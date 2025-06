Star Citizen tien jaar in alfa

Inleiding

Star Citizen, voor de een is het keiharde vaporware, voor de ander een meesterwerk in wording. Grofweg dertien jaar geleden begon de preproductie van het project Star Citizen en deze maand is het exact een decennium geleden dat gamers voor het eerst een alfaversie in handen kregen van de duurste game ooit gemaakt. Intussen verwierf ontwikkelaar Cloud Imperium Games onder leiding van Chris Roberts bijna 600 miljoen dollar voor de ontwikkeling van een project dat tot op de dag van vandaag verre van af is. Wat is Star Citizen? Star Citizen is een ruimtesimulator en mmorpg waarin de speler in een volledig begaanbaar zonnestelsel uiteenlopende ruimteactiviteiten vanuit een eerstepersoonsperspectief kan ervaren, waaronder ruimtegevechten, shootermissies, mining, handelen en racen. De speler kan de spelwereld, bestaande uit ruimtestations, bunkers, steden, manen en volledige planeten, exploreren zonder laadschermen. Overigens is Star Citizen van oorsprong eigenlijk niet één game, maar drie los ontwikkelde ‘modules’, namelijk Hangar, Arena Commander en Star Marine. Sinds 2013 zijn deze losse ontwikkelingsonderdelen stapsgewijs samengevoegd tot wat nu de Persistent Universe-sandboxmodus heet. Deze modus is voor iedereen met tenminste een Starter Pack sinds 2015 beschikbaar. In dit artikel refereert ‘Star Citizen’ altijd aan deze hoofdmodus, tenzij er specifiek onderscheid gemaakt wordt. Waar de meeste gamers het over eens zullen zijn, is dat Star Citizen een mateloos ambitieuze game is. Cloud Imperium Games, of CIG in het kort, wil een allesomvattende ruimtesimulator-mmorpg maken, waarin gamers een groot boeket van ruimtefantasieën kunnen beleven. Denk aan bountyhunting, grondstoffen uit rotsen en asteroïden delven, ruimtegoederen vervoeren en verhandelen, kapotte schepen recyclen, voetsoldaat uithangen, het universum exploreren of uiteraard anderen beroven van hun zuurverdiende aUAC’s, de voorlopige valuta in Star Citizen. Nu zou je kunnen denken: klinkt goed, strikje eromheen, afleveren die handel. Maar Star Citizen is ondanks alle ontwikkeltijd volgens door CIG geformuleerde doelen nog steeds verre van af. In dit artikel bekijken we hoe de controversiële ontwikkeling van Star Citizen tot dusver verliep, hoe het project 600 miljoen dollar wist te vergaren en wat gamers de komende tijd kunnen verwachten van de duurste game ooit gemaakt. CIG heeft overigens aan Tweakers laten weten dat er voorlopig niemand beschikbaar is om op de inhoud van dit artikel te reageren.

Hoe verdien en spendeer je 600 miljoen dollar?

