Beelden Oblivion-remaster lekken uit via ontwikkelaar

Er zijn online beelden verschenen van de remaster van The Elder Scrolls IV: Oblivion. Deze zijn ontdekt op de website van ontwikkelaar Virtuos. Gamejournalist Jeff Grub zegt daarnaast van bronnen te hebben vernomen dat de remaster volgende week uitkomt.

De beelden tonen onder meer gameplay- en marketingafbeeldingen, evenals vergelijkingen tussen het origineel uit 2006 en de remaster. De afbeeldingen zijn onder meer door Reddit en Eurogamer gedeeld. Ze zijn niet meer toegankelijk via de website van Virtuos.

Gamejournalist Jeff Grub zegt van meerdere bronnen te hebben vernomen dat de game in de week van 21 april wordt geshadowdropt: daarbij wordt het spel direct gepubliceerd zonder aankondiging vooraf. Eurogamer meldt dat het spel op pc, Xbox Series X/S en PlayStation 5 gepubliceerd wordt. Het spel zou ook direct via Xbox Game Pass beschikbaar komen, meldt het medium op basis van anonieme bronnen. Er gaan al langer geruchten over de game: zo claimde een voormalige Virtuos-werknemer op LinkedIn dat de game Unreal Engine 5 zou gebruiken.

Gelekte beelden van Elder Scrolls 4 Oblivion
Gelekte beelden van Elder Scrolls 4 OblivionGelekte beelden van Elder Scrolls 4 OblivionGelekte beelden van Elder Scrolls 4 OblivionGelekte beelden van Elder Scrolls 4 OblivionGelekte beelden van Elder Scrolls 4 OblivionGelekte beelden van Elder Scrolls 4 Oblivion

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 15-04-2025 17:12
98 • submitter: Wolfos

15-04-2025 • 17:12

98

Submitter: Wolfos

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Elder Scrolls IV - Oblivion

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Reacties (98)

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The Zep Man 15 april 2025 17:17
Een klassieker. Als die te klassiek is, dan wil je als nieuwe speler waarschijnlijk wachten op een mod die enemy levelling aanpakt. Die is best wel slecht in dit spel.
Slavy @The Zep Man15 april 2025 17:18
En hoe weet je dat die slecht is in de remaster?
Sito @Slavy15 april 2025 17:19
Omdat dat letterlijk in iedere Bethesda RPG zo het geval is.
Verwijderd @Sito15 april 2025 17:27
Dit is een remake gemaakt door een andere studio in UE5 met veel meer aanpassingen dan alleen een texture pack
ColinZ @Verwijderd15 april 2025 18:03
De geruchten zijn juist dat dit nog steeds op de Creation/Gamebryo engine draait en UE5 alleen het render gedeelte verzorgd.
John Stopman @ColinZ15 april 2025 18:15
Als Mods gemaakt voor de originele versie zodoende compatible blijven met deze nieuwe versie, dan juich ik dat toe.
joon @Verwijderd15 april 2025 18:19
Dus het is geen remaster zoals de titel van dit artikel aangeeft?
Verwijderd @joon15 april 2025 18:20
Nee, de informatie bron van de leaks is jeff grubb en die noemt het een remake.
naaitsab @Verwijderd15 april 2025 17:47
We hebben nog geen 'unscripted' gameplay gezien dus het is even afwachten hoeveel er buiten visueel is aangepast c.q. gemoderniseerd aan deze remaster. Als de geruchten kloppen is er door Virtuos een soort hybride constructie opgetuigd zodat de oude Gamebryo engine (gedeeltelijk) kan draaien op UE5. Bij een Playstation remaster is deze techniek kennelijk ook succesvol uitgevoerd. Ben benieuwd wat het gaat worden. Een 1:1 kopie met enkel wat grafische opsmeuk gaat het spel anno 2025, buiten fans van toen niet redden.

