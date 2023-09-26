Apple: AirPods Pro met USB-C werken met Vision Pro via 5GHz-protocol

Apple heeft voor het eerst verteld waarom alleen de AirPods Pro met USB-C geschikt zijn voor lossless audio op de aankomende Vision Pro-VR-headset. De nieuwe versie van de AirPods kan communiceren via een 5GHz-verbinding.

Behalve de connector lijken de AirPods Pro van de tweede generatie met USB-C gelijk aan de versie met Lightning, maar Apple-topman Ron Huang zegt in een interview met Brian Tong dat de USB-C-versie een door Apple ontwikkeld audioprotocol ondersteunt dat werkt op 5GHz. De Lightning-versie van de oordopjes ondersteunt dat niet en werkt op de reguliere bluetoothfrequentie van 2,4GHz.

De Lightning-versie functioneert wel met de aankomende Vision Pro-headset, maar voor de lossless en lowlatencyaudio is de nieuwe versie vereist. Beide sets van oordopjes hebben Apples eigen H2-chip aan boord voor communicatie, net als de Vision Pro. Apple gaf weinig details over het zelf ontwikkelde audioprotocol. Apple kondigde de Vision Pro in juni aan, terwijl het bedrijf de nieuwe versie van de AirPods Pro enkele weken geleden presenteerde als onderdeel van de iPhone 15-keynote.

Apple Vision Pro

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 26-09-2023 07:38 57

26-09-2023 • 07:38

57

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Reacties (57)

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SpoekGTi 26 september 2023 07:55
Maar eh, wat heeft een 5Ghz protocol te maken met een oplaadbaar waar alleen een charge port aan zit?
Finraziel
@SpoekGTi26 september 2023 08:42
Het is gewoon een nieuwe revisie van het product. Deze revisie heeft niet alleen USB c ipv lightning maar dus ook deze techniek er bij gekregen. Maar USB c is de identificerende factor en dus zeggen ze dat de USB c versie deze functionaliteit ook heeft. Het komt natuurlijk niet rechtstreeks door USB c nee.
MadJo80 @Finraziel26 september 2023 09:49
Ze hadden het gewoon Airpods Pro 3 (of 2.5) moeten noemen, om dit soort verwarring te voorkomen.
Dennis de Vries Redacteur @MadJo8026 september 2023 10:06
Waarom denk je dat? Er is precies niks veranderd behalve de oplaadpoort en dit draadloze protocol. Geen betere audio, accuduur, noise cancellation, besturing, vorm, gewicht, microfoons, of wat dan ook.

Als ze deze de Airpods Pro 3 hadden genoemd zou de prijs ook gestegen zijn, en zouden alle comments vol staan met 'Dit zijn gewoon Airpods Pro 2'.
MadJo80 @Dennis de Vries26 september 2023 10:11
Dit draadloze protocol zorgt ervoor dat draadloos lossless audio met die Apple Vision Pro mogelijk gaat zijn. Dat is best een big deal. Maar nu is het verwarrend, want straks komt er in de marketing stukken te staan dat de Vision Pro lossless audio heeft met Airpods Pro 2, maar alleeeeeeeen die met een USB-C oplaad-doosje.

Terwijl als ze deze airpods een naamswijziging hadden gegeven, was die verwarring er niet geweest.
Gewoon Airpods Pro 2 SE, of Airpods Pro 2 Extra, of Airpods Pro 2.5 of Airpods Pro 3

De aanname dat de prijs er ook mee zou stijgen is een beetje een vreemde.
tweakuwe @MadJo8026 september 2023 15:20
De naam is dus 'Airpods Pro (2nd generation) MagSafe with USB-C', zo wordt dat consequent op de website genoemd. Het is vrij gebruikelijk dat een product geen nieuwe naam krijgt bij een kleine hardware revisie. Onder de kenners is er dan wel een code naam bekend, of gebruikt men een jaartal, je ziet wel eens een Nintendo Switch die staat aangegeven als 'Nintendo Switch (2019)' bijv. En hoeveel varianten op de Volkswagen Golf zijn er al wel niet :Y)

Het verschil is gewoon klein, en er zal maar een klein deel van de gebruikers zijn die dit uitmaakt (en daar dan meestal ook wel specifiek op letten). Wie weet is er wel meer anders maar is het gewoon insignificant voor de marketing.

