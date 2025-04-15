Funcom stelt Dune: Awakening met twintig dagen uit na feedback bètatesters

Ontwikkelaar Funcom stelt de aankomende mmorpg Dune: Awakening met twintig dagen uit. Oorspronkelijk zou de game op 20 mei uitkomen met vroegtijdige toegang vijf dagen eerder. Dat wordt nu respectievelijk 10 en 5 juni.

In een bericht op sociale media laat de ontwikkelaar weten dat er meer tijd nodig is om extra feedback te verwerken. Het bedrijf zegt dat bètatesters tijdens de afgelopen testfase belangrijke feedback gaven die in de game verwerkt moet worden. Binnenkort gaat de Noorse ontwikkelaar een 'grootschalig bètaweekend' organiseren om de mmo verder te testen.

Dune: Awakening is een multiplayer-rpg die zich afspeelt in een open wereld en draait om overleven en gevechten. De game speelt zich in het Dune-universum af en leent veel grafische elementen van de twee recente Warner Bros.-films. Het verhaal staat echter los van de films; in plaats van Paul Atreides is de speler de hoofdpersoon van het verhaal. Tweakers publiceerde halverwege 2024 een preview van Dune: Awakening, waaruit bleek dat de game veel potentie heeft, maar nog relatief instabiel was en een einddoel miste.