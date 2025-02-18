Bethesda veilt het bedenken van een npc voor The Elder Scrolls VI

Bethesda heeft sinds de aankondiging van The Elder Scrolls VI in 2018 weinig details gedeeld over de openwereld-rpg. Maandag kwam de ontwikkelaar met een bijzonder voorstel: de hoogste bieder mag een 'non-player character' voor de game bedenken.

De opbrengst van de veiling wordt gedoneerd aan Make-A-Wish Mid-Atlantic, een goed doel dat de wensen van kinderen die ongeneeslijk ziek zijn in vervulling brengt, meldt Bethesda. Het huidige bod staat op het moment van schrijven op 13.150 dollar. De hoogste bieder gaat 'samenwerken met de ontwikkelaars van Bethesda om een personage te maken dat in The Elder Scrolls VI verschijnt'.

Het kan nog even duren voordat degene die het winnende bod heeft gedaan zijn creatie kan bewonderen in The Elder Scrolls VI. Xbox-ceo Phil Spencer heeft in 2023 gezegd dat de game niet eerder dan 2028 zou verschijnen. Het team dat destijds werkte aan de ruimtegame Starfield gaat ook werken aan The Elder Scrolls VI. Het laatste deel in de serie, The Elder Scrolls V: Skyrim, kwam uit in 2011.

Aanpassing, 20.25 uur: In de vorige versie van het artikel was niet duidelijk of degene met het winnende bod zelf een npc maakt of een npc bedenkt. Daarom is het artikel aangepast.

Elder Scrolls VI Make-A-Wish
Bron: Bethesda

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 18-02-2025 19:56 70

18-02-2025 • 19:56

70

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Reacties (70)

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SierraPapa 18 februari 2025 21:29
Greg the Garlic Farmer!! Snel, start een crowdfundingactie.

Voor wie geen idee heeft waar ik het over heb: Epic NPC Man op Youtube. Over het leven van een NPC in een fantasyspel.

[Reactie gewijzigd door SierraPapa op 20 februari 2025 15:39]

Ijsklont @SierraPapa18 februari 2025 21:37
Haha je was mij voor =), zat ook meteen aan Greg te denken
TigerXtrm @SierraPapa19 februari 2025 00:53
Hello Adventurer!
spawnagain @SierraPapa19 februari 2025 02:33
Yes! haha
Bulls @SierraPapa19 februari 2025 08:59
Mornin’ nice day for fishing ain’t it?
grizzlywilde @SierraPapa19 februari 2025 09:11
Of die ander. "Good morning. Nice day for fishin', ain't it? HEH HEH"
Hansie9999 @SierraPapa19 februari 2025 11:27
haha, ja die is goed,

die mannen hun scetches over "female armour" zijn ook altijd goed :) :)
Toysoldier91 18 februari 2025 20:19
Ik heb helemaal geen zin om tegen Elon Musk zijn hoofd aan te moeten kijken! |:(
Elminster @Toysoldier9118 februari 2025 22:01
Ik dacht dat je quasi alle NPC's kunt killen in TES?

Mochten ze respawnen, dan kan dat zelfs meerdere keren.
Cambionn
@Elminster19 februari 2025 01:37
Dat was zo in Morrowind. Daar kreeg je enkel een bericht dat je de wereld had verdoemt, en dat je of in de verdoemde wereld moest leven of een safe reloaden. In Oblivion kwam "essential" met een bescherming dat ze niet dood konden, enkel unconscious. Maar dit was bewaard voor belangrijke NPCs of NPCs nodig voor quests die je aan het doen was, en deze status werd daarna verwijderd. Daardoor kon je in essentie een groot deel alsnog uitmoorden als je wou.

Maar in Skyrim is een enorm groot deel van de NPCs essential, en blijven ze dat ook nadat ze niet meer belangrijk zijn voor quests noch game-breaking zijn als ze dood gaan. Zelfs unconscious worden ze niet, ze blijven op hun knieën zitten tot ze weer genoeg health terug hebben. Een enorm groot deel van de NPCs heeft dit, waardoor je onnodig vaak onverwachts geen "last witness killed" kan krijgen en ondanks goede planning opeens een huge bounty hebt.