CIG kondigde Star Citizen in oktober van 2012 aan. Binnen een half jaar zette de ontwikkelaar de Kickstarter-campagne voor de game live. De 'legendarische gamedesigner Chris Roberts' had volgens die pagina een missiestatement: "Laten we high-end pc-gaming en ruimtesimulators terug op de kaart zetten." Dat was niet slechts een gewiekste marketingslogan, want CIG speelde specifiek in op een subcultuur binnen de gamingcommunity die op dat moment wellicht wat tekort kwam. Waaraan verdient CIG zoveel geld? Het ongeëvenaarde budget van ondertussen ruim 600 miljoen dollar is grotendeels aan de ontwikkelaar gedoneerd tijdens de doorlopende crowdfundingcampagne. Initieel gaven gamers 'slechts' 2,1 miljoen dollar via Kickstarter aan het bedrijf. Via de eigen website werd gelijktijdig nog eens 40 miljoen dollar opgehaald. De rest werd de afgelopen jaren als pledge binnengehaald met de verkoop van schepen en cosmetische items. Slechts een relatief klein deel, zo'n 46 miljoen dollar, werd direct door een Zuid-Afrikaanse miljardair Clive Calder en zijn zoon in de game geïnvesteerd. Voor zover bekend wordt dit bedrag niet meegeteld bij het totale budget, aangezien dit geld direct voor marketingdoeleinden gebruikt zou worden. Call of Duty, Minecraft en The Elder Scrolls V: Skyrim domineerden in die tijd de charts, maar voor fans van ruimtesimulators was er weinig nieuws beschikbaar. Dan klinkt het voor die groep als muziek in de oren als er een game aangekondigd wordt waarin spelers te voet of in uiteenlopende ruimteschepen en voertuigen een volledig zonnestelsel kunnen exploreren, en dat zonder een enkel laadscherm tussen de volledig begaanbare ruimtestations, planeetoppervlakken, bunkers en steden, met honderd spelers tegelijk. Het feit dat een speler iedere denkbare 'ruimtebaan' zou kunnen vervullen, is dan een kers op de ruimtetaart. De aankondiging van een ambitieuze, immense ruimte-mmo zorgde in die tijd daarom voor een stevige hype. De goede reputatie van ruimtegameveteraan Chris Roberts droeg hier ongetwijfeld aan bij. En dus werd Star Citizen een van de grootste crowdfundingprojecten ooit, alsmede volgens alle tellingen de duurste game ooit gemaakt. Op het moment van schrijven heeft Star Citizen een budget van ruim 600 miljoen dollar, grotendeels betaald door gamers. Gemiddeld genomen gaven ruim 4,7 miljoen spelers 125 euro per persoon uit aan zogenoemde pledges, toezeggingen van geld in ruil voor in-game schepen die enkele tientallen, honderden en soms wel duizenden euro’s kosten. Dit is tot op heden de voornaamste inkomstenbron voor CIG. Zo haalde het bedrijf in de eerste zeven maanden van 2023 alleen al in totaal zo'n 58 miljoen dollar op met de verkoop van schepen en cosmetische items. Ter vergelijking: Call of Duty: Modern Warfare II kostte in totaal tussen de 40 en 50 miljoen dollar om te maken. De crowdfundingstatus van Star Citizen eind augustus 2023. Bron: Cloud Imperium Rights Ook inzicht in financiën vergt geduld CIG's kosten in 2021 Die honderden miljoenen dollars gingen de afgelopen tien jaar naar enkele voor de hand liggende doeleinden voor de ontwikkeling van een game. Sinds de oprichting van de in 2012 in Californië gevestigde studio Cloud Imperium Games door Chris Roberts, zijn vrouw Sandi Roberts en zakenpartner Ortwin Freyermuth, opende hij vier extra studio's in Austin, Manchester, Frankfurt en Montréal. Ook nam zijn bedrijf enkele kleinere studio's over. CIG groeide uit van enkele werknemers in 2012 naar ondertussen ruim 1100 medewerkers. Het bedrijf publiceert ieder jaar op een van de laatste dagen van december de financiële resultaten van het jaar daarvoor. Op 30 december 2022 werden de laatste financiële resultaten gedeeld, in dit geval met betrekking op 2021. Daaruit blijkt dat het bedrijf sinds de ontwikkeling begon ruim 500 miljoen dollar spendeerde aan salarissen, marketing en andere ontwikkelkosten. Als dat bedrag geëxtrapoleerd wordt naar 2022, dan lijkt het erop dat CIG het grootste gedeelte van het geld dat het verdient, ook weer meteen uitgeeft. Het bedrijf heeft op basis van de verouderde openbaar beschikbare cijfers zo'n 65 miljoen dollar achter de hand. Kortom, de term vaporware lijkt hier dan ook absoluut niet van toepassing te zijn. Het is overduidelijk dat er iets gebeurt achter de deuren van de ontwikkelaar; er zijn overduidelijk ruim 1100 mensen aan het werk bij het bedrijf. Maar wát de werknemers daar precies doen, is een tweede vraag waarbij een hoop extra nuance komt kijken.

