Ming-Chi Kuo: Apple werkt aan AirPods Pro met infraroodsensors

Analist Ming-Chi Kuo meent dat Apple AirPods Pro’s met infraroodsensors in de maak heeft. De IR-sensors zouden de omgeving kunnen scannen en zo handgebaren voor de VR-headsets van het bedrijf mogelijk maken.

Kuo schrijft in zijn nieuwsbrief dat de infraroodsensors lijken op de sensors die al in de Face ID-modules van de iPhone zitten. De sensors kunnen gebruikt worden om bepaalde functies van de Apple Vision Pro of toekomstige VR-headsets van Apple te verbeteren. Kuo noemt Spatial Audio en spatial computing als voorbeelden, maar stelt ook dat Apple over patenten beschikt waarin verwezen wordt naar handgebaren om een apparaat aan te sturen.

De analist schrijft dat de nieuwe AirPods Pro tegen 2026 op de markt moeten verschijnen. Apple zou 18 tot 20 miljoen infraroodsensors bij Foxconn hebben besteld, wat volgens Kuo genoeg is voor ongeveer 10 miljoen AirPods Pro. Apple heeft nog niet gereageerd op de geruchten.

Dit is niet de eerste keer dat er geruchten over AirPods Pro met camerasensors verschijnen. Begin dit jaar stelde Bloomberg-journalist Mark Gurman dat Apple plannen had om camerasensors in AirPods te integreren.