TSMC introduceert goedkopere variant van zijn 4nm-procedé

TSMC introduceert een nieuw N4C-procedé. Deze node is gebaseerd op de bestaande '4nm'-nodes van het bedrijf, maar wordt goedkoper om mee te produceren. Volgens de chipmaker gaat het om een kostenreductie van ruim 8 procent ten opzichte van N4P.

TSMC kondigde de N4C-node aan tijdens zijn jaarlijkse Technology Symposium. Het nieuwe productieproces valt onder de N5- en N4-families van het bedrijf. Procedés uit die serie worden onder meer gebruikt voor AMD's Ryzen 7000-processors, de Nvidia RTX 40-serie, Apples M2-socs en de A16 Bionic uit de iPhone 14- en 14 Pro-series.

Het nieuwe N4C-procedé wordt gebaseerd op N4P, de tweede generatie 4nm-node van TSMC. De 'standaardcellen' en sram zijn echter opnieuw ontworpen om het productieproces te versimpelen. Ze gebruikt volgens de chipmaker minder masking layers. Omdat er minder maskers nodig zijn bij het produceren van chips op N4C, worden de productiekosten verlaagd. Het betreft een kostenverlaging van 'maximaal 8,5 procent'. Volgens TSMC haalt het N4C-procedé hogere yields dan N4P.

TSMC verwacht volgend jaar te beginnen met de massaproductie op N4C. Het bedrijf zegt niet in welk kwartaal dat gebeurt. Het is ook niet bekend of bedrijven hun bestaande N5- en N4-ontwerpen gemakkelijk kunnen overzetten naar N4C. Het bedrijf zegt wel dat 'alle ontwerpinfrastructuur van N4P opnieuw gebruikt kan worden'.