[Reactie gewijzigd door naaitsab op 15 april 2025 18:37]

John Stopman @Verwijderd15 april 2025 17:54
Dan lijkt het zo te zijn dat mijn Mod niet-compatible is met deze nieuwe versie. Wellicht brengen ze een tool uit dat het compatible maakt, of anders op zijn minst de interior en exterior cells die ik zelf gemaakt heb compatible maakt met deze nieuwe versie. Dan hoef ik enkel de exteriors van deze nieuwe versie van de vanilla game opnieuw te doen. Maar dat zal wel niet ;)
CykkVii @Verwijderd15 april 2025 17:45
Oh? Bethesda game zonder 60fps cap?
Xander.M @CykkVii17 april 2025 07:24
Sinds fallout 76 is dat niet meer het geval.
Bij die game hadden ze het eindelijk aangepakt, en via een update werkt Fallout 4 ook op high refresh.
CykkVii @Xander.M17 april 2025 17:11
Alleen jammer dat het vanaf moment één een flop was
Oddlobster @Verwijderd16 april 2025 05:47
Remaster is het mooi oppoetsen van een oude game. Bij een remake wordt het spel van de grond af opnieuw opgebouwd.
Aangezien hier over een remaster wordt gesproken in het artikel verwacht ik niet heel veel verbetering, op de graphics na dan. Hopelijk wel natuurlijk maar we zullen zien, heb er in ieder geval zin in (pas bij Skyrim de wereld ingestapt en toevallig afgelopen weekend in een techdemo van Oblivion in UE5 rondgelopen en wat ik zag beviel mij wel).

https://www.dsogaming.com...real-engine-5-3-released/

Met downloadlink in het artikel
Wolfos
@Sito15 april 2025 18:32
Skyrim’s leveling is anders behoorlijk gebalanceerd. Oblivion daarentegen is een bende wat dat betreft, met een moeilijkheidsgraad die alle kanten op springt omdat vijanden te snel met je mee levelen.

Maar we weten niet of de remaster dat ook heeft aangepakt. Dat is de vraag.
Tomhap @Wolfos15 april 2025 18:57
Voor die enemies hadden ze inderdaad de difficulty slider toegevoegd zodat je zelf de damage meters nog aan kon passen.
Maar sowieso liet het wat te wensen over. Gebruikte je je favoriete skills als 'major' skills, dan liep je er tegenaan dat je te snel levelde. 10 skillups in je Major skills betekende namelijk een player levelup.
En dan had je dus relatief weinig stat bonuses.
Wou je het goed / perfect doen dan moest je dus Major skills kiezen die je amper gebruikt, en deze levelen wanneer je de gewenste stat-ups klaar had gespeeld middels het trainen van je minor skills.
jumbos7 @Wolfos16 april 2025 06:55
Maar wat is dan het grote bezwaar dat vijanden met je mee levelen? Wat ik juist wat jammer vond van Skyrim is dat je op een gegeven moment zo OP kunt zijn dat je zonder moeite bijna elke tegenstander verslaat.
Hert @jumbos716 april 2025 09:18
Vooral dat je kunt levelen op non-combat skills, dus je gaat wel hoger level maar wordt niet beter in combat, terwijl de vijanden wel levelen op combat skills dus steeds sterker en moeilijker worden. Wat dan tot bizarre situaties leidt dat je de skills die je wilt hebben (skills levelen op gebruik, je character elvelt als er 10 major skill levels zijn geweest) niet als major kiest zodat die niet je levelling triggert (of zoiets, het is al lang geleden).

Ik vond het ook compleet belachelijk dat bv bandits in het begin leather armour hebben (net als jij) maar in de loop van het spel upgraden naar glass en ebony enz, wat compleet immersion breaking is nmm. Levelling binnen ranges vind ik ok (alles binnen die gebied is min lvl 6 en max lvl 12), maar alles overal levellen maakt dat je 0 gevoel van progressie hebt. Ik vind een van de hoekstenen van zo'n game dat je in een regio komt waar je het serieus moeilijk hebt en moet omkeren om dan later met betere gear en skills terug te komen. Dat geeft het gevoel dat je echt beter en sterker wordt.

edit: ik heb spel het indertijd maanden links laten liggen door de enemy levelling tot er een mod was, daarna vond ik het geweldig

[Reactie gewijzigd door Hert op 16 april 2025 09:51]

Sinester @jumbos716 april 2025 16:03
In Oblivion had je nooit echt het idee dat je sterker werd

Al kon je een vijand niet aan, kon je niet later sterker terug komen om hem toch te verslaan, want de vijand was ook sterker geworden

Nogaal zuur dat je dan geowned wordt door een rat waar je verwacht dat het 1 klap dood is :Y)
en natuurlijk wat @Hert ook zegt

De mod die dit aanpaste was echt een Must have!

