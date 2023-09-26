Apple: AirPods Pro met USB-C werken met Vision Pro via 5GHz-protocol

Apple heeft voor het eerst verteld waarom alleen de AirPods Pro met USB-C geschikt zijn voor lossless audio op de aankomende Vision Pro-VR-headset. De nieuwe versie van de AirPods kan communiceren via een 5GHz-verbinding.

Behalve de connector lijken de AirPods Pro van de tweede generatie met USB-C gelijk aan de versie met Lightning, maar Apple-topman Ron Huang zegt in een interview met Brian Tong dat de USB-C-versie een door Apple ontwikkeld audioprotocol ondersteunt dat werkt op 5GHz. De Lightning-versie van de oordopjes ondersteunt dat niet en werkt op de reguliere bluetoothfrequentie van 2,4GHz.

De Lightning-versie functioneert wel met de aankomende Vision Pro-headset, maar voor de lossless en lowlatencyaudio is de nieuwe versie vereist. Beide sets van oordopjes hebben Apples eigen H2-chip aan boord voor communicatie, net als de Vision Pro. Apple gaf weinig details over het zelf ontwikkelde audioprotocol. Apple kondigde de Vision Pro in juni aan, terwijl het bedrijf de nieuwe versie van de AirPods Pro enkele weken geleden presenteerde als onderdeel van de iPhone 15-keynote.