Als je echt wilt weten welk apparaat je in huis haalt moet je naar modelnummers kijken en soms zelfs serie nummers voor een specifieke variant printplaat of iets dergelijks :9
Ericketick @Dennis de Vries26 september 2023 15:46
De naamgeving "AirPods Pro 2" voor deze revisie is wel degelijk verwarrend. Het is namelijk goed mogelijk dat eigenaren van de originele AirPods Pro 2 hun charging case willen upgraden naar USB-C. Echter maakt het upgraden van de charging case de eigenlijke AirPods Pro 2 niet compatibel met dit 5GHz protocol... Dus, ook op de tweedehands markt moet je scherp zijn en typenummers vergelijken zodat je niet mis grijpt.

Overigens hoop ik ook dat de lossless audio aanpak ook gewoon gaat werken met de recentere iPhones, iPads, en Macs. Als eigenaar van AirPods Pro 1, die geplaagd zijn door een ontwerpfout en ondanks een terugroepactie steeds terugkerende geluidsmankementen, zijn de nieuwe AirPods Pro 2 USB-C wel een aantrekkelijke upgrade.
Kriekel @MadJo8026 september 2023 09:55
Airpods Pro 2s
Terr-E @Kriekel26 september 2023 13:21
Ja, dat zou inderdaad in lijn liggen met Apple's naming scheme.
Of AirPods Pro 2C (zoals de iPhone 5C, maar ook vanwege USB type C)
Luminair @MadJo8026 september 2023 12:27
Dat is *juist* waarom ze het onder de USB-C revisie hebben gedaan; voor meeste consumenten is 5Ghz (enkel met Vision Pro) geen noemenswaardige reden om een revisie van AirPods Pro 2 te kopen. USB-C daarentegen wél.

Zie het als de OLED Nintendo Switch. Die heeft ook een aantal andere kleine verbeteringen ten opzichte van het basis model (zoals een Ethernet poort in de dock), maar het is nog steeds een Switch (1). Ik kocht hem met die Ethernetpoort in het achterhoofd (scheelt weer een dongle), maar meeste mensen boeit dat niet. Ze zullen wel focus-groups hebben gebruikt om te bepalen hoe ze zo'n revisie noemen.
Haribo112 @SpoekGTi26 september 2023 08:00
Het gaat om een draadloos protocol voor audio-overdracht tussen de Vision Pro headset en de Airpods Pro oordopjes. Het is dus niet de USB-C poort die het verschil maakt, die wordt alleen genoemd om aan te duiden om welk product het gaat. Er zijn namelijk 2 versies van de AirPods Pro 2: eentje met USB-C case (die dus de 5Ghz band ondersteunt) en eentje met Lightning (die dat niet doet).
SpoekGTi @Haribo11226 september 2023 08:26
Ja maar waarom zouden dan dus de andere AirPods niet opladen in die case? Immers dat protocol doet niets aan hoe of wat een plus en min pooltje wel of niet moeten opladen
Kevinns @SpoekGTi26 september 2023 09:18
De Lightning versie wordt uitgefaseerd, de USB-C is nieuw. De nieuwe heeft daarnaast ook nog 5ghz functionaliteit.
ucsdcom @Kevinns26 september 2023 10:27
De Lightning versie wordt uitgefaseerd, de USB-C is nieuw. De nieuwe heeft daarnaast ook nog 5ghz functionaliteit.
Er zit nog een extra in deze versie: je kan bij deze versie je case oortjes via USB-C gaan opladen vanuit je USB-C ipad of USB-C Iphone.