Controversiële beloftes en Squadron 42

Het is dus een gegeven: CIG verdient bakken met geld en lijkt het gros ook weer uit te geven. Maar om erachter te komen waaraan het bedrijf het crowdfunded budget spendeert, moet eerst eens gekeken worden naar waar de ontwikkelaar naartoe werkt, ofwel: wat beloofde Cloud Imperium Games zoal voor Star Citizen? Star Citizen en Squadron 42 zouden oorspronkelijk in 2014 uitkomen. Daarvoor biedt de initiële Kickstarter-pagina een eenduidig antwoord. In 2014 werden de fundamenten van Star Citizen gelegd op basis van bepaalde aannames en beloftes; in de meeste gevallen maakte CIG die beloftes tot op de dag van vandaag niet waar en zijn de deadlines al lang verstreken. Neem bijvoorbeeld de ‘geschatte aflevering’ van de ‘volledig voltooide game’ in november van 2014. Die deadline is overduidelijk niet gehaald. In de beloftes sprak de ontwikkelaar ook meermaals over een Beta-versie, maar onlangs kwam versie 3.19 van de Alpha nog uit; een bèta is nog in de verste verte niet van toepassing, aangezien Alpha 4.0 naar verwachting pas volgend jaar uitkomt. Verder zou de game VR-ondersteuning krijgen, maar over deze functie is het de afgelopen jaren angstvallig stil. Begin 2018 gaf Roberts daar wat context over: "We doen nog veel aan optimalisatie en basale dingen met de engine die eerst af moeten (...) en daarna brengen we VR-ondersteuning uit." Sindsdien communiceerde het bedrijf er, afgezien van enkele vage forumberichten van werknemers, niets officieels meer over. Hetzelfde geldt voor de modondersteuning die Star Citizen zou krijgen; spelers moeten hun eigen schepen kunnen maken en deze in de eveneens tot dusver niet uitgebrachte zelf gehoste multiplayermodus gebruiken. Voor zover bekend is daar de afgelopen jaren niets meer over verduidelijkt. Let wel, deze functies zouden altijd nog kunnen komen, maar het gebrek aan communicatie hierover, ondanks talloze roadmaps, blogposts en video's, is behoorlijk zorgwekkend. Op basis van de tijdens de crowdfundingperiode geformuleerde stretch goals moet de game verder honderd begaanbare zonnestelsels krijgen, iets wat na ruim tien jaar in één zonnestelsel praktisch ondenkbaar is geworden. Naar verluidt komt ergens in 2024 het eerste nieuwe zonnestelsel naar de game. Ook kunnen spelers vooralsnog met maximaal honderd spelers per server in dat zonnestelsel vertoeven. CIG ontwikkelt een servertechnologie waarmee in theorie duizenden spelers tegelijkertijd in één spelwereld kunnen spelen en waarbij alles persistent is, maar deze tech is wederom nog lang niet af. Er is ook een tweetal abonnementen beschikbaar, terwijl op de Kickstarter-pagina nadrukkelijk staat dat er geen abonnementen zouden komen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over een bouwfunctie voor basissen, huisdieren, docking, de mogelijkheid om schepen te enteren, een ligfunctie, eigen ruimtestations, de externe tabletapp om je inventory buiten de game te managen en nog talloze andere functies die het bedrijf tien jaar geleden aankondigde. Wederom, de kanttekening is dat deze functies uiteindelijk nog zouden kunnen uitkomen, maar dat er in de meeste gevallen sinds de initiële crowdfundingperiode in 2012 niets meer over gecommuniceerd werd, is zorgwekkend. Squadron 42 Wat is Squadron 42? Squadron 42 moet een verhalende singleplayergame worden die zich afspeelt in het Star Citizen-universum. In deze meer lineaire interpretatie van dit universum moet de speler shooter- en ruimtemissies volbrengen binnen een verhalend kader. Het blockbusterproject moet dezelfde grafische en afgewerkte kwaliteit krijgen als de hoofdgame. Daarnaast wist CIG meer dan een dozijn bekende Hollywood-acteurs voor de game te strikken, waaronder rollen voor Gary Oldman, Mark Hamill, Henry Cavill, Andy Serkis, Gillian Anderson, John Rhys-Davies, Ben Mendelsohn, Liam Cunningham en Mark Strong. De game wordt parallel met Star Citizen ontwikkeld, waarbij veel features in beide games geïmplementeerd moeten worden. Het lijkt er overigens wel op dat Squadron 42 de prioriteit krijgt. Roberts suggereerde meermaals dat de release van de singleplayergame weer financieel zou bijdragen aan de doorontwikkeling van Star Citizen. Om het controversiële plaatje helemaal te schetsen, moet Squadron 42 ook nog even genoemd worden. Deze spin-off is namelijk exemplarisch voor het ontwikkelingstraject van het project, maar in tegenstelling tot Star Citizen deed CIG voor Squadron 42 enkele zeer concrete en ondertussen verbroken beloftes rondom releasedata. Zo werd er voor deze blockbustergame op de Kickstarter-pagina initieel wederom een releasedatum van november 2014 vermeld. Die releasedatum is duidelijk niet gehaald en daaropvolgend beloofde het bedrijf een alternatief. Op de officiële website van Squadron 42 stond vanaf eind 2015 simpelweg ‘2016’, zo blijkt uit een snapshot. Tijdens het eigen evenement CitizenCon in 2016 had Roberts wederom slecht nieuws, want het singleplayerspel zou meer polijsting nodig hebben en moest daarom voor onbepaalde tijd uitgesteld worden. Een definitieve releasedatum bleef sindsdien uit. Wel publiceerde CIG een jaar later tijdens CitizenCon 2017 een vertical slice van de game, een soort demo van alle onderdelen die de game rijk zou zijn. Dat is vooralsnog de enige gameplaytrailer van het spel, naast enkele video’s over het ontwikkelingsproces met daarin kleine fragmenten van de game. Er werd in 2018 nog eenmalig een ontwikkelaarsvideo genaamd Squadron 42: The Briefing Room - Episode 1 gepubliceerd, maar die serie is gepauzeerd totdat het spel dichter bij de releasedatum is. Wel deelt het bedrijf nog steeds maandelijks een geschreven nieuwsbrief met daarin de laatste ontwikkelingen. In 2019 kondigde het bedrijf aan dat er halverwege 2020 een bèta zou komen voor Squadron 42. Die releasedatum werd met enkele maanden uitgesteld en daaropvolgend verdween iedere vermelding van een bèta uit de roadmap. Eind dat jaar concludeerde Roberts in een nieuwsbrief dat ‘het beter is als er geen Squadron 42-gameplay meer getoond zou worden en dat er geen releasedatum meer gedeeld wordt’. Het spel zou af zijn wanneer het af is.

