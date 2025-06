WhatsApp werkt aan functie voor door AI gemaakte profielfoto's

WhatsApp krijgt een functie om gebruikers profielfoto's te laten genereren op basis van een tekstprompt. Dat kan nu al met stickers. De functie zit in een bèta van de Android-versie van de app.

WhatsApp: AI-profielfoto. Bron: WABetaInfo

De functie zit in versie 2.24.11.17 die in de Play Store staat voor bètatesters, meldt WABetaInfo. Die site houdt nieuwe functies in testversies van WhatsApp bij. Met de tekstprompt kunnen gebruikers Meta's AI-bot vragen om een afbeelding te genereren die dient als profielfoto.

WhatsApp lijkt sowieso bezig met het verbeteren van de privacy rond profielfoto's. Zo heeft het bedrijf onder meer gewerkt aan het laten zien van een andere profielfoto aan vreemden dan aan bekenden en zou het maken van screenshots van profielfoto's mogelijk worden beperkt.