Er zijn natuurlijk wel veel mods voor Skyrim die dit aanpassen zodat de NPCs wle vermoordbaar zijn. Ook via console commands is dit aan te passen.

Tussenvorm bestaat overigens ook: "protected". NPCs die als protected staan kunnen niet worden vermoord door de omgeving, maar wel door jou zelf. Dit is een goed alternatief voor NPCs die andere NPCs en creatures moeten overleven, maar verder de vrijheid bied aan de player om alsnog domme of slechte dingen te doen. Maar het overgebruik van essential in Skyrim staat daar los van.

[Reactie gewijzigd door Cambionn op 19 februari 2025 01:37]

D.J.P. @Toysoldier9118 februari 2025 20:22
Oh man inderdaad. Doe dan maar een breedsprakige Todd Howard goblin die de hele tijd valse beloftes maakt.
Rinocapz @D.J.P.19 februari 2025 09:28
Geeft je een gebroken zwaard: "It just works". Ik zie het wel zitten
Decile @D.J.P.18 februari 2025 21:11
Naast een troubadour die een bekend Fleetwood Mac deuntje speelt

https://www.youtube.com/watch?v=hFcLyDb6niA
Cid Highwind @Toysoldier9118 februari 2025 20:43
Gelukkig kun je met mods niet alleen dingen toevoegen, maar ook weghalen. Zoals bugs, of dus Elon Musk :P
Wolfos
@Cid Highwind19 februari 2025 01:08
Lukt zonder mods ook wel. De community heeft genoeg manieren bedacht om van Oblivion's meest irritante NPC af te raken :+

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 19 februari 2025 01:10]

Major Oof @Cid Highwind19 februari 2025 04:52
Open console
Click op NPC
''disable''
PrimusIP @Toysoldier9118 februari 2025 23:13
Stel je voor, dat character als bedelaar vraagt je om geld en keert vervolgens terug in glass armor om je te vermoorden. Prima hoor. Je kunt dan na afloop nog een corpse revive necromance spell op hem doen enzo.

En mocht het een npc zijn die niet dood kan, dan zijn daar vast wel console codes voor om daar wat aan te doen.
Jerie @Toysoldier9119 februari 2025 08:27
Wetende dat het geld naar Make A Wish is gegaan: GRAAG!
Carino @Toysoldier9119 februari 2025 11:24
Wat een onwijs kinderachtige reactie zeg... en dan nog +1 ook... ik mis het oude tweakers.net
Toysoldier91 @Carino20 februari 2025 08:38
Ik maakte louter een cynische opmerking omdat er waarschijnlijk weer een rijk persoon met een belachelijke character gaat komen. Dan is de “Diablo koning” een voor de hand liggend persoon om zo’n stunt uit te halen. Het was behalve een grapje, dus ook serieus. Neem anders nog een glaasje azijn in je tesla!
Carino @Toysoldier9120 februari 2025 09:29
onzin, je probeerde gewoon goedkoop punten te scoren op dit platform... maar denk jij vooral dat ik in een tesla rij... ik hoef die rommel niet

[Reactie gewijzigd door Carino op 20 februari 2025 09:30]

