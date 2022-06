Apple, Google, Microsoft en Mozilla werken samen aan browserinteroperabiliteit

Apple, Google, Microsoft en Mozilla introduceren Interop 2022, een testsuite om de interoperabiliteit van browsers te verbeteren. Het uiteindelijke doel is dat pagina's en webapps er in alle browsers hetzelfde uitzien.

Interop 2022 is een benchmark waar afgevaardigden van Apples WebKit, Google, Microsoft en Mozilla aan hebben meegewerkt. Daarnaast zijn de softwareconsultancybureaus Bocoup en Igalia betrokken. De testsuite richt zich op zogenoemde focus areas, testen die aangeven of webstandaarden consistent geïmplementeerd zijn bij browsers. In totaal zijn er vijftien van zulke testonderdelen, waarvan er vijf zijn overgenomen van een eerder initiatief van Google en Microsoft.

De bedrijven hebben met feedback van webontwikkelaars in kaart gebracht welke interoperabiliteitsproblemen er speelden. Die feedback is gebaseerd op onder andere onderzoeken van MDN’s Web DNA Report en bugrapporten, via onder meer webcompat.com. Daar bleek ook uit dat sommige problemen voortkomen uit het feit dat er geen standaard is of dat standaarden onduidelijk zijn.

De makers van Interop 2022 hebben deze onderdelen aangewezen als investigate areas, als teken dat verder onderzoek van de gezamenlijke partijen nodig is om deze problemen op te lossen. Het gaat hierbij om drie segmenten. Elke focus area telt bij succesvol doorlopen van de test mee voor 6 procent voor een totaal van 90 procent, de resterende 10 procent in de totale score komt van de investigate-testonderdelen. De test geeft scores voor stabiele en experimentele releases van browsers en het dashboard van de tool toont de progressie die browsers in de loop van het jaar maken.