Microsoft voegt ondersteuning bidirectionele cookies toe aan IE-modus in Edge

Microsoft heeft ondersteuning toegevoegd voor bidirectionele cookies aan de Internet Explorer-modus van de Edge-browser. Hierdoor kunnen legacywebsites data transfereren naar moderne websites en andersom. Dit moet bedrijven met legacywebsites helpen om ze langer te gebruiken.

In een blogpost vertelt een medewerker van Microsoft dat het voorheen enkel mogelijk was om vanuit moderne websites, via cookies, data te versturen naar legacy websites maar niet andersom. Legacy websites zijn websites die ondersteund worden door oudere browserengines, zoals die van Internet Explorer. Volgens de man zijn cookies die data in beide richtingen kunnen versturen belangrijk van zodra een organisatie werkt met een mix van moderne en legacywebsites.

Op 15 juni 2022 stopt Microsoft met de ondersteuning van Internet Explorer 11 op verschillende versies van Windows 10. Mede omdat heel wat bedrijven interne websites gebruiken die enkel worden ondersteund door Internet Explorer, voegde het bedrijf een IE-modus toe aan de Edge-browser. Die modus zal tot en met 2029 ondersteund worden in de Edge-browser.

Internet Explorer werd in 1995 uitgebracht door Microsoft, en was jarenlang 's werelds meest populaire webbrowser. Twintig jaar na de release van IE bracht Microsoft zijn Edge-browser uit, als vervanging van Internet Explorer.