Mismanagement en scope creep

De hamvraag is met al die beloftes en in de vergetelheid geraakte deadlines natuurlijk: hoe kan het dat een game twaalf jaar en ruim 600 miljoen dollar later nog verre van af is? De algemene consensus is, afhankelijk van je uitgangspunt, mismanagement dan wel scope creep. Dit zijn vanuit een praktisch oogpunt vergelijkbare problemen, maar met iets andere connotaties. Mismanagement spreekt voor zich; Roberts zou Cloud Imperium Games volledig verkeerd leiden. Forbes schreef in 2019: "[Star Citizen] is geen fraude; Roberts werkt echt aan een game. Maar het project is een goed voorbeeld van incompetentie en mismanagement op een galactische schaal. De achteloze geldverspilling wordt aangedreven door te gemakkelijke crowdfunding, wat op zichzelf het Wilde Westen is gezien toezichthouders hier geen grip op hebben." Dit zei het medium op basis van gesprekken met twintig voormalige werknemers van het bedrijf. Roberts zou extreem 'micromanagen' en niet goed met alle middelen en het enorme budget kunnen omgaan. Op de werkvloer zou het een chaos zijn. Een van de voormalige werknemers, die ook aan Wing Commander IV meewerkte, stelde in het verlengde daarvan dat Roberts niet goed zijn tijd kan verdelen. Dat lijkt dan ook de strekking van veel statements van ex-medewerkers: creatievelingen met ambitie leiden CIG, maar soms heb je op winst gerichte suits nodig om een ontwikkelingstraject in goede banen te leiden. Scope en feature creep De iets positievere interpretatie van het probleem heeft alles met scope creep te maken, soms ook feature creep genoemd. Bij dit fenomeen wordt een project steeds gecompliceerder en werken betrokkenen deze tendens in de hand; er worden dan telkens nieuwe functies bij bedacht, bestaande features uitgebreid en toekomstige mechanieken daarom uitgesteld. Zowel voormalige werknemers als de Star Citizen-community betichten CIG en Roberts in het bijzonder van deze eigenschap. "We zullen altijd releasedata uitstellen en features opnieuw maken als we het gevoel hebben dat het niet aan onze standaard voldoet." Dat heeft wellicht te maken met het gebrek aan focus van Roberts en de managementlaag van CIG. Je zou het ook kunnen interpreteren als aantoonbare ambitie, aangezien Roberts niet bang lijkt te zijn om plannen volledig om te gooien zodat ogenschijnlijk onzinnige mechanieken verder uitgewerkt kunnen worden. Of zoals hij dat zelf zei in een disclaimer die enkele jaren geleden nog bij de roadmap stond: "We zullen altijd releasedata uitstellen en features opnieuw maken als we het gevoel hebben dat het niet aan onze standaard voldoet." Bron: Reddit / u/N0SF3RATU Ophef over dekens en de 'chowline' Voor een aannemelijk voorbeeld van scope creep hoef je niet verder te zoeken dan de controverse rondom bedsheetdeformation: een team van ontwikkelaars deed volgens CIG uitvoerig onderzoek naar hoe npc's interactie met hun dekens voeren en hoe die dekens eruit zouden zien wanneer een personage bijvoorbeeld iedere ochtend zijn bed verlaat of juist bij een noodgeval snel heeft moeten opstaan. Reddit ontplofte praktisch na de publicatie van de ontwikkelaarsupdate, omdat het bedrijf ogenschijnlijk manuren verspilde aan een onnozele dekenfunctie. Enkele maanden later ontstond er een vergelijkbare controverse binnen de Star Citizen-community, nadat een gebruiker op Reddit in een ludieke post aantoonde dat CIG sinds juli 2020 in tenminste twintig maandelijkse ontwikkelaarsupdates in detail trad over kantinescènes en de bijbehorende chowline-AI. Dit algoritme moet ervoor zorgen dat npc's in Star Citizen en Squadron 42 op een realistische en dynamische manier in de kantinerij gaan staan om te wachten op hun 'chow', ofwel hun eten. Wederom voelt zo'n functie als compleet onnodig als er nog genoeg hele basale features missen. Maar om deze voorbeelden volledig af te schilderen als scope creep is wellicht wat ongenuanceerd, want volgens fanatieke fans van de game zijn dit juist twee goede voorbeelden van hoe grondig de ontwikkelaar grote features aanpakt en uitwerkt. CIG ontwikkelt hier volgens hen namelijk fundamentele technologieën, die later voor verschillende toepassingen zouden kunnen dienen. AI-gedrag en de simulatie van stoffen hebben immers niet alleen een toepassingen in respectievelijk de kantine en slaapcompartimenten van crewleden, maar kunnen ook elders gebruikt worden. CIG geeft overigens zelf weinig context bij de betreffende functies.

