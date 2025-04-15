Funcom stelt Dune: Awakening met twintig dagen uit na feedback bètatesters

Ontwikkelaar Funcom stelt de aankomende mmorpg Dune: Awakening met twintig dagen uit. Oorspronkelijk zou de game op 20 mei uitkomen met vroegtijdige toegang vijf dagen eerder. Dat wordt nu respectievelijk 10 en 5 juni.

Dune: Awakening uitgesteldIn een bericht op sociale media laat de ontwikkelaar weten dat er meer tijd nodig is om extra feedback te verwerken. Het bedrijf zegt dat bètatesters tijdens de afgelopen testfase belangrijke feedback gaven die in de game verwerkt moet worden. Binnenkort gaat de Noorse ontwikkelaar een 'grootschalig bètaweekend' organiseren om de mmo verder te testen.

Dune: Awakening is een multiplayer-rpg die zich afspeelt in een open wereld en draait om overleven en gevechten. De game speelt zich in het Dune-universum af en leent veel grafische elementen van de twee recente Warner Bros.-films. Het verhaal staat echter los van de films; in plaats van Paul Atreides is de speler de hoofdpersoon van het verhaal. Tweakers publiceerde halverwege 2024 een preview van Dune: Awakening, waaruit bleek dat de game veel potentie heeft, maar nog relatief instabiel was en een einddoel miste.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 15-04-2025 17:45 35

15-04-2025 • 17:45

35

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Dune: Awakening

geen prijs bekend

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Reacties (35)

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himlims_ 15 april 2025 18:13
Hoor best wat positieve geluiden over de game(play), mede omdat je juist niet één van de hoofdpersonen speelt - en dus niet standaard (voorspelbare) route bewandeld.
Ricmaniac
@himlims_15 april 2025 18:48
De verhaallijn van Dune: Awakening is gebaseerd op het Dune-universum maar het speelt zich af in een alternatieve tijdlijn. Dus niet direct op de gebeurtenissen uit de boeken of films. Het spel stelt eigenlijk de vraag:

"Wat als Paul Atreides nooit is geboren?"

Deze “what if”-benadering geeft Funcom de vrijheid om een uniek verhaal te vertellen binnen het bekende Dune-universum, zonder beperkt te worden door de canon van de boeken.

Je speelt als een "Sleeper"—een personage dat net ontwaakt is op Arrakis en zijn of haar plek in deze veranderende wereld moet vinden.

Toen ze begonnen met de development van Dune: Awakening was de 2e film ook nog niet uit en was er dus best veel wat ze nog niet mochten laten zien of doen met deze IP. Het is niet dat ze zo maar doen wat ze willen.. ze proberen zich wel echt aan Dune lore vast te houden en van de interviews met de game director die tot nu toe online staan lijkt die liefde voor Dune er wel echt te zijn.

De game heeft echt mega veel potentie en tot nu toe zijn heel veel geluiden positief inderdaad.

Kan niet wachten het te spelen :) Maar blijf tot de paar weken zelfs na release gewoon heel sceptisch denk ik :P
Mortis__Rigor @Ricmaniac15 april 2025 19:05
Wat heeft het uitzien van de tweede film (ik vermoed dat daarmee de films van Villeneuve mee bedoelt) hier mee te maken? Het boek waar dit op gebaseerd is bestaat al sedert 1965 en David Lynch heeft hier zelfs al eens een film over gemaakt. Dus uiteindelijk zou er in de game niets nieuws kunnen staan dat nog niet gekend is over de lore (behalve dan dat Villeneuves tweede film het oorspronkelijk verhaal niet volgt).
Ricmaniac
@Mortis__Rigor15 april 2025 19:10
Geen idee, dat is de deal die ze met de IP houder hadden. Ze moeten waarschijnlijk voor sommige dingen de huidige filmreeks aanhouden.

[Reactie gewijzigd door Ricmaniac op 15 april 2025 19:11]

