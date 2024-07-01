Ming-Chi Kuo: Apple werkt aan AirPods Pro met infraroodsensors

Analist Ming-Chi Kuo meent dat Apple AirPods Pro’s met infraroodsensors in de maak heeft. De IR-sensors zouden de omgeving kunnen scannen en zo handgebaren voor de VR-headsets van het bedrijf mogelijk maken.

Kuo schrijft in zijn nieuwsbrief dat de infraroodsensors lijken op de sensors die al in de Face ID-modules van de iPhone zitten. De sensors kunnen gebruikt worden om bepaalde functies van de Apple Vision Pro of toekomstige VR-headsets van Apple te verbeteren. Kuo noemt Spatial Audio en spatial computing als voorbeelden, maar stelt ook dat Apple over patenten beschikt waarin verwezen wordt naar handgebaren om een apparaat aan te sturen.

De analist schrijft dat de nieuwe AirPods Pro tegen 2026 op de markt moeten verschijnen. Apple zou 18 tot 20 miljoen infraroodsensors bij Foxconn hebben besteld, wat volgens Kuo genoeg is voor ongeveer 10 miljoen AirPods Pro. Apple heeft nog niet gereageerd op de geruchten.

Dit is niet de eerste keer dat er geruchten over AirPods Pro met camerasensors verschijnen. Begin dit jaar stelde Bloomberg-journalist Mark Gurman dat Apple plannen had om camerasensors in AirPods te integreren.

Apple AirPods Pro (2nd generation)
Apple AirPods Pro 2022 met USB-C-oplaadcase

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 01-07-2024 14:55 49

01-07-2024 • 14:55

49

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Apple AirPods Pro (2e generatie)

vanaf € 220,85

4.5 van 5 sterren

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Reacties (49)

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Markus_Pardoes 1 juli 2024 15:04
Kunnen ze niet AirPods Pro maken waarvan de accu’s beter van vervangen zijn?

AirPods zijn echt een enorme berg e-waste denk ik zo. Als ook maar iets defect is aan die dingen kan je het specifieke onderdeel gelijk de prullenbak in gooien.
Redondo1982
@Markus_Pardoes1 juli 2024 15:20
Misschien is dat technisch niet helemaal mogelijk. Wat ze wel zou sieren is de prijs verlagen van omruilen indien defect, zodat ze zeker weten dat het erkend gerecycled wordt. Al vind ik de huidige prijs niet eens zo gek meer (in mijn geval € 59,- voor een oortje van de Airpods 3). Echter als je echt wilt stimuleren dan zou het verlagen van de prijzen een optie zijn, maar ja dan mist Apple wel inkomsten van AC+ ;)
Amon-Re @Redondo19821 juli 2024 16:24
Een goed recycle programma is natuurlijk altijd een goed idee. Toch zie je dat het vervangen van accu's zeker wel mogelijk is voor in-oor-oordopjes. Kijk bijvoorbeeld naar de Fairbuds Oordopjes. Gewone knoopcelbatterijen in de oordopjes zelf en een vervangbare accu in de lader.
Redondo1982
@Amon-Re1 juli 2024 16:54
Ja, zou mooi zijn. Echter moet Apple dan wel het model aanpassen als ik het zo zie. Ik weet verder niet of dat allemaal technisch haalbaar is met de eisen die ze hebben.
Honytawk @Redondo19821 juli 2024 18:29
Het grotere probleem voor Apple is dat het ze minder winst oplevert
Redondo1982
@Honytawk1 juli 2024 20:17
Absoluut, en dan geef ik ze geen ongelijk. Als ze op andere zaken misschien duurzamer kunnen worden dan is dat mooi in balans.
BlaDeKke @Redondo19821 juli 2024 21:39
Als dat al mooi is dan zijn we er nu reeds.

Andere zaken, misschien, kunnen.
evers97 @Amon-Re1 juli 2024 18:10
Dan moet men wel de batterijen recycelen, anders heeft het alsnog geen nut. Al gaat mijn opmerking niet helemaal op omdat kopers van Fairphone/Fairbud wat meer stilstaan bij wat ze doen.
micje @Redondo19821 juli 2024 16:24
€59, waar dan? Ik dacht dat Apple er €79 voor vroeg...
Redondo1982
@micje1 juli 2024 16:52
Dat is de Airpods Pro, bij mij zou het gaan om Airpods 3.
micje @Redondo19824 juli 2024 15:05
Volgens de Apple site zijn Airpods 3 €79, en Airpods Pro 2 €99.

