Ming-Chi Kuo: Apple werkt aan AirPods Pro met infraroodsensors

Ik zeg nergens dat Apple het niet kan, ik zeg alleen dat er moeilijk (bijv) een knoopcel kan in de huidige Airpods maw
Wie heeft iets gezegd over een knoopcel of iets verglijkbaars? Zie bij de fairbuds geen knoopcel zitten. Zeer kortzichtig. Apple kan gewoon net zoals Fairphone, en waarschijnlijik beter, een ander type batterij ontwikkelen zodat het wel kan.
https://shop.fairphone.co...-battery-kit-414#attr=134
Je begint met dat je nergens zegt dat Apple het niet kan. Vervolgens zeg je dat het niet kan en er dus een nieuw model moet komen.
het huidige model is daar niet geschikt voor. Dus er zal een nieuw model moeten komen.
Nogmaals, ik val in herhaling. Als Apple wilt dat het in de huidige model past vind ik het zeer naief om te denken dat Apple dat niet kan.
Daarnaast lijkt die complete middelste paragraaf eerder of je iets te graag met de CEO van Apple het bed in zou willen duiken om zijn grote dikke leiderschaps kwaliteiten.
Dan val ik weer in herhaling, het is inderdaad indrukwekkend hoe Apple zijn merk heeft gebouwd en de marges die het heeft. Betekent niet dat je het niet kan bekritiseren op de dingen waar je het niet mee eens bent? Heeft niet te maken met "uwu je bent geen ceo dus sjjjt".
Ja Apple is een hoge boom en vangt veel wind, niet anders dan terecht toch? Dat is hoe het werkt, een premier vangt ook meer wind dan een tweedekamerlid voor het beleid. Daarom moeten ze juist veel wind vangen, immers zijn er veel mogelijkheden en verantwoordelijkheden.
Dit is dus niet persoonlijk op jou bedoeld, maar ik weet gewoon dat het merk Apple voor een heleboel mensen als een rode doek werkt. Het is voor mij niet meer in te schatten bij wie wel / niet dit het geval is.
En dit is schijnheilig gedoe. Niet persoonlijk, je plaatst letterlijk een persoonlijke aanval. Ook stop je hier gewoon keihard je kop in het zand voor alle kritiek over Apple.
Dus ik herhaal mijzelf maar nog een keer;
Apple is een schijnheilig bedrijf, ik maak geen vergelijking met Microsoft, Google of wie dan ook. Gewoon Apple opzichzelf. Apple moet bekritiseerd worden op hun gedrag en dit moet uitgesproken worden, wij als consumenten zijn een controlerende factor in het proces.
Apple maakt Airpods al 8.5 jaar en heeft nogsteeds niks gedaan aan de repareerbaarheid en duurzaamheid van het product, dat is schandalig en dat moet worden gezegd.