag kunnen. Heel benieuwd naar het soort apps en de toepassingen die zij gaan ontwikkelen. Ik ben nog steeds enigszins sceptisch over de echte meerwaarde voor privé-gebruik, maar er zullen ongetwijfeld toepassingen en gebruikservaringen worden ontwikkeld waarvan ik nog niet eens bewust ben dat het mogelijk is. Ontzettend interessante tijden!
Frame164 @TimmiX24 juli 2023 21:53
Het zal mij niet verbazen dat films bekijken "in het groot" succesvol kan worden. Als je ziet hoe klein (en duur) appartementen zijn in steden als New York, Londen, etc dan is dit een mooie oplossing als je geen groot scherm in je woonkamer kwijt kunt. En mensen die daar wonen hebben wel geld.
n4m3l355 @Frame16425 juli 2023 05:44
Ik zit zelf in een van de meest dure steden van de wereld en je hebt geen ongelijk er zijn mensen die in ongelooflijk kleine apartementen wonen. Sommige zijn kleiner dan 10m2 waar alles in zit, keukentje, douche, woon/slaapkamer. Echter diegene die dat huren zijn niet mensen met geld. Diegene die geld hebben, hebben dit probleem dus niet terwijl zij volgens jou een doelgroep kunnen zijn, ik denk het zelf van niet.

Persoonlijk heb ik het geld voor zoiets wel maar... waarom zou ik? Waarom zou ik een dure 3d bril kopen voor mezelf (en moet ik dan ook maar even 3 erbij kopen voor de rest van de familie) om samen "gezellig" tv te kijken? Dat wilt toch niemand? Dus wanneer wel, wanneer ik onderweg ben in een vliegtuig? Misschien maar zelfs dan nog gooi ik eerder m'n laptop open. Dus wanneer dan, voor m'n Teams call? Ik zit toch echt niet te wachten dat ik iedereen in hun "gezicht" kan kijken, ik ben of naar een presentatie aan het kijken of een presentatie aan het geven.

Ik zie dan ook voor persoonlijk gebruik of zakelijk normaal gebruik totaal geen use case voor een 3d bril. Wellicht voor hele specifieke niches zoals sommige al aangeven, bedrijven zoals ASML of Philips maar die zitten al diep hierin met alternatieven en hebben die nou zin om waar van scratch iets te ontwikkelen om een nog duurdere 3d bril aan te schaffen die een beetje mooier eruit ziet?

Juist gezien hoe weinig intresse er is vanuit de maatschappij, hoe Meta zelfs terugschaalt, hoe Google zich terug trekt, mag je je afvragen we hierop zitten te wachten. AR/VR zal best wel op termijn doorzetten maar met de huidige techniek ondanks hoe sexy Apple het mag maken, geloof ik er echt niet in. En ik snap het eigenlijk ook niet, Apple is toch ook niet blind, ze zien hoe weinig vraag in de markt is, ze zien hoe op Google Adsense Apple Vision nul tractie maakt zelfs voor de launch en dan zetten ze alsnog door? Ik vind het jammer dat een bedrijf zoals Apple met miljarden beschikbaar voor R&D hiermee komt aanzetten en niet iets waar ik wel op zit te wachten.
Basjuh84 @n4m3l35525 juli 2023 08:56
Ik krijg bij je reactie toch een beetje vibes toen de eerste touchscreen smartphones opkwamen ipv de ‘dumb’ phones… ook daar zat destijds niemand op te wachten. En moet je nu eens kijken!

