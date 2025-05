TSMC's 3nm-node was in 2023 goed voor 6 procent van omzet

TSMC's 3nm-node was vorig jaar goed voor zes procent van de omzet van het bedrijf. De verkoop en levering van producten op basis van het 3nm-procedé kwam pas in de tweede helft van het jaar op gang, voornamelijk door de verkoop van nieuwe Apple-producten met 3nm-socs.

Het aandeel van 3nm is in de afgelopen kwartalen snel toegenomen, waardoor de nieuwe node in het vierde kwartaal met 15 procent omzetaandeel bijna de 7nm-node evenaarde, dat in dat kwartaal goed was voor 17 procent van TSMC's omzet.

Het 3nm-procedé is TSMC's kleinste en nieuwste node. De iPhone 15 Pro- en Pro Max-modellen gebruiken 3nm-socs die door TSMC worden geproduceerd. Ook de Apple M3-chips die in recent aangekondigde MacBook Pro- en iMac-modellen zitten hebben 3nm-socs. Mediatek heeft ook een 3nm-soc ontwikkeld. Andere fabrikanten, zoals AMD en Nvidia, komen nog met 3nm-TSMC-producten.

Wat verder opvalt aan de jaarcijfers is dat het 5nm-procedé vorig jaar de 7nm-node heeft overgenomen als procedé dat de meeste omzet oplevert voor TSMC. Daarnaast nam de omzet uit automotive met 15 procent het meeste toe van alle omzetstromen, met de kanttekening dat deze tak alsnog relatief klein is voor TSMC. Hpc-chips, bijvoorbeeld voor supercomputers, en chips voor smartphones blijven met respectievelijk 43 procent en 38 procent de belangrijkste omzetbronnen voor TSMC, al leverden smartphonechips het bedrijf het afgelopen jaar 8 procent minder omzet op in vergelijking met een jaar eerder.

TSMC had in 2023 een omzet van 69,3 miljard dollar, omgerekend is dit 63,8 miljard euro. Dit is 8,7 procent minder dan een jaar eerder. Dat komt neer op een winst van omgerekend 28,6 miljard euro, exclusief belastingen. Dit is 14,4 procent minder dan in 2022.

Cfo Wendell Huang verwacht volgens Seeking Alpha voor het eerste kwartaal van 2024 een omzet van rond de 18,4 miljard dollar, waar het bedrijf in het eerste kwartaal van 2023 een omzet van ongeveer 16,3 miljard dollar draaide. Ceo C.C. Wei vertelt daarbij aan investeerders dat hij verwacht dat 2024 in zijn geheel een 'gezond groeijaar' voor de chipfabrikant wordt.