Mijn linker airpods3 oortje is in de wc verdwenen, en ik wil hem graag vervangen, maar niet voor €79.
Redondo1982
@micje4 juli 2024 16:09
Dan wel, maar dit ging over de batterij. Dan is het € 59,- voor een Airpods 3. Een niet werkende batterij zie ik maar als een defect. Bij een zoekgeraakt item en/of overige schade is het € 79,-.

Bij de Pro is alles dus met een meerprijs van € 20,- tov de Airpods 3.
WCA @Redondo19821 juli 2024 17:04
Er zijn andere fabrikanten die oortjes maken met vervangbare accu, dus Apple kan dat ook prima. Het excuus 'technisch onmogelijk' is in ieder geval onzin.
Redondo1982
@WCA1 juli 2024 20:16
Met hetzelfde design? Dat is wat ik bedoel.

Apple kan dat heus wel, dat weet ik ook wel. Maar in de huidige serie van ontwikkelingen? Ik vermoed van niet.
Horatius @Redondo19821 juli 2024 22:56
In de huidige series van ontwikkelingen? Ik kan er best mee instemmen dat met de huidige technologische kennis het inderdaad misschien niet kan.

Maar wie drijft die series van ontwikkelingen? Wie heeft het grootste R&D budget van de wereld?

Nee, het feit dat de techniek niet bestaat als het redelijkerwijs mogelijk is nul reden om Apple er niet op te bekritiseren. Want zoals je zelf zegt kan Apple het heus wel, als iemand het kan zijn zij het. Apple wil het niet en stopt er geen moeite in. Of als ik mijn aluhoedje op zet zullen ze het zelfs hard tegenwerken. Alles wat Apple's hardware toegankelijk maakt werken ze zonder blozen tegen. Software niet veel anders.

Oftewel, als je één fabrikant zou moeten aankijken op duurzaamheid is het Apple. Welke als een heilig boontje zijn verpakkingsmateriaal allemaal groen/recyclebaar maakt en opladers weg haalt om vervolgens geen cent te stoppen in het verduurzamen van hun producten.
Redondo1982
@Horatius2 juli 2024 09:08
Ik bedoel het echt in de huidige serie. Apple zal het model moeten gaan wijzigen als er een vervangbare batterij in komt en dat doe je niet even binnen een maandje oid. Geld is vaak niet de belangrijkste factor, maar tijd.

Rustig aan...laat Apple niet als een rode doek voor je werken ;)
Horatius @Redondo19822 juli 2024 09:54
Als een rode doek? Waar in mijn bericht heb ik onredelijke kritiek op Apple? Dat was gewoon getypt op een iPhone en heb h erg lang AirPods... Ik vermoed dat jij je eerder laat leiden door Apple dan iemand anders.

In de huidige serie zou Apple het ook prima kunnen ook bestaat het design van de AirPods al al 8.5 jaar.
Als je dgkt dat Apple dat niet kan vind ik fvnairf en onderschat je de engineering kwaliteiten van Apple.
Redondo1982
@Horatius2 juli 2024 11:35
Ik zeg nergens dat Apple het niet kan, ik zeg alleen dat er moeilijk (bijv) een knoopcel kan in de huidige Airpods maw het huidige model is daar niet geschikt voor. Dus er zal een nieuw model moeten komen.

