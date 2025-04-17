Nexon brengt klassieke versie van mmorpg MapleStory uit

De klassieke versie van MapleStory wordt opnieuw uitgebracht onder de naam MapleStory: Classic World. Het gaat om een remake van de mmorpg uit 2003. Het is nog niet duidelijk wanneer Classic World uit moet komen.

MapleStory: Classic World is aangekondigd als onderdeel van de twintigste verjaardag van Global MapleStory. De 2d-game verscheen in 2003 in Zuid-Korea en werd in latere jaren ook in andere landen beschikbaar gemaakt. De remake van de klassieke editie wordt mede gemaakt door Nemi, de eerste ontwikkelaar en teamleider van de oorspronkelijke MapleStory. Zij wordt nu de hoofdontwerper van MapleStory: Classic World, met als doel om zo trouw mogelijk te blijven aan het originele spel.

In de aankomende platformer-rpg kunnen spelers door oude locaties als Maple Island reizen. Wat gameplay betreft is het spel vergelijkbaar met de oorspronkelijke titel. Classic World introduceert echter wel een aantal technische en contentupdates. Zo worden de graphics verbeterd en komen er nieuwe opties om personages aan te passen.

Meer details over MapleStory: Classic World zijn nog niet bekendgemaakt. Die volgen in de tweede helft van dit jaar, aldus Nexon. In die periode vindt een offline-evenement plaats, waar de remake officieel wordt aangekondigd. De exacte datum is nog niet bekendgemaakt.