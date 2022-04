Epic Games werkt aan RealityScan-app die 3d-modellen maakt met smartphonecamera

Epic Games-dochterbedrijf CapturingReality heeft RealityScan geïntroduceerd, een app die foto's van een smartphonecamera kan omzetten naar 3d-modellen. De app heeft een Sketchfab-integratie en is als bètatest beschikbaar voor iOS-toestellen. Later komt de app ook naar Android.

RealityScan laat gebruikers een object scannen, zoals een stoel, waarbij gebruikers door middel van 'AR-begeleiding' zien welke delen van het object nog gescand moeten worden. Volgens 9to5Mac zijn er voor een object minstens twintig afbeeldingen nodig om deze goed te kunnen scannen.

Na het verzamelen van de afbeeldingen maakt RealityScan een 3d-model, dat geüploaded kan worden naar Sketchfab. Sketchfab is eveneens onderdeel van Epic Games en heeft Unreal Engine-plug-ins. Gebruikers kunnen dus 3d-modellen maken met een smartphone en deze gebruiken voor bijvoorbeeld games in de Unreal Engine, zoals Epic in onderstaande video ook laat zien.

De RealityScan-app is nu verschenen via Apples TestFlight-programma, waarbij 10.000 gebruikers een bètaversie van de app kunnen testen. Deze lente verschijnt een uitgebreidere Early Access die door meer mensen te gebruiken is. Later dit jaar komt er ook een Android-versie. Het is niet duidelijk welke systeemeisen de app heeft.

CapturingReality zegt voor de app te hebben samengewerkt met scanbedrijf Quixel, dat scans heeft gemaakt die gebruikt worden voor films en games. CapturingReality ontwikkelt fotogrammetriesoftware en werd ruim een jaar geleden overgenomen door Epic Games.