Ik dek zeker Apple niet, maar heb wel enorm veel sympathie en bewondering voor hoe sterk het merk is opgebouwd in al die jaren plus hoe afhankelijk we ervan zijn geworden. Als ondernemer en investeerder kan ik hier enorm van genieten, maar dat had ik al als klein jongetje. Mij trok altijd de succesverhalen van grote bedrijven. Ik gebruik overigens Apple en Windows doorelkaar dus heb ook zeker geen belang ofzo hoor haha. Sterker nog, ik vind Windows veel fijner dan MacOS. Wat me wel opvalt is dat mensen altijd de neiging hebben om de grote boze wolf aan te vallen maw hoge bomen vangen veel wind. Ik merk dat in het dagelijks leven zelf ook erg veel. Ik denk dan altijd maar: het is afgunst, jaloezië of diegene heeft er geen kaas van gegeten wat er allemaal bij komt kijken om een grote firma te leiden cq is dus onwetend. Met dat soort mensen moet je dus nooit in discussie gaan en lekker later aanmodderen. Het probleem op een forum is alleen dat je de buitenkant niet ziet en dus ook moeilijker kan inschatten of je met zo'n iemand te maken hebt.

Dit is dus niet persoonlijk op jou bedoeld, maar ik weet gewoon dat het merk Apple voor een heleboel mensen als een rode doek werkt. Het is voor mij niet meer in te schatten bij wie wel / niet dit het geval is.
Horatius @Redondo19822 juli 2024 12:05
Ik zeg nergens dat Apple het niet kan, ik zeg alleen dat er moeilijk (bijv) een knoopcel kan in de huidige Airpods maw
Wie heeft iets gezegd over een knoopcel of iets verglijkbaars? Zie bij de fairbuds geen knoopcel zitten. Zeer kortzichtig. Apple kan gewoon net zoals Fairphone, en waarschijnlijik beter, een ander type batterij ontwikkelen zodat het wel kan.
https://shop.fairphone.co...-battery-kit-414#attr=134
Je begint met dat je nergens zegt dat Apple het niet kan. Vervolgens zeg je dat het niet kan en er dus een nieuw model moet komen.
het huidige model is daar niet geschikt voor. Dus er zal een nieuw model moeten komen.
Nogmaals, ik val in herhaling. Als Apple wilt dat het in de huidige model past vind ik het zeer naief om te denken dat Apple dat niet kan.


Daarnaast lijkt die complete middelste paragraaf eerder of je iets te graag met de CEO van Apple het bed in zou willen duiken om zijn grote dikke leiderschaps kwaliteiten.
Dan val ik weer in herhaling, het is inderdaad indrukwekkend hoe Apple zijn merk heeft gebouwd en de marges die het heeft. Betekent niet dat je het niet kan bekritiseren op de dingen waar je het niet mee eens bent? Heeft niet te maken met "uwu je bent geen ceo dus sjjjt".

Ja Apple is een hoge boom en vangt veel wind, niet anders dan terecht toch? Dat is hoe het werkt, een premier vangt ook meer wind dan een tweedekamerlid voor het beleid. Daarom moeten ze juist veel wind vangen, immers zijn er veel mogelijkheden en verantwoordelijkheden.
Dit is dus niet persoonlijk op jou bedoeld, maar ik weet gewoon dat het merk Apple voor een heleboel mensen als een rode doek werkt. Het is voor mij niet meer in te schatten bij wie wel / niet dit het geval is.
En dit is schijnheilig gedoe. Niet persoonlijk, je plaatst letterlijk een persoonlijke aanval. Ook stop je hier gewoon keihard je kop in het zand voor alle kritiek over Apple.

Dus ik herhaal mijzelf maar nog een keer;
Apple is een schijnheilig bedrijf, ik maak geen vergelijking met Microsoft, Google of wie dan ook. Gewoon Apple opzichzelf. Apple moet bekritiseerd worden op hun gedrag en dit moet uitgesproken worden, wij als consumenten zijn een controlerende factor in het proces.
Apple maakt Airpods al 8.5 jaar en heeft nogsteeds niks gedaan aan de repareerbaarheid en duurzaamheid van het product, dat is schandalig en dat moet worden gezegd.
Redondo1982
@Horatius2 juli 2024 13:14
Ik denk dat jouw probleem is dat je alles als persoonlijke aanval ziet. Dat is me nu wel duidelijk.

