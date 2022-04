Ron Gilbert gaat toch een nieuwe Monkey Island-game maken

Devolver Digital kondigt een nieuwe Monkey Island-game aan: Return to Monkey Island. Hoewel de uitgever nog weinig laat zien van de game, maakt het bedrijf wel bekend dat game-ontwikkelaar Ron Gilbert na jaren van afwezigheid rond de franchise weer meegaat werken aan Moneky Island.

Return to Monkey Island verschijnt nog dit jaar als het aan uitgever Devolver Digital ligt. Het wordt het zesde deel in de Monkey Island-serie, die in 1990 begon met The Secret of Monkey Island. De game werd bedacht door drie ontwikkelaars: Ron Gilbert, Tim Schafer en Dave Grossman. De laatste Monkey Island-game, Tales of Monkey Island, verscheen in 2009. Deze game werd niet meer uitgegeven onder de vlag van LucasArts. Telltale Games nam deze titel voor zijn rekening.

Het is opvallend dat Ron Gilbert weer meewerkt aan dit nieuwe deel, omdat hij na het tweede deel stopte met werken aan de Monkey Island-games. Op 1 april 2022 plaatste hij op zijn persoonlijke blog een aankondiging dat hij weer aan een Monkey Island-game ging werken, met daarbij de opmerking dat het om een grap ging. Nu blijkt dat hij daadwerkelijk aan een nieuwe game werkt. Ook Dave Grossmanwerkt mee aan de game.

Devolver Digital laat nog weinig details los over wat we kunnen verwachten van de game. In de trailer is alleen een korte animatie te zien die mogelijk wat weggeeft over de grafische stijl van de game. Daarnaast maakt de studio bekend wie er meewerken aan de titel.