De man achter Star Citizen

Om de kritiek op het management van de Star Citizen-ontwikkeling beter te kunnen begrijpen, moet ingezoomd worden op de sleutelpersoon achter de game, Chris Roberts. De game is namelijk onlosmakelijk verbonden met de Brits-Amerikaanse bedenker. Ooit werd hij gezien als een soort rockster binnen de game-industrie, zeker in de ruimtegameniche, maar ondertussen wordt hij dus beticht van mismanagement en een gebrek aan focus. Als je met die bril op naar zijn carrière kijkt, dan zijn wellicht enkele van zijn ambities en tekortkomingen gedurende zijn gehele carrière terug te zien. Roberts verwierf in de jaren ‘90 van de vorige eeuw bekendheid als bedenker, director en ontwikkelaar van de populaire Wing Commander-franchise. Later maakte hij Strike Commander, Starlancer, Conquest: Frontier Wars en in 2003 uiteindelijk Freelancer, vlieg- en ruimtegames die in retrospectief allemaal in bepaalde opzichten als voorlopers gezien kunnen worden van wat uiteindelijk Star Citizen werd. Spoiler alert: tijdens deze eerste gameontwikkelaarsfase in Roberts’ carrière werden meerdere door hem ontwikkelde games al geplaagd door vertragingen. Wellicht werd dat door de werknemers van zijn studio Digital Anvil veroorzaakt. Misschien had Microsoft na de overname van Digital Anvil eind 2000 te veel te zeggen over zijn projecten. Maar mogelijkerwijs droeg de ambitie van Roberts om ultieme ruimtesimulators te maken, ook bij aan deze tendens. Neem bijvoorbeeld het ontwikkelingstraject van zijn laatste game uit deze periode, Freelancer. Dit moest een allesomvattende ruimtegame worden die zich afspeelt in een dynamisch universum, waarbij ruimtegevechten en een galactische economie centraal staan. De game werd meermaals uitgesteld en bleek initiële beloftes over grafische kwaliteit en inhoudelijke features niet waar te kunnen maken. Wellicht klinkt dit voor leden uit de Star Citizen-community bekend in de oren. Uiteraard is zijn nieuwste game nog niet uitgebracht, dus een eenduidige conclusie mag pas volgen wanneer de game daadwerkelijk afgeleverd wordt. Filmcarrière Na 2003 had Roberts even andere ambities, namelijk het maken van films. Tussen zijn laatste uitgebrachte game en Star Citizen produceerde hij bijvoorbeeld The Punisher, The Big White, Lucky Number Slevin en Lord of War, allemaal films die op een lauwwarme receptie mochten rekenen, maar het in de box office redelijk goed deden. Ook regisseerde hij tijdens de Wing Commander-dagen een gelijknamige film. De film flopte en werd ironisch genoeg door de gevierde filmcriticus Roger Ebert bestempeld als ‘een film gebaseerd op een videogame, en zo ziet het er ook regelmatig uit’. In 1999 waren videogamegraphics immers nog niet fotorealistisch te noemen. Er werd ook een tv-serie over Wing Commander gemaakt waaraan Roberts overigens niet meewerkte. De show werd iets beter ontvangen en is noemenswaardig omdat Star Wars-acteur Mark Hamill na enkele Wing Commander-games ook aan deze televisieserie meewerkte. Later zou Hamill zich als een van de grote namen bij Squadron 42 aansluiten, waar hij nog steeds het prominentst in promotiemateriaal te zien is.

