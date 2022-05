Riot brengt onder meer League of Legends en Valorant naar Epic Games Store

Riots free-to-play titels League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics en Legends of Runeterra zijn beschikbaar gemaakt in de Epic Game Store. Deze toevoegingen zijn onderdeel van Riots marketingcampagne om de Netflix-serie Arcane te promoten.

Om de games via de online winkel van Epic Games te spelen, hebben spelers de Riot Client nodig. Dat is een hub van waaruit Riots games gestart kunnen worden. Door een van de spellen via Epic te installeren, wordt het mogelijk om de game meteen vanaf de Epic Games Store-app of een desktopsnelkoppeling te starten. Net als wanneer gebruikers Riots spellen via Steam spelen, hoeven mensen op die manier de Riot Client niet zelf te openen en te navigeren naar het gewenste spel.

Gebruikersgegevens van de games zijn gekoppeld aan een Riot Games-account. Daarom kunnen gebruikers die een van deze games al spelen, hun opslaggegevens overhevelen als ze het spel via de winkel van Epic installeren. Ook de vriendenlijst is verbonden aan dat account en wordt daarom eveneens overgedragen.

De toevoeging van deze games is onderdeel van een samenwerking tussen Epic en Riot om de komende Netflix-animatieserie Arcane te promoten. Die serie verschijnt zondag en is gebaseerd op League of Legends. Als ander onderdeel van deze campagne werd Jinx uit de LoL-franchise donderdag toegevoegd in Fortnite.