harlekein @Toysoldier9123 februari 2025 11:52
Die obsessie met Musk is echt ongezond. De trend om hem overal maar bij te betrekken. Laat me raden, je leest ook graag Reddit.
Toysoldier91 @harlekein25 februari 2025 20:38
Lees mijn vorige uitleg nog maar een keer. Het was met zijn Diablo stunt gewoon de meest voor de hand liggende rijkaard. Off topic lijkt het mij juist gezond om je zorgen te maken om die absurd rijke engerds zoals Musk.
Slavy 18 februari 2025 20:20
Voor de game maken of bedenken? Dat is nog al een verschil.
AuteurLFranxWind @Slavy18 februari 2025 20:30
Dat klopt. De hoogste bieder gaat een npc bedenken en de ontwikkelaars maken die.
The Zep Man 18 februari 2025 20:33
Lifts-Her-Tail, natuurlijk.
Wouterie @The Zep Man19 februari 2025 11:15
Blijft toch een beetje gek idee met een cloaca, Histsap 'opslag' en eieren en zo... Maar goed, het is inderdaad een grote kans!
Visgek82 18 februari 2025 21:27
Vind het mooi dat ze dit doen :) schept mij betreft een hoop goodwill.
542pEyes 18 februari 2025 21:38
Joe Biden als NPC zou wel echt grappig zijn.
Make the meme real.
YouTube: The Elder Joes IV: Oblivion
StGermain 18 februari 2025 23:27
Jammer dat het niet met een loterij werkt dan had ik meegedaan, en denk dat ze ook meer zouden ophalen op die manier.
Linksquest Moderator Spielerij
19 februari 2025 07:37
Heel mooi gebaar dit, zeker omdat het bedrag naar een goed doel gaat.
roderickvd 18 februari 2025 20:37
Bid on a chance?
No cure, no pay, hoop ik dan.
TilDan @roderickvd18 februari 2025 21:19
In deze context heeft 'chance' in het Engels de betekenis van 'mogelijkheid' of 'gelegenheid', niet 'kans'..
Jeffrey_KL @TilDan18 februari 2025 21:40
Maar 'kans' betekend op zijn beurt ook weer 'mogelijkheid' of 'gelegenheid'
Ik geef je de kans/mogelijkheid/gelegenheid om jezelf te bewijzen.
RoamingZombie @Jeffrey_KL19 februari 2025 09:09
Daarom leer je op school dat de betekenis van een woord ook wordt bepaalt door de context.
2Keys @roderickvd18 februari 2025 21:49
Bieden is niet gegarandeerd, iemand kan meer bieden.
spoonman @roderickvd19 februari 2025 07:25
Het is voor een goed doel 🤦‍♂️
MusicFrik @spoonman19 februari 2025 09:05
Dat ze opkomen voor stichtingen die (zo ver wij weten; ) weinig geld hebben is geweldig. Vooral voor kinderen. Ik hoop alleen dat het geld daadwerkelijk gaat naar het bekostigen van activiteiten. Hopelijk niet naar reclame zoals een bepaalde stichting die dierenambulances hebben. En daar dan een documantaire van maken op Tv
TNG128MB 18 februari 2025 20:36
Horse Armor DLC :X
D3F @TNG128MB18 februari 2025 22:54
NPC bedenken die als je langs loopt/rijdt en je draagt iets van DLC je allemaal verwensingen naar je hoofd slingert.

Hier wat voorbeelden, uit AI. Ik ben namelijk niet getraind om quasi grappige teksten te schrijven:

“Oh wow, you bought horse armor? That's adorable. Did you also get a helmet for your goldfish?”

“ Imagine spending real money on virtual horse fashion. Your parents must be so proud”

“ Damn, that armor really makes your horse look majestic. Too bad it can’t carry the weight of your terrible financial decisions.”

“ Your horse is now invincible to criticism. You, on the other hand? Not so much.”

“ You must be the reason games come with microtransactions. Developers see you and think, ‘Yeah, they'll buy anything.’”

“ I didn’t know stupidity was a premium feature. But here you are, proving me wrong.”

Edit: Zou zoiets niet met een GoFundMe/KickStarter te regelen zijn? We leggen allemaal in wat je kunt missen en 1 afgevaardigde gaat dit personage uitdenken en zal het winnende bod uitbrengen :Y)

[Reactie gewijzigd door D3F op 18 februari 2025 22:59]

Bulls @D3F19 februari 2025 08:57
“I used to pay for micro transactions like you, but then I took an arrow in the knee”

Buy the “arrow in the knee” cosmetic now for only $4,99
TNG128MB @D3F19 februari 2025 06:43
Nu wil ik chatgpt met whiterun guard voice.

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