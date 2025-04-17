Nexon brengt klassieke versie van mmorpg MapleStory uit

De klassieke versie van MapleStory wordt opnieuw uitgebracht onder de naam MapleStory: Classic World. Het gaat om een remake van de mmorpg uit 2003. Het is nog niet duidelijk wanneer Classic World uit moet komen.

MapleStory: Classic World is aangekondigd als onderdeel van de twintigste verjaardag van Global MapleStory. De 2d-game verscheen in 2003 in Zuid-Korea en werd in latere jaren ook in andere landen beschikbaar gemaakt. De remake van de klassieke editie wordt mede gemaakt door Nemi, de eerste ontwikkelaar en teamleider van de oorspronkelijke MapleStory. Zij wordt nu de hoofdontwerper van MapleStory: Classic World, met als doel om zo trouw mogelijk te blijven aan het originele spel.

In de aankomende platformer-rpg kunnen spelers door oude locaties als Maple Island reizen. Wat gameplay betreft is het spel vergelijkbaar met de oorspronkelijke titel. Classic World introduceert echter wel een aantal technische en contentupdates. Zo worden de graphics verbeterd en komen er nieuwe opties om personages aan te passen.

Meer details over MapleStory: Classic World zijn nog niet bekendgemaakt. Die volgen in de tweede helft van dit jaar, aldus Nexon. In die periode vindt een offline-evenement plaats, waar de remake officieel wordt aangekondigd. De exacte datum is nog niet bekendgemaakt.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 17-04-2025 14:57
36 • submitter: Byte

17-04-2025 • 14:57

36

Submitter: Byte

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MapleStory

geen prijs bekend

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Reacties (36)

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roflpantoffel 17 april 2025 23:10
Ik acht de kans 100% dat de classic versie ook compleet kapot gemaakt wordt door walgelijke monetization.

Het ging in MS dankzij Nexon van betalen voor een beetje QoL naar xp boosters. gokken, lootboxes en direct betalen voor meer damage.

Oude maplestory spelen is leuk, maar speel het aub niet bij Nexon.
thomas1907 @roflpantoffel18 april 2025 01:23
Ik had een hele tijd geleden gekeken, maar er zijn eigenlijk geen private servers meer met genoeg spelers om het zoals vroeger te maken. Het zijn vooral dode servers tussen v55 en v83 (oid)
MrManuel @roflpantoffel18 april 2025 08:06
Ze zouden inderdaad het alleen cosmetic moeten houden de NX.
Settler11 @roflpantoffel18 april 2025 15:37
Fun fact: Maplestory was één van de meest invloedrijke vroege voorbeelden met microtransactions, vooral in het MMO-genre.
jnz 17 april 2025 15:01
Ik roep dit al jaren; als ze de pre-big bang versie van het spel als classic uitbrengen winnen ze een hele boel oude spelers terug puur uit nostalgie. Ik ben in ieder geval erg benieuwd!
0romis @jnz17 april 2025 15:03
Zeker

In MapleWorlds zijn de classic servers een groot succes waardoor ze waarschijnlijk overtuigd zijn geraakt bij Nexon
-Cn- @jnz17 april 2025 15:11
Op nostalgie zullen diverse mensen beginnen met het spelen van deze versie maar nostalgie alleen gaat er zeer zeker niet voor zorgen dat dit een langdurig succes wordt.

Een interessante video over waarom Old School RuneScape nog altijd een succes is en het geen nostalgie nodig heeft YouTube: Runescape Doesn't Need Nostalgia

Ben zelf wel benieuwd waar dit heen gaat. Doe mij maar een EU wereldje en dan kan ik er in ieder geval weer een paar honderd uur in stoppen. Herkansing voor mijn F/P Mage, of misschien toch dit keer voor I/L gaan :P
Cambionn @jnz17 april 2025 15:28
Zou me ook niet verbazen. Toen big bang nog niet uit was in de EU kwamen mensen masaal naar de EU servers puur om de big bang te ontlopen. Maar ook wij moesten eraan geloven.

Is wel echt lang terug man. Deed dit in mijn begin tienerjaren (pre-EU big bang) en ben al heel lang geen tiener meer. Toen nog net de big bang hier meegemaakt. Daarna niet lang gebleven. Wellicht dat ik die classic weer een keer een poging doe, maar tegenwoordig ook druk met zo veel andere dingen.
2Keys 17 april 2025 15:03
Kan niet wachten om het te spelen maar denk niet dat dit zo een succes word als osrs of wow classic. Ik denk niet dat de andere spelers die hiervan een nostalgisch gevoel van krijgen tijd hebben om 20 uur in een map te grinden om 1 level omhoog te gaan.
0romis @2Keys17 april 2025 15:07
Op MapleWorlds zijn de OSMS servers anders enorm populair.
Daarnaast lijkt het sneller te gaan in deze versie in het filmpje lijkt het alsof er meer mobs spawnen in een map dan vroeger
sfc1971 @0romis17 april 2025 18:37
Hoeveel miljoen spelers? 100 duizenden? Oh net rond de 10.000 op steam. "Enorm populair" betekend volgens mij iets anders.

https://steamdb.info/app/216150/charts/
Byte @sfc197117 april 2025 19:22
Houdt er wel rekening mee dat dit een scheef beeld geeft. Steam is namelijk niet nodig om de main game te spelen, je kunt ook de Nexon launcher apart installeren en gebruiken om MapleStory te starten. Daarnaast zijn er aparte versies voor de oosterse landen en spelen er ook redelijk wat mensen op private servers (zoals ik). Toegegeven, niet iedere private server speler zal overgaan naar de officiële versie, maar het zijn toch potentiële gebruikers die willen/gaan spelen!