Killemov @Mortis__Rigor15 april 2025 23:20
Heel erg veel. De visuele stijl van het team van Villeneuve wordt gebruikt en waarschijnlijk ook de geluiden van Hans Zimmer. Dus de IP van de huidige film franchise. De film van Lynch is anders, niet allen het verhaal met de focus op "the weirding way" is anders maar ook de visuals van o.a. Giger. Een ander IP waarop de oude Dune games zijn gebaseerd. Wel grappig dat je Jodorowsky's_Dune niet aanhaalt, de beste Dune film die nooit gemaakt is. Met het beste artwork dat nooit gebruikt is. https://chrisfossart.com/film/.
Mortis__Rigor @Killemov16 april 2025 08:13
Die film ken ik eerlijk gezegd niet, dat moet ik eens nakijken. De miniseries Frank Herbert's Dune heb ik dan weer wel gezien. Ook al dat die filmtechnisch met haken en ogen aan elkaar hangt, volgt die wel het beste het originele verhaal.
D.J.P. @Killemov16 april 2025 08:23
Ik weet niet of ze Zimmer mogen gebruiken. Er was laatst een release over de making-of over de sound track door Arild Iversen. Lijkt er wel erg op: https://www.youtube.com/watch?v=CaUjqEiq_nk
ZinloosGeweldig @Mortis__Rigor16 april 2025 00:23
Ik denk dat het voor Lord of the Rings des tijds ook niet goed geweest was als in het jaar dat Fellowship uitkwam, er ook een game, of TV-serie, of andere vorm van media, uitgekomen was waarin gebeurtenissen uit Two Towers of Return voorkwamen.

Je bent toch een hele nieuwe doelgroep aan het aanboren. Dan moeten anderen vormen van media toch een beetje de leiding van (in dit geval) de films volgen. En daar houden de rechtenhouders wel toezicht op.

[Reactie gewijzigd door ZinloosGeweldig op 16 april 2025 00:24]

RonnnL @ZinloosGeweldig16 april 2025 07:33
Hmm, ik zie eigenlijk niet zo in waarom het zo belangrijk is dat meerdere media elkaar volgen qua verhaallijn, ontwerp, etc. Je ziet dat goed bij oude mythologie als creatieve bron. Rechtenvrij, dus er zijn honderden films, series, games etc. met een god als Thor of Zeus, in sterk verschillende stijlen. Dat stoort volgens mij niet. Ik zou een veelheid aan interpretaties van moderner werk (waar wél rechten op zitten) juist wel verfrissend vinden.
Mortis__Rigor @ZinloosGeweldig16 april 2025 08:17
Als ze zelf zeggen dat ze niet het verhaal van Paul Atreides volgen, maar dat het een alternatieve timeline is, zullen de gebeurtenissen uit de tweede film van geen belang zijn. Anders zou je evenzeer kunnen zeggen dat ze moeten wachten tot Messiah is uitgekomen.
HooksForFeet @himlims_15 april 2025 20:17
Is dat echter niet altijd zo in een mmorpg?
Jaldea @himlims_16 april 2025 13:45
Heb op de livestream op youtube juist janky en goedkope animaties gezien, geen kwaliteit.
Jiskefet296 15 april 2025 18:16
Funcom staat niet echt bekend om games die af zijn. Toch heb ik me met Conan prima vermaakt. Zit nu de live stream te kijken. Heb hier wel zin in, maar ga toch even afwachten.
dartbord @Jiskefet29615 april 2025 18:50
Wat mij vooral is bijgebleven is hoe niet-af Conan Exiles voelde in het begin. Heb het recent aeer gespeeld en heb me er toen meer dan prima mee vermaakt.

Ik kijk wel uit naar deze mmo, maar wacht sowieso op een eerste nieuwe seizoen of expansion ofzo voordat ik het zelf ga spelen. Ik wil het eerst de kans geven een beetje te marineren.
Keypunchie 15 april 2025 18:40
Wat kun je doen in 20 dagen?

Denk dat het, a la Cyberpunk, een lang jaar aan patches kan worden.
Vagax @Keypunchie15 april 2025 19:25
Bijna 3 weken alleen maar puur bugs fixen en de game optimaliseren met de data van de beta testers kan veel verschil uitmaken
AvanCade @Vagax15 april 2025 20:02
Als je daar het administratief werk vanaf haalt blijft er niet veel meer over denk ik.
Vagax @AvanCade15 april 2025 20:48
Valt denk mee, als je kijkt bij No Mans Sky had je een persoon waarvan zijn taak was om van het ruis iets bruikbaars van te maken dus gooide hij alle feedback in zijn eigen bakje om zo prioriteiten te maken met de grootste tot kleinste klachten, zal zeker wel werk aan zitten maar ik gok dat de feedback wel zo was dat ze genoodzaakt waren om het net iets uit te stellen.

Hoe dan ook zal er een beter product uit komen dan zonder die 20 dagen extra tijd.
YopY @Keypunchie15 april 2025 20:54
Als ik kijk naar de changelogs na een release van games als Factorio of KCD 2, best veel. Voor dit soort games zal het ook veel kleine quest / asset / tekst / etc bugs zijn op dit punt.
badnews.nl @Keypunchie16 april 2025 08:23
Wie zegt 20 dagen? Als de oorspronkelijke planning voor ‘productie’ vorige week stond, heb je veel meer tijd. Ik neem aan dat de feedback niet op de laatste dag verzameld is. Dus je hebt al lang een planning, stories, tasks, tests kunnen inplannen en zijn op 20 dagen uitgekomen.
Keypunchie @badnews.nl16 april 2025 08:56
Funcom zegt twintig dagen…

Als je voor dag X had aangekondigd en je zegt nu X+20, heb je hoe je het wendt of keert jezelf 20 dagen extra tijd gegeven.

