Gerucht: Apple AirPods Pro krijgen 'gehoorapparaat'-modus

Apple AirPods Pro zouden met de upgrade naar iOS 18 in het najaar een 'gehoorapparaat'-modus krijgen. Dat meldt Bloomberg. Details over de modus zijn onbekend.

Het lijkt erop dat de modus in een nieuwe versie van de AirPods Pro zal zitten, meldt 9to5Mac op basis van een betaald gedeelte van de nieuwsbrief van Bloomberg-auteur Mark Gurman. Details over de modus zijn er niet. AirPods Pro hebben al Live Listen, waarbij de microfoons van de iPhone worden gebruikt om te luisteren naar de omgeving, en Conversation Boost, om gesprekken in de omgeving te versterken.