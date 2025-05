'WhatsApp toont geen waarschuwing bij openen Python- en PHP-bijlagen'

BleepingComputer schrijft dat WhatsApp voor Windows geen waarschuwing toont als gebruikers een Python- of PHP-bijlage openen via een chatgesprek. De bijlagen worden rechtstreeks geopend en dat zou voor mogelijke beveiligingsproblemen kunnen zorgen.

Volgens de techwebsite moeten gebruikers in het geval van een Python-bijlage, de programmeertaal eerst wel geïnstalleerd hebben op hun apparaat. Dan lopen ze pas een beveiligingsrisico. Wat .php-bijlagen betreft, zouden er geen randvoorwaarden van toepassing zijn. BleepingComputer sprak ook met beveiligingsonderzoeker Saumyajeet Das. Die stelt dat het via WhatsApp voor Windows ook mogelijk is om .pyz-, -pyzw-bijlagen, en .evtx-bijlagen te openen zonder eerst een waarschuwing te zien.

Zowel de onderzoeker als de techwebsite merken op dat WhatsApp voor Windows bij andere bestandstypen wel een waarschuwing toont en dat gebruikers deze bijlagen ook niet rechtstreeks kunnen openen. Dat is zo bij .exe-, .com-, .scr-, .bat-, .perl-, .dll-, .hta- en .vbs-bestanden. Deze bestanden moeten eerst opgeslagen worden op het apparaat van de gebruiker. Het beveiligingsrisico is gemeld aan Meta, maar die heeft op het moment van schrijven nog geen fix uitgebracht.