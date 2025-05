Topman TSMC: wet van Moore blijft gelden

Dr. Kevin Zhang, een topman bij TSMC, claimt dat de Wet van Moore nog niet dood is. De vice president of business development stelt dat de wet gebaseerd is op een tweedimensionaal productieproces, terwijl er vandaag de dag meer manieren zijn om chips te produceren.

Zhang zegt in een interview met youtuber TechTechPotato dat de halfgeleiderindustrie erin blijft slagen om chips met zowel betere prestaties als minder stroomverbruik af te leveren. "We blijven nieuwe manieren vinden om meer functies aan kleinere form factors toe te voegen", klinkt het. "Vanuit dit perspectief denk ik dat Moore’s law zal doorgaan." Het maakt de man naar eigen zeggen dan ook weinig uit wat sommige andere ceo’s van techbedrijven claimen over het vermeende einde van de Wet van Moore.

Moore’s law, of de wet van Moore, schrijft in het kort voor dat het aantal transistors op een chip elke twee jaar verdubbelt. Deze wetmatigheid werd in 1965 beschreven door wijlen Amerikaanse computerwetenschapper Gordon Moore die in 1968 Intel mede heeft opgericht. Toen de wet in 2015 zijn vijftigste verjaardag vierde, schreef Tweakers een achtergrondartikel over het onderwerp. Een jaar later schreef Tweakers een artikel over het vermeende einde van de wet van Moore.