Sceptisch zijn is helemaal niks mis mee, en iedereen heeft recht op zijn mening. Maar vanuit een technologies perspectief is dit toch een heel gaaf apparaat? Als ik zie hoeveel mensen erover praten bij iedere zucht en scheet, dan denk ik dat er echt wel aandacht voor is, hoor ;-).
n4m3l355 @Basjuh8425 juli 2023 09:07
Echter waar Apple met de touchscreen nagenoeg leading was, ze brachten iets innovatiefs in combinatie met een sterke GUI hebben we nu ruim 10 jaar 3d brillen in alle varianten en smaken waarvan niks aanslaat. Waarom zou Apple hier anders in zijn? Geef mij een use-case voor de Vision Pro buiten wat ik al reeds noemde? Ik zie het gewoon niet, sterker nog een tal van mijn vrienden, hardcore gamers die vol enthousiasme ermee begonnen, ook die maken er gewoon geen gebruik meer van. Dus als je de hardcore gebruikers al niet aan de haak weet te slaan, waarom ik dan wel?
Shark.Bait @n4m3l35525 juli 2023 11:06
Niemand hier zal jou overtuigen; als die dingen vijf a tien jaar op de markt zijn, dan kan het zijn dat jij van mening verandert, of niet. Heinrich Hertz zag ook niet in wat voor nut radiosignalen zouden hebben, nu weten we dat wel. Apple maakt iets waar zij potentieel in zien (maar niet per se voor iedereen) en de ontwikkelaars gaan er mee aan de slag, en wie weet wat voor moois er zal ontstaan...
k995 @Frame16424 juli 2023 22:30
ALs je alleen bent? EN dan nog zoiets op je hoof voor 2+ uur lijkt me echt niet leuk.
Je kan een rolscherm naar beneden laten komen en een projector in een kast steken en je bent goedkoper beter uit.
nils7 @k99525 juli 2023 09:13
Maar niet veel goedkoper
TheVivaldi @nils725 juli 2023 13:05
Voor 500 euro heb je al een prima projector. Een beetje goed rolscherm is wel wat duurder, maar dat zit je alsnog rond de 1100 euro. 1100+500=ruim de helft goedkoper dan de huidige Vision Pro. En dan heb je een groter scherm én geen last van misselĳkheid als je daar bĳ AR gevoelig voor bent.

En vergeet ook niet het aantal personen: een headset is persoonsgebonden, dus je kunt niet met zĳn vieren als gezin kĳken. Dan moeten die anderen ook een headset kopen en dan ben je zelfs met de duurste projector en rolscherm nog goedkoper uit dan 4 van deze Vision Pro's.
k995 @nils725 juli 2023 21:19
Hangt ervanaf de helft heb je al iets heel goed.
FireBladeX @Frame16424 juli 2023 22:27
Absoluut niet. Films kijken kan je nu ook al met VR en geloof mij, die ervaring met een grote tv of bioscoop is absoluut niet te evenaren. VR heeft zeker wel leuke gimmickie dingen maar dat is het ook. Een gimmick
Kitten @FireBladeX25 juli 2023 03:33
Hier ben ik het echt niet mee eens. Ik kijk regelmatig films in VR (BigScreen) en vind het echt heerlijk. Door VR lijkt het alsof je in de bioscoop zit. Ook super makkelijk om vrienden toe te voegen en samen te kijken.
Enige nadeel vind ik nog de pixeldichtheid en glare, maar dat zit bij de vision Pro wel goed geloof ik.
nokie @Kitten25 juli 2023 07:47
En het geluid? De “ervaring” van een goeie sub (en een goeie surround-installatie in het algemeen) mis je dan ook toch? Die Vision pro lijkt me ook niet voorzien van een kwalitatieve (open?) koptelefoon, laat staan van een sub die je uit je zetel trilt }:O (niet dat dat laatste nodig is, maar qua bioscoop beleving is goed geluid toch ook een dingetje, vind ik…)
Tassadar32 @nokie25 juli 2023 08:16
Met een paar goede IEMs kom je een heel end. De lage tonen die je voelt zal je nooit uit een headset kunnen krijgen maar als je echt wil kan je de audio bijvoorbeeld door een Woojer strap heensturen voor dat lage gevoel.
nokie @Tassadar3225 juli 2023 08:55
Eh, die woojer strap/vest kende ik nog niet. Ziet er wel cool uit om eens te proberen.
Tassadar32 @nokie25 juli 2023 09:02
Heb de strap hier liggen (een dove vriend geholpen om de juiste settings in een game te vinden) en het is een grappig ding. De ervaring is wel wat anders dan een echte subwoofer, maar voegt zeker wat toe.
Animal @nokie26 juli 2023 02:10
Probeer zeker eens Airpods Pro 2 met Spatial audio(bijvoorbeeld via Infuse) en luister eens naar Interstellar. Het is echt ongelofelijk indrukwekkend (voor muziek ben ik wat minder fan)
TheVivaldi @Frame16425 juli 2023 13:02
De grootte van een appartement zegt niks over de ruimte die je voor een tv hebt. Dat hangt allemaal af van de indeling. Natuurlĳk is dat bĳ kleiner een groter probleem, maar er zĳn genoeg appartementen van 70 m2 of groter die waardeloos ingedeeld zĳn, waardoor je geen ruimte hebt voor een grote tv. En als je dan sociale huur hebt, dan kun je die indeling ook niet zomaar even aanpassen (áls dat al kan, want sommige muren zĳn dragend en mogen überhaupt niet worden aangepast).
Coolstart @TimmiX24 juli 2023 22:02
Ik zie ook weinig echte privé toepassingen. Eerder pro-toepassingen zoals Adobe tools zoals video editing, Figma design tools, muziek software, Autodesk 3D ontwerp meeting /workshop software voor onderwijs en bedrijven.