Overigens vind ik het wel heel verwarrend om 2 versies van hetzelfde product met 1 type aanduiding te hebben. Juist om wat je hierboven ook ziet: men neemt nu aan dat alleen de charging case anders is, terwijl ook de oortjes inwendig anders zijn. Ja oké zoiets als de Apple Airpods PRO-V@ of de Sony manier de Apple Airpods PRO2-MK-2 is ook niet echt wat. Maar tussen Airpods 1 en 2 was uiterlijk ook weinig verschil. De klank en accuduur was flik verbeterd, wat het naar type 2 bracht. Dus hier was Airpods PRO 3 wel op zijn plek geweest. Ondanks dat je dan klachten kreeg van wie pas kort de Airpods PRO 2 had. Maar zo gaat het nu eenmaal: mijn verwachting is dat de Pro2 bij launch nog net niet hardware matig geschikt gemaakt kon worden. Dus daarom deze iteratie nu. Maar eigenlijk moet je ze opnieuw testen. Ik heb er gisteren een paar gehoord (De USB-C versie) en was gekgenoeg minder enthousiast over het geluid dan wat ik mij herinnerde van de 1e Pro 2's. Maar dat kan subjectief zijn. Anderzijds kan het toevoegen van een nieuwe codec/hardware combi natuurlijk altijd tot verschillen leiden.

Wat overigens ook nog kan (al is de kans klein): is dat er een 5ghz transmitter in de USB-C case zit die met USB-C verbonden wordt en dan audio via 5 GHz doorstreamt naar de oortjes transmit.. De Airpods Pro2 hadden al een grotere draadloze bandbreedte in het ontwerp waardoor ze een hogere bitrate halen voor audio dan de voorgaande Airpods Pro 1. Alleen blijft het onduidelijk of ze door een aanpassing in de Apple bluetooth codec al kunnen profiteren van deze hogere audio bitrate. Er is zo weinig van bekend en Apple stelde tot nu toe dat het relatief goede geluid van de Airpods pro 2 voortkwam uit de nieuwe drivers.

[Reactie gewijzigd door ucsdcom op 22 juli 2024 18:04]

Kevinns @ucsdcom26 september 2023 11:30
Kan dat niet ook met een usb c naar Lightning kabel? Het gaat er toch om dat iPhone en iPad met usb c nu power delivery kunnen?

Ik kan in ieder geval met m’n iPhone 15 m’n oude iPhone X opladen.
ucsdcom @Kevinns26 september 2023 11:49
Kan dat niet ook met een usb c naar Lightning kabel? Het gaat er toch om dat iPhone en iPad met usb c nu power delivery kunnen?

Ik kan in ieder geval met m’n iPhone 15 m’n oude iPhone X opladen.
Ik heb het gisteren geprobeerd (lightning naar USB-C ingang van de case van de Airpods pro 2-vs) en dat werkte niet. Lightning is natuurlijk nog USB-2. Van USB-C van een Ipad naar een lightning poort moet ik nog testen.

[Reactie gewijzigd door ucsdcom op 22 juli 2024 18:04]

Aiii @ucsdcom27 september 2023 09:05
[...]
Er zit nog een extra in deze versie: je kan bij deze versie je case oortjes via USB-C gaan opladen vanuit je USB-C ipad of USB-C Iphone.
Dat is geen functie van de oortjes, maar van de telefoon.

Je kan namelijk ook je lightning case AirPods opladen met de USB-C van je iPad en iPhone.

Bron: Doe ik al jaren.

[Reactie gewijzigd door Aiii op 22 juli 2024 18:04]

Herr_Boogie @SpoekGTi26 september 2023 08:43
Er wordt dus meer geupdate dan alleen het doosje waarin de airpods opladen. Een usb-c aansluiting ziet/merkt iedereen. Maar je kan naar mijn weten het doosje of de airpods niet afzonderlijk kopen. Dus zowel de oortjes als het doosje worden geupdate. Er is zo ver ik weet geen vermelding die zegt dat het opladen niet compatibel zou zijn met de vorige versie magsafe charging case en omgekeerd.
Dit artikel heeft niets te maken met het opladen, maar over een bijkomend protocol van communicatie.

