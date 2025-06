CIG brengt preview Star Citizen Alpha 4.0 met zonnestelsel en servermeshing uit

Cloud Imperium Games heeft een preview van Star Citizen Alpha 4.0 uitgebracht. De alfa-update voegt voor het eerst een nieuw zonnestelsel toe aan de ruimtegame. Daarnaast krijgt het spel een van de laatste grote enginefuncties die vooralsnog ontbrak, namelijk servermeshing.

De ontwikkelaar schrijft in de releasenotes dat de update Pyro introduceert, een zonnestelsel dat uit vijf nieuwe planeten bestaat. Pyro bevat verschillende nieuwe standaardmaterialen en zeldzamere grondstoffen. Spelers kunnen voor het eerst gebruikmaken van een jumppoint om van het standaardzonnestelsel Stanton naar de nieuwe omgeving te reizen. Het reizen verloopt via een 'tunnel', die verschillende obstakels bevat. Na ongeveer twee minuten vliegen bereiken spelers het einde van die tunnel.

CIG voegt met Alpha 4.0 ook servermeshing toe aan Star Citizen. Dat is een langverwachte servertechnologie waarbij het mmo-speelgebied wordt opgedeeld in talloze servers om de stabiliteit en prestaties te verbeteren. De ontwikkelaar richt zich momenteel op 500 spelers per 'shard'.

Naast het nieuwe zonnestelsel en servermeshing bevat de nieuwste alfaversie verschillende andere toevoegingen. Zo heeft CIG enerzijds aanpassingen doorgevoerd aan de interne economie van het spel om de balans tussen spelers te verbeteren. Daarnaast starten gebruikers opnieuw met een lege hangar en twintigduizend aUEC, de in-game valuta. Ook krijgen spelers toegang tot onder meer een geavanceerde vlieg-hud, Contested Zones en Instanced Hangars.

De preview is voor iedereen beschikbaar. Spelers kunnen in de launcher kiezen voor de bestaande Alpha 3.24.3-'releaseversie' of de nieuwe 4.0-previewversie, met elk hun afzonderlijke vooruitgang. CIG doet dat voor het eerst omdat het niet mogelijk was om alle soorten missies af te werken voor de feestdagen. De ontwikkelaar koos desondanks voor een liverelease zodat spelers servermeshing op grote schaal kunnen uitproberen.