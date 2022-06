Epic Games koopt Guitar Hero-studio Harmonix

Epic games maakt dinsdag bekend dat het de studio Harmonix overneemt. De studio is bekend geworden met de muziekgames Rock Band en Guitar Hero. De ritmische games laten spelers bekende nummers spelen met speciale controllers in de vorm van instrumenten.

In een blog schrijft Harmonix dat ze onder de vlag van Epic Games verder games gaat ontwikkelen. De ontwikkelaar is van plan om Rock Band en Fuser te blijven ondersteunen. De aangekondigde dlc voor Rockband verschijnt zoals gepland en evenementen in Fuser gaan ook door.

De studio gaat voor Epic Games werken aan 'musical journeys en gameplay' voor Fortnite. In de battle royale-game van Epic Games vonden al eerder live concerten en premières van filmtrailers plaats. Epic Games schrijft dat het de muziekervaring in Fortnite verder wil ontwikkelen en dat Harmonix daar een belangrijke rol in kan spelen.

Harmonix werd opgericht in 1995 en heeft in de afgelopen jaren verschillende games ontwikkeld, waarbij de muziekgames Guitar Hero en Rock Band de bekendste zijn. De studio werd in 2006 gekocht door Viacom, maar werd in 2010 weer een onafhankelijke studio. De meest recente titel Fuser van Harmonix kwam uit in 2020.