[Reactie gewijzigd door Herr_Boogie op 22 juli 2024 18:04]

Haribo112 @SpoekGTi26 september 2023 14:18
Het heeft niks te maken met opladen.
machiel @SpoekGTi26 september 2023 09:46
Apple wil het ons makkelijk maken, als je de usb-c versie koopt krijg je deze feature erbij. Mensen die wel willen begrijpen wat ze kopen, willen gewoon dat ze dit de Airpod Pro 2 SE noemen (o.i.d.).
Finraziel
26 september 2023 07:44
Was al even aan het denken of dit protocol misschien later dan ook naar iPhones zou komen... Maar waarschijnlijk zal het bereik veel minder zijn. Dat is geen probleem met een headset die letterlijk 10 cm verderop op je hoofd zit, maar een iPhone in je broekzak zou misschien al problemen met de verbinding kunnen hebben. Ik heb zelfs al wel eens een bluetooth headset gehad waarbij ik mijn toestel in mijn rechterbroekzak moest stoppen want links had ik veel connectie issues.
Caelorum @Finraziel26 september 2023 07:58
Rare headset is dat geweest dan. Ondertussen loop ik met een bluetooth headset rustig weg bij de pc en naar de keuken. 30cm gewapend beton en een afstand van 8m tussen headset en telefoon. Werkt prima. LDAC gaat ook prima over langere afstanden dan een menselijk lichaam.
Jazco2nd @Caelorum26 september 2023 08:40
LDAC is niet lossless.. just fyi.
Op dit moment is er maar 1 Bluetooth audio codec lossless: AptX Lossless. Telefoons met de Snapdragon 7 en 8 Gen1+ en Gen2 ondersteunen het maar er is slechts 1 setje earbuds die het ook ondersteund helaas.

Logisch dat Apple een hogere draadloze frequentie kiest. Dan hoef je niet een complex lossless algoritme te hebben. Scheelt weer benodigde rekenkracht, wat ten koste van je accu zou gaan.
Plofkotje @Jazco2nd26 september 2023 10:55
LDAC is in de 909 en 990 kbit/s mode lossless als hij 44,1/48kHz audio encodeert. Alles daarboven qua sampling rates is lossy, maar met bijna alle muziek alleen op 44,1kHz is dat niet echt een probleem.

Qualcomm loopt weer eens te doen waar ze goed in zijn, lekker onzin over de concurrentie verspreiden zodat bedrijven hun gelicentieerde meuk afnemen. LDAC is op CD kwaliteit 100% lossless mits de Bluetooth link max 909kbit/s kan verplaatsen.

[Reactie gewijzigd door Plofkotje op 22 juli 2024 18:04]

Jazco2nd @Plofkotje26 september 2023 11:20
Soundguys hebben metingen verricht. LDAC komt daar helemaal niet positief uit. Zelfs niet voor CD kwaliteit..
https://www.soundguys.com...te-bluetooth-guide-20026/
Zo groot is het verschil niet met andere meer lossy codecs. Sorry to bust your dream.
@MerijnB het zal ofwel WhatHiFi ofwel Soundguys zijn geweest die hier dieper op in zijn gegaan waar ik het heb gelezen.
@machiel
Inderdaad wel even afwachten tot vergelijkbare metingen van AptX Lossless. Grote voordeel is ook de lagere latency.

Ondertussen heb je ook LC3+ die hopelijk onderdeel wordt van de Bluetooth standaard, maar gezien er nauwelijks fabrikanten zijn die LC3 implementeren (wat allang onderdeel is van de standaard) verwacht ik dat we over 10 jaar nog steeds niet over zijn op LC3+ en het dus maar met LDAC en AptX Adaptive/Lossless moeten doen.