Ik vind het verder prima als je jezelf nog vijftig keer gaat herhalen. Blijkbaar word je daar blij van, evenals je tegenstrijdigheden en je voorbeelden om iets aan te tonen, zoals het bed in willen duiken met de CEO van Apple. Alsof de huidige CEO ook als enige aan de basis heeft gestaan van het sterke merk. Succes daar verder mee in je leven btw. Echt kansloos ben je dan.
Horatius @Redondo19822 juli 2024 13:47
Ik vind het verder prima als je jezelf nog vijftig keer gaat herhalen. Blijkbaar word je daar blij van, evenals je tegenstrijdigheden en je voorbeelden om iets aan te tonen, zoals het bed in willen duiken met de CEO van Apple.
Noem vooral de tegenstrijdigheden op, de rest van die zin klopt van geen kant. Bedoel je de tegenstrijdigheden in de voorbeelden die ik gebruik om iets aan te tonen?

Ook leuk dat je je verschuilt door weer anderen de schuld te geven, alles buiten jezelf te leggen. Kan zo influencer op social media worden. Gewoon sneller slapen.
Alsof de huidige CEO ook als enige aan de basis heeft gestaan van het sterke merk. Succes daar verder mee in je leven btw. Echt kansloos ben je dan.
Jij begint over het leiden van een grote firma en dat mensen niet zien hoe dat is. Krijg daar oude witte man gevoelens van of tegenwoordig meer de (fin)fluencers op instagram.
Tim Cook heeft denk ik een zeer grote bijdrage geleverd aan de basis van het merk Apple.
ikweethetbeter @Markus_Pardoes1 juli 2024 16:43
Kunnen ze niet AirPods Pro maken waarvan de accu’s beter van vervangen zijn?
Op zich heb je een punt, maar aan de andere kant kan ik je melden dat mijn AirPods 2, nu 4,5 jaar oud, het nog steeds prima doen, terwijl ik ze dagelijks gebruik. Dus ongeveer hetzelfde verhaal als ManReadyForWar.

Vervangbare accu's kosten meer ruimte dan vaste, alles komt met een prijs...
DutchKevv @ikweethetbeter1 juli 2024 18:03
'ik denk dat zodra de accu van een auto versleten is, dan is de auto ook wel op het einde van zijn levensduur'

ja zo gaan we nooit ver komen om de wereld beetje bij beetje op te schonen
ikweethetbeter @DutchKevv2 juli 2024 16:04
Zoals vaak bij analogieën, loopt ook deze mank!

Bij een auto is het accupakket (dan wel de benzinetank) een relatief eenvoudig deel van de auto. De rest (dus alles, van motor tot rechtervoordeur) is vele malen complexer en duurder om te maken, waarbij het langer gebruiken interessant is.

Een EV kost minimaal €40.000, auto's kunnen met gemak 15 jaar meegaan, en kunnen dus in principe 2 accupakketten verslijten gedurende hun leven.

Een setje AirPods is veel goedkoper. De accu is de helft van een AirPod. Gooi je een hele AirPod weg, dan heb je 5 gram afval. Gooi je een EV weg, dan heb je 2.000 kilogram afval. Even omgerekend naar grammen: 2.000.000 gram afval, dus een factor 400.000 meer.