Overig kon dit in Skyrim ook, level al je niet combat skills en je main level gaat ook omhoog als ik het goed herinner
Boefmans @Sito16 april 2025 14:47
Beetje nuance: in morrowind was dat niet zo. Daar waren vijanden niet afhankelijk van jouw level maar van de plaats. Dus je was vaak te slap om ergens heen te kunnen gaan.
De spullen die mee levelden in oblivion waren echt heel raar. Dat je vage struikrovers tegenkomt met de duurste armor. Was wel lucractief om die een kopje kleiner te maken. Maar deed wel veel met de immersion. In morrowind moest je nog enigzins je best doen voor de beste spullen (en van het beste armor waren ook maar twee sets in de hele wereld te krijgen, waarvan een set ook nog eens verspreid).
The Zep Man @Slavy15 april 2025 17:20
En hoe weet je dat die slecht is in de remaster?
Als die te klassiek is, dan (...)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 15 april 2025 17:21]

Nitroglycerine @Slavy15 april 2025 17:21
Op basis van dit artikel valt er in mijn optiek niets te zeggen over de gameplay. We weten niet of de remaster enkel het opnieuw opbouwen van de levels in hogere definitie en nieuwere modellen of dat de interacties van de speler met zijn omgeving ook zijn aangepast.
mbooij @Slavy16 april 2025 13:46
Nou... een remaster is geen remake.
Verwijderd @The Zep Man15 april 2025 17:20
Als het goed is, dan is dit zelfs een remake die gemaakt is in unreal engine 5 met een geheel nieuwe combat systeem
Docc @Verwijderd15 april 2025 19:17
Alleen de render pipeline is UE5

De game engine zelf is de originele creation engine. Het is dus afwachten of ze dingen hebben aangepast.

[Reactie gewijzigd door Docc op 15 april 2025 19:17]

Gropah @Docc15 april 2025 20:09
Ben ook benieuwd hoe het dan zit met modding, en eventuele modcompatability. Graphics mods zullen dan waarschijnlijk niet werken (tenzij simpel texture werk), maar gameplay mods zouden wellicht nog kunnen werken als de basis nog steeds de creation engine is.
atthias @Docc15 april 2025 21:03
interesant is daar iets meer over bekend?
Wolfos
@The Zep Man15 april 2025 18:24
Ik verwacht dat ze wel wat aan de balancing gedaan hebben. De moeilijkheidsgraad van Oblivion springt namelijk alle kanten op. Beetje een rommeltje.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 15 april 2025 18:26]

jumbos7 @The Zep Man16 april 2025 07:03
Nou is lang geleden dat ik Oblivion gespeeld heb maar ik kan mij niet herinneren dat ik me ergerde aan de enemy leveling. Of het slecht was lijkt mij meer een kwestie van je persoonlijke voorkeur. Een wat klassieke moeilijkheidsgraad lijkt mij juist een verademing.
SunnieNL 15 april 2025 17:33
in die vergelijkende plaatjes is er wel iets gebeurd in de wereld.. waar het eerst groen was, is het nu een grote dorre boel... Dat is ook wel weer jammer.
Goros @SunnieNL15 april 2025 17:54
Het geeft mij een beetje mediterrane vibes als ik het nieuwe zie, terwijl de oude plaatjes inderdaad veel groener is. Ook de kleurtinten van het steen is echt donkerder.