[Reactie gewijzigd door Byte op 17 april 2025 22:41]

thomas1907 @sfc197118 april 2025 01:27
Dat is alleen op Steam, Steam is niet nodig op Maplestory te spelen.
Hier zeggen ze dat het er momenteel net geen 100k zijn https://mmo-population.com/r/maplestory
Normaal rond de 40-50k
sfc1971 @thomas190718 april 2025 10:33
Deze site staat er bekend om inaccuraat te zijn en wordt op reddit /r/mmorpg niet serieus genomen.
0romis @sfc197119 april 2025 11:27
We hebben het over maplestory worlds niet de regionale main game
Ricmaniac
@2Keys17 april 2025 16:19
Precies. Toen waren de referentiekaders ook heel anders dan nu :P Verwacht ook dat het voornamelijk leuk is vanuit nostalgisch oogpunt.

Leuke tijd toen gehad maar volgens mij duurde dat niet zo lang omdat ik ook in 2003 met RS begon en dat heb ik veel meer gespeeld.
0romis 17 april 2025 15:01
J>LPQ have track @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Kabuto_Raiger 17 april 2025 15:02
oh no.....
Hahahaha, veel te veel tijd aan dit spel gespendeerd vroeger xD
(voel me oud nu )
Waliwal 17 april 2025 15:02
Erg leuk dat ze hiermee aan de slag gaan! Nexon heeft een tijd geleden ook al "Maplestory Worlds" uitgebracht. Een uitgeklede versie van de engine waarin gebruikers met assets uit de game eigen games konden maken. Een daarvan was een legacy versie van de game die zich afspeelt voor de "Big Bang" patch uit 2010 die een hele andere progressie curve introduceerde. Helaas speelt dit wel een beetje brakjes vergeleken met de huidige versie. Dus ik ben erg benieuwd wat Nexon hier zelf van maakt!

[Reactie gewijzigd door Waliwal op 17 april 2025 15:03]

daft archer 17 april 2025 15:08
Jammer dat ze het niet gewoon open source maken 😭
Gerjannn 17 april 2025 15:10
Ben benieuwd! Ik speel sinds een paar weken MapleRoyals op basis van v62, blijft een enorm leuk spel.
Buffolu @Gerjannn17 april 2025 20:28
Ook erg veel gespeeld in coronatijd. Was toen helemaal flooded met Nederlanders. Was ook een Nederlands guild actief toen ‘Tulips’ geen idee hoe het er nu voor staat. Heb nog een level 158 Night Lord ofzo op die server. Wel veel hp washing en één of meerdere ‘mules’ nodig wil je een beetje kunnen bossen. Enjoy het daar!
Restyler 17 april 2025 15:17
Ik ben benieuwd hoe ze dit qua monetization en qua gameplay gaan aanpakken.

Het eerste (monetization) spreekt denk ik met Nexon zijn reputatie aardig voor zich, maar als ik terugdenk aan de gameplay van 2007 (Europe) MapleStory was dat vooral leuk door de sociale interactie met andere (Nederlandse) spelers en ik denk dat sociale interactie, zoals dit 20 jaar geleden was, bijna niet meer haalbaar is. Daarnaast, qua gameplay, denk je even in:

- Er was geen 3rd job advancement
- De hoogste team-content beschikbaar was LPQ (volgens mij iets van level 40 content)
- Grinden duurde érg lang
- Er waren geen owls om door de freemarket te zoeken
- Etc

Mijn punt is een beetje dat ik hoop dat ze het net zo aanpakken als Oldschool Runescape, met een erg community-gedreven team die updates uitbrengt voor het spel. Als er slechts een oude versie van Maplestory online komt zonder verdere updates denk ik dat het spel erg snel dood zal gaan.

[Reactie gewijzigd door Restyler op 17 april 2025 15:18]

Byte @Restyler17 april 2025 16:37
Nexon kennende gaan ze er een eigen spin aan geven en zal de community weinig input kunnen geven. Het zou mij oprecht verbazen als dit niet het geval zal zijn, mede omdat Nexon ook een van de eerste games is geweest met MapleStory die microtransactions zo op de voorgrond heeft gezet.
Artilux 17 april 2025 15:27
Is dit inclusief fraude op gatchapon systemen of zijn die niet aanwezig in deze versie?
Ook ben ik benieuwd of je nu wel kunt traden, want dit was op GMS geblokkeerd.
Dit komt door de lootbox wetgeving als ik het wel heb.

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