Maar inderdaad, je moet klein beginnen. Misschien moet Apple de accu (met geïntegreerde BT antenne) wel afschroefbaar maken om zo 2 gram minder afval te maken.
ManReadyForWar @Markus_Pardoes1 juli 2024 15:15
Ik deel je mening dat de accu vervangbaar moet zijn van de AirPods.
Aan de andere kant, ik heb er een paar uit 2018 die ik elke dag gebruik, - ook in de sauna nota bene - en ze blijven het gewoon doen.
Sinds kort merk ik dat ik geen telefoongesprekken meer met ze kan voeren langer dan een uur. Ik denk als ze de accu vervangbaar zouden maken dat ik nooit meer een nadere AirPod zou hoeven hebben, ze zijn echt heel goed.
nms2003 @ManReadyForWar1 juli 2024 20:37
En dat is nu net het punt. Ze zijn zo goed dat je nooit andere nodig zou hebben, op de accu na dan. M.a.w. als je de accu voor een redelijke prijs (zeg €40 voor een set accu’tjes) zelf zou kunnen vervangen zou je genoeg hebben aan één aankoop.
ManReadyForWar @nms20032 juli 2024 00:46
Klopt, helemaal mee eens.
MiesvanderLippe @Markus_Pardoes1 juli 2024 16:35
De vraag is of je daar netto afval mee bespaard. Dan moeten genoeg mensen het doen, en moet het niet overdreven veel rommel opleveren. Ik denk dat de meeste AirPods die het einde van hun accuduur bereiken ook wel gewoon een lang genoeg leven gehad hebben. Ik denk dat nog veel meer airpods daar niet komen omdat ze op een andere kapot of incompleet raken.
Seamonstah @Markus_Pardoes1 juli 2024 22:21
Mee eens, maar beter worden er ook regels gemaakt voor alle echte wegwerp artikelen met accu's. Wanneer ik door de stad loop zie ik reglmatig weggegooide vapes liggen en nooit weggooide Airpods.
Annihlator @Markus_Pardoes2 juli 2024 13:14
Dat past sinds de laatste g5 pro/"cheesegrater" niet meer in de gedachtegang van apple. Sindsdien staat pro voor van-alles behalve betrouwbaarheid en serviceability :+
Rhinosaur 1 juli 2024 15:05
De hele line up wordt omgebouwd voor de Vision. Alleen maar om te zorgen dat er content voor komt en hopen dat men daarna het nut inziet van zo een apparaat op je kop.
WiXX @Rhinosaur1 juli 2024 15:15
Neen, Apple is het bedrijf wat het meest inzet op VR van deze hele planeet. Het doel is niet de Vision. Ze kijken al veel verder. Het doel is lenzen voor een AR/VR ervaring.

Ze komen dan echter op de markt van medische hulpmiddelen. Daar zit al een keuring aan van een aantal jaar voordat je überhaupt mag testen op mensen. Daarnaast is de technologie nu nog niet toereikend, maar ze zijn nu al wel bezig om alles wat ze nodig hebben voor een integratie waarbij wijzelf het "minst" last hebben van het apparaat zelf. Dat betekent dat je wel sensoren nodig hebt die samen kunnen werken voor een algehele goede ervaring.

Mensen die afgegeven op de Vision hebben niet helemaal door dat de Vision puur een tussenproduct is en de rest wat de komende jaren uit gaat komen dit ook is. Het eindproduct wat ze in gedachte hebben is op dit moment niet eens mogelijk om te maken, maar daar werken ze wel naartoe.

Ik kan niet meer dan dit toejuichen, want ze willen de tech echt richting niveautje Star Trek doortrekken.
nms2003 @WiXX1 juli 2024 20:43
Ik verwacht echter eerder Apple Vision glasses, wellicht binnen 10 jaar, en dán wellicht 10 tot 20 jaar later een keer lenzen. Dat is echt far off en iemand die geen lenzen hoeft zit niet te wachten op lenzen. Gewoon een simpele birl, veel makkelijker, comfortabeler.
mOrPhie 1 juli 2024 15:45
Ik denk dat Tweakers zich af moet vragen of het wel zo verstandig de analyses van Kuo blindelings over te nemen. Zijn laatste missers m.b.t. de Vision Pro waar hij onterecht claimde dat er "markt-consensus" was dat er 800K verkocht zouden worden in 2024, maar ook het gebrek aan nuance in z'n berichtgeving rondom Apple Watch en iPhone zorgen wel voor mooi nieuws, maar ook berichten die constant moeten worden bijgesteld. Kuo maakt er dan een gebruik van eerdere berichten "previous plans" te noemen, maar wellicht is het veel aannemelijker dat eerdere analyses van Kuo niet klopten.

Lijkt me juist interessant om een analyse te zien van Kuo z'n voorspellingen in de afgelopen 2 jaar en hoe vaak de voorspelling klopte en hoe vaak niet. Ik denk dat we al snel richting 50/50 gaan. Nog steeds nuttig natuurlijk, maar vereist wel meer nuance in de berichtgeving.
Apple heeft nog niet gereageerd op de geruchten.
Dat doen ze nooit en is dus redelijk redundant om dat te benoemen.
Dreamvoid @mOrPhie1 juli 2024 17:13
Kuo meldde dat Apple zelf dacht dat er 800k verkocht zouden worden, dat was niet zijn eigen voorspelling.
nms2003 @Dreamvoid1 juli 2024 20:40
Onzin. Er was productie capaciteit voor max 800K displays in 2024. Wat in de praktijk zou uitkomen op een productie van maximaal 400K Vision Pro’s mits er geen enkele foutmarge in die 800K productie yield zou zitten, die er dus nog wél vanaf moet. 300-350K Vision Pro’s in 2024 is eerder realistisch.

