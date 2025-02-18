Bethesda veilt het bedenken van een npc voor The Elder Scrolls VI

Bethesda heeft sinds de aankondiging van The Elder Scrolls VI in 2018 weinig details gedeeld over de openwereld-rpg. Maandag kwam de ontwikkelaar met een bijzonder voorstel: de hoogste bieder mag een 'non-player character' voor de game bedenken.

De opbrengst van de veiling wordt gedoneerd aan Make-A-Wish Mid-Atlantic, een goed doel dat de wensen van kinderen die ongeneeslijk ziek zijn in vervulling brengt, meldt Bethesda. Het huidige bod staat op het moment van schrijven op 13.150 dollar. De hoogste bieder gaat 'samenwerken met de ontwikkelaars van Bethesda om een personage te maken dat in The Elder Scrolls VI verschijnt'.

Het kan nog even duren voordat degene die het winnende bod heeft gedaan zijn creatie kan bewonderen in The Elder Scrolls VI. Xbox-ceo Phil Spencer heeft in 2023 gezegd dat de game niet eerder dan 2028 zou verschijnen. Het team dat destijds werkte aan de ruimtegame Starfield gaat ook werken aan The Elder Scrolls VI. Het laatste deel in de serie, The Elder Scrolls V: Skyrim, kwam uit in 2011.

Aanpassing, 20.25 uur: In de vorige versie van het artikel was niet duidelijk of degene met het winnende bod zelf een npc maakt of een npc bedenkt. Daarom is het artikel aangepast.