Mijn oprechte vraag is hoeveel verschil dat zal maken. Bij veel software-bedrijven is die 3 weken een extra “sprint”.

Hoe vaak ik wel niet “one more sprint to fix it” heb meegemaakt… (hint: het is *nooit* maar 1 extra sprint)
Gunneh 15 april 2025 18:25
Laten we hopen dat ze prive servers gaan aankondigen want het gaten van content achter PvP ben ik geen fan van
Ricmaniac
@Gunneh15 april 2025 19:27
Privé server zullen niet snel komen zeiden ze in het eerste dev interview en andere interviews omdat dat niet echt werkt op de manier hoe ze de game gemaakt en voor ogen hebben. Voornamelijk door de server structuur.

Het is niet per se dat de endgame pvp is. Het is heel veel PvE content maar het is in een gebied waar PvP enabled is ja. Het gaat ten slotte om de faction war over Spice.

Er zijn heel veel zaken te doen (ook als je bij een guild aansluit en dergelijke) die je kan doen waardoor je niet hoeft te PvP'en. Denk aan cartographer. waarbij jij de map explored en jou bevindingen logt op een ingame map en die maps verkoop je ingame aan spelers of op de Auction House.

Of je focust op het maken van Ornithopters die je faction die week nodig hebben voor een faction missie. Je doet voegt dan veel waarde toe aan de endgame zonder per se in PvP te moeten duiken.

Maar onder aan de streep heb je wel gelijk dat je PvP in principe niet kan ontlopen nee. Bewuste keuze van ze en daarmee zeggen ze ook dat het nou eenmaal niet een spel voor iedereen zal zijn nee. Klein lichtpuntje is dat je niet alles verliest als je gekilled wordt. alleen een deel van je resources in je inventory. geen gear etc. Waar je wel alles verliest is als je wordt opgegeten door een worm.
Gunneh @Ricmaniac15 april 2025 19:34
Het is niet per se dat de endgame pvp is. Het is heel veel PvE content maar het is in een gebied waar PvP enabled is ja. Het gaat ten slotte om de faction war over Spice.
De laatste 15-20% zit in een PvP-only zone, klinkt als endgame to me

Ornis maken als job? Wat, om dat resources te verzamelen...die in het PvP gedeelte te vinden zijn?

Ik weet dat het een bewuste keuze is, maar zoals Nick Fury zei "I recognise the council has made a decision, but given that it's a stupid-ass decision, I've elected to ignore it."
Klein lichtpuntje is dat je niet alles verliest als je gekilled wordt. alleen een deel van je resources in je inventory. geen gear etc. Waar je wel alles verliest is als je wordt opgegeten door een worm.
Klinkt goed, tot je een paar griefers hebt die met opzet eerst je Orni neerschieten en vervolgens een worm op je af sturen met thumpers ;)
Ricmaniac
@Gunneh15 april 2025 19:41
Haha geweldig lijkt me zulke actie maar nee ze hebben best veel in place voor anti-griefing. Maarja zoals ik zei is het theoretisch allemaal mooi.. misschien werkt het idd niet en wordt je continue griefed. maar je moet niet vergeten dat de PvP map (deep desert) mega groot is. het is 9 keer zo groot als de Conan Exile map en elke week reset die deep desert waar alles verschuifd en nieuwe dingen te vinden zijn etc waardoor je niet automatisch altijd dezelfde PvP hotspots krijgt. En je zal vaak genoeg niemand zien vermoed ik.

Maar kom anders gezellig verder kletsen over Dune in forumtopic: [Multi] Dune: Awakening :P bespreek daar graag alles over je zorgen met de game want die heb ik ook zeker hoor haha. Ben gewoon super excited geworden door alles wat ik heb gezien ondanks ik sceptisch ben.
Gunneh @Ricmaniac15 april 2025 19:44
Ehh in de beta ben ik toch echt paar keer zwaar gegriefed, was voor mij dan ook een directe uninstall en preorder cancel. Ook de attitude van de devs als men erover klaagde was "Whelp, dont buy our game then"

Het is jammer want ik heb een dikke 100u in de beta zitten en goed vermaakt. Ze hadden gewoon dezelfde structuur als Conan kunnen maken maar hun 'vision' was anders. Mag, maar hoef er niet blij mee te zijn :P

Ik zou joinen maar ik ben nogsteed salty as fuck over de 'forced' PvP in de game hahaha
CyberToon
@Gunneh15 april 2025 20:18
Ik ben tot nu toe nog niet gegriefed, en ik heb Dune: Awakening ook best veel gespeeld. Ik ben trouwens een van de eerste beta testers. Ik speel Dune: Awakening al sinds begin vorig jaar.