[Reactie gewijzigd door nms2003 op 22 juli 2024 22:08]

mOrPhie @Dreamvoid1 juli 2024 21:48
Onzin, Apple heeft nog nooit cijfers gemeld.

Lees jezelf in voordat je reageert:
https://www.uploadvr.com/...tion-cut-claims-debunked/
https://medium.com/@mingc...ke-and-micro-38796834f930

[Reactie gewijzigd door mOrPhie op 22 juli 2024 22:08]

Dreamvoid @mOrPhie2 juli 2024 07:35
Dat zeg ik ook niet, hij had het over Apple’s interne verwachtingen, niet wat ze publiek bekend maakten.
mOrPhie @Dreamvoid2 juli 2024 10:02
Lees de links nou eerst voordat je reageert, want je zit er weer naast. Kuo zegt, op zijn eigen blog:
Apple has cut its 2024 Vision Pro shipments to 400–450k units (vs. market consensus of 700–800k units or more).
Kuo zegt zelf "markt-consensus" en niets over interne verwachtingen bij Apple. En die "markt-consensus" bleek niet te kloppen, want andere analysten hadden heel andere verwachtingen.

En Kuo had zelf in februari 2024 nog deze voorspelling gedaan:
U.S. shipments are expected to be 200,000–250,000 units this year, better than Apple’s original estimate of 150,000–200,000 units, but this is still a niche market.
En in september 2023 zegt Kuo zelf:
Based on some component suppliers’ maximum production capacity estimates, Vision Pro shipments in 2024 will be at most 400,000–600,000 units, which is less than the market expectation of more than 1 million units.
Dus:

september 23: 400k-600k (bij marktverwachting van >1m)
februari 24: 200k-250k
april 24: 400k (bij marktverwachting van 800k)

Dus wat is het nou?

Kuo spreekt zichzelf tegen. In zijn eigen blog. Hij heeft nooit gezegd dat er interne verwachtingen waren (daar heeft hij ook geen inzicht in). Hij baseert z'n verwachtingen op de supply chain en de markt en daarin geeft hij weinig duiding, waardoor zijn voorspellingen een kwestie van vertrouwen worden. En aangezien zijn voorspellingen vaak zo verschillend zijn, denk ik dat het verstandig is wat minder direct zijn voorspellingen te publiceren.

[Reactie gewijzigd door mOrPhie op 22 juli 2024 22:08]

Patrick_Wolf 1 juli 2024 15:02
"Apple zou 18 tot 20 miljoen infraroodsensors bij Foxconn hebben besteld, wat volgens Kuo genoeg is voor ongeveer 10 miljoen AirPods Pro"
Dus ze verwachten nog steeds de oordoppen per twee te verkopen. Zou pas interessante informatie zijn als er meerdere sensoren per oortje in zouden zitten, nu is het dus gewoon één sensor per oortje.
CamelKnight @Patrick_Wolf1 juli 2024 15:28
Ik begrijp wat je bedoelt, maar volgens mij bedoel je niet wat je schrijft. Je suggereert nu met je eerste zin dat Apple de oordoppen ook per stuk of per drie, of per 18 zou kunnen verkopen :)
Terwijl je volgens mij bedoelt dat ze ook meerdere sensoren per oortje zouden kunnen integreren?
Patrick_Wolf @CamelKnight1 juli 2024 15:34
Ik probeer te zeggen dat het inkopen van 20 miljoen sensoren, men er automatisch vanuit gaat dat dit goed is voor 10 miljoen setjes. Dit is dus de huidige situatie en helemaal geen `bijzondere` informatie (ze verkopen ze nog altijd per twee). Het zou pas interessant zijn wanneer ze met 20 miljoen sensoren verwachten maar 5 o 2,5 miljoen setjes te kunnen maken. Dan wordt je dus nieuwsgierig waarom men verwacht meerdere sensoren te moeten gebruiken.

