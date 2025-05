Bethesda kondigt Fallout Shelter-achtige Elder Scrolls-smartphonegame aan

Bethesda heeft The Elder Scrolls: Castles officieel aangekondigd. De smartphonegame heeft dezelfde ontwikkelaar als Fallout Shelter en laat spelers een kasteel beheren en uitbouwen. Dit spel verscheen in september al op Google Play en is vooralsnog nog niet in Europa te spelen.

Bij The Elder Scrolls: Castles krijgen spelers een kasteel van de zijkant te zien, met verschillende ruimtes en personages, vergelijkbaar met Fallout Shelter. Eén dag in de echte wereld is in het spel één jaar. Spelers moeten hun onderdanen tevreden zien te houden, anders kunnen ze proberen de speler te vermoorden.

In de game kunnen spelers kiezen welke kamers ze willen toevoegen en die ruimtes zijn ook uit te breiden. Spelers krijgen met quests te maken, waarbij 'klassieke Elder Scrolls-vijanden' een rol spelen. Met die quests zijn 'waardevolle items' te winnen.

The Elder Scrolls: Castles is beschikbaar op Google Play en de App Store, en vereist Android 10 en een Pixel 2-equivalent of hoger, of iOS 13 en een iPhone 8 of hoger. Bethesda spreekt over een 'soft launch' en zegt dat de game 'in de komende maanden naar meer landen komt'. Vooralsnog is het spel alleen in de Filipijnen te spelen. De game was al in september op Google Play verschenen, maar is pas deze week door Bethesda aangekondigd.