Ik vond juist het helder witte marmer afstekend op de groene omgeving typerend voor oblivion.
MrSlackPants @Goros16 april 2025 05:23
Als ik het me goed herinner is Cyrodiil volgens de lore meer een tropisch klimaat dan wat het was in TES IV.
Memori @SunnieNL15 april 2025 19:00
Dat niet alleen; ook compleet andere soort bomen, en ook nog eens veel minder ervan.
debroervanhenk @SunnieNL15 april 2025 19:50
Eerst maar eens wachten op een mod die groene planten groener maakt (ik vind dit ook niet mooi). Zoals gewoonlijk bij The Elder Scrolls, eerst de mods afwachten, dan pas kopen.

Waarom geen remaster/-make van Morrowind trouwens? Daar lijkt me veel meer winst mee te behalen.
TheDeeGee @debroervanhenk15 april 2025 21:34
Er zijn nog projecten zoals Skyblivion and Skywind.
riyakuya @debroervanhenk16 april 2025 10:03
Ik verwacht dat een remake/remaster van Morrowind niet zal uitblijven wanneer blijkt dat de Oblivion remake een succes is. Het is immers ook goede marketing voor de aankomende TES game.
raschaoot @SunnieNL15 april 2025 20:08
Ja, mijn eerste gedachte bij het horen over een remaster was extreem positief, maar daar bleef weinig van over zodra ik die bruine screenshots zag...
Dan lees ik ook nog dat ze UE5 gebruiken dus verwacht ik een wazige TAA smurrie met belabberde optimalisaties die ook nog eens de mods voor het origineel niet kan gebruiken. :(
EasyBoarder @raschaoot15 april 2025 23:53
Mensen zeggen dat UE5 enkel gebruikt wordt om het geheel te renderen en dat daarmee dus (dit is een aanname) wellicht mods wel werken. Daarnaast staat een slechte optimalisatie niet gelijk aan UE5. Het is en blijft aan de developer om goede code te schrijven natuurlijk.
JBVisual @EasyBoarder16 april 2025 05:59
Ik heb mijn twijfels, zelfs kleine verschillen zoals Skyrim, Skyrim SE en Skyrim UE hebben mods die niet uitwisselbaar zijn.
EasyBoarder @JBVisual16 april 2025 10:48
Klopt inderdaad. We gaan het zien. Ik heb voor Oblivion persoonlijk nooit mods gebruikt, dus die neiging zal ik niet heel sterk hebben.
raschaoot @EasyBoarder16 april 2025 07:25
Ik zou het heel bijzonder vinden als ze het dermate compatibel weten te krijgen dat er bestaande mods zijn die in deze versie werken. Maar we gaan het zien 😉

Je hebt helemaal gelijk wat betreft het optimaliseren, maar de beschikbare shortcuts in UE5 (lumen, nanite, dithering + TAA pass om transparantie te faken) maken het voor de ontwikkelaars veel makkelijker om de optimalisatie achterwege te laten. Dat zie je ondertussen in de praktijk ook. Bijna elk UE5 gebaseerd spel dat tegenwoordig uitkomt is wazig, heeft last van ghosting en is op zijn best matig geoptimaliseerd. Er zijn ontwikkelaars die het wel goed doen (lees: er wel budget voor hebben) maar die zijn sterk in de minderheid.
sovereignthrone @SunnieNL15 april 2025 23:25
of..... het tijdens een zonsondergang om de lighting te laten zien.
EasyBoarder @SunnieNL15 april 2025 23:50
Oblivion had zo'n magische fantasy feel door het kleurenpalet. Dat lijkt in de remake/remaster vervangen te zijn. Jammer, als ik de plaatjes zo zie. Puur objectief natuurlijk.
MagicAndWires 15 april 2025 17:31
Origineel ziet er niet eens slecht uit. Ik snap al die remakes niet zo (los van het financieel aspect).
Lawine93 @MagicAndWires15 april 2025 18:07
Heb zelf Skyrim heel vaak uitgespeeld. Maar Oblivion nog nooit gespeelt, dus voor mij is het goednieuws.
bonzz.netninja @Lawine9315 april 2025 18:19
Oblivion is fantastisch. Ik speel het (serieus) nog minimaal 1x per week. Je moet een beetje door de achterhaalde gameplay heen bijten en alle rare dingen dingen een beetje weglachen (want...bethesda) maar ik heb er nog steeds enorm veel lol in. Alleen is het de laaste maanden nogal zoeken naar openstaande side quests om nog iets te doen te hebben.
Wolfos
@bonzz.netninja16 april 2025 10:24
De rare dingen maken het juist zo bijzonder. Het scheelt dat de game vaak al humoristisch in opzet is, dus je krijgt een beetje een mix van bedoelde en onbedoelde humor.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 16 april 2025 10:27]

