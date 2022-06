Riot Games toont beelden van 2d-vechtgame Project L

Ontwikkelaar Riot Games heeft nieuwe beelden getoond en inhoudelijke details bekendgemaakt van Project L. Onder die tijdelijke titel werkt het bedrijf aan een 2d-vechtspel dat zich afspeelt in het Runeterra-universum.

Project L wordt een vechtspel waarin spelers een team van twee personages kiezen en het opnemen tegen een vergelijkbaar team. De personages zijn gebaseerd op de Champions uit het Runeterra-universum en League of Legends. Als voorbeeld tonen de makers het personage Ekko, die een rewind-aanval heeft, waarmee hij een eerder uitgevoerde aanval kan herhalen.

Hoewel Riot in een video gameplay van Project L laat zien, benadrukken de makers dat dit om een vertical slice gaat. Dat wil zeggen dat de game nog niet is ontwikkeld, maar dat er een klein stukje speelbaar is gemaakt om specifiek deze beelden en actie te tonen.

'Het lijkt misschien alsof de game al bijna af is, maar er is nog heel veel werk te doen', zeggen de ontwikkelaars. Project L is nog in een vroege fase van ontwikkeling en komt niet dit jaar en ook niet volgend jaar uit, benadrukt Riot. De studio zegt niet wanneer het spel wel uitkomt, maar de bewoording wijst op een release in 2023 op zijn vroegst.

Het doel van de makers is om een vechtgame te maken waarmee spelers 'jaren of decennia' aan de slag kunnen en ze benadrukken dat ze dat niet willen haasten. Het is de bedoeling dat het spel gemakkelijk is om te spelen, maar uitdagend om volledig te beheersen. Riot zal ook veel nadruk leggen op de netcode, voor soepele online gameplay. Daarbij gebruikt de studio zijn RiotDirect-techniek, die ook wordt toegepast in League of Legends en Valorant.

Project L werd voor het eerst in 2019 aangekondigd, maar daarna bleef het lang stil rondom de vechtgame. De studio zegt vanaf nu meer informatie te zullen geven over de ontwikkeling. Volgend jaar gaat Riot op twee momenten meer bekendmaken. De eerste update wordt ergens in de eerste helft van 2022 gegeven.