[Reactie gewijzigd door Jazco2nd op 22 juli 2024 18:04]

MerijnB @Jazco2nd26 september 2023 11:40
@MerijnB het zal ofwel WhatHiFi ofwel Soundguys zijn geweest die hier dieper op in zijn gegaan waar ik het heb gelezen.
Ik ben heel benieuwd of je de bron nog kan vinden (alhoewel WhatHiFi nou niet echt een technisch betrouwbare bron is).
Jazco2nd @MerijnB26 september 2023 16:39
Ik zou zeggen: Google.
AptX lossless zit op 1.2MBps, wat vrij dicht tegen de 1.4MBps van CD Audio zit. Zo moeilijk is het niet dat te compressen. Maar je moet dus de juiste chips en antennes hebben, anders blijf je op AptX Adaptive.
Qualcomm vraagt wss teveel geld, telefoons ondersteunen het, oordopjes/headsets vrijwel niet. Zelfs de Bose oordopjes waarbij Bose Lossless had beloofd missen dit nog steeds en bij de opvolger ("Ultra") wordt alleen Adaptive genoemd. Beide oordopjes hebben wel de chip die het ondersteund, niet de benodigde software van Qualcomm.

[Reactie gewijzigd door Jazco2nd op 22 juli 2024 18:04]

MerijnB @Jazco2nd26 september 2023 17:25
Zoals gezegd is het wiskundig onmogelijk om alle mogelijke input lossless te comprimeren, aangezien 1.2Mbps < red book, is het dus niet lossless (ook al zegt Qualcomm van wel), is dat belangrijk? Nee, want geneuzel in de marge.

Voor de rest heb ik niet zo de behoefte om te googelen naar onderbouwing voor stellingen die iemand anders maakt :)
Jazco2nd @MerijnB26 september 2023 18:36
Als je nooit onderzoek doet. Kan je ook nooit een welgeinformeerde keuze maken..

Heb je weleens AudioCD naar FLAC omgezet?
Of met LZMA compressie gespeeld? Beide zijn absoluut lossless en leveren stuk kleinere bestanden.. FLAC verkleint met 30% 8)7

[Reactie gewijzigd door Jazco2nd op 22 juli 2024 18:04]

MerijnB @Jazco2nd27 september 2023 07:08
Je leest niet wat ik schrijf, ik schrijf dat niet alle input gecomprimeerd kan worden, wel de meeste input en de vraag is of input die niet gecompenseerd kan worden relevant is, maar neemt niet weg dat er input is die niet gecomprimeerd kan worden.
MerijnB @Plofkotje26 september 2023 11:05
44.1kHz 16 bit stereo audio is 44100 (samples per seconde) * 16 (bits per sample) * 2 (aantal kanalen) = 1411200 b/s = 1378,125 kb/s.

Aangezien bluetooth dat niet redt met max 909kb/s is het dus niet lossless (tenminste niet altijd) :)
Plofkotje @MerijnB26 september 2023 12:09
Dat is het met Qualcomms nieuwe standaard dan ook niet, 900+kbit werkt alleen op hele kleine afstanden met Bluetooth, tenzij Qualcomm met een ander protocol komt (maar dat dan Bluetooth noemen is niet helemaal eerlijk, maar we hebben raardere dingen van deze toko gezien op de telecommarkt :))
MerijnB @Plofkotje26 september 2023 13:36
Zeker niet, vandaar dat ik al vroeg naar de bron van Jazco2nd over meer bandbreedte over BT dan de spec toelaat.
lenwar
@MerijnB26 september 2023 22:21
Lossless compressie? Daar moet je toch een heel end mee komen met audio?
MerijnB @lenwar27 september 2023 07:09
Zeker, maar lossless kan niet alle input comprimeren (zie de mitsen en maren eerder genoemd).
MerijnB @Jazco2nd26 september 2023 08:58
En zelfs AptX Lossless is niet echt lossless aangezien de bandbreedte van BT niet hoog genoeg is om altijd lossless te garanderen (en ja dit is geneuzel in de marge, maar dat is lossless tov hoge bitrate compressie toch al :) )
Jazco2nd @MerijnB26 september 2023 09:11
Daarom werkt het alleen met de juiste Qualcomm chipset en firmware: Snapdragon Sound met Lossless support verhoogt de bandbreedte verder dan de Bluetooth spec toelaat (Bluetooth heeft eigenlijk een prima bandbreedte maar staat slechts een deel toe voor audio data, Qualcomm wijkt daar vanaf voor AptX Lossless).