Volledige transparantie en roadmaps

Inside Star Citizen kreeg de afgelopen jaren een zeer prominente rol in de

communicatie vanuit CIG. Bron: YouTube Er zijn dus uiteenlopende interpretaties van hoe het Star Citizen-traject gezien kan worden, maar feit is dat de ontwikkeling van de game op basis van zelfopgelegde deadlines simpelweg te langzaam verloopt. Daarom mag het bedrijf bij iedere stap die het zet rekenen op felle kritiek. Wat het daarbij niet makkelijker maakt voor CIG, is de ogenschijnlijke volledige overgave aan transparantie. Dat begon nog vrij kalmpjes met presentaties op beurzen en enkele trailers, maar gaat ondertussen wel erg ver. Na het missen van de zelfopgelegde deadline van november 2014 en de aanhoudende kritiek daarna, zette CIG alles in op absolute transparantie over het ontwikkelingsproces. Zo riep het bedrijf bijvoorbeeld een uitvoerige roadmap in het leven, waarmee men iedere minutieuze stap in het ontwikkelingsproces kan volgen. CIG breidde de transparantie van het ontwikkelingsproces daarna nog verder uit, onder meer met een hele guide voor het lezen van de roadmap, een maandelijkse geschreven ontwikkelaarsupdate, patchnotes, wekelijkse blogposts, een jaarlijkse brief van Roberts, sporadische podcasts en diverse videoformats waarin het ontwikkelingsproces, de ontwikkelaars zelf, aankomende updates en in-game lore tot in detail uitgelicht worden. Of al die content ook daadwerkelijk een realistisch beeld van het ontwikkelingstraject geeft, valt nog te bediscussiëren. Na de chowlineophef beweerde menig communitylid dat er vaker onzinnige of herhaalde 'ontwikkelingen' als opvulling in de maandupdates beschreven werden, naar verluidt om de indruk te wekken dat er grote stappen worden gezet. Een cynicus zou dus kunnen stellen dat de overvloed aan inkijkjes in het ontwikkelingstraject alleen de schijn van transparantie wekt. Uiteindelijke updates blijken namelijk bijna altijd features te missen en daar geeft het bedrijf doorgaans geen duidelijke uitleg over. Mede vanwege teleurstellingen en kritiek na de release van grote updates heeft CIG het roadmapsysteem sinds vorig jaar ingeperkt. Oorspronkelijk stonden alle korte-, middellange- en langetermijnplannen in de roadmap, maar intussen staan hier alleen ‘deliverables’ in die momenteel actief in ontwikkeling zijn en op de korte termijn moeten uitkomen. Het bedrijf redeneert dat veel gamers 'alles op de Release View als een concrete belofte' interpreteren en dat 'het voortdurende lawaai' van deze spelers als een deliverable werd uitgesteld, 'een afleiding is geworden'. Het is lastig te zeggen of dit simpelweg een excuus is om terechte kritiek na het verbreken van een belofte te vermijden, of dat CIG er goed mee doet om zichzelf op deze manier in te dekken. Het paradoxale is daarbij dat het bedrijf vanwege de directe financiering door fans een zekere plicht heeft om hen op de hoogte te houden. En met iedere ontwikkelaarsupdate riskeert het bedrijf weer de indruk te wekken dat het verkeerde prioriteiten stelt en dat belangrijke ontwikkelingen achterwege blijven. Wat het bedrijf in deze context dus ook doet, er is altijd wel wat op aan te merken. De huidige Star Citizen-roadmap bevat alle voorgaande grote updates en de detaillering van de eerstvolgende patch