We hadden in de zomer een break, uiteindelijk kwamen ze na de zomer met een nieuwe build en kan sinds dien non-stop spelen. Heb ook af en toen even een break genomen, en toen weer verder spelen. Tot nu toe geen enkel keer gegriefed.

[Reactie gewijzigd door CyberToon op 15 april 2025 20:19]

Gunneh @CyberToon15 april 2025 20:21
Als (hopelijk) ooit prive servers of PvE-only servers komen dan sta ik vooraan in de rij! Buiten het PvP gedeelte heb ik niets anders dan lof over het spel :)
CyberToon
@Gunneh15 april 2025 20:30
Het spel is eingelijk PvE, althans op het begin. Als je verder komt en in bepaalde gebieden komt, dan is er wel PvP.

Wanneer je de basis in de PvE gebieden neerzet, kan eigenlijk niemand het griefen. Wat wel een mogelijkheid is, is dat je generator uit was waardoor je basis geen schild heeft. Deze schild beschermt het gebouw tegen stormschade.

Ik ben in iedergeval van plan om twee gebouwen te maken. Het eerste gebouw laat ik fijn in het PvE gedeelte staan. Dit komt vol te liggen met resources om items te craften en om blue prints in op te bergen. Het tweede gebouw wordt puur een PvP gebouw. Hier komt alleen basis voorzieningen in te liggen en sets om mee te vechten.

En dan kan ik gewoon met mijn ornithopter tussen mijn twee gebouwen in transporteren.

[Reactie gewijzigd door CyberToon op 15 april 2025 20:34]

Gunneh @CyberToon15 april 2025 21:16
Ja in het begin, ik heb het dan ook over Endgame, dat is enkel PvP.

Ik wil simpelweg gewoon geen PvP. Dit soort games zijn voor mij om te relaxen, bouwen, rondjes te rijden/vliegen etc. Voor PvP start ik wel CoD, BF of PUBG op
Harm_H 15 april 2025 18:15
Ze kunnen beter polishen en releasen voordat de nieuwe film uitkomt.
FPSUsername 15 april 2025 18:27
Ik had de benchmark test gedraaid op ultra en ik ben wel hevig teleurgesteld in de graphics. Het heeft de typische dithering problemen (goed zichtbaar bij de vleugels van de "helicopters" en haren). Typische unreal engine rommel graphics.

Verder draaide het wel erg goed op mijn RX6600 (in combinatie met een bottleneck, i5-4690k op 4.5GHz). 100-160FPS en dat zelfs op Arch Linux via Steam Proton.
Ricmaniac
15 april 2025 19:17
Om de game MMORPG te noemen is niet helemaal juist overigens.
Het is meer een open world survival multiplayer game met wat mmo elementen maar zeker geen MMORPG

Ze hebben zelf ook de MMO tag weggehaald van hun steam page.

Kijk er echt erg naar uit overigens :D Vrijwel alles wat we er van zien heeft potentie of ziet er in theorie goed uit :P maar moet maar blijken of het ook in de praktijk zo wordt natuurlijk.

Vrijwel het enige wat ik nu als negatief puntje heb van wat we tot nu toe hebben gezien is dat de combat er niet zo boeiend en soms wat hokkerig uit ziet. Nou is dat nooit de core gameplay van een survival game.

Toevallig is er vanavond een livestream over de Combat.
CyberToon
@Ricmaniac15 april 2025 20:23
De combat is ook waar ik het meeste aan stoor. Ze hebben het al goed verbeterd want tussen vorig jaar en nu zit er een groot verschil.

Ik speel al sinds de eerste build begin vorig jaar en heb al veel verbeteringen gezien. Maar de combat is in mijn ogen ook nog niet klaar voor 1.0.

Nu heb ik de laatste 2 maanden geen Dune: Awakening meer gespeeld, terwijl ondertussen wel weer wat verbeteringen zijn doorgevoerd.

Maar potentie heeft deze game zeker. De sfeer is goed, het bouwen is goed, je hebt ook echt een gevoel van progressie. Ik heb in iedergeval plezier aan dit spel.

[Reactie gewijzigd door CyberToon op 15 april 2025 20:24]

maddog4004 15 april 2025 22:58
Ik voorspel hele lange server queues....

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