theseboetz @bonzz.netninja16 april 2025 14:58
Vond Oblivion echt stukken beter dan Skyrim, dus kan het spel zeker aanraden. Is inderdaad een beetje ouderwets, maar wellicht dat de remaster daarbij helpt.
MagicAndWires @Lawine9315 april 2025 23:36
Zou je het aanraden maar ik zie dat het origineel nog steeds €15 is. Dan kun je er wel op rekenen dat de remake €50 zal worden.
Lawine93 @MagicAndWires16 april 2025 09:27
Heb de gamepass, deze komt daar direct op, hoef daar dus niet extra voor te betalen.
L23 @MagicAndWires15 april 2025 17:46
Ik zou het zelf ook niet nog een keer op de Xbox kopen gezien de Xbox 360 versie daar ook op werkt, maar wellicht komt het ook uit op platforms die geen backwards compatibility hebben of waar het überhaupt nooit op uitgekomen is. Het lijkt mij in ieder geval zeer interessant om Oblivion handheld te spelen op een Nintendo Switch 2.
tweakuwe @MagicAndWires15 april 2025 19:08
De graphics vind ik ook nog prima, maar de besturing mag wel een update gebruiken wat mij betreft. De interface was gebouwd voor controllers, ook op pc. Maar de pc ondersteunde dan geen controllers.
Wolfos
@MagicAndWires15 april 2025 20:19
Het origineel is zowel mooi als lelijk. De voorgrond is wel okee. De achtergrond soms prachtig, maar daar tussenin maakt de engine er wat lelijks van. Er is ook veel pop-in, zoals in die tijd normaal was, niet ieder object heeft een schaduw, en de framerate is niet helemaal lekker.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 16 april 2025 10:20]

Cowabungaa @MagicAndWires15 april 2025 23:33
Oblivion is oud genoeg dat het moeite begint te krijgen op nieuwe systemen, en überhaupt niet beschikbaar is op nieuwe consoles. Mijn Steamdeck is ook geen fan van Oblivion. Dus alleen al om die redenen zie ik een remake wel zitten. Het maakt de game weer makkelijk beschikbaar voor moderne platformen. Da's ook waarom ik zo hard zit te wachten op een Metal Gear Solid 4 remaster, die is gewoon niet te spelen buiten een PS3 en emuleert alles behalve goed. Ik ben laatst pas voor het eerst door de MGS reeks aan het gaan, echt met een sneltrein vaart, maar zit nu vast.

Ik ben wel akkoord als het gaat om games als The Last Of Us 2. Die game is gewoon makkelijk te krijgen en spelen, en kan grafisch gewoon volledig mee met huidige games. Da's gewoon proberen cashen nu de TV show terug is. Maar echt ouwe games zijn andere koek.

[Reactie gewijzigd door Cowabungaa op 15 april 2025 23:34]

Verwijderd 15 april 2025 17:21
Het is trouwens geen remaster maar een remake.

Een remaster = zelfde game nieuwe textures

Een remake = geheel opnieuw begonnen met bepaalde aspecten van de game
Toshirou @Verwijderd15 april 2025 17:36
Klopt, maar een remaster in UE5, kan je een halve remake noemen in mijn ogen. Er wordt veel meer dan wat models en textures vervangen. Ik vermoed misschien Nanite, Lumen en moderne tech erbij plus misschien hele hoop aan wil fixes etc... kijk naar Ninja Gaiden 2 Black ook een remaster op UE5 die het geheel echt beter eruit laat zien. Beter dan veel andere games.