Gerealiseerde ontwikkelingen, Alpha 4.0 en verder

Alle kritieken daargelaten, lijkt de ontwikkeling van Star Citizen traag doch gestaag voort te kabbelen. Het moge dan ook duidelijk zijn dat CIG de afgelopen tien jaar absoluut niet stil heeft gezeten. Het bedrijf vulde het Persistent Universe in die periode aan met een scala aan features, te beginnen bij het feit dat spelers vanaf 2015 daadwerkelijk uit hun hangar konden komen en het volledige zonnestelsel konden gaan ontdekken. Klik voor een gif Sindsdien voegde CIG meerdere nieuwe planeten, ruimtestations en manen aan de spelwereld toe. Het bedrijf introduceerde natuurgetrouwe vliegphysics die verschillende effecten hebben, afhankelijk van de atmosfeer en staat van het ruimteschip. Daarover gesproken, er zijn tientallen nieuwe ruimteschepen en voertuigen geïntroduceerd, uiteraard verkrijgbaar voor echt geld of via het in-game huur- en koopsysteem. Na tientallen updates kunnen spelers voortaan ook loot oppakken en hun personage met ruimtepakken en wapens uitrusten, met bepaalde schepen grondstoffen delven uit asteroïden en planetaire rotsen. De multitool ondersteunt nu mining, het repareren van de romp van een schip en het met een tractor beam verplaatsen van items, waaronder de nieuwe fysieke kratten met goederen en schipmodules, en spelers kunnen shootermissies doen, racen met ruimteschepen en wanneer ze een misdaad begaan, moeten ze naar de Klescher Rehabilitation Facility om straffen in real time uit te zitten of hun vrijheid te verdienen met handenarbeid. Kortom, er zijn een hele hoop functies ook wél uitgebracht, om nog maar te zwijgen over de visuele ontwikkeling die het spel doormaakte. Alpha 4.0 De eerstvolgende grote stip aan de horizon is vooralsnog Alpha 4.0, een zeer belangrijke update omdat hiermee enkele van de laatste grote enginefuncties moeten worden uitgebracht. Daaronder valt bijvoorbeeld servermeshing, een servertechnologie waarbij het speelgebied opgedeeld wordt in talloze servers, waardoor in theorie duizenden spelers tegelijkertijd in één spelwereld kunnen spelen, zonder daadwerkelijk met dezelfde fysieke server verbinding te maken. Mmo’s werken doorgaans op een vergelijkbare manier, al lijkt een laadschermloze toepassing van deze technologie zeer vooruitstrevend, zeker gezien het feit dat spelers in Star Citizen in principe onbeperkt hun items in de spelwereld kunnen laten slingeren. Het aantal fysieke objecten in de game is met andere woorden aanzienlijk groter dan in vergelijkbare spellen, wat achter de schermen voor een immense uitdaging zorgt. Servermeshing is dan ook nauw verbonden met de integratie van persistente items, ook wel Persistent Entity Streaming genoemd. Op papier moet de game namelijk ieder object, van een leeggedronken flesje Pips Energy T17 tot een neergestorte Origin 890 Jump, binnen bepaalde parameters permanent blijven tracken. Dat werkt momenteel binnen afgezonderde shards, fragmenten van servers. Uiteindelijk moet dat in een gehele spelwereld werken, ongeacht of er een speler in deze shard is en of diegene momenteel nog speelt. Versie 4.0 bevat op basis van de huidige plannen verder voor het eerst sinds de release van de testversie van de game een nieuw zonnestelsel, Pyro. Om tussen zonnestelsels te reizen moeten spelers een jumppoint door, wat ook een nieuwe mechaniek is. Met Alpha 4.0 zegt Cloud Imperium Games een van de belangrijkste fundamentele updates van Star Citizen te willen uitbrengen. De update komt naar schatting ergens in 2024 uit. Wat er daarna op de planning staat, is vanwege de ingeperkte roadmap niet duidelijk. Omdat de meeste structurele functies op dat moment goed zouden moeten werken, is de verwachting dat Star Citizen vanaf 2024 weer meer inhoudelijke contentupdates krijgt in plaats van technische patches.

Conclusie