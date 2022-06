Star Citizen heeft meer dan 400 miljoen dollar opgehaald

Cloud Imperium Games heeft de grens van 400 miljoen dollar doorbroken met zijn crowdfundingcampagne voor de ontwikkeling van Star Citizen. De game is sinds 2012 in de maak. In acht maanden tijd kwam er zo'n 50 miljoen dollar bij.

Op het moment van schrijven staat de teller op 402.906.370 dollar. Dat geld is ingelegd door 3.365.885 zogenaamde Star Citizens, mensen die geld hebben uitgegeven aan bijvoorbeeld virtuele ruimteschepen voor het spel.

De grens van 350 miljoen dollar werd halverwege maart doorbroken. In de afgelopen acht maanden is het toegezegde bedrag dus met 50 miljoen dollar gestegen. Dat ging iets sneller dan de vorige 50 miljoen dollar, waar negen maanden over werd gedaan. Ontwikkelaar Cloud Imperium Games heeft overigens meer geld tot zijn beschikking. Naast crowdfunding zijn er private investeerders, maar het is niet bekend hoeveel die precies in het project hebben gestopt.

Star Citizen is sinds 2012 in de maak en hoewel er delen speelbaar zijn, is het einde van de ontwikkeling nog niet in zicht. Eerder deze maand zei de ontwikkelaar zijn studio te willen verhuizen en het personeelsbestand tegen 2026 bijna te willen verdubbelen. Het aantal ontwikkelaars moet groeien van de huidige 700 tot 1300.

Delen van het multiplayergedeelte van Star Citizen zijn speelbaar in early access. Eind dit jaar moet volgens een roadmap alfaversie 3.16 uitkomen, gevolgd door 3.17 in het eerste kwartaal van 2022. Een kwartaal later komt wellicht versie 3.18 uit. Er wordt ook gewerkt aan een singleplayercampagne met de titel Squadron 42, maar daar is momenteel geen verschijningsdatum voor bekend. Squadron 42 had al in 2016 uit moeten komen, maar is meerdere malen uitgesteld.