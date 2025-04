Fallout Shelter-achtige Elder Scrolls-smartphonegame verschijnt in Google Play

The Elder Scrolls: Castles is in Google Play verschenen. Het gaat om een simulatiegame waarin spelers een kasteel moeten beheren en uitbouwen, en lijkt daarmee op Fallout Shelter. Het spel lijkt nog niet speelbaar te zijn in Europa.

In The Elder Scrolls: Castles zijn spelers de baas over hun kasteel en hun dynastie, waarbij elke realtime dag een jaar is in het spel. Spelers kunnen hun onderdanen trainen en moeten hen ook tevreden houden. Anders kunnen ze proberen de speler te vermoorden.

Vergelijkbaar met in Fallout Shelter kunnen spelers hun kasteel naar wens aanpassen en uitbreiden. Spelers kunnen hun onderdanen ook aan het werk zetten in het kasteel, waardoor de speler meer grondstoffen krijgt. Die onderdanen kunnen onderling ruzie krijgen of op quests worden uitgestuurd om zo betere items te kunnen verkrijgen.

Bethesda heeft zelf niets over het spel bekendgemaakt. Spelers geven aan dat ze de game kunnen downloaden en spelen, al lijkt niet iedereen dit te kunnen doen. In Europa verschijnt het spel bijvoorbeeld niet in Play of is het niet te installeren. De game staat ook niet in de iOS-appwinkel. Het is niet duidelijk of en wanneer het spel breder beschikbaar komt.