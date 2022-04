Gamestudio Heart Machine kondigt 3d-actie-rpg Hyper Light Breaker aan

Gameontwikkelaar Heart Machine kondigt indiegame Hyper Light Breaker aan. De 3d-actie-rpg speelt zich in hetzelfde universum af als Hyper Light Drifter uit 2016, maar is geen opvolger van die game. Hyper Light Breaker moet in de lente van 2023 verschijnen via Steam Early Access.

In tegenstelling tot Hyper Light Drifter, is de nieuwe game driedimensionaal in plaats van tweedimensionaal. De visuele stijl van de game zal echter wel sterk lijken op die van Hyper Light Drifter uit 2016. Het spel speelt zich in hetzelfde universum af als die game, maar dan in een nieuwe wereld genaamd Overgrowth. Daar moet de Abyss King verslaan weten te worden en kan het personage zich rondbewegen aan de hand van onder meer een hoverboard. Volgens de ontwikkelaar zal Hyper Light Breaker een single player-modus bevatten, maar ook een online co-op-modus. Het spel zal vanaf de lente 2023 te spelen zijn via Steam Early Access. Het is op moment van schrijven niet duidelijk op welke verschillende platformen Hyper Light Breaker te spelen zal zijn.

In 2016 bracht gamestudio Heart Machine Hyper Light Drifter uit, een 2d-action-rpg die heel goed scoorde bij reviewers omwille van de pixel art-stijl, de in-game sfeer en de verhaallijn. Het spel heeft een Metacritic-score van 88 en kwam uit voor pc, Linux, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch en iOS.