Ik heb Oblivion nog nooit gespeeld, dus maar eens zien of het wat voor mij is. Skyrim daarentegen had ik wel de nodige uren in weten te stoppen.

[Reactie gewijzigd door Toshirou op 15 april 2025 17:52]

Cambionn @Toshirou15 april 2025 17:52
Oblivion heeft betere verhaallijnen dan Skyrim. Minder fetch-quests en diepere side-verhalen. De rest is voorkeur, dingen als setting enzo. Persoonlijk is Oblivion nog altijd mijn favoriet.

Originele levelingsysteem van Oblivion is wel een dingetje. Als je niet oppast onderlevel je waardoor je enemies sneller levelen dan jijzelf. En dan wel een stuk erger dan te veel levelen in skills als alchemy in Skyrim. Skyrims leveling systeem is enorm versimpelt (waardoor dit niet kan), maar aan de andere kant is het ook weer té simpel imho. Waar Oblivion te hard was en daar eigenlijk een custom class en continue bijhouden en plannen van elke skill increase nodig was, is Skyrim weer vrijwel onmogelijk om fout te doen. Ergens tussenin zou ideaal zijn. Benieuwd hoe deze remake het aanpakt.
D.J.P. @Cambionn15 april 2025 19:51
Eens. In mijn ogen de laatste game waar Bethesda nog van goede tekstschrijvers gebruik maakte. Skyrim was in veel opzichten al een stuk simpeler en platter en 'voor alle leeftijden'. (Daarna kwam natuurlijk FO:NV die super was qua verhaal en karakters maar daar was Obsidian verantwoordelijk voor). Ook qua sound track vind ik Oblivion nog steeds de beste van alle ES games, ook al is het intro van Skyrim episch.
Verwijderd @Toshirou15 april 2025 17:39
Er waren geruchten dat de combat geheel opnieuw bedacht is en daardoor een stuk beter in 2025 past. Maar er zal vast meer zijn.

Skyrim en oblivion gaan opzich wel gelijk op, alleen een totaal anders verhaal.
Wolfos
@Verwijderd15 april 2025 19:54
Het is een beetje van beiden. De onderliggende code is niet opnieuw gedaan maar wel aangepakt, en het visuele aspect is wel volledig vernieuwt.
GoT.Typhoon 15 april 2025 17:25
Dus de remaster komt volgende week uit, zonder marketing bombarie? Een stille launch? Gek voor zo een grote game..
Arunia @GoT.Typhoon15 april 2025 17:53
En toch was het al bekend voor deze grote game. Dat hij uit zou komen zonder veel bombarie. Ik denk dat die marketing het wel echt goed doet. Oeh, gelukt, stout hoor. >_>

Ergens moet het allemaal wel expres zo zijn.
MatyGirl 15 april 2025 17:39
1ste ding dat ik ga doen in de game is horse armor kopen :D
Cambionn @MatyGirl15 april 2025 17:53
Nee joh. Gratis paard eisen zodat je de Old Nag krijgt met armour voor nopes! Nouja, nadat je voor 20 euro de DLC hebt gehaald natuurlijk :p .
RoFlame 15 april 2025 17:20
Wel vet dat Oblivion een remaster krijgt, de game is wel echt geweldig verder, maar voelt ergens ook wel een beetje als een steek in de rug voor de mensen die al jaren lang aan Skyblivion werken :X
Rudyy 15 april 2025 17:21
Dat zal wel als een domper voelen voor het team achter Skyblivion. Maar ik ben er wel enthousiast over.
mfkaslan @Rudyy16 april 2025 10:11
Precies! Het eerste waar ik ook aan dacht.
yolvenzind @Rudyy16 april 2025 15:44
Ik denk dat Skyblivion leuker wordt om te spelen dan de remake/master.
Laten we hopen dat het team door zet. :)
Exirion 15 april 2025 17:25
Het is dat ik niet echt een RPG-liefhebber ben, maar Oblivion was destijds op de PS3 wel echt een grafisch pareltje. Als je liefhebber bent van het genre, leuke remakes :) Net zoals ik enorm van de Riven remake heb gesmuld.
k995 15 april 2025 17:27
Ziet er goed uit

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