Bovendien is het natuurlijk ook een kwestie van gewoon een sterk lossless compressie algo erop loslaten. De kunst is om dat te doen zodanig dat het geschikt is voor een mobiel apparaat en voor realtime encoding/decoding met beperkte compute power en beperkte voeding).
Op een vaste PC met heftige CPU/GPU kan je prima CD audio flink compressen. Lossless.

[Reactie gewijzigd door Jazco2nd op 22 juli 2024 18:04]

MerijnB @Jazco2nd26 september 2023 09:17
Heb je daar een bron van (dat er meer bandbreedte gebruikt wordt dan de spec toelaat)? En hoeveel bandbreedte is dat.

Wiskundig gezien is het onmogelijk om een lossless compressie algoritme te maken die alle input kan comprimeren. Of de input die niet te comprimeren valt nog onder de noemer muziek valt is natuurlijk maar helemaal de vraag, vandaar geneuzel in de marge.
ucsdcom @MerijnB26 september 2023 16:05
En zelfs AptX Lossless is niet echt lossless aangezien de bandbreedte van BT niet hoog genoeg is om altijd lossless te garanderen (en ja dit is geneuzel in de marge, maar dat is lossless tov hoge bitrate compressie toch al :) )
Oneplus komt nu weer met LHDC als hi-res audio variant op zijn 9 en 9 pro toestellen en earbuds-pro. Maar welk van de technieken is dit dan weer? Is dit niet gewoon AptX lossless in een eigen marketing sausje?

Ze schrijven: " Available on LHDC codec-compatible android devices only. Among OnePlus phone models, said feature shall be limited to the OnePlus 9 Pro/9, devices scheduled for upgrade to the next OxygenOS version within 2021 via OTA and subsequent smartphone releases. Nord devices, however, shall not be supporting LHDC."

https://www.oneplus.com/global/oneplus-buds-pro

Edit: ik zie op de Wiki dat het hiernaast komt. LDAC kende ik (door Sony ontwikkeld en sinds ca. 3 jaar standaard in Android, al moet je het soms wel via de ontwikkelaar opties activeren voor het werkt. LHDC kende ik nog niet.

Beide codecs zouden H-Res gecertificeerd zijn. Weten we dat ook weer.

" Low Latency High-Definition Audio Codec (LHDC) is an audio codec technology developed by Savitech. LHDC allows high-resolution audio streaming over Bluetooth. It is a high-quality Bluetooth codec based on the A2DP Bluetooth protocol and allows a bit-rate of up to 900 kbit/s compared to SBC's bit rate of 345 kbit/s .[1]

LHDC is an alternative to Bluetooth SIG's SBC and LC3 codecs. Its main competitors are Qualcomm's aptX-HD/aptX Adaptive and Sony's LDAC codec.

Starting from Android 10, enumeration constant symbols for LHDC and LLAC are part of the Android Open Source Project, enabling every OEM to integrate this standard into their own Android devices freely.

https://en.wikipedia.org/wiki/LHDC_(codec)

[Reactie gewijzigd door ucsdcom op 22 juli 2024 18:04]

MerijnB @ucsdcom26 september 2023 17:26
Ik hou al die codecs niet zo bij, maar uiteraard is HiRes over deze bandbreedte natuurlijk al helemaal niet lossless. Niet dat HiRes nut heeft... maar goed :P
machiel @Jazco2nd26 september 2023 09:48
LDAC geeft je 16-bit fidelity, lijkt mij in ieder geval genoeg. AptX lossless heb ik nog geen metingen van gezien, maar ze hebben geen goede track-record.
sircampalot @Caelorum26 september 2023 08:08
Tussen broekzak en headset zit ca 1 meter afstand, opgevuld door een object bestaande uit voornamelijk water.
2.4 ghz wordt opgenomen door water, vandaar dat magnetrons op deze frequentie werken.

De afstand is dan klein, de barriere erg stevig.