Op zich kennen we de toepassingen van AR wel van de hololens. (Al was dat eerder industry ipv kantoren)

De hamvraag is of Apple met zijn sensoren er een effectieve meerwaarde kan aan koppelen zodat je efficient kan interageren met de interface of de omgeving.

Het feit dat ze developers zo hard begeleiden wil ergens wel zeggen dat de echt zinvolle use cases dun bezaaid liggen. Ze zijn er wellicht wel zijn maar beperkt en de vraag is maar of ze een brede AR markt kunnen openbreken tot op het punt dat bedrijven effectief die brillen aankopen alsof het headsets zijn.

Het feit dat de resolutie per oog hoog is en je een breed zicht hebt maakt de kans groot dat je virtuele workspace hebt van uw bestaande 2D applicaties. En kan
Je dan nog uw muis/keyboard gebruiken? Kan het dienst doen als externe monitor?
Nog vele vragen…

Ik zie voor mijzelf vooral toepassingen in online workshops. Nu doe ik dat met Figma/Miro maar dat blijft behelpen om goede interacties te verkrijgen.

In een internationaal bedrijf is het immers heel duur om iedereen die er toe doet op locatie te krijgen. Als er een degelijke tussenweg zou zijn kan dat een teamdynamiek veranderen. Again, te zien of zo’n applicaties werken.

Het is en blijft €3500 zonder btw dus veel privé gebruik zal met deze editie niet inzitten al kan dat over 10jaar natuurlijk wel anders zijn maar voorlopig zit daar top-notch hardware in. Het zal nog lang duur blijven.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 23 juli 2024 10:44]

k995 @Coolstart24 juli 2023 22:37
Ik vergader al 10+ jaar internationaal en sorry elkeen met zo'n headset voor wat virtueel gedoe is echt nutteloos. Misschien voor heel specifieke zaken waar mensen echt samen willen werken aan iets creatief ed maar dat lijkt me heel niche.
PhelX 24 juli 2023 21:13
Ik ben benieuwd welke apps allemaal ondersteuning ervoor zullen aanbieden en wat ze ermee willen/kunnen doen.
Greatsword
@PhelX24 juli 2023 21:18
Kijk hier eens en daarnaast kan je natuurlijk je Mac projecteren zoals tijdens de presentatie te zien was.

https://gathering.tweaker...message/75719286#75719286
Vexxon 25 juli 2023 08:30
Voor ik hier geld in ga steken zou ik toch even goed bepalen hoe groot deze markt eigenlijk is, hoeveel groei er nog in zit en of er ook plek is voor een apparaat van 3500€.
Ik ben natuurlijk geen gesjeesde marketing analist van Apple, maar ik kan me toch niet voorstellen dat dit een enorm succes gaat zijn. Ik vraag me af wat de verwachtingen vanuit Apple zelf zijn.
Ootje70 @Vexxon25 juli 2023 10:01
Ik zie het geen succes worden in de doelgroep die ze poogden te benaderen via de promotiefilmpjes die ze lieten zien op de WWDC. Maar wie weet wel, het waren vooral alleenstaanden met geld die alleen met een Vision Pro op zitten in hun mooie woonkamer. Of een ietwat gestoorde vader die aan het werk is tijdens het ontbijt en niet geïnteresseerd genoeg is in zijn kinderen om die bril gewoon ff af te doen en regelrecht met ze te interacteren.

Er zijn echter genoegd toepassingen waar dit wel toegevoegde waarde kan hebben en waar de kosten niet veel hoger zijn dan een andere setup van Apple producten. Maar dan nog, het zal niet voor iedereen zijn maar ik denk dat die gesjeesde marketing analisten van Apple inmiddels weten waar ze mee bezig zijn.

Enkele jaren terug vroegen mensen zich af waarom ik AirPods in mijn oor had zonder draad, zelfs mijn vrouw en dochter vonden het vreemd. Nu niet meer, ze hebben ze zelf ook. Nu is er zelfs een hele generatie die met hun kind aan de hand de stad ingaan met een over ear koptelefoon op de hele tijd en jongeren die samen optrekken en 'communiceren' met de hele tijd AirPods of ander oortjes in.

Ik had zo ook niet gedacht dat er zoveel mensen zouden zijn die hun telefoon niet meer aan hun oor houden om te bellen maar in het openbaar in de microfoon (of het scherm) van hun telefoon aan het blèren zijn die op speakerphone staat :z Of in het openbaar luid en duidelijk aan het videobellen zijn... wtf. En dat zijn niet alleen de jongere generaties... Dus waarom zou het geen succes worden....

[Reactie gewijzigd door Ootje70 op 23 juli 2024 10:44]

Doolman 24 juli 2023 21:14
Behalve dag de tech indrukwekkend is, gaan de devs dit een succes maken (of dus niet).
Frame164 @Doolman24 juli 2023 21:49
Ik denk dat je zelfs nog een laag boven de devs nodig hebt: de creatievelingen die dingen kunnen bedenken die we nog niet weten of nog niet kunnen bedenken als mortals.
Verwijderd @Frame16424 juli 2023 22:00
Die creatievelingen zijn al tien jaar met vr bezig, maar echt iets gaafs (op wat games na) is daar nog niet uitgekomen

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 10:44]

nokie @Verwijderd25 juli 2023 08:11
En eigenlijk al veel langer. Ik zie eigenlijk bijzonder weinig VR in scifi films, en vaak zijn die toch een bron van inspiratie.

Mijn mening: volgens mij zitten de kansen veel meer in AR dan VR. Afgesloten van de wereld met zo’n ding op je hoofd is misschien handig in het OV (“next gen” voor smartphone staarders met een koptelefoons), en voor een paar niche toepassingen (games en andere zaken die “levendiger” of “interactiever” worden), maar dat lijkt me inderdaad ook heel eindig.

Het is ook tegenstrijdig met hoe de maatschappij evolueert op dit moment. We doen vandaag vanalles om te laten zien dat je erbij bent geweest en dat te delen (dat registreren en delen is soms zelfs belangrijker dan de beleving zelf). VR is zowat het tegenovergestelde daarvan.

AR kan veel leuker worden op de lange duur (als het tenminste sociaal aanvaard wordt om met zo’n ding vol camera’s etc. op je kop rond te lopen). Daar geloof ik meer in (bijvoorbeeld ook voor kunstprojecten, muziekconcerten, belevenis-omgevingen, maar ook interactieve boardgames, sportwedstrijden, de info integreren in je sportbril, etc…).

Bling bling toevoegen aan de echte wereld, is dat niet wat de jeugd vandaag al doet met al die snapchat “filters”?
TheVivaldi @nokie25 juli 2023 13:09
Afgesloten van de wereld met zo’n ding op je hoofd is misschien handig in het OV (“next gen” voor smartphone staarders met een koptelefoons) […]
Nou, mĳ niet gezien. Ik word al misselĳk als ik in de bus naar mĳn telefoonscherm kĳk, laat staan dat ik naar een AR-headsetprojectie kĳk waar ik zonder bus ook al misselĳk van word. In de trein zou nog kunnen, maar dan nog kĳk ik liever óf naar buiten óf half naar buiten en naar mĳn telefoon. Bĳ AR is er geen half-half, want zonder dat ding op zie je niks van de projectie.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 23 juli 2024 10:44]

nokie @TheVivaldi25 juli 2023 13:52
Is het verschil tussen AR en VR niet net dat je bij AR ook de omgeving nog ziet (via de camerabeelden) en dat de virtuele delen erin geprojecteerd worden? Dan zit je niet afgesloten (ik word zelf ook supersnel misselijk op de bus, of met een VR bril op).

Maar ik had het over VR, dus als dat is wat je bedoelde, dan helemaal eens. Nu, de zombies die het wel volhouden om zo op hun telefoon te staren op de bus of trein, zullen het ook met zo’n bril overleven, niet?
rijnsoft 24 juli 2023 22:18
Ik heb hier een prachtige AR-omgeving staan: Mijn monitor. Ik kan er alles mee, en als ik dichterbij ga zitten is het blikveld-vullend! Wow!

Het grote voordeel is dat ik kan kiezen welke computer ik eraan hang, welke OS en Apps ik draai. Ik ben niet afhankelijk van een AppStore. Ik kan mijn hardware uitbreiden met van alles. Meer geheugen? Extra SSD? Scanner? Printer? Geen probleem, en nog goedkoper ook.

Mijn punt is: Laat je niet gek maken.

[Reactie gewijzigd door rijnsoft op 23 juli 2024 10:44]

mOrPhie @rijnsoft25 juli 2023 00:11
Dus jij hebt geen smartphone?

Dit soort dingen lossen echt niet per sé een probleem op. Maar de eerste smartphones waren ook niet voor iedereen. Nu 15 tot 20 jaar na de introductie van de smartphone heeft iedereen er één.
SuperDre
@rijnsoft25 juli 2023 00:48
Maarja, kan niet ff snel op een andere plek gaan zitten... En nee, die monitor is geen AR omgeving.
TheVivaldi @SuperDre25 juli 2023 13:12
Wel als je een draagbare pc en monitor of laptop hebt. ;) Maar dat is inderdaad geen AR.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 23 juli 2024 10:44]

Sangreall @rijnsoft24 juli 2023 22:33
Je had ook ervoor kunnen kiezen om niet hieronder te reageren :+
johanneslol 24 juli 2023 22:32
Mooi hopelijk komen er wat leuke apps voor. De vr space is dit echt nodig, want alleen meta maakt op dit moment goeie headsets die als competitie werken. Pico heeft betere hardware maar mist software support. Meta heeft goeie software maar mindere hardware. (Hopelijk wordt dit beter met de 3) kortom ik ben benieuwd. Tot die tijd koop ik wel een meta quest 3.
Gronaldo 25 juli 2023 08:41
Ik kan me voorstellen dat vanuit de medische, militaire en high-tech hoeken, hier best veel belangstelling voor zal zijn. Denk aan opleiding, simulaties en trainingen. Geld is best belangrijk in deze sectoren, maar dit maakt zaken mogelijk, die anders veel meer investeringen zouden kosten.

Mooie technieken, waarvan de ervaringen in toekomstige versies in de meer mainstream versies van dergelijke producten voor een breder publiek bereikbaar zullen zijn.
TheVivaldi @Gronaldo25 juli 2023 13:15
Ik kan me voorstellen dat vanuit de medische, militaire en high-tech hoeken, hier best veel belangstelling voor zal zijn.
Maar die zĳn ook behoorlĳk belanggesteld in de HoloLens en die is al een stuk volwassener en uitgebreider dan dit eerste product van Apple.
Roko 25 juli 2023 10:10
Het zullen naar mijn idee wel heel specialistische applicaties worden die dergelijke brillen de echte meerwaarde gaan geven, b.v. om complexe netwerken in 3D te visualiseren/analyseren, of luchtverkeersleiding om vliegbewegingen van alle kanten te kunnen bekijken, of militaire toepassingen zoals lucht/zeebewaking, of voor chirurgen die operaties op afstand uitvoeren e.d.
Voor de gewone gebruiker is en blijft het een solo-product; alleen jij kunt helemaal ondergedompeld, in je eentje, een film kijken, of elke chat deelnemer in 3D om je heen zien zweven. Daar is de glans ook snel vanaf, want je gaat echt niet uren met zo'n bril opzitten.

[Reactie gewijzigd door Roko op 23 juli 2024 10:44]

TheVivaldi @Roko25 juli 2023 13:16
Het zullen naar mijn idee wel heel specialistische applicaties worden die dergelijke brillen de echte meerwaarde gaan geven, b.v. om complexe netwerken in 3D te visualiseren/analyseren, of luchtverkeersleiding om vliegbewegingen van alle kanten te kunnen bekijken, of militaire toepassingen zoals lucht/zeebewaking, of voor chirurgen die operaties op afstand uitvoeren e.d.
Maar die zĳn ook behoorlĳk belanggesteld in de HoloLens en die is al een stuk volwassener en uitgebreider dan dit eerste product van Apple.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.