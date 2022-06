Deus Ex-producent Warren Spector werkt aan een nieuwe game

Warren Spector, die de producent was van onder meer Deus Ex en System Shock, gaat aan een nieuwe game werken. Volgens hem wordt het 'een meeslepende sim die gebaseerd is op een volledig nieuw intellectueel eigendom'.

Het spel wordt ontwikkeld door OtherSide Entertaintment, de studio waar Spector sinds 2016 bij zit. "Fans van mijn werk weten al wat ze kunnen verwachten: een meeslepende wereld en een meeslepend verhaal waar spelers invloed op kunnen uitoefenen door hun keuzes en speelstijl", schrijft Spector.

Hij toont daarbij al concept art van de game. Verdere details over het spel, zoals de naam en op welke systemen het gaat verschijnen, zijn nog niet bekend. Spector meldt dat het project zich in een vroege ontwikkelingsfase bevindt en hij belooft 'binnenkort' meer informatie te geven.

OtherSide Entertainment is in 2013 opgericht door Paul Neurath, die bij Looking Glass Studios heeft gewerkt. Daar was Neurath de creative director van de stealthspellen Thief en Thief II: The Metal Age. Het laatste spel dat OtherSide heeft uitgebracht, was Underworld Ascendent. Deze rpg verscheen in 2018 voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc. Ook werkte de studio aan een vervolg op System Shock 2, maar de ontwikkeling daarvan lijkt in de ijskast te staan.