Dus daarom de zin 'Dus ze verwachten nog steeds de oordoppen per twee te verkopen' als een knipoog naar de informatie dat 20 miljoen sensoren gebruikt gaan worden voor 10 miljoen setjes.
CamelKnight @Patrick_Wolf1 juli 2024 16:10
Dank voor de verheldering. Dat zou inderdaad een interessanter stuk nieuws zijn. Helaas. Nog steeds geen slimme verkoop voor half dove mensen, mensen met één of drie oren. Of het gebruik van meerdere sensoren per oordop.
Verwijderd 1 juli 2024 16:00
De IR-sensors zouden de omgeving kunnen scannen en zo handgebaren voor de VR-headsets van het bedrijf mogelijk maken.
Dat is voor mij reden genoeg om als dagelijkse Airpods gebruiker (vanaf de eerste generatie) om geen Airpods meer aan te schaffen.
To_Tall @Verwijderd1 juli 2024 16:35
Vind het wel interessant wat je aanhaalt. Waarom zou je dan bij het toevoegen van een functie in IR geen AirPods meer aanschaffen?
Verwijderd @To_Tall1 juli 2024 17:35
Vind het wel interessant wat je aanhaalt. Waarom zou je dan bij het toevoegen van een functie in IR geen AirPods meer aanschaffen?
Dat vind ik altijd lastig om heel concreet te verwoorden; het is namelijk meer een onderbuikgevoel dan een tastbare reden. Sommige mensen vinden dat ik daarin overdrijf of doorsla, maar ik vind hen dan weer naïef.

Door de jaren heen heb ik zo ontzettend veel bedrijven zien voorbijkomen waar kwaadwilligen via een achterdeurtje binnengekomen zijn, gebruikersdata is gelekt, of realtime wordt meegekeken op camera's (vooral bij beveiligingscamera's) etc. etc.

Dit soort Infrarood is zeer goed in te zetten als "camera". Apple zal hier vast goede uitleg voor hebben waarom alles op je telefoon blijft en dit nooit ergens buitenaf toegankelijk of in hun datacenters opgeslagen wordt... Maar hoe vaak hebben we zoiets niet eerder gehoord en bleek het later toch niet zo waterdicht te zijn als voorgespiegeld?

Natuurlijk kun je dan stellen: "Ja, maar je telefoon heeft het nu toch ook al." Klopt, en daarvan accepteer ik het met tegenzin omdat ik die telefoon op zijn minst in mijn donkere broekzak kan stoppen of de camera kan afplakken, etc. Bij dit soort oortjes is dat toch echt een stuk lastiger en het is niet ongebruikelijk dat ik ze zowat de gehele dag in mijn oren heb zitten.

Ik vind het maar een naar idee dat ik iets aan mijn hoofd draag dat constant "met mij mee kan kijken". Helemaal gezien de ontwikkelingen met AI, die kan echt heel veel met data als dat wel verzameld wordt. Zie bijvoorbeeld alleen al wat men met simpele wifi signalen kan als ze daar een AI op loslaten: YouTube: A.I. Generating Dreams & Turning Wi-Fi Routers Into Cameras to See T... (vanaf 1 min, in het filmpje)

Al met al kan ik het niet concreet maken maar de technologie en AI gaat momenteel zo ontzettend hard, dat ik ENORM terughoudend aan het worden ben met wat ik wel en niet toe laat in mijn leven.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 22:08]

manuarmata @Verwijderd2 juli 2024 00:05
Je bent niet alleen hoor. ik heb ook achterdocht bij de huidige technologie. we evolueren langzaam naar een wereldwijde surveillancemaatschappij gerund door een handvol oligarchen. elke reden is goed om ergens een camera of microfoon in te proppen.
Dreamvoid 1 juli 2024 17:14
Vooral handig voor de tv afstandsbediening
komododraak 1 juli 2024 18:24
De accu van AirPods kunnen vervangen is welkom, maar er zijn veel meer iPhones met veel grotere accu’s.
Ik ben blij dat we in de EU daar dan ook beginnen ( zodra dat wettelijk verplicht is)

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