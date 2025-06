WhatsApp gaat gebruikers erop wijzen dat chats versleuteld zijn

Chatapp WhatsApp gaat gebruikers erop wijzen dat chats end-to-end versleuteld zijn. Dat gaat de app doen door in plaats van te tonen wanneer iemand het laatst online was, de melding neer te zetten dat een chat versleuteld is.

WhatsApp chat is versleuteld. Bron: WABetaInfo

Die melding verdwijnt na een paar seconden om plaats te maken voor de nu gebruikelijke melding als iemand voor het laatst online was of nu online is, meldt WABetaInfo. De functie is te vinden in bètaversie 2.24.6.11 voor Android. De wijziging moet gebruikers eraan herinneren dat chats versleuteld zijn via het Signal-protocol. Wanneer dit in de stabiele versie van WhatsApp komt te zitten, is onduidelijk. Doorgaans gebeurt dat binnen een paar maanden.