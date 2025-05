Ook tweede chipfabriek van TSMC in Arizona loopt minstens een jaar vertraging op

Ook de tweede chipfabriek van TSMC in Arizona loopt vertraging op. De productie begint naar verwachting in 2027 of 2028, terwijl eerder 2026 werd genoemd. De bouw van de eerste fabriek heeft eerder al een jaar vertraging opgelopen.

Door de tegenslagen met de bouw van zijn eerste chipfabriek in Arizona, heeft TSMC besloten om de tweede fabriek ook uit te stellen. Dat stelt chief financial officer Wendell Huang in een persconferentie waar Bloomberg over schrijft. Een specifieke reden voor de vertraging wordt niet gegeven, al zegt voorzitter Mark Liu wel dat het bedrijf nog altijd in gesprek is met de VS over de omvang van de overheidssteun en belastingvoordelen. Ook het vinden van plaatselijke werknemers blijkt een heikel punt, zo wordt er gesteld.

In december 2022 werd bekend dat TSMC een tweede chipfabriek ging bouwen in de Amerikaanse staat Arizona. De fabrikant stelde toen dat daar vanaf 2026 3nm-chips gefabriceerd moeten worden. Nu laat het bedrijf echter weten dat het chiptype 'nog niet is vastgesteld', en zal afhangen van de vraag vanuit klanten en de hoogte van de staatssubsidie van de Amerikaanse overheid.

De eerste fabriek van TSMC in Arizona wordt naar verwachting in 2025 geopend. In eerste instantie was het de bedoeling dat de productie dit jaar al kon beginnen. TSMC noemde als reden van de vertraging een gebrek aan ervaren arbeiders in Arizona. Het bedrijf wilde daarom arbeiders uit Taiwan laten overvliegen, maar daar waren een aantal plaatselijke vakbonden het niet mee eens. Ook waren er zorgen over de veiligheid van de werknemers, na meldingen van meerdere ongelukken. In december sloot TSMC een overeenkomst met de vakbonden, waarbij het bedrijf onder meer beloofde om waar mogelijk een beroep te doen op de plaatselijke arbeiders en de veiligheid op de werkvloer te verbeteren. De chipbakker wil in deze fabriek 4nm-chips produceren. In totaal investeert TSMC 40 miljard dollar in de bouw van zijn twee Amerikaanse chipfabrieken.