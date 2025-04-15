Beelden Oblivion-remaster lekken uit via ontwikkelaar

Er zijn online beelden verschenen van de remaster van The Elder Scrolls IV: Oblivion. Deze zijn ontdekt op de website van ontwikkelaar Virtuos. Gamejournalist Jeff Grub zegt daarnaast van bronnen te hebben vernomen dat de remaster volgende week uitkomt.

De beelden tonen onder meer gameplay- en marketingafbeeldingen, evenals vergelijkingen tussen het origineel uit 2006 en de remaster. De afbeeldingen zijn onder meer door Reddit en Eurogamer gedeeld. Ze zijn niet meer toegankelijk via de website van Virtuos.

Gamejournalist Jeff Grub zegt van meerdere bronnen te hebben vernomen dat de game in de week van 21 april wordt geshadowdropt: daarbij wordt het spel direct gepubliceerd zonder aankondiging vooraf. Eurogamer meldt dat het spel op pc, Xbox Series X/S en PlayStation 5 gepubliceerd wordt. Het spel zou ook direct via Xbox Game Pass beschikbaar komen, meldt het medium op basis van anonieme bronnen. Er gaan al langer geruchten over de game: zo claimde een voormalige Virtuos-werknemer op LinkedIn dat de game Unreal Engine 5 zou gebruiken.