[Reactie gewijzigd door sircampalot op 22 juli 2024 18:04]

84hannes @Caelorum26 september 2023 08:22
Rare headset is dat geweest dan.
Je onderschat hoe slecht Bluetooth door water komt. Ik heb een smartwatch gehad die ging trillen als hij de verbinding met de telefoon verloor; in bad ging deze elke paar seconde trillen. Het menselijk lichaam is 70% water, dus het verschil tussen linker of rechter arm/broekzak/oor is significant.
Caelorum @84hannes26 september 2023 08:57
Oh ik weet hoe slecht dat gaat, maar dan nog heb ik er nooit problemen mee gehad met een xm2 of xm4. Het verbaasd me dat anderen het wel hebben.
84hannes @Caelorum26 september 2023 09:07
Ik heb geen XM2 of XM3. Op dit moment heb ik Galaxy Buds, die leveren bij mij geen probleem, vermoedelijk omdat ze beide een bluetooth-verbinding hebben. In het verleden had ik goedkopere sets, waarbij slechts 1 kant verantwoordelijk was voor de connectie met de telefoon; dan moet je echt je telefoon in de goede zak dragen.
hiostu @Caelorum26 september 2023 08:14
Met mijn oneplus 6 had ik hetzelfde. Als ik in de tuin werkte met mijn Sony XM3 op mijn hoofd en mijn telefoon in mijn broekzak. Als ik vervolgens door mijn knieën ging om op de grond wat te doen, dan kreeg ik storing op mijn headset.
Gamebuster @Caelorum26 september 2023 08:47
Dat is erg afhankelijk van de ontvanger, zender en codec. Sommige bluetooth apparaten kan ik verstoren met mijn arm of been.
aadje93 @Caelorum26 september 2023 10:15
2.4Ghz word heel sterk geabsorbeerd door met name water, en laten wij ook voor ruim over de 90% massa uit water bestaand ;)

leuke anekdote is van een leverancier van die digitale prijskaartjes in de supermarkt, ze konden zo vertellen welke kaartjes op de wijnafdeling hingen ivm het sterke signaal verlies :+ (zigbee protocol dus ook rond de 2,4ghz)
kiddingguy 26 september 2023 07:51
Als dit ook naar de iPhone/iPad (iOS/iPad OS) kan komen, is het een welkome toevoeging!
MerijnB 26 september 2023 07:53
Weet iemand details over latency en bandbreedte?
blissard @MerijnB26 september 2023 08:27
Welke bandbreedte bedoel je? De audio zal tenminste 20-20k zijn.
MerijnB @blissard26 september 2023 08:51
De bandbreedte van de draadloze verbinding.
fireblack 26 september 2023 08:18
Weet iemand of dit conflicteert met WiFi communicatie protocol 5ghz?

Al genoeg apperaten die het 2, 4ghz verstoren (Bluetooth), in het bedrijfsleven.
Jazco2nd @fireblack26 september 2023 08:42
Het is eerder WiFi die voor de interferentie zorgt. WiFi is een stuk sterker signaal dan Bluetooth.
Je magnetron werkt ook op 2.4GHz. Die straalt nog harder. Hopelijk is die in jouw bedrijf goed afgeschermd.
machiel @fireblack26 september 2023 09:49
5ghz heeft minder bereik, en de zender en ontvanger zitten zowat tegen elkaar aan. Dus lijkt me geen issue.
Lieftalig 26 september 2023 09:45
Met wintersport zal ik dit nog wel gebruiken, maar zie geen andere situatie op dit moment.
Invictus 26 september 2023 14:53
Vision Pro. Je bedoelt dat marketing apparaat van Apple? Die XR bril die veel te duur is, veeeeeel te zwaar is en waarvoor nog amper apps zijn omdat niemand 'm koopt?

Snel vergeten dit marketing ding van Apple. Laten we afwachten hoe hun consumentenversie er uit ziet en wat hij kan en niet kan.

Ik vrees voor Apple dat de nieuwe XR bril van Google/Samsung jaren vooruit is. Tim Crook zag niet in VR weet je nog?

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