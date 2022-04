Microsoft blokkeert upgrade naar Windows 11 bij IE11-gebruikers

Microsoft blokkeert de upgrade van Windows 10 naar Windows 11 bij gebruikers die Internet Explorer 11 als standaardbrowser gebruiken. Deze tijdelijke maatregel moet dataverlies vermijden. Gebruikers die willen upgraden, moeten hun IE11-data eerst importeren in de Edge-browser.

Microsoft nam de maatregel naar eigen zeggen omdat de opgeslagen data in Internet Explorer 11, na de upgrade van Windows 10 naar Windows 11, door een bug bij sommige gebruikers niet meer toegankelijk zal zijn. Om dit dataverlies te vermijden, controleert het systeem nu voor aanvang van een upgrade naar Windows 11 (versie 21H2) of de data van Internet Explorer 11 al geïmporteerd werd in de Edge-browser. Het is niet duidelijk om welke data het precies gaat.

Het bedrijf voert deze maatregel enkel in bij Windows 10-gebruikers die Internet Explorer 11 als standaardbrowser gebruiken, of volgens het bedrijf deze browser veelvuldig inzetten. Welke parameters Microsoft gebruikt om dit te meten, is niet duidelijk. Het bedrijf zal bij deze gebruikers de upgrade naar Windows 11 tegenhouden en meldingen om over te stappen, voorlopig tegenhouden. Windows 10-gebruikers die de data van IE11 hebben geïmporteerd in de Edge-browser, zullen de update naar Windows 11 wel kunnen uitvoeren.

Het bedrijf stelt dat het werkt aan een oplossing voor het probleem. Die oplossing zal aan een volgende release van de Edge-browser worden toegevoegd. Wanneer die uitkomt, is echter niet duidelijk.