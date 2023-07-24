Apple maakt Vision Pro-devkits beschikbaar voor ontwikkelaars

Apple is begonnen met het aanbieden van developerkits voor zijn Vision Pro-VR-bril. Appontwikkelaars kunnen zo'n devkit vanaf nu te leen aanvragen. De VR-bril komt begin volgend jaar officieel uit in de VS voor 3499 dollar.

Apple biedt de Vision Pro-devkits vanaf maandag 24 juli aan. Ontwikkelaars die een developerkit krijgen toegewezen, krijgen deze te leen opgestuurd. Ze krijgen vervolgens hulp bij het instellen van het apparaat en verdere onboarding. Ontwikkelaars krijgen ook 'check-ins met Apple-experts' die hulp kunnen bieden bij UI-ontwerp en -ontwikkeling en het verfijnen van apps. Apple biedt daarnaast twee extra ondersteuningsverzoeken, waarmee de techgigant ontwikkelaars helpt met het oplossen van problemen in hun code.

Niet alle ontwikkelaars komen in aanmerking voor een developerkit. Ontwikkelaars moeten onder andere onderdeel van het Apple Developer-programma zijn. Ze moeten daarnaast details geven over hun bestaande apps en de 'ontwikkelvaardigheden' van hun teams en akkoord gaan met de voorwaarden van Apple. De techgigant geeft bij het uitdelen van devkits voorrang aan ontwikkelaars die een app maken die 'gebruikmaakt van de functies en mogelijkheden van visionOS'.

Apple houdt daarnaast Vision Pro-ontwikkelaarslabs in Cupertino, Londen, München, Shanghai, Singapore en Tokio. Ontwikkelaars kunnen daar hun apps met hulp van Apple testen en optimaliseren voor gebruik met een Vision Pro. Ze moeten daarvoor zelf hun Mac, code en andere benodigdheden meenemen die nodig